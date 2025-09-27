الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 27-09-2025
اسرار
2025-09-26 | 23:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 27-09-2025
البناء
خفايا
لم تستبعد مصادر دبلوماسية أوروبية أن يكون ما وصف بالتعثر في مسار المفاوضات السورية الإسرائيلية مؤقتاً بانتظار ما ستسفر عنه المساعي الأميركية لفرض حل متفق عليه مع كل من “إسرائيل” والدول العربية والإسلامية، وخصوصاً السعودية وتركيا. وتقول المصادر إن الأرجح هو وجود اتفاق أميركي ضمني مع السعودية وتركيا على تجميد مسار الاتفاق السوري الإسرائيلي الذي يعتبر جائزة لـ”إسرائيل” حتى تضمن واشنطن موافقة بنيامين نتنياهو على الحل المرتقب في غزة، وأن تكون السعودية وتركيا وراء تمسّك المفاوض السوري برفض بعض المطالب الإسرائيلية التي تتيح لتل أبيب الإمساك بالأجواء السورية على حساب النفوذ التركي. وتقول المصادر إن احتمال استمرار الرفض التركيّ للشروط الإسرائيلية حتى لو تمّ الاتفاق في غزة يبقى قائماً لحجم الخطر الذي تمثله هذه الشروط على الأمن القومي التركي.
كواليس
تقول مصادر وزارية لبنانية إن الاجتماع القادم للحكومة سوف يكشف حدود الأزمة الناجمة عن موقف رئيس الحكومة الذي تسبّب بما عُرف بأزمة إضاءة صخرة الروشة، مشيرة إلى احتمالين، الأول أن يكتفي رئيس الحكومة بما قام به من تحريك النيابات العامة واعتبار ما جرى مخالفة قانونيّة يجب أن يتعامل معها القضاء ويقوم بسحبها من المشهد السياسي؛ وفي هذه الحالة سوف يتعامل حزب الله بالمثل بطيّ الصفحة السياسية للأزمة واعتماد المتابعة القانونية. والاحتمال الثاني أن يواصل رئيس الحكومة التصعيد السياسي في أول اجتماع للحكومة وفي هذه الحالة قد تعود البلاد الى ما كانت عليه بعد جلسة 5 آب التي تم إقرار ورقة توماس برّاك فيها، حيث مقاربة حزب الله تقوم على اتهام رئيس الحكومة بافتعال أزمة لا تطبيق قانون، وقد أعدّ ملفاً قانونياً وأرشيفاً لحالات إضاءة صخرة الروشة بموافقة الهيئات الحكومية والبلدية بصورة روتينية في مناسبات لا تخصّ لبنان، ومنها ما يثير حساسيات لبنانية مثل التضامن مع الصحيفة الفرنسية شارلي إيبدو التي نشرت الصور الكاريكاتوريّة المسيئة للرسول.
نداء الوطن
رجل أعمال بارز (أ. ض.) ونجله (م. ض.)، بعد اختلاس الأموال من شركائهما وعائلاتهم، يقومون بخداع الناس وسرقة مدخراتهم ويستغلون جميع الثغرات القانونية لتجنب سدادها.
طلبت مرجعية من أحد المشرّعين المعروفين إعداد مشروع قانون للتمديد لمجلس النواب مع تفصيل الأسباب الموجبة، على رغم معرفة هذه المرجعية أن موضوع التمديد يصعب أن يمر.
تنقل مصادر أن زيارة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ستتضمن على هامش المشاركة بذكرى اغتيال السيد حسن نصرالله لملمة البيت الداخلي لـ “الحزب” بعد حال التشرذم والخلافات وأنه يحمل قرارات بهذا الشأن من المرشد الأعلى.
اللواء
شكلت قضية رواتب ومخصَّصات القطاع العام والمتقاعدين نقطة تباعد بين الطرف اللبناني وفريق صندوق النقد..
عاد الرهان مجدداً على مرفأ بيروت والتحصيل الجمركي لزيادة عائدات الخزينة، على نحو ما كان يحصل خلال الستينات والسبعينات..
بدأ الهمس الجدّي في أسماء النواب الذين لن يترشحوا للانتخابات النيابية، أو المبعدين عنها، وما أكثرهم ومن مستويات مختلفة.
الجمهورية
اعتبرت أوساط قريبة من تحالف سياسي أن سوء إدارة ملف مستجد أدى إلى منح هذا التحالف هدية مجانية.
يعمد عدد من التجار إلى التواصل والضغط على بعض النواب للحؤول دون إقرار قانون حماية المستهلك يوم الاثنين، والذي ينص على رفع الغرامات عند المخالفة في رفع الأسعار وسلامة الغذاء.
فوجئ مشاركون في مأدبة غداء دعا إليها أحد رجال الأعمال، بكلام كبير أدلى به مسؤول سابق بحق مسؤول حالي.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
27-09-2025
أسرار الصحف 26-09-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-09-25
أسرار الصحف 26-09-2025
اسرار
2025-09-25
أسرار الصحف 26-09-2025
0
اسرار
2025-09-24
أسرار الصحف 25-09-2025
اسرار
2025-09-24
أسرار الصحف 25-09-2025
0
اسرار
2025-09-19
أسرار الصحف 20-09-2025
اسرار
2025-09-19
أسرار الصحف 20-09-2025
0
اسرار
2025-09-18
أسرار الصحف 19-09-2025
اسرار
2025-09-18
أسرار الصحف 19-09-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-09-25
أسرار الصحف 26-09-2025
اسرار
2025-09-25
أسرار الصحف 26-09-2025
0
اسرار
2025-09-24
أسرار الصحف 25-09-2025
اسرار
2025-09-24
أسرار الصحف 25-09-2025
0
اسرار
2025-09-23
أسرار الصحف 24-9-2025
اسرار
2025-09-23
أسرار الصحف 24-9-2025
0
اسرار
2025-09-22
أسرار الصحف 23-9-2025
اسرار
2025-09-22
أسرار الصحف 23-9-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:17
الجميل إلتقى عبد المسيح...
أخبار لبنان
04:17
الجميل إلتقى عبد المسيح...
0
أمن وقضاء
04:27
شرطة بلدية صيدا تواصل إزالة التعديات
أمن وقضاء
04:27
شرطة بلدية صيدا تواصل إزالة التعديات
0
أخبار دولية
2025-08-16
معاهدة البلاستيك: الأمم المتحدة بين إختبار المصالح... والفشل
أخبار دولية
2025-08-16
معاهدة البلاستيك: الأمم المتحدة بين إختبار المصالح... والفشل
0
آخر الأخبار
04:18
"حزب الشعب الأوروبي - EPP " في الصيفي... والجميّل: ندعم رئيسي الجمهورية والحكومة في مسار بناء الدولة
آخر الأخبار
04:18
"حزب الشعب الأوروبي - EPP " في الصيفي... والجميّل: ندعم رئيسي الجمهورية والحكومة في مسار بناء الدولة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
03:16
بعد استنكار كلامه... النائب مروان حمادة يوضح موقفه للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:16
بعد استنكار كلامه... النائب مروان حمادة يوضح موقفه للـLBCI
0
آخر الأخبار
15:56
باسيل: نحن تيار السلام في حال لبنان نال حقوقه واوقفت اسرائيل عدوانها
آخر الأخبار
15:56
باسيل: نحن تيار السلام في حال لبنان نال حقوقه واوقفت اسرائيل عدوانها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
سجين في سجن رومية: "سامحوني… ونلت شهادتين باللغتين العربية والإنجليزية"
تقارير نشرة الاخبار
14:20
سجين في سجن رومية: "سامحوني… ونلت شهادتين باللغتين العربية والإنجليزية"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
انتخابات أم تمديد؟ مَخرجَان وإلا...
تقارير نشرة الاخبار
13:16
انتخابات أم تمديد؟ مَخرجَان وإلا...
0
أخبار دولية
13:12
واشنطن بين ويتكوف وديرمر: مباحثات شاقة قبل لقاء ترامب – نتنياهو
أخبار دولية
13:12
واشنطن بين ويتكوف وديرمر: مباحثات شاقة قبل لقاء ترامب – نتنياهو
0
أخبار دولية
13:09
الخزانة مرتاحة لتدابير الحد من تبييض الأموال
أخبار دولية
13:09
الخزانة مرتاحة لتدابير الحد من تبييض الأموال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
صخرة الروشة تُشعل جدلاً حكومياً… والقرار بيد القضاء
تقارير نشرة الاخبار
13:06
صخرة الروشة تُشعل جدلاً حكومياً… والقرار بيد القضاء
0
أمن وقضاء
13:04
الجيش يطيح بـ"السبع والرقم الصعب" في بعلبك
أمن وقضاء
13:04
الجيش يطيح بـ"السبع والرقم الصعب" في بعلبك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
سلام vs حزب الله عند الروشة في انتظار الشوط الاخير
تقارير نشرة الاخبار
13:03
سلام vs حزب الله عند الروشة في انتظار الشوط الاخير
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:23
نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...
أخبار لبنان
08:23
نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...
2
تقارير نشرة الاخبار
03:16
بعد استنكار كلامه... النائب مروان حمادة يوضح موقفه للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:16
بعد استنكار كلامه... النائب مروان حمادة يوضح موقفه للـLBCI
3
خبر عاجل
06:06
منسى: كرامة عسكريي الجيش تأبى نكران الجميل وترفض تحميل حماة الشرعية تبعات الشارع
خبر عاجل
06:06
منسى: كرامة عسكريي الجيش تأبى نكران الجميل وترفض تحميل حماة الشرعية تبعات الشارع
4
أخبار لبنان
08:56
عمليات دهم للجيش في منطقة دار الواسعة – بعلبك... ومقتل أحد أخطر المطلوبين
أخبار لبنان
08:56
عمليات دهم للجيش في منطقة دار الواسعة – بعلبك... ومقتل أحد أخطر المطلوبين
5
خبر عاجل
08:23
نجل نصر الله لرويترز: انفجار أجهزة البيجر أغضبت والدي واخر لقاء معه كان قبل 3 أشهر من استشهاده والعائلة تلقت النبأ من خلال نشرات الأخبار وعن موضوع تسليم السلاح أقول "لا بأوهامكم ولا بأحلامكم"
خبر عاجل
08:23
نجل نصر الله لرويترز: انفجار أجهزة البيجر أغضبت والدي واخر لقاء معه كان قبل 3 أشهر من استشهاده والعائلة تلقت النبأ من خلال نشرات الأخبار وعن موضوع تسليم السلاح أقول "لا بأوهامكم ولا بأحلامكم"
6
خبر عاجل
06:29
معلومات للـLBCI: إجتماع يعقد عند الثالثة بين رئيس الحكومة وكل من وزير الداخلية والدفاع والعدل على أن يليه لقاء تشاوري مع كافة الوزراء لمراجعة العمل الحكومي
خبر عاجل
06:29
معلومات للـLBCI: إجتماع يعقد عند الثالثة بين رئيس الحكومة وكل من وزير الداخلية والدفاع والعدل على أن يليه لقاء تشاوري مع كافة الوزراء لمراجعة العمل الحكومي
7
فنّ
15:00
في أجواء رومانسية بإيطاليا... دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ناصيف زيتون (صور)
فنّ
15:00
في أجواء رومانسية بإيطاليا... دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ناصيف زيتون (صور)
8
أخبار لبنان
02:47
حمادة ينفي أن يكون قد قصد فعالية الروشة أو ذكرى نصرالله بأي كلمة نابية
أخبار لبنان
02:47
حمادة ينفي أن يكون قد قصد فعالية الروشة أو ذكرى نصرالله بأي كلمة نابية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More