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أسرار الصحف 27-1-2025

اسرار
2025-01-26 | 23:32
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أسرار الصحف 27-1-2025
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أسرار الصحف 27-1-2025

النهار

- خلال لقائهما على هامش مناسبة اجتماعية، سأل الرئيس المكلّف الرئيس برّي عن ثلاثة أسماء ممكنة لوزارة المال فأجابه: ياسين جابر وياسين جابر والثالث كمان ياسين جابر.

- كان لافتاً وجود النائب هاغوب بقرادونيان في عداد الوفد الذي قدَّم التهاني بانتخاب العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية برئاسة بطريرك طائفة الأرمن الأورثوذكس والسادة الأساقفة. و هو السياسي الوحيد الذي رافق الوفود الروحية التي زارت القصر للتهنئة.

- يسعى رئيس سابق لهيئة ناظمة ورد اسمه في وثائق "ويكيليكس" لتسويق نفسه وزيراً للاتصالات من خلال مجموعة "كلنا إرادة". علماً أنّه استقال من منصبه السابق فور تلقيه عرض عمل أفضل خارج لبنان، معلّلاً الاستقالة خطّياً بأسباب شخصية ومهنية خاصة به.

- بدأت مصارف تٌحضّر حملة إعلامية ضد احتمال إبطال التعميمين الصادرَين عن مصرف لبنان 151 المنتهي الصلاحية والـ165 خوفاً من أن يؤدي ذلك الى مطالبة المودعين بأموالهم كاملة من دون أيّ اقتطاع، علماً أنّ سعر صرف ما يُسمّى "الدولار المحلي" او "اللولار" بخمسة عشر ألف ليرة للدولار الواحد مخالف لكل القوانين المحلية والعالمية وهو نوع من النهب الذي يحاسب عليه القانون. ويتردّد أنّ هذا الامر هو الذي دفع المصارف الى الاتفاق على اجراء انتخابات جمعيتها لمواجهة استحقاقات مقبلة تخصها مجتمعة.


الجمهورية

- شهدت علاقة نائب معارض تطوّراً كبيراً بينه وحزب سياسي كبير، في تمهيد لترشحه على لائحته الانتخابية، بالتالي تسجيل خرق في دائرة النائب الانتخابية للمرّة الأولى بتاريخ هذا الحزب.

- سُجّل  تباين في الرأي بين دولتَين معنيّتَين باتفاق حسّاس يتعلق بلبنان، حول التزام تطبيقه وعدم انتهاكه.

- يستعد حزب مسيحي بارز لإطلاق كوادر وشخصيات سياسية من مذهب آخر، لترشيحهم في دوائر لم يَخُض فيها الانتخابات بتاتاً، خصوصاً في العاصمة.


اللواء

- تؤكد أوساط مطلعة أن التفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة يفكك العديد من العقد التي تؤخر ولادة العهد الأولى، وذلك بخلاف التسريبات المغرضة من بعض الأطراف السياسية.

- فوجئ مسؤول كبير بقرارات إتخذت في الجلسة الأخيرة لحكومة تصريف الأعمال، وقضت بتوزيع ١٥٠ ألف متر مربع من الأملاك البحرية على أصحاب ثلاثة مشاريع قائمة حالياً، من المحسوبين على أهل الحكم.

- أثنى تقرير لوفد مشترك من البنك الدولي ومنظمات بيئية عالمية ومؤسسات لبنانية معنية بمستوى الخدمات والإجراءات المطبَّقة في مطمر كوستا برافا، والتي تماهي المواصفات الدولية، وتجنِّب التفريط بها بوضع الأنقاض في محيطها.


البناء

- تابعت سفارة دولة أوروبية تفاصيل تبدّل المشهد اللبناني الداخلي على إيقاع تطوّرات الوضع في الجنوب فسجلت في تعامل الجيش اللبناني وتعليماته الانتقال من منع أهالي ميس الجبل من الانتقال بسياراتهم من بلدة شقرا إلى بلدتهم صباحاً، ثم فتح الطريق أمام السيارات ظهراً، ثم انتقال الجيش للحاق بالأهالي إلى داخل بلدتهم وتوفير الحماية لهم مساء. كما كان لافتاً صدور مواقف تشيد ببطولة الأهالي وشجاعتهم ودعوة الدولة إلى التحرك لمساندتهم بالضغط على الجهات الدولية، رغم وضوح ولائهم المطلق لحزب الله وكان لافتاً صدور مواقف قوى وقيادات طالما كانت تعتبر أن حماية الجنوب تتمّ بالاستناد إلى المعادلات الدولية.

- علّق مصدر سياسيّ على كلام نواب عن تمييز تحرّك شعب المقاومة عن المقاومة المسلحة بتذكير هؤلاء بالتمعن بصرياً في المشهد ورؤية الأعلام والصور التي يرفعها الشعب طالما أنهم يرون مشروعيّة تحرّك الشعب بلا صفة المقاومة ودعوة هؤلاء إلى الانتباه أن هؤلاء الذين خرجوا ينتفضون في الجنوب بوجه الاحتلال هم أنفسهم الذين توجَّه إليهم الشتائم بدلاً من مدائح اليوم عندما يطلق هؤلاء النواب خطاب الإنكار والتنكر والاستنكار بحق المقاومة المسلحة.

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