أسرار الصحف 13-2-2025

النهار



فيما امتلأت جميع الرحلات القادمة الى لبنان في اليومين اللذين يسبقان تشييع السيد حسن نصرالله خصوصا من العراق وايران ودول اخرى، شرع عدد اخر من المسافرين بإلغاء حجوزاتهم من والى لبنان في 23 شباط خوفا من عدم تمكنهم من الوصول الى المطار او مغادرته اذا كانوا من الواصلين اذ ستتم مراسم الدفن على طريق المطار وسط حشود ستؤدي حتماً الى اقفال الطرق.



لوحظ أنه بعد "الطحشة" على التوزير، فإن محازبين كثر رفعوا سيرهم الذاتية الى رؤساء أحزابهم وزعاماتهم ومرجعياتهم السياسية، ربطاً بالتعيينات المرتقبة بعد نيل الحكومة الثقة.



يشغل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي الرأي العام ووسائل الاعلام رغم انه لا يقدم جديداً بل يكرر تغريداته السابقة مراراً في شأن تمديد بقاء الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب.



تتعرض هواتف إعلاميين وعسكريين لاختراقات من خارج لبنان وترسل عبر ارقامهم رسائل تسأل عن حسابات مالية وبطاقات مصرفية قبل ان تتضح حقيقة ما يحصل.



يبدو ان موضوع تهجير الشيعة من قرى متداخلة مع الاراضي السورية واختطاف من يرفض منهم المغادرة يتحول الشغل الشاغل لـ"حزب الله" اذ يتحول تهديداً وجوديا لا يمكن معه اطلاق "مقاومة" كما يجري مع اسرائيل.



الجمهورية



سارعت أحزاب إلى وضع ممثلين لها داخل وزارات سمّت وزراءها ما يشكّل ضغطاً عليهم وعلى استقلاليّتهم.



ارتكب أحد الوزراء "فاولاً" مبكراً لم يكن مضطراً إليه، بزيارة في غير محلها، كما نُصِح بالتقليل من كثرة الكلام حفاظاً على صورته.



يرى حزب بارز في ما يجري في منطقة حدودية أبعد من مسألة تهريب وإشكالات، ويربط الأحداث الجارية هناك باستكمال تطويقه.





اللواء



وفقاً لأوساط دبلوماسية، عاشت لسنوات في واشنطن، فإن الهدف البعيد لخطة تهجير الفلسطينيين من غزة، ابتزاز مالي للدول العربية الثرية.



دفعت جهات إلى إيجاد بلبلة لجهة استقرار تزويد المؤسسة بالكهرباء للبنانيين، مع انتقال الوزارة من جهة سياسية إلى جهة أخرى مخاصمة..



يتجه رئيس دولة عربية كبرى، لتأخير سفره إلى دولة كبرى إلى ما بعد القمة العربية المخصصة لإعلان موقف عربي موحد من خطة تهجير سكان غزة.



البناء



قال مصدر سياسي بارز إن موقف رئيس الحكومة نواف سلام في ملف النزوح يشكل مخرجاً لائقاً لوزرائه الملتزمين بمواقف تبطن الدعوة لبقاء النازحين السوريين في لبنان سواء بسبب استفادتهم من خدمات منظمات المجتمع المدني التي تعمل في الملف بأموال أجنبية أو لالتزامهم مع حكومات أجنبية بمواقف تستثمر على بقاء النازحين في لبنان. ونصح المصدر باعتماد كلام رئيس الحكومة عن العودة الآمنة والكريمة بدلاً من المصطلح الفاضح للعودة الطوعية.



قال دبلوماسي عربي مخضرم إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنهى الألعاب النارية التمهيدية للنقلة الفعلية في سياسته وهي الدخول الجدّي نحو إقفال ملف الحرب الأوكرانية لصالح تفاهم تخرج فيه روسيا رابحة على حساب أوروبا وتتبرأ أميركا من الهزيمة وتلقيها على الرئيس السابق جو بايدن. واعتبر أن كل عروض القوة التي قام بها ترامب بحق دول محسوبة على واشنطن في الجوار والمنطقة على طريقة المثل القائل "جحا ما فيه إلا على بيت خالته" وكانت كلها للتغطية على التنازلات التي سوف يتم تقديمها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين متوقعاً مساراً مشابهاً في ملف تايوان مع الصين مقابل تفاهمات اقتصادية لتقاسم الأسواق والاستثمارات والشركات مع الصين، بعد انتهاء المفاوضات حول أوكرانيا التي من الممكن إسناد إدارتها للصين تحت عنوان المبادرة الصينيّة.