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أسرار الصحف 1-3-2025

اسرار
2025-02-28 | 23:30
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أسرار الصحف 1-3-2025
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أسرار الصحف 1-3-2025

اللواء    

يعتبر مسؤولون نقديون أن توجُّه وزير سيادي في ما خصَّ طريقة عمله في وزارته خطوة إصلاحية تقطع مع الممارسات المالية التي رفعت المديونية في السنوات الماضية..

شكلت جباية فواتير الكهرباء المتأخرة مشكلة لدى غالبية المواطنين لجهة التسديد، إذ ان الجباة يأتون إلى بعض الأحياء بفاصل زمني لا يتجاوز الثلاثة أسابيع!

لدى جهات رسمية تأكيدات بأن إطلاق صندوق "إعادة الإعمار" لن يتجاوز مرحلة ما بين العيدين.

الجمهورية  

يحضّر حزب بارز لإعلان تفاصيل وصفت بالحساسة حول مجموعة أحداث توالت في الأشهر الأخيرة.

أبلغ سفير دولة كبرى مجموعة من رجال المال والاقتصاد أنه واثق من صدق توجه الحكومة الجديدة لتحقيق إنجازات سريعة. وهذا يتحقق بعدم إخضاعها إلى مداخلات سياسية.

نقل عن مسؤول كبير قوله إن موضوع الاستراتيجية الوطنية للدفاع سيكون بنداً حاضراً بقوة في المدى المنظور، خصوصاً أن التحضيرات بدأت لحوار داخلي.

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