أسرار الصحف 14-2-2025

النهار



- أثارت الدعوات التي وجهها "الحزب" الى تشييع أمينه العام السابق السيد نصرالله الى أناس من دون آخرين امتعاضا واسعا لدى فئات من جمهوره أولا ولدى آخرين يعتبرون أنفسهم مقربين وقد رأوا في الخطوة أن الحزب ربما يصنفهم خصوما له.



- يراهن البعض على إقدام رئيس الحكومة نواف سالم على طرح مشروع قانون جديد للانتخابات خصوصا أنه كان في عداد لجنة فؤاد بطرس لإعداد قانون عصري لم يبصر النور وتخوف هذا البعض من أن يؤدي ذلك الى دخوله في مواجهة مع حلفائه.



- لا يزال أهالي قرى حدودية كثيرة يمتنعون عن القيام بأعمال أساسية في منازلهم الى حين انقضاء موعد 18 شباط خوفا من تفجر الأعمال الحربية من جديد.



- تبين ان مصرف لبنان اشترى سيارات مصفحة بناء لتوصية أمنية وبقرار من مجلس الوزراء ولم يكن الأمر للحماية الشخصية أو البذخ كما أشارت التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



البناء



- قالت مصادر سياسية إن الحكومة اللبنانية لا تستطيع مواصلة التعامل من تحت الطاولة مع الدولة الإيرانية وفقاً لترتيبات استفزاز متعمّد، لأن هذا سوف يؤدي إلى انفجار الأزمة في الشارع، لأن العلاقات اللبنانية الإيرانية تطال شرائح بعشرات الآلاف من زوار الأماكن المقدسة والعمال والموظفين في شركات إيرانية إضافة للتواصل الديني الذي يرتبط باعتماد مئات آلاف الشيعة اللبنانيين لمرجعيّة السيد علي الخامنئي، ولذلك على الحكومة أن تقرّر بوضوح طريقة تعامل مع كل ما يخصّ إيران وتضعه فوق الطاولة بمعايير قانونية بعيداً عن تلبية طلبات طارئة مفتعلة تتسبّب بها مرات تسريبات مفبركة لوسائل إعلام أو طلبات أميركية فورية وتكون النتيجة إهانة الحكومة اللبنانية وظهورها كعدو حاقد على فئة من أبناء شعبها تنتهي بانفجار غير محمود العواقب؛ فإن كان القرار وقف الطائرات الإيرانية عن مطار بيروت فلتقدم الحكومة على مناقشة ذلك واتخاذ قرار وفق الأصول، وإلا فعليها أن تتعامل مع الطائرات الإيرانية وفق المعايير التي تطال سواها.



- امتلأت الصحف الإسرائيلية بالتعليقات التي تصف عودة العمل باتفاق تبادل الأسرى بين كيان الاحتلال وحركة حماس بالهزيمة المطلقة رداً على شعار النصر المطلق الذي رفعه بنيامين نتنياهو بعد الاتفاق. وتساءل بعض التعليقات كيف يستقيم الحديث عن ضغوط للرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضت على نتنياهو قبول الاتفاق، بينما إعلان ترامب موعد السبت لإلغاء الاتفاق ما لم يتم الإفراج عن جميع الأسرى لم يتسبّب بانسحاب نتنياهو من الاتفاق، ما يعني أن الذهاب إلى الاتفاق أصلاً والعودة إليه لاحقاً ليسا إلا هزيمة مطلقة، وأن حماس تعرف حدود قوة إسرائيل أكثر من أميركا ومن الإعلام والرأي العام في الكيان. وقالت تعليقات أخرى يبدو أن الإسرائيليين قد وقعوا ضحية خديعة قناة الحدث العربية التي ملأت رؤوسهم برواية النصر الإسرائيلي ليكتشفوا أنّهم هزموا، كما قالت لهم حماس.





اللواء



- أعطت الإدارة الأميركية نفسها حقّ مراقبة وزراء في الحكومة الحالية، بعد أن وضعت يدها على المرافق الحيوية في البلاد، إبان مرحلة الحرب خلال العام الماضي.



- تمكن وزراء قبل انتهاء عمل الحكومة الماضية من تثبيت مناصرين للأحزاب التي مثلوها في الوزارة.



- بدا، لدبلوماسي عربي أن اللقاء الباريسي العابر بين وزير الخارجية اللبناني ونظيره السوري، اكتفى بكلام عن تجدُّد الاتصالات لاحقاً.





الجمهورية



- وضع المدير العام لأحد الأجهزة يده على ملف فضائحي يتعلق بالاشتباه بمادة غير مطابقة للمواصفات وتورط وزير قبل تسليمه الوزارة، وأحد مافيا النفط.



- يعطي مرجع كبير أولوية قصوى لحث المجتمعين الدولي والعربي على ضمان إنجاز استحقاق في موعده.



- قال أحد الوزراء إن أمامه فرصة واحدة أساسية وهي إنقاذ لبنان من وضعه على اللائحة الرمادية.