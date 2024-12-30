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أسرار الصحف المحلية ٣٠-١٢-٢٠٢٤

اسرار
2024-12-29 | 23:35
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أسرار الصحف المحلية ٣٠-١٢-٢٠٢٤
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أسرار الصحف المحلية ٣٠-١٢-٢٠٢٤

الجمهورية

يُنتظر أن يشهد تنظيم فاعل خلال الفترة المقبلة إعادة نظر وتغييرات كبيرة في هرمه القيادي وفي النهج والعلاقات الداخلية والخارجية وعلى كل المستويات وفي كل الاتجاهات، والانطلاق بأسلوب جديد ضمن الحياة السياسية والمجتمعية على نحو قد يتفاجأ فيه الجميع.

شخصية سياسية بارزة ستكون لها مواقف لافتة وأجوبة حاسمة في أكثر من مسألة حساسة مطروحة، خلال أيام قليلة مقبلة.

سئل مسؤول كبير عن مبادرة سياسي بارز إلى التواصل المباشر مع الجهات الحاكمة في سوريا، فقال: "غلطة الشاطر بألف. ما قام به خطوة متسرّعة، أعتقد أنّه كان في غنى عنها وقلت له ذلك بشكل مباشر".

 

اللواء

لاحظت أوساط مالية إرتفاع أسعار أسهم سوليدير واليوروبوند في الأسبوع الماضي مع إقتراب موعد جلسة إنتخاب الرئيس العتيد!

تردد أن ترشيح تحالف ثلاثي لموظف سابق في السباق الرئاسي، الهدف منه أساساً إستبعاد تأييد موظف حالي يحظى بتأييد خارجي قوي، مع إمكانية التوصل إلى تسوية حول مرشح ثالث!

تجري إتصالات مع كتل نيابية وازنة لتأمين أكبر عدد من أصوات النواب لرئيس الحكومة العتيد في الإستشارات الإلزامية التي تعقب إنتخاب رئيس الجمهورية في حال سارت الأمور نحو الخواتيم السعيدة في جلسة ٩ كانون الثاني!

 

نداء الوطن

يُتوقَّع أن تشهد بورصة الترشيحات ترشيحاً نوعياً في الأسبوع الأول من السنة الجديدة، بعدما أجرى مرشّحٌ معيّن مروحة اتصالات جاء مردودها إيجابيًا.

اعتبرت مصادر مراقبة أن تضخيم محور الممانعة ما يجري في سوريا، هدفه التعتيم على ما يتم اكتشافه من "مآثر" إجرامية ارتكبها "نظام الأسد"، الأب والإبن على مدى عقود.

راجع ديبلوماسيون رئاسة الحكومة حول تصريح الوزير بيرم عن العودة إلى خيار المقاومة علماً أنه كان في جلسة مناقشة نص اتفاق وقف النار ووافق عليه.

 

البناء

سجلت أوساط سياسية وإعلامية غياب أي ذكر للجولان السوري المحتل والتوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية خلال حوار لقرابة الساعة أجرته قناة العربية مع رئيس الهيئة الحاكمة في سورية، سواء في أسئلة القناة أو في استعراض رئيس الهيئة سياساته ومواقفه، خصوصاً أن الخطابات المتلاحقة لرئيس الهيئة منذ تسلّم الحكم في العاصمة السورية لم ترد على ذكر الجولان المحتل لجهة إعلان الالتزام باستعادته سواء عبر مسار دبلوماسي وقانوني أو من خلال خيارات أخرى، فيما يضع كيان الاحتلال قرار ضم الجولان إلى الكيان في أولويات شروطه لاستقرار العلاقة عبر الحدود مع سورية.

 

تؤكد أغلب التقارير الصحافية والتحليلات العسكرية في إعلام الكيان أن الحرب عن اليمن سوف تشكل البوابة التي تدفع حكومة بنيامين نتنياهو نحو اتفاق غزة، لأن التقديرات العسكرية تُجمع على استحالة فوز نتنياهو في هذه الحرب، حيث بُعد المسافة وسعة المساحة عنصران يضعفان قدرة رقابة الأجواء على مدار الساعة والتدخل العسكري على طريقة حرب غزة وحرب لبنان والبيئة الشعبية اليمنية لن تمتثل لضغوط الخروج من نصرة غزة وهي تخرج بالملايين أسبوعياً لتجديد مبايعة خيارات قيادتها، بينما الذهاب إلى التصعيد الكبير سيدفع اليمن إلى قلب الطاولة في البحار والتسبّب بأزمات كبرى للتجارة العالميّة، خصوصاً في مجال الطاقة.

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