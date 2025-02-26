أسرار الصحف 26-02-2025

النهار



يدور همس في أروقة العدلية حول الدوافع التي حدت الى اصدار القانون 328 بتاريخ 2024/12/4 بتعليق المهل القانونية والعقدية، وتضمن في مادته الأولى فقرتين الأولى: تعليق المهل بين 2023/10/8 و2025/3/31 وفقرة ثانية بين 2022/3/31 و2024/6/30 ويسأل البعض عن التضارب وحول المنافع المحققة للبعض من القرار.



لوحظ في العزاء بالسيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين وجود شابين اعتمرا قبعة ووضعا كمامة من دون ان يتضح اذا كانا من ابناء صفي الدين او من احفاد نصرالله. ويغلب الظن ان الاسباب امنية وليست صحية.



بعد دعوات الى الفيدرالية في سوريا لإعادة الاعتبار الى المكونات الطائفية والسياسية في البلاد رد مؤتمر الحوار امس بالتأكيد على وحدة سوريا وسيادتها على أراضيها.



ستؤدي موجة الصقيع الحالية الى تلف الكثير من المزروعات والخضروات تحديدا مما يزيد من ارتفاع اسعارها مع بداية شهر رمضان السبت المقبل.



قال احد نواب "التيار الوطني الحر" في مجلس خاص ان غياب اعضاء التكتل عن تشييع السيد حسن نصرالله لم يكن سياسيا لان المشاركة واجب اجتماعي بل كان تجنبا للإحراج مع جمهور نزع في الفترة الاخيرة الى شتم جبران باسيل وتخوينه.



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الجمهورية



نُقِل عن نائب في مجلس خاص تأكيده أنّ الأمر الوحيد الذي جناه من تجربته النيابية هو الجلوس في الصف الأول في المناسبات التي يُدعى إليها.



تهكّم مسؤول سياسي على كلام نائب رفع شعار مكافحة الفساد وهو حصل على قرض بعشرات ملايين الدولارات وسددها على سعر 1500 ليرة للدولار.



قال قطب سياسي إنّ مسؤولاً كبيراً يُحيط نفسه بمنظّرين فيما هو يحتاج إلى أشخاص واقعيِّين وعمليِّين لمواجهة الأعباء المتراكمة.



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اللواء



توقع مصدر وزاري تحديد مواعيد في وقت قريب لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.



اكتفى نواب حزب بارز بالموقف الذي جاء على لسان قيادي فيه، في ما خص امتناع رئيس كتلة صديقة عن المشاركة في تشييع الأحد..



سجل لبنان بتأليف الحكومة خطوة باتجاه إبراز حدّ ما من عدم التجاوب مع المطالب المضرة بالواقع اللبناني، حتى لو جاءت من دول كبرى نافذة!



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البناء



قال مصدر سياسيّ إن مجريات جلسة الثقة النيابية بالحكومة اللبنانيّة مثل مؤتمر الحوار الوطني في سورية مشهدان لإخراج مرحلة عنوانها مختلف عن البيانات التي تليت فيها. فالقضيّة تتلخّص خلال شهور قليلة بالجواب على سؤال أميركيّ في لبنان وسورية، حيث وصلت للحكم جهات تأمل دعماً أميركياً لتثبيت حكمها والمعادلة في لبنان هي هل سوف تسهل أميركا إعادة الإعمار وتفرض الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات فينجح رهان الحكم الجديد على حفظ السيادة دون المقاومة أم سيفشل الأميركي الرهان بتبني الرؤية الإسرائيلية وتظهر المقاومة قدراً وضرورة، وفي سورية هل سترفع واشنطن العقوبات وهل تردع “إسرائيل” عن التمادي فينجح الحكم الجديد برهان تثبيت ركائزه على قاعدة حفظ سيادة سورية وتشغيل دورتها الاقتصاديّة تحت عباءة تركيّة قطريّة ضمن معسكر الرهان على أميركا وصداقتها أم سوف تبقى سورية تحت الحصار والتهديد فتبحث عن بديل على أنقاض تفكك السلطة الجديدة وربما استنهاض قوى النظام السابق وخيار محور المقاومة؟



قالت مصادر نيابية إن الجواب الانفعاليّ السريع لرئيس الحكومة نواف سلام على سؤال رئيس التيار الوطني الحر إن كنتم ترغبون باستعادة ثقتنا بقوله لا نريد كان فجاً ولا يتناسب مع أصول تخاطب الحكومة مع المجلس النيابي ويشكل دعسة ناقصة في مسيرة رئيس الحكومة. وقال المصدر إنّه يتمنى لو يقوم رئيس الحكومة بتصحيح موقفه في الرد الذي سيقدّمه على كلمات النواب ويضع جوابه السريع في دائرة المداعبة والظرافة بعيداً عن السياسة، مؤكداً أن الحكومة سوف تسعى لتكون عند ثقة مَن منحوها وتسعى لاستعادة ثقة من حجبوها عبر ممارستها للحكم، لأن هذا هو جوهر الحياة البرلمانيّة.