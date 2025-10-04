الأخبار
أسرار الصحف المحلية 4-10-2025

اسرار
2025-10-04 | 00:48
مشاهدات عالية
3min
أسرار الصحف المحلية 4-10-2025

اللواء

حسب مطِّلعون على المعطيات التي أطلقت خطة ترامب، فإن الشركات الأمنية الموجودة أو التي ستنشأ سيكون لها دورٌ رئيسيٌّ في إدارة الوضع الجديد في غزة

تجري اتصالات تسبق الجلسة الحكومية، لإبقاء المسار ضمن نطاقه القانوني وفي ما خص احتفالية الروشة..

سجلت بدلات الإيجارات في بيروت ومناطق جبلية ارتفاعاً ملموساً، تحسُّباً لتطورات ميدانية ارتفعت المخاوف من حصولها..

 

الجمهورية

نقل عن مسؤول حزبي أن الازمة المستجدة حول ملف حيوي لم تتحول مأزقا مستعصيا بعد، لكنها ستصبح كذلك إذا لم يتصرف البعض بمسؤولية

كشف مدير عام تسلم منصباً جديداً أخيراً ّ ، عن أن المؤسسةُ الجديدة التي انتقل إليها، ستحفز الناس على تزويد الدولة بفواتير ومعلومات من السوق مقابل قسائم لربح أموال وجوائز.

علم أن تعاونا مستجدا يجري العمل على تسريع حدوثه بين ُعلالدولة اللبنانية وشركات التواصل الإجتماعي، تمهيداً لالحاق المتاجر الإلكترونية )shops Online )بالنظام الضريبي والمالي اللبناني.

 

البناء

توقع مصدر دبلوماسي أن تتعامل إدارة الرئيس دونالد ترامب مع رد حركة حماس باعتباره قبولا للمبادرة الأميريكية رغم إدراكه أنها سوف تقتصر على تبادل الأسرى ووقف النار وانسحاب جزئي إسرائيلي من مناطق الكثافة السكانية وتشكيل هيئة حكم محلية تحت رعاية مصرية، باعتبار أن القضايا العالقة المتصلة بمستقبل غزة والقضية الفلسطينية والتطبيع والدولة الفلسطينية التي تربط المقاومة مستقبل السلاح بها كما تربط الدول العربية والإسلامية التطبيع بقيامها، وهذا يشبه كثيراً إطار وقف إطلاق النار في لبنان الذي ربط مصير سلاح المقاومة بالدولة اللبنانية بينما بقيت قوات الاحتلال تخوض الحرب على وتيرة مختلفة، لكنها لم توقف إطلاق النار ولم تحقق الانسحاب الكامل المنصوص عليه في الاتفاق. وقال المصدر إن ما يعني الرئيس الأميركي بصورة رئيسية هو عدم ربط حماس للإفراج عن الأسرى بالاتفاق على القضايا العالقة.

قال مصدر حكومي لبناني إن الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها وفق القانون الساري المفعول دون تعديلات، بعدما دخلت المهل التي يتوقف عليها حسم أمر انتخابات المغتربين مرحلة حرجة لا تحتمل الحديث عن تعديل القانون دون تأجيل الانتخابات. ويبدو من موقف رئيس مجلس النواب القاطع أن لا جلسات نيابية مخصصة لتعديل القانون سوف تعقد. ودعا المصدر جميع القوى السياسية إلى سحب النقاش حول القانون من التداول واعتبار الأمر منتهياً والانصراف للاستعداد لخوض الانتخابات حسب القانون الحاليّ.


أخبار لبنان

آخر الأخبار

اسرار

الصحف

المحلية

4-10-2025

أسرار الصحف 3-10-2025
LBCI السابق

