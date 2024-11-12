أسرار الصحف المحلية 12-11-2024

النهار



نفت مصادر لبنانية ما اورده اعلام اسرائيلي عن تبادل إسرائيل والولايات المتحدة مسودات اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان مع الرئيسين بري والحريري.



رد وزير العمل مصطفى بيرم على ما ورد في “أسرار الآلهة” بأنه وفي جواب عن سؤال حول موقف حزب الله من القرار 1701 أجاب: “ان قيادة الحزب هي التي تحدد ذلك”… علما ان قيادة الحزب حددت شخص التفاوض بدولة الرئيس الثقة والاخ بل والاب وهو الرئيس نبيه بري .. وما نشر تشكيكاً في تكليف بري “هو للارباك والتشكيك ولا اساس له”.



تُبدي جهات عديدة في الجبل قلقها ومخاوفها من تكرار الإشكالات المتنقلة في القرى والبلدات مع النازحين، خصوصاً بعد حادثة عاليه التي كادت تصل إلى ما لا يحمد عقباه، لولا تدارك الأمر ومعالجته بسرعة.



انشغلت الاوساط اللبنانية بشنّ رجل الأعمال سامر كبارة صهر رئيس مجلس النواب نبيه بري هجوماً عنيفاً على قائد الثورة الاسلامية في إيران علي الخامنئي عبر منصة “إكس”، وتساءلت اذا ما كانت شخصية او موحى بها.



ازداد الطلب على بطاقات السفر لدى شركة طيران الشرق الاوسط بعد اقفال طريق المصنع اذ كانت شركات تنظم رحلات يومية منظمة من لبنان الى الاردن للسفر عبر مطار الملكة علياء بأسعار اقل ثمناً.



الجمهورية



تمنّى قطب سياسي على سفير عربي أن تدفع دولته نحو صدور حصيلة عملية عن اجتماع إقليمي موسّع.



تزداد حدّة الاتهامات وتبادل الحملات بين طرفَين داخليَّين فيما الحرب مستمرة على لبنان، ما يزيد التوتر بدل العمل على احتوائه.



أكّد ديبلوماسي عربي أنّ الخطوة المباشرة التالية لوقف إطلاق النار ستكون انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تشكيل الحكومة.



اللواء



كشفت تصريحات دبلوماسي اميركي سابق عن صعوبة مفاوضات ما بعد الحرب التي لن تتوقف قريباً، لجهة طبيعة التحوُّل المطلوب من لبنان!



توقع عضو في كتلة وسطية عودة الحرارة الى خطوط الملف الرئاسي مع بداية الاسبوع المقبل..



بقي الغموض سيّد الموقف لجهة تأييد تيار معروف لعملية التمديد لموظف كبير غير مدني!



البناء



قال دبلوماسي عربي سابق إن أقصر بيان ختامي لقمة عربية أو إسلامية كان ما حدث في ختام القمة العربية الإسلامية في الرياض أمس، حيث اكتفى وزير الخارجية السعودية بسطرين قدّم خلالهما الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الذي قال إن لا شيء يُضاف إلى كلام وزير الخارجية السعودية، فأعطي الكلام لممثل الاتحاد الأفريقي الذي اعتذر عن الكلام بالعربية مفضلاً التحدث بالفرنسية ثم استدرك فاختصر بدقيقة واحدة وانتهت المهمة.



قال وزير عربي مشارك في القمة العربية الإسلامية إن كلمة الرئيس السوري بشار الأسد كانت عملياً كلمة عودة سورية إلى دورها العربي والإسلامي حيث غادر الرئيس السوري لغة الصمت أو لغة العموميات وشرح جوهر المشكلة كما كان يفعل عادة وشخّص الأمر بالقول للقادة ما الذي تنوون فعله لتغيير واقع العجز أمام الغطرسة والتوحش والإجرام من جانب كيان الاحتلال. والفعل هو استخدام أوراق القوة الاقتصادية والدبلوماسية على الأقل وهي كثيرة. فهل أنتم فاعلون شيئاً مجدّداً التحدّث عن المقاومة كركن في محورها مبدداً كل كلام جرى ترويجه عن تموضع سوري جديد بالنأي بسورية عن خيار المقاومة وقواها.



نداء الوطن



للمرة الثانية على التوالي، يُحدّد موعد لعودة السفير الإيراني في لبنان، إلى بيروت، من دون أن تتحقق هذه العودة. يذكَر أن السفير الإيراني أصيب بانفجار أجهزة البيجر التي كان يستعمل واحداً منها.



كشف مصدر أمني أن العلاقة شبه مقطوعة بين جهاز أمني رسمي وبين مسؤولين أمنيين في "حزب الله"، منذ الغارة التي قيل إنها استهدفت مسؤول التنسيق والتواصل في الحزب الحاج وفيق صفا .



على رغم المواعيد المضروبة لمجيء آموس هوكستين إلى بيروت، إلّا أن مصادر دبلوماسية تستبعد عودته قريباً خصوصاً أن لا مواعيد محددة له في عين التينة أو في السراي الحكومي.