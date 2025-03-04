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أسرار الصحف 04-03-2025
اسرار
2025-03-03 | 23:44
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أسرار الصحف 04-03-2025
النهار
تردد ان المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى راسل القضاء بشأن الاموال المهربة التي صودرت في المطار قبل ايام قليلة وهي بقيمة مليونين ونصف مليون دولار واعتبر انها تبرعت خارجية تخص المجلس وليس حاملها، وهو الأمر الذي يعتبر فضيحة بكل المقاييس اذا كان المجلس يقحم نفسه في قضية مماثلة بعد ايام من حدوثها.
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اخذ اكاديميون على رئيس الجامعة اللبنانية تأمين التوازن الجندري عبر تعيين مديري الفروع الثانية من الحصة النسائية في حين يغيب هذا العنصر في فروع اخرى.
لم تصل الحماسة إلى ذروتها في الحراك البلدي، وينقل أن الجميع يتريث بانتظار صدور موقف رسمي ما إذا كان الاستحقاق سيجري حقا بموعده في أيار او سيؤجل إلى أيلول، كما يردد بعض نواب المناطق لمحازبيهم وناخبيهم
الجمهورية
اعتبرت شخصية ضمن ما كان يُعرَف بـ8 آذار، أنّه لو وافق رئيس تيار سياسي على الخيار الرئاسي الذي عُرِض عليه لأصبح جزءاً من العهد والحكومة بدل أن يكون خارجهما كما حصل لاحقاً.
استغرب أحد النواب كيف أنّ الدولة لا تستفيد من امتلاك مؤسسة عامة نحو 5 ملايين متر مربّع في السلسلة الشرقية يمكن استخدامها لاستخراج البحص والمساهمة في إعادة إعمار لبنان وسوريا، بالتالي رفد الخزينة بمردود مالي كبير.
تحتدم النقاشات لتشكيل لوائح متنافسة أو موحّدة في انتخابات بلدية في مدينة كسروانية ساحلية، مع اقتراب شخصيّتَين عائليّتَين من الإتفاق على مواجهة حزب كبير.
اللواء
تتحدث تقارير واردة من "عاصمة المحور" (سابقاً) عن فشل محاولات التقارب مع دولة كبرى، ومن أبرز المؤشرات استقالة شخصية وازنة نتيجة لذلك..
يؤكد نائب جنوبي، تغييري، في مجالسه على ثبات ممارساته في ما خص التضامن الكامل مع الجنوب وشعبه، من زاوية وطنية، وليس تمثيلية فقط.
تنتظر مصارف كبرى تعاميم المصرف المركزي الجديدة، لتبني على الشيء مقتضاه في ما خصَّ استفادة المودعين منها..
نداء الوطن
يقول مصدر دبلوماسي إنه تبيّن من خلال قراءة الاتفاقات التي ستوقَّع بين لبنان والسعودية، في وقت لاحق، أن بعضاً منها بحاجةٍ إلى تحديث، إذ أُعدّت منذ سنوات وتستدعي بعض التعديلات.
تصاعدت وتيرة حملة الجيش الإلكتروني لـ"التيار الوطني الحر" على رئيس الجمهورية والسيدة الأولى، وبلغت درجة التقليل من أهمية زيارة الرئيس عون للمملكة العربية السعودية.
تخشى شخصيات درزية محايدة في لبنان أن تتسبب التطورات الحاصلة بانقسامات درزية على الساحة اللبنانية وهي بالفعل بدأت تخرج إلى العلن من خلال الرد العنيف من وئام وهاب على وليد جنبلاط.
البناء
أصيب العديد من الخبراء العسكريين بالذهول مما تضمنه التحقيق العسكري الإسرائيلي في كيفية اقتحام قوات القسام لقاعدة ناحل عوز خصوصاً، حيث أظهر التحقيق أنّ "حماس كانت تعلم الموقع الدقيق لكل غرفة ومركز قيادة ومكاتب ومبنى داخل أسوار المعسكر؛ والحياة اليومية داخله؛ وعدد الأسلحة؛ والموقع الدقيق للمستودعات، وأكثر من ذلك بكثير". كذلك ذكر التحقيق أنّ جيش الاحتلال أجرى قبل السابع من أكتوبر، تدريبات شملت عدة سيناريوهات، بما في ذلك غارة للنخبة القسام على موقع بيجا" المجاور، وهجوم على مجموعة قتالية بواسطة طائرة بدون طيار، مشيرًا إلى أن "ما لم يُدرّب عليه على الإطلاق، حتى من قبل الكتائب السابقة في "ناحل عوز"، هو سيناريو الهجوم على المعسكر، رغم أنه يقع على مسافة 15 دقيقة سيرًا على الأقدام من حي الشجاعية". ووفق التحقيق، كانت النتيجة مقتل 53 جنديًّا في قاعدة "ناحل عوز"، و10 أسرى في قطاع غـزة من أصل 162 ضابطاً وجندياً هرب نصفهم ومنهم ضباط كبار وقتل وأسر وجرح النصف الآخر".
انشغلت الأوساط القريبة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، كما قالت وسائل إعلام عبرية، بتتبع خلفيّات مجيء الشاب الدرزي العربي الفلسطيني بترو شاهين من ألمانيا قبل أسبوع إلى بلدته شفاعمرو وتنفيذه أمس، عملية طعن في حيفا قتلت مستوطناً وجرحت خمسة، جراح ثلاثة منهم خطيرة. وما تحاول تحقيقات اجهزة الأمن في الكيان التحرّي عنه هو ما إذا كانت هناك صلة بين العملية وترتيبات وراءها تهدف إلى إفشال خطة نتنياهو في العبث بالنسيج الاجتماعي والطائفي في سورية والمنطقة تحت شعار حماية الدروز؟
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