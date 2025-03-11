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أسرار الصحف 11-03-2025

اسرار
2025-03-11 | 00:33
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أسرار الصحف 11-03-2025
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أسرار الصحف 11-03-2025

النهار

- يقول وزير سابق إن سلفه لا يتمتع بالسيرة الحسنة وفق ما تم الترويج له بل أنه أقصي في عمله السابق جزئياً بسبب ارتكابات مدونة في سجله المهني.

- تبين من مجرى الأحداث السورية أن الكثير مما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس صحيحاً بدليل ما نفته مراراً بطريركية الروم الأرثوذكس في دمشق عن بيانات وأخبار ملفقة.

- سأل مسؤول أمني سابق عن كيفية دخول السوريين الهاربين إلى لبنان وإذا ما كانوا يدخلون عبر معابر شرعية أو غير شرعية وإذا ما كانوا يخضعون لإجراءات ويتم تسجيلهم أم إنهم سيتحولون إلى لاجئين جدد لا قيود لهم ولا تعترف بهم الامم المتحدة.

- شكّل ما يجري في دولة مجاورة، انقساماً حاداً بين قيادات سياسية لبنانية من طائفة واحدة ما ظهر بوضوح من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، ووصلت الأمور إلى نبش دفاتر الماضي.

- على الرغم من عدم توافر الأموال للإعمار حتى تاريخه، إلا أن ما يتداول عن نية تسليم الملف إلى إحدى الشخصيات المعروفة بنظافة الكف، قد يقود إلى تأزم العلاقة ما بين الرئاستين الثانية والثالثة لرغبة الأولى بتولي هذا الملف بأكمله عبر مجلس الجنوب.

*****

الجمهورية

- عُلِم أنّ صدمة قضائية حدثت منذ أيام نتيجة صدور حكم إعدام بقضية قتل لا تصنّف ضمن ما يهدّد الأمن القومي، وذلك للمرّة الأولى منذ زمن طويل.

- عُلِم أنّ أحزاباً ومجموعات عديدة، جمّدت لأيام عملها للانتخابات البلدية والاختيارية، بانتظار انجلاء الصورة في الهيئة التنفيذية لجهة تموّلهم.

- عُلم أنّ قيادة حزب بارز أناطت المسؤولية عن الملف السياسي الداخلي والعلاقة مع القوى السياسية اللبنانية بشخصية نيابية تنتمي إلى الحزب.

*****

اللواء

- تعرَّض ناشطون غربيون للاستجواب لدى عودتهم إلى بلدانهم بعد أن جاؤوا الى بيروت بالتزامن مع تشييع كبير شهده لبنان.

- تقتصر العلاقة بين حزب بارز وتيار كان حليفاً على المجاملات، ليس إلاّ..

- تسجّل الأسعار في الثلث الثاني من رمضان ارتفاعاً، غير مسبوق، ولا سيما في الحلويات والخضار واللحوم دون رقابة أو حتى مساءلة!

*****

البناء

- قالت مصادر كردية إن الاتفاق الذي وقع بين “قسد” وحكومة هيئة تحرير الشام جاء مفاجئاً لأن المسؤول الأول في قسد تلقى اتصالاً مفاجئاً يقول إن رئيس نظام الحكم في الشام أحمد الشرع مستعد للتوقيع فوراً على مشروع البيان الذي قدّمته قسد كإعلان نيات لبدء مفاوضات تفصيلية حول كيفية اندماجها في مشروع مشترك لبناء الدولة السورية. وربطت المصادر بين الموافقة المفاجئة للشرع على نص سبق ورفضه قبل أسابيع قليلة بالتطوّرات الجارية في منطقة الساحل والآثار المدمّرة التي تركتها على صورة النظام. وأبدت المصادر استغرابها لكون الأمر اقتصر على توقيع البيان الأقرب إلى إعلان نيات دون مذكرات تنفيذية وجداول زمنية يفترض أن يتمّ التفاوض عليها في الفترة المقبلة دون معرفة مدى القدرة على تحويل البيان إلى خطة مشتركة واحتمال بقائه مجرد إعلان نيّات يصعب تنفيذه.

- ربطت مصادر أمميّة بين نتائج أعمال بعثة الاستقصاء التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى منطقة الساحل والتي أجمع خلالها الذين استمعت إليهم البعثة على طلب الحماية الدوليّة وبين الدعوة المشتركة الأميركيّة الروسية لمجلس الأمن لعقد جلسة خاصة حول الوضع في سورية في ضوء أحداث الساحل والمجازر المروّعة التي ذهب ضحيتها آلاف المدنيين الآمنين العزل. وقالت المصادر إن خيار تكليف مراقبين لحقوق الإنسان عبر صيغة بعثة دائمة مقيمة مكوّنة من مئات الموظفين تنتشر في مناطق الأقليّات الطائفيّة في سورية تحوّل إلى خيار مطروح بقوة على الطاولة في المداولات الجارية في كواليس مفاوضات الدول الكبرى.

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