أسرار الصحف 26-09-2025
اسرار
2025-09-25 | 23:37
أسرار الصحف 26-09-2025
النهار
لم تنجح المحاولات لإطلاق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة من دون كفالة، إذ أصدر رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت القاضي كمال نصار قراراً بإخلاء سبيل سلامة بعد تخفيض الكفالة المالية من 20 الى 14 مليون دولار فقط.
قال نواب إنّ مديراً عاماً يُسوّق لاقتراح قانون في مجلس النواب لأنّه يستفيد من عائداته المادية.
استغرب ناشطون كيفية انتخاب مدير عام جديد لإحدى المؤسسات وهو ابن شقيق مسؤول وزوجته حفيدة مسؤول آخر في الدولة.
تجهد شخصية طارئة على الحياة السياسية في محاولة لتثبيت الحضور قبيل الاستحقاق النيابي المقبل لكنّها لا تُحقّق الهدف المنشود حتى تاريخه.
شكا ضباط في جهاز أمني من "مظلومية" أصابتهم في التشكيلات الأخيرة.
ردّد نائب سني إنّه باقٍ على خياراته ولا يسير بـ"سياسة التكويع" التي يمارسها زملاء له بحسب المصالح الانتخابية.
بدأت القوات السورية إقامة مراكز أمنية حدودية ثابتة على طول الحدود مع لبنان بدءاً من منطقة الهرمل بعدما كان عملها الأمني يقتصر على دوريات متحركة في ما اعتبره مراقبون بداية لتثبيت الحدود.
الجمهورية
عُلم أنّ وزارة خدماتية ستُنجز مشروعاً محورياً للنقل في الشمال قريباً جداً، بعدما أنجزته في كسروان منذ أيام.
فضيحة كبرى تواصل مافيا قطاع النفط ارتكابها، ويراكم أصحابها الأرباح والثروات من استغلال ثغرات في صفقة مدعومة على حساب الشعب والخزينة.
سأل مراقبون، لماذا لا تستوفي وزارة المال شيكات مصرفية من المودعين بدل الضرائب والرسوم التي تفرضها نقداً (كاش) على المواطنين المحتجزة أموالهم قسراً، كمساهمة في تخفيف الأعباء عنهم؟
اللواء
وضع مرجع بأجواء غير مشجعة لجهة تعاطي مؤسسة مالية دولية مع الاجراءات التشريعية والقانونية في ما خص تجاوز أزمتي الودائع وإعادة هيكلة المصارف.
شنت إحدى المحطات حملة مباشرة على جهات غير مدنية، على خلفية ما حصل من خرق لاتفاق التجمُّع قبالة صخرة الروشة.
وضع ظهور شخصية حزبية أثارت التباسات خلال الأشهر الماضية، حداً لتقارير متباينة حول مصيره..
البناء
يقارن وزير خارجية عربي سابق بين ما كانت عليه مكانة سورية ومهابتها في العلاقة مع أميركا وحالتها اليوم، فيقول إن رحلة نيويورك وواشنطن المصمّمة للرئيس أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني ترافقت مع حملة إعلامية استندت إلى دعم خليجي تركي في ترتيبات الزيارة تشير إلى مكانة بارزة للمسؤولين السوريين في أجندة المواعيد الأميركية، منها اجتماع مفصلي للشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمّ ترويجه مراراً عبر شبكة سي ان ان بنفوذ عربي تركي ولقاءات الشيباني المقررة مع وزير الخارجية ماركو روبيو انتهت بمصافحة محرجة للشرع مع ترامب بحضور زوجته في وداع ضيوفه أثناء مرور مرتّب للشرع دون إجراء أي حديث بينما التقى روبيو الشرع والشيباني لدقائق ولم يحظ الشيباني بغير لقاء قصير رتّبه توماس برّاك مع نائب من نواب وزير الخارجية، بينما اضطر الرئيس الأميركي بيل كلينتون كي يلتقي بالرئيس حافظ الأسد أن يذهب خصيصاً إلى جنيف كي يلتقيه بعدما زار سورية عام 1994 وزارها سلفه جيرالد فورد قبله عام 1974 وبقي وزير خارجية أميركا وارن كريستوفر ينتظر ساعات موعداً مع الأسد عام 1996 أثناء عدوان عناقيد الغضب الإسرائيلي على لبنان.
تتحدّث التقارير الإعلامية في كيان الاحتلال عن فشل ذريع في ردع اليمن خصوصاً بعد التبجح المتواصل لوزير الحرب يسرائيل كاتس الذي تحوّل إلى عنوان للسخرية في الرأي العام مع كلمات الجحيم التي يردّدها عن عمليات تسمّى بالردع، لكنها لا تغيّر شيئاً سوى رفع وتيرة الضربات اليمنية التي تحوّلت إلى مصدر قلق حقيقي في الشارع مع تحوّلها الى خطر يومي يتكرّر ويتسبّب بنزول الملايين الى الملاجئ وأحياناً يتسبب بأعداد من الإصابات بلغت خمسين إصابة وفق البيان الرسميّ في المرة الأخيرة في إيلات، ما يعني أن اليمن نجح بجعل حرب غزة تنتقل إلى التأثير على حياة المستوطنين وكلما تصاعدت الحرب في غزة على المستوطنين توقع المزيد من القلق والرعب بسبب الضربات اليمنيّة. وهذا هو الحافز الرئيسي لنزول مئات الآلاف إلى الشوارع وفق معادلة، طالما أن الحكومة والجيش لا يستطيعان شيئاً مع اليمن فليوقفوا الحرب على غزة.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
26-09-2025
أسرار الصحف 25-09-2025
السابق
