أسرار الصحف 25-09-2025
اسرار
2025-09-24 | 23:41
أسرار الصحف 25-09-2025
النهار
بدا مستغرباً أن يعمد ضابط في الخدمة إلى إصدار بيانات عبر وكيله القانوني يردّ فيها على تهم موجهة إليه بدل أن تفعل ذلك المؤسسة التي ينتمي إليها.
تعجز وزارة التربية عن مراقبة أقساط المدارس إذ أن المبالغ المسددة بالدولار تذهب إلى "صندوق الدعم" الذي ابتكرته المدارس في الأزمة المالية وانهيار الليرة فيما أبقت على الأقساط بالليرة اللبنانية مسجلة رسمياً في موازناتها وهي بقيمة لا تقاس نسبة إلى المبلغ بالدولار.
مدّد وزير الداخلية العمل بتراخيص الفوميه إلى آخر السنة بعدما تعذّر العمل بمنصة كان تم الإعلان عنها سابقاً لتداخل السياسة بالأمن بالضرورات الصحية والمرضية للحصول على رخصة العازل.
يشكو الأساتذة المتقاعدون في التعليم الخاص من إمكان عودتهم إلى قبض نحو 30 دولاراً شهرياً نهاية الشهر المقبل، في حال لم تقر سلفة الـ 200 مليار ليرة إلى صندوق التعويضات علماً أن اقتراح القانون لم يرسل بعد من الحكومة إلى مجلس النواب لدراسته وإقراره.
لوحظت عودة التهافت على استئجار منازل في مناطق جبلية، من عدد لا بأس به من أبناء الجنوب، خوفاً من أي تطورات ميدانية خصوصاً بعد الكلام الأخير للموفد الاميركي توم برّاك الذي أوحى وكأنه يعطي إسرائيل ضوءاً أخضر لحرب جديدة.
الجمهورية
لوحظ وجود ما يُشبه القطيعة بين مسؤول سياسي كبير وبين شخصية تمثل مؤسسة دولية كبيرة، لعدم ارتياح المسؤول لمواقف الشخصية الديبلوماسية.
يقول نائب متقلّب إنّه وزميل له رصدا مبالغ مالية كبيرة لخوض الانتخابات جنباً إلى جنب، على رغم من قلة حظوظهما.
بعث رئيس دولة عربية رسائل غير مباشرة باستعداده لفتح أبواب المشاركة في عملية إنمائية واقتصادية كبرى في بلاده أمام اللبنانيِّين، ضمن إطار تفاهمات أوسع.
اللواء
حسب مصادر ليست بعيدة عن أجواء الإدارة الأميركية أن ما صدر عن الموفد براك لا ينسجم تماماً مع رؤية الفريق الذي يعمل على الأرض في لبنان.
يدور نقاش جدّي بين فريق وزاري من أجل إيجاد حلول مرضية لكافة العاملين في القطاع العام..
موظف بارز يتخوف من عرقلة تسميته لمركز مرموق في تعيينات المجلس الأعلى للجمارك، على خلفية الصراعات المحلية والشخصية..
البناء
تتحدث وسائل إعلام الكيان عن بلوغ التحديات التي تواجه حكومة بنيامين نتنياهو مرحلة حرجة رغم الدعم الأميركي الواسع والذي بدأ يصيبه التردد وتعيد الظرف الحرج إلى ثلاثة عناصر جديدة: الأول هو التعثر العسكري الميداني في غزة رغم القصف التدميري وعمليات القتل للمدنيين حيث التقدم بطيء ومشكوك فيه والقدرة على حماية القوات المتقدمة تحيطها أسئلة صعبة مع العبوات والقنص والعمليات النوعية للمقاومة، بينما يبدو اليمن وقد انتقل إلى مرحلة جديدة مستفيداً من خبرات راكمها خلال سنتين في كيفية اختراق الدفاعات الجويّة خصوصاً في منطقة إيلات والانتقال إلى المناطق المدنيّة وما قد يحدث في الأيام المقبلة، ربما يحمل المزيد من الصعوبات بفعل استهدافات يمنية يصعب صدها، أما العنصر الثالث فهو الأشد صعوبة بما يمثله أسطول الصمود الذي يضمّ عشرات السفن وعشرات النشطاء البارزين وقد نتج عن اقترابه من شواطئ غزة دخول إسبانيا وإيطاليا بسفن نظاميّة للحماية والمساندة ما يضع الاحتلال أمام تحديات من نوع مختلف.
تترقب جهات دوليّة مصير المفاوضات السورية الإسرائيلية باعتبارها الامتحان الحقيقي لجدية موقفين محوريين الأول الالتزام الأميركي باستقرار سورية واستعداد واشنطن للجم الاندفاعات الإسرائيلية التوسعية في الجغرافيا الإقليمية، والثاني درجة الجدّية العربية والتركية في صد الاندفاعة الإسرائيلية التي تستهدف الأمن القومي لدول إقليمية كبرى مثل مصر والسعودية وتركيا التي تشكل سورية خط الدفاع الأول عن أمنها والتي لا يمكن للحكم الجديد فيها تلبية الشروط الإسرائيلية دون موافقة عربية تركية، والسؤال المحوري الذي تطرحه الجهات الدوليّة هو هل يمكن أن نشهد مقايضة عنوانها تلبية واشنطن للطلب العربي الإسلامي بوقف الحرب على غزة وبيع الموقف للنظام العربي الإسلامي بينما هو بالفعل إخراج “إسرائيل” من مأزق متعاظم ميدانياً وسياسياً على أن يقدم العرب وتركيا الغطاء لتنازلات سورية جوهرية لصالح “إسرائيل” خصوصاً في ترك المجال الجوي السوري مباحاً لقوات الاحتلال مع عمق برّي يصل إلى حدود دمشق؟
صحف اليوم
اسرار
الصحف
25-09-2025
أسرار الصحف 24-9-2025
السابق
