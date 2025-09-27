أسرار الصحف 27-09-2025

البناء

خفايا

لم تستبعد مصادر دبلوماسية أوروبية أن يكون ما وصف بالتعثر في مسار المفاوضات السورية الإسرائيلية مؤقتاً بانتظار ما ستسفر عنه المساعي الأميركية لفرض حل متفق عليه مع كل من “إسرائيل” والدول العربية والإسلامية، وخصوصاً السعودية وتركيا. وتقول المصادر إن الأرجح هو وجود اتفاق أميركي ضمني مع السعودية وتركيا على تجميد مسار الاتفاق السوري الإسرائيلي الذي يعتبر جائزة لـ”إسرائيل” حتى تضمن واشنطن موافقة بنيامين نتنياهو على الحل المرتقب في غزة، وأن تكون السعودية وتركيا وراء تمسّك المفاوض السوري برفض بعض المطالب الإسرائيلية التي تتيح لتل أبيب الإمساك بالأجواء السورية على حساب النفوذ التركي. وتقول المصادر إن احتمال استمرار الرفض التركيّ للشروط الإسرائيلية حتى لو تمّ الاتفاق في غزة يبقى قائماً لحجم الخطر الذي تمثله هذه الشروط على الأمن القومي التركي.



كواليس

تقول مصادر وزارية لبنانية إن الاجتماع القادم للحكومة سوف يكشف حدود الأزمة الناجمة عن موقف رئيس الحكومة الذي تسبّب بما عُرف بأزمة إضاءة صخرة الروشة، مشيرة إلى احتمالين، الأول أن يكتفي رئيس الحكومة بما قام به من تحريك النيابات العامة واعتبار ما جرى مخالفة قانونيّة يجب أن يتعامل معها القضاء ويقوم بسحبها من المشهد السياسي؛ وفي هذه الحالة سوف يتعامل حزب الله بالمثل بطيّ الصفحة السياسية للأزمة واعتماد المتابعة القانونية. والاحتمال الثاني أن يواصل رئيس الحكومة التصعيد السياسي في أول اجتماع للحكومة وفي هذه الحالة قد تعود البلاد الى ما كانت عليه بعد جلسة 5 آب التي تم إقرار ورقة توماس برّاك فيها، حيث مقاربة حزب الله تقوم على اتهام رئيس الحكومة بافتعال أزمة لا تطبيق قانون، وقد أعدّ ملفاً قانونياً وأرشيفاً لحالات إضاءة صخرة الروشة بموافقة الهيئات الحكومية والبلدية بصورة روتينية في مناسبات لا تخصّ لبنان، ومنها ما يثير حساسيات لبنانية مثل التضامن مع الصحيفة الفرنسية شارلي إيبدو التي نشرت الصور الكاريكاتوريّة المسيئة للرسول.



نداء الوطن

رجل أعمال بارز (أ. ض.) ونجله (م. ض.)، بعد اختلاس الأموال من شركائهما وعائلاتهم، يقومون بخداع الناس وسرقة مدخراتهم ويستغلون جميع الثغرات القانونية لتجنب سدادها.



طلبت مرجعية من أحد المشرّعين المعروفين إعداد مشروع قانون للتمديد لمجلس النواب مع تفصيل الأسباب الموجبة، على رغم معرفة هذه المرجعية أن موضوع التمديد يصعب أن يمر.



تنقل مصادر أن زيارة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ستتضمن على هامش المشاركة بذكرى اغتيال السيد حسن نصرالله لملمة البيت الداخلي لـ “الحزب” بعد حال التشرذم والخلافات وأنه يحمل قرارات بهذا الشأن من المرشد الأعلى.



اللواء

شكلت قضية رواتب ومخصَّصات القطاع العام والمتقاعدين نقطة تباعد بين الطرف اللبناني وفريق صندوق النقد..



عاد الرهان مجدداً على مرفأ بيروت والتحصيل الجمركي لزيادة عائدات الخزينة، على نحو ما كان يحصل خلال الستينات والسبعينات..



بدأ الهمس الجدّي في أسماء النواب الذين لن يترشحوا للانتخابات النيابية، أو المبعدين عنها، وما أكثرهم ومن مستويات مختلفة.



الجمهورية

اعتبرت أوساط قريبة من تحالف سياسي أن سوء إدارة ملف مستجد أدى إلى منح هذا التحالف هدية مجانية.



يعمد عدد من التجار إلى التواصل والضغط على بعض النواب للحؤول دون إقرار قانون حماية المستهلك يوم الاثنين، والذي ينص على رفع الغرامات عند المخالفة في رفع الأسعار وسلامة الغذاء.



فوجئ مشاركون في مأدبة غداء دعا إليها أحد رجال الأعمال، بكلام كبير أدلى به مسؤول سابق بحق مسؤول حالي.