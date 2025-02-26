الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
10
o
الجنوب
14
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
10
o
الجنوب
14
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 26-02-2025
اسرار
2025-02-25 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 26-02-2025
النهار
يدور همس في أروقة العدلية حول الدوافع التي حدت الى اصدار القانون 328 بتاريخ 2024/12/4 بتعليق المهل القانونية والعقدية، وتضمن في مادته الأولى فقرتين الأولى: تعليق المهل بين 2023/10/8 و2025/3/31 وفقرة ثانية بين 2022/3/31 و2024/6/30 ويسأل البعض عن التضارب وحول المنافع المحققة للبعض من القرار.
لوحظ في العزاء بالسيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين وجود شابين اعتمرا قبعة ووضعا كمامة من دون ان يتضح اذا كانا من ابناء صفي الدين او من احفاد نصرالله. ويغلب الظن ان الاسباب امنية وليست صحية.
بعد دعوات الى الفيدرالية في سوريا لإعادة الاعتبار الى المكونات الطائفية والسياسية في البلاد رد مؤتمر الحوار امس بالتأكيد على وحدة سوريا وسيادتها على أراضيها.
ستؤدي موجة الصقيع الحالية الى تلف الكثير من المزروعات والخضروات تحديدا مما يزيد من ارتفاع اسعارها مع بداية شهر رمضان السبت المقبل.
قال احد نواب "التيار الوطني الحر" في مجلس خاص ان غياب اعضاء التكتل عن تشييع السيد حسن نصرالله لم يكن سياسيا لان المشاركة واجب اجتماعي بل كان تجنبا للإحراج مع جمهور نزع في الفترة الاخيرة الى شتم جبران باسيل وتخوينه.
******
الجمهورية
نُقِل عن نائب في مجلس خاص تأكيده أنّ الأمر الوحيد الذي جناه من تجربته النيابية هو الجلوس في الصف الأول في المناسبات التي يُدعى إليها.
تهكّم مسؤول سياسي على كلام نائب رفع شعار مكافحة الفساد وهو حصل على قرض بعشرات ملايين الدولارات وسددها على سعر 1500 ليرة للدولار.
قال قطب سياسي إنّ مسؤولاً كبيراً يُحيط نفسه بمنظّرين فيما هو يحتاج إلى أشخاص واقعيِّين وعمليِّين لمواجهة الأعباء المتراكمة.
******
اللواء
توقع مصدر وزاري تحديد مواعيد في وقت قريب لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.
اكتفى نواب حزب بارز بالموقف الذي جاء على لسان قيادي فيه، في ما خص امتناع رئيس كتلة صديقة عن المشاركة في تشييع الأحد..
سجل لبنان بتأليف الحكومة خطوة باتجاه إبراز حدّ ما من عدم التجاوب مع المطالب المضرة بالواقع اللبناني، حتى لو جاءت من دول كبرى نافذة!
******
البناء
قال مصدر سياسيّ إن مجريات جلسة الثقة النيابية بالحكومة اللبنانيّة مثل مؤتمر الحوار الوطني في سورية مشهدان لإخراج مرحلة عنوانها مختلف عن البيانات التي تليت فيها. فالقضيّة تتلخّص خلال شهور قليلة بالجواب على سؤال أميركيّ في لبنان وسورية، حيث وصلت للحكم جهات تأمل دعماً أميركياً لتثبيت حكمها والمعادلة في لبنان هي هل سوف تسهل أميركا إعادة الإعمار وتفرض الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات فينجح رهان الحكم الجديد على حفظ السيادة دون المقاومة أم سيفشل الأميركي الرهان بتبني الرؤية الإسرائيلية وتظهر المقاومة قدراً وضرورة، وفي سورية هل سترفع واشنطن العقوبات وهل تردع “إسرائيل” عن التمادي فينجح الحكم الجديد برهان تثبيت ركائزه على قاعدة حفظ سيادة سورية وتشغيل دورتها الاقتصاديّة تحت عباءة تركيّة قطريّة ضمن معسكر الرهان على أميركا وصداقتها أم سوف تبقى سورية تحت الحصار والتهديد فتبحث عن بديل على أنقاض تفكك السلطة الجديدة وربما استنهاض قوى النظام السابق وخيار محور المقاومة؟
قالت مصادر نيابية إن الجواب الانفعاليّ السريع لرئيس الحكومة نواف سلام على سؤال رئيس التيار الوطني الحر إن كنتم ترغبون باستعادة ثقتنا بقوله لا نريد كان فجاً ولا يتناسب مع أصول تخاطب الحكومة مع المجلس النيابي ويشكل دعسة ناقصة في مسيرة رئيس الحكومة. وقال المصدر إنّه يتمنى لو يقوم رئيس الحكومة بتصحيح موقفه في الرد الذي سيقدّمه على كلمات النواب ويضع جوابه السريع في دائرة المداعبة والظرافة بعيداً عن السياسة، مؤكداً أن الحكومة سوف تسعى لتكون عند ثقة مَن منحوها وتسعى لاستعادة ثقة من حجبوها عبر ممارستها للحكم، لأن هذا هو جوهر الحياة البرلمانيّة.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
الصحف
26-02-2025
أسرار الصحف 24-2-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-02-21
أسرار الصحف 22-02-2025
اسرار
2025-02-21
أسرار الصحف 22-02-2025
0
اسرار
2025-02-20
أسرار الصحف 21-02-2025
اسرار
2025-02-20
أسرار الصحف 21-02-2025
0
اسرار
2025-02-18
أسرار الصحف 19-02-2025
اسرار
2025-02-18
أسرار الصحف 19-02-2025
0
اسرار
2025-02-05
أسرار الصحف 05-02-2025
اسرار
2025-02-05
أسرار الصحف 05-02-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-02-23
أسرار الصحف 24-2-2025
اسرار
2025-02-23
أسرار الصحف 24-2-2025
0
اسرار
2025-02-21
أسرار الصحف 22-02-2025
اسرار
2025-02-21
أسرار الصحف 22-02-2025
0
اسرار
2025-02-20
أسرار الصحف 21-02-2025
اسرار
2025-02-20
أسرار الصحف 21-02-2025
0
اسرار
2025-02-19
أسرار الصحف 20-2-2025
اسرار
2025-02-19
أسرار الصحف 20-2-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
14:30
احتمالية اصطدام الكويكب YR4 بالأرض تتراجع إلى الصفر تقريبًا... إليكم التفاصيل
علوم وتكنولوجيا
14:30
احتمالية اصطدام الكويكب YR4 بالأرض تتراجع إلى الصفر تقريبًا... إليكم التفاصيل
0
فنّ
10:47
"سنة حلوة للأخ الغالي"... جورج وسوف يحتفل بعيد ميلاد عابد فهد (فيديو)
فنّ
10:47
"سنة حلوة للأخ الغالي"... جورج وسوف يحتفل بعيد ميلاد عابد فهد (فيديو)
0
آخر الأخبار
01:08
يسرائيل هيوم عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير: توصلنا إلى اتفاق لإعادة جثث الرهائن الأربع
آخر الأخبار
01:08
يسرائيل هيوم عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير: توصلنا إلى اتفاق لإعادة جثث الرهائن الأربع
0
خبر عاجل
2025-02-24
من دون اي خسارة لبنان يحسم صدارة المجموعة السادسة من تصفيات كأس آسيا بتحقيقه انتصاره السادس على التوالي بعد فوزه على الامارات بنتيجة ٩١-٨٨
خبر عاجل
2025-02-24
من دون اي خسارة لبنان يحسم صدارة المجموعة السادسة من تصفيات كأس آسيا بتحقيقه انتصاره السادس على التوالي بعد فوزه على الامارات بنتيجة ٩١-٨٨
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان يتأهل لكأس آسيا من دون أي خسارة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان يتأهل لكأس آسيا من دون أي خسارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بين الإدارة والابتزاز... إيلون ماسك يطالب الموظفين بإرسال 5 إنجازات أو الطرد
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بين الإدارة والابتزاز... إيلون ماسك يطالب الموظفين بإرسال 5 إنجازات أو الطرد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
"ليالي زمان" من قلب بيروت لكل العالم: ناطريكن ب رمضان!
تقارير نشرة الاخبار
13:52
"ليالي زمان" من قلب بيروت لكل العالم: ناطريكن ب رمضان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل تلغي القيود على التحركات داخل المستوطنات الشمالية... واستراتيجية جديدة للحدود
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل تلغي القيود على التحركات داخل المستوطنات الشمالية... واستراتيجية جديدة للحدود
0
أخبار دولية
13:46
مجريات مؤتمر الحوار الوطني السوري...
أخبار دولية
13:46
مجريات مؤتمر الحوار الوطني السوري...
0
أخبار لبنان
13:45
شخصيات قدمت واجب العزاء بنصرالله وصفي الدين... وجنبلاط وباسيل من أبرز المعزين
أخبار لبنان
13:45
شخصيات قدمت واجب العزاء بنصرالله وصفي الدين... وجنبلاط وباسيل من أبرز المعزين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في مجلس النواب... جلسة مسائية لاستكمال مناقشة البيان الوزاري
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في مجلس النواب... جلسة مسائية لاستكمال مناقشة البيان الوزاري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
١٣٤ موقعا شاغرا في إدارات الدولة ومؤسساتها...
تقارير نشرة الاخبار
13:34
١٣٤ موقعا شاغرا في إدارات الدولة ومؤسساتها...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ضيوف غير عاديين في جلسة مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ضيوف غير عاديين في جلسة مجلس النواب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:34
مطلوب بأكثر من ١٥٠ ملاحقة عدلية... توقيف أحد أخطر تجار المخدرات
أمن وقضاء
11:34
مطلوب بأكثر من ١٥٠ ملاحقة عدلية... توقيف أحد أخطر تجار المخدرات
2
خبر عاجل
12:09
معلومات للـLBCI: وزير الطاقة وقع على تجديد الإتفاق النفطي مع العراق
خبر عاجل
12:09
معلومات للـLBCI: وزير الطاقة وقع على تجديد الإتفاق النفطي مع العراق
3
خبر عاجل
14:24
مركز طوارئ الصحة: شهيدان و3 جرحى في الغارة على جنتا - بعلبك
خبر عاجل
14:24
مركز طوارئ الصحة: شهيدان و3 جرحى في الغارة على جنتا - بعلبك
4
خبر عاجل
12:32
غارة من مسيرة على الحدود اللبنانية السورية محلة جرود الشعرة على السلسلة الشرقية ومعلومات عن سقوط اصابات
خبر عاجل
12:32
غارة من مسيرة على الحدود اللبنانية السورية محلة جرود الشعرة على السلسلة الشرقية ومعلومات عن سقوط اصابات
5
آخر الأخبار
07:54
باسيل لسلام: منحناك ثقتنا عندما سميّناك ولولاها لم تكن رئيسا للحكومة ونحن ننزع عنك هذه الثقة اليوم لأنك لم تستحقها
آخر الأخبار
07:54
باسيل لسلام: منحناك ثقتنا عندما سميّناك ولولاها لم تكن رئيسا للحكومة ونحن ننزع عنك هذه الثقة اليوم لأنك لم تستحقها
6
آخر الأخبار
07:25
جبران باسيل: الجميع موافق على البيان الوزاريّ و"حزب الله" شريك معكم في الحكومة فتفضلوا الى التنفيذ ونحن معكم
آخر الأخبار
07:25
جبران باسيل: الجميع موافق على البيان الوزاريّ و"حزب الله" شريك معكم في الحكومة فتفضلوا الى التنفيذ ونحن معكم
7
أخبار لبنان
12:01
جنبلاط قدّم واجب العزاء بنصرالله وصفي الدين: نحن مع التحرير الكامل
أخبار لبنان
12:01
جنبلاط قدّم واجب العزاء بنصرالله وصفي الدين: نحن مع التحرير الكامل
8
صحف اليوم
00:29
باسيل قصّ شريط تدشين المعارضة وكلمة رعد علامة فارقة (الجمهورية)
صحف اليوم
00:29
باسيل قصّ شريط تدشين المعارضة وكلمة رعد علامة فارقة (الجمهورية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More