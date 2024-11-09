أسرار الصحف المحلية 9-11-2024

اللواء



لم يعرف تماماً موقف احدى كتلتي «الثنائي» من قضية برلمانية، مطروحة بقوة على الطاولة!



شكلت التصريحات المتكررة لشخصية لبنانية في فريق الرئيس المنتخب، قبل مجيئه الى بيروت، تغطية قاتلة للوسيط آموس هوكشتاين.



تبيَّن أن القسم الأكبر من مشجعي الفريق الاسرائيلي في امستردام هم من احتياط الجيش الاسرائيلي والعاملين الحاليين والسابقين في أجهزته الأمنية.



الجمهورية



تتجه نقابة كبرى إلى تأجيل انتخاباتها الفرعية إلى ما بعد مطلع العام الجديد بسبب الحرب.



يستغرب مسؤولون اختفاء أدوية ومعدات طبية من السوق، على رغم من استمرار حركة التجارة وارتفاع نسب المساعدات.



استغرب مرجع سياسي كيف أن البعض تعامل مع دعابة سياسية أطلقها وكأنها تعكس موقفاً جدياً من قبله حيال ملف دقيق.



الأنباء



مبالغة في الرهان على حراك مستجد على خط الأزمة فيما كل المؤشرات تدل على خلاف ذلك.