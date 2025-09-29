الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 29-9-2025

اسرار
2025-09-28 | 23:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 29-9-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
أسرار الصحف 29-9-2025

النهار

- يروي ضابط في مطار بيروت الدولي، أنّ قائد جهاز أمني صرّح عن مسدس تلقاه هدية من دولة عربية.

- يجري العمل على تعيين موظفة في وزارة المال رئيسة للمجلس الأعلى للجمارك وهي من خارج المديرية رغم اتهامها بالتورط في قضية مصرفية.

- قال قاض متقاعد إنّ قضية هنيبعل القذافي لن تُقفَل في لبنان ما دام نبيه بري رئيساً لمجلس النواب، لأنّه يضع فيتو على الافراج عنه على الرغم من خلو الملف من أي معطى قانوني يسمح باستمرار اعتقاله، لأنّ امتلاكه معلومات يقوم على الظن والافتراض وليس على معطيات.

- يتوعّد نواب بعدم إمرار اقتراح قانون حماية المستهلك بالصيغة التي وصلتهم ومناقشة كل مندرجاته، لأنّه يحوي على منافع مادية تصب في مصلحة جهات محددة.

- بعد إتمام التشكيلات القضائية، تراجع معدل زيارات القضاة إلى المرجعيات السياسية والدينية.

- على هامش لقاء دبلوماسي، تبادل نائبان من الدائرة نفسها كلاماً بصوت عال أظهر خلافهما الشديد على خلفية التعاطي مع قانون الانتخاب.

- شوهد وزير يلعب "بيبي فوت" مع أحد الضباط الأمنيين وعلّق الحضور عمّن يكون الفائز فعلاً عندما انقطع التيار الكهربائي واستمر اللعب خصوصاً أنّ الأمن أقدر على التعامل مع العتمة.


الجمهورية

-أبلغ سفير غربي انتهت فترة انتدابه في لبنان، أحد المسؤولين بأنّه يغادر لبنان وعينه دامعة.

- كَثُرت التصريحات في الفترة الأخيرة بوعود إيجابية تُطلق في اتجاه قسم كبير من اللبنانيّين في الأشهر القليلة المقبلة، غير أنّ معنيّين بهذا الاستحقاق، يقولون إنّ العبرة في التنفيذ.

- نُقِل عن سياسي بارز قوله تعليقاً على حماسة بعض الأطراف على تعديل القانون الانتخابي: يقولون أموراً تخالف قناعتهم بأنّه لن يتغيّر حرف بالقانون الحالي.


اللواء

- جرت إتصالات داخلية وخارجية رفيعة المستوى، لتطويق تداعيات التجاوزات في منطقة الروشة على المستويين الرسمي والشعبي والحفاظ على هيبة الدولة.

- يدرس رئيس حزب مسيحي بارز نتائج إستطلاعات أولية في منطقته الإنتخابية والتي تُشير إلى تراجع دراماتيكي في شعبيته، والذي قد يدفعه إلى عدم الترشح للإنتخابات المقبلة أُسوة بعدد من رؤساء الأحزاب الأخرى.

- أدت الخلافات المتفاقمة بين وزير خدماتي والمسؤولين في مرفق حيوي إلى تغيير الهيكلية الإدارية وفتح باب الترشيحات أمام من تتوافر فيه شروط العمل في هذا المرفق.


البناء

- توقفت مرجعية سياسية بارزة أمام خطاب البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال زيارته للجنوب وتكراره معادلة الصمود في توصيف الوضع في الجنوب، مشيداً بتعاون وتضامن المسيحيين وأبناء الطائفة الشيعية وسائر الطوائف لكتابة سيرة الصمود قائلاً إن "الوطن هو ثمرة صبر أبنائه وصمودهم. الجنوب هو المثال الأبرز. فأرضكم دفعت أثماناً غالية، لكنّها بقيت عصيّة على الانكسار". وقالت المرجعية إن ربط سلام لبنان بالجنوب في كلمة البطريرك بانسحاب إسرائيلي كامل ووقف الاعتداءات وانتشار الجيش حتى الحدود خلا من أي إشارة إلى قضية حصر السلاح ونزع السلاح في سائر المناطق اللبنانية مبتعداً عن الجدال الدائر بين حزب الله والحكومة يشكل محاولة لبناء جسر مع ثنائي حركة أمل وحزب الله بعد مواقف تضمنتها زيارته السابقة وبدت بكركي فيها جزءاً من الحملة الحكومية بوجه الثنائي. ودعت المرجعية إلى الاهتمام بموقف بكركي ورؤية الموقف الذي سوف تستقر عليه لأنه محدّد هام في المشهد السياسي الداخلي والخارجي.

- قال مصدر دبلوماسي إن مشهد لبنان بعد سنة على اغتيال السيد حسن نصرالله يقول إن صورة الهزيمة التي تمّ الإصرار الغربي والعربي واللبناني على تعميمها حول حزب الله تراجعت كثيراً وإن فشل الحل الدبلوماسي في ضمان الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وجّه ضربة قاسية للاندفاعة التي بدأت مع انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الحكومة حيث بدا أن هناك مساراً للاستقرار ممكن التحقيق يتيح وضع مستقبل سلاح حزب الله على الطاولة، وتوقّف المصدر أمام التقارير التي تتحدث عن حالة معنوية قتالية في صفوف الطائفة الشيعية تنفي التوقعات التي بنيت عليها سياسات الغرب والعرب عن ميل أبناء الطائفة بعد الحرب لقبول مقايضة السلاح بإعادة الإعمار، وحيث تماهي موقف رئيس مجلس النواب وموقف حزب الله من السلاح ينفي كل التوقعات والتحليلات عن تمايز وصولاً إلى التناقض وبينما رؤية الجيش اللبناني لملف السلاح وأولوياته لا تنسجم مع ما يتخيله الكثيرون حول دور الجيش في نزع السلاح. ويختم المصدر بالقول إن من يتابع التحولات في المواقف اللبنانية يكتشف بسهولة أن الحكومة تعيش عزلة داخلية بينما يتفكك الحلف الغربي العربي الداعم للحكومة مع الانقسام حول السياسات الإسرائيلية بعد العدوان على الدوحة.

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

أسرار

الصحف

أسرار الصحف 27-09-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-09-08

أسرار الصحف 9-9-2025

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-28

أسرار الصحف 29-08-2025

LBCI
اسرار
2025-07-29

أسرار الصحف 29-07-2025

LBCI
اسرار
2025-09-23

أسرار الصحف 24-9-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-09-26

أسرار الصحف 27-09-2025

LBCI
اسرار
2025-09-25

أسرار الصحف 26-09-2025

LBCI
اسرار
2025-09-24

أسرار الصحف 25-09-2025

LBCI
اسرار
2025-09-23

أسرار الصحف 24-9-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-19

المتحف الوطني يفتقر إلى أبسط المقومات…

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-20

أدرعي: قضينا على أحد عناصر "حزب الله" في أرنون

LBCI
أخبار دولية
2025-09-07

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي "يعمّق" هجومه على مدينة غزة

LBCI
أخبار لبنان
03:00

ريفي في رسالة تضامنية مع نواف سلام: عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء فقد انكسر الإصبع الذي كانوا يرفعونه في وجه اللبنانيين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:41

جلسة تشريعية لمجلس النواب... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
03:22

الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مخلفات الحرب وردم البناء من الدمار إلى مورد إستثمار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بطاقات Pokémon من نوستالجيا المدرسة إلى سوق بمليارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

النقل العام بلبنان بخطوة جديدة: تطبيق لتحديد المسار، التسعيرة، والمواقف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

البطريرك الراعي مجددا ضيفا في قلب الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إسرائيل تُكثف استعداداتها: خطاب قاسم يُنذر بتصعيد جديد على الجبهة الشمالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الترويكا الأوروبية تعيد تفعيل العقوبات الأممية على إيران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
06:25

يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به

LBCI
أمن وقضاء
04:19

يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما

LBCI
أخبار دولية
00:40

مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية

LBCI
حال الطقس
01:47

الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
صحف اليوم
23:56

وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"

LBCI
صحف اليوم
23:53

بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان

LBCI
خبر عاجل
12:28

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More