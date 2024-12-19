أسرار الصحف 19/12/2024

النهار



لا يزال المنزل الذي كانت تقطن فيه السيدة ستريدا جعجع في ذوق مصبح محاطاً بحراسة أمنية قواتية وقد منع الوافدون إلى ريسيتال ميلادي في كنيسة يسوع الملك من ركن سياراتهم بقربه.



علم أن "حزب الله" يدفع تعويضات بسعر السوق الحالي إلى عائلات في الضاحية الجنوبية عن مقتنياتهم الصغيرة نسبياً تجنباً لموجة امتعاض بدأت تتفشى لدى الأهالي العاجزين عن إعادة ترميم بيوتهم وشراء حاجاتهم الضرورية خصوصاً وأن المبالغ التي كانت مخصصة للايجارات قليلة وولدت استياءً عارماً.



الجمهورية



ما زالت الإشاعات حول فئة معيّنة من العملة الأجنبية مستمرة، ويرفض عدد كبير من تداولها على رغم من النفي الرسمي لصحّتها.



يشكو عدد كبير من المواطنين من استمرار إقفال دوائر رسمية حيَوية، ما يعطّل شؤونهم من جهة ويفوّت على الخزينة مداخيل هي بأمسّ الحاجة اليها.



لم تبدأ مؤسسة أممية ما وعدت به من آلية جديدة لدفع المساعدات الشهرية لغير اللبنانيّين في بلادهم تشجيعاً لعودتهم



اللواء



ينقل عائدون من دولة غربية فاعلة أن الغطاء الدولي على لبنان، كان حاضراً على طريقة عدم انهيار البلد، وتحجيم مَن يلزم الوضع المستجدّ تحجيمه..



مع عودة تصدير الفاكهة اللبنانية الموسمية والخضار الى الخارج، سجلت الأسعار قفزة خلال اليومين الماضيين..



بدأ دفع أصناف من المساعدات، وفقاً لمعايير بالغة الحسابات الخاصة، بانتظار استكمال دفعات يجري البحث بتأمينها..



البناء



استبعد مصدر نيابي أن يكون إعلان اللقاء الديمقراطي تأييد ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية تعبيراً عن نضج التفاهمات الداخلية والخارجية حول اسم الرئيس، معتبراً أن الترشيح يعفي اللقاء الديمقراطي بذكاء من الإجابة على سؤال القوات اللبنانية له حول فرص تأييده ترشيح قائد القوات سمير جعجع، والترشيح يمنح اللقاء مرشحاً كما لدى الآخرين مرشّحين إلى حين التوافق الذي يرجّح أن يجري يوم الانتخاب وبعد عدة جولات ويمكن أن يتم التوافق على اسم قائد الجيش كما يمكن أن يتمّ على سواه.



قال أحد قادة المعارضة السورية في الخارج إن النظام السابق لم يعامل المعارضة بالقسوة التي وردت في كلام قائد هيئة تحرير الشام لجهة أن مشاركة تشكيلات معارضة الخارج في إطار المرحلة الانتقاليّة يمكن أن تتمّ بصفتهم أفراداً لا بصفتهم تشكيلات منظمة. وأضاف لقد شاركنا في كل حوارات جنيف بصفتنا التنظيمية كقيادة للمعارضة والآن نعامل كأننا دخلاء على السياسة، بينما التشكيلات المسلحة التي رفضنا تصنيفها إرهابية ودافعنا عنها تحفظ لها مقاعد في الحكومة إلى جانب هيئة تحرير الشام.



نداء الوطن



بدأت تتصاعد أصوات الامتعاض من شخصيات معروفة داخل بيئة "أمل" و"حزب الله"، من عدم الإيفاء بالوعود لجهة بدء دفع التعويضات، واللافت أن شخصية معروفة ولديها برنامج تلفزيوني وتدين بالولاء لعين التينة كتبت تغريدة قاسية بحق الثنائي الذي كانت تدافع عنه على الدوام.



وصفت مصادر سياسية استمرار رئيس تيار "المرده" في الترشح بأنه مناورة الهدف منها إحراج الرئيس نبيه بري. ويأخذ فرنجية على بري التخلّي عنه من دون تأمين البديل.



سألت مصادر سياسية: بعدما انكشفت معظم أوراق الاستحقاق الرئاسي، وبدت متباينة، وفي ظلّ عدم نضوج التفاهمات، هل تبقى جلسة التاسع من كانون الثاني قائمة؟