أسرار الصحف 06-10-2025

النهار

تعتبر إحدى الجهات الدبلوماسية الغربية أنّ ثمة تطورات يمكن أن تؤدي إلى إرجاء الانتخابات النيابية وليست إرادة الأطراف المتنازعة بالداخل، التي لا تملك القرار في هذا الشأن ولكنها تنصاع لإرادات الخارج.

اتّصلت اكثر من جهة سياسية بمحامين ودستوريين لإعداد مطالعات تسقط تعميم وزير العدل الى كتاب العدل بـ"ملاحقة" الشخصيات المعاقبة أميركياً ومنعها من اجراء معاملات قانونية.

انطلقت الحملة الانتخابية في غير منطقة وبرز لقاء وعشاء للنائب ابراهيم كنعان جمع نوابا زملاء له في الخروج من صفوف "التيار الوطني الحر" الى نحو الفي مدعو في رسالة مباشرة بأن هؤلاء النواب يحظون بشعبية خاصة بهم تؤهلهم لخوض الاستحقاق المقبل.

يستمر "حزب الله" في تحديه الحكومة ورئيسها وإجراءات إدارية عبر مجموعة من الأبواق التي لا تحمل أيّ مسؤولية رسمية في الحزب، لكنّه يُوفّر لها الحماية والغطاء لعدم المثول أمام المحققين.

أبدت مدارس خاصة استياء كبيراً مما اعتبرته حملة مسيئة تحاول أن تضرب سمعتها، علماً أنّ التعليم حر في لبنان والمدارس لا تُجبر الأهالي على إرسال أبنائهم اليها ومن ثم توجيه الشتائم والتهم لها.

قال نائب سابق بعد جولة خارجية له إنّ مسار الأمور غير مشجع ظاهراً لكنه يشعر باطمئنان إلى قرب حصول انفراجات.



الجمهورية

أيّد نائبان من حزبَين غريمَين، بعضهما البعض، بأنّ تحديد نسب إلزامية في أحد القوانين الخلافية في البلد ليس واقعياً وغير مُجدٍ.

استمرّ الجدل حول بعض التعيينات التي أجرتها الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة، ومنها حول ثلاثة: لماذا عُيّن مسؤول عَمِلَ على ملفات النازحين، في إدارة للجوائز؟ ولماذا نُقِل مدير عام من مؤسسة كبرى إلى مؤسسة تُعنى بالتوظيفات؟ ولماذا رُفِّعت موظفة مالية لتنتقل إلى الاتصالات؟

يُرتقَب أن تبدأ جهة أمنية بتوسعة إجراءاتها على الطرقات في الفترة المقبلة، خصوصاً مع اقتراب فترة الأعياد، بعد تلقّيها هبة أجهزة لرصد حالات السُكر.



اللواء

وصف قطب دستوري بارز تصرفات بعض المسؤولين أنها نوع من show off"" لا تخدم مفهوم ترسيخ عودة دولة القانون لأنها تتم خارج إطار الصلاحيات الدستورية!

تبين لوزير المالية أن الأعطال شبه الدائمة في النظام الألكتروني في الوزارة والذي يعطل مصالح المواطنين ويؤخر مهمات صناديق الجباية سببه عدم تزويد آلات الكوميبوتر ببطاريات " ups" تؤمن إستمرار التشغيل عند إنقطاع التيار الكهربائي، فطلب الوزير تركيبها خلال بضعة أيام فقط!

تم تأخير تعيين أعضاء المجلس الدستوري العتيد بسب عدم التوافق على الأسماء الخمسة التي سيتم اختيار أصحابها في مجلس النواب!



البناء

قال مصدر دبلوماسي عربي إن ما تضمنه بيان وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية حول رد حركة حماس على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة، يشكل نوعاً من التوازن التفاوضيّ في وضعية المفاوض الفلسطيني في ثلاث نقاط، الأولى ربط تسليم الأسرى بوقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة في المرحلة الأولى من تطبيق الخطة، الثانية التمسك بربط مصير غزة مع الضفة الغربية تحت سلطة حكومة فلسطينية تمثل نواة الدولة الفلسطينية من خلال حوار فلسطيني فلسطيني برعاية عربية، والثالثة ربط مصير سلاح المقاومة والتطبيع العربي الإسرائيلي بقيام الدولة الفلسطينية ضمن إطار حلّ الدولتين، واعتبر المصدر أن التوازن الواقعي هو ما يتصل بالنقطة الأولى باعتبار النقطتين الثانية والثالثة تصطدمان بفيتو إسرائيلي.

قال مصدر سياسي لبناني إن المشهد الحكومي كئيب وعاجز عن تحقيق أي تقدم في أي من الملفات، بما في ذلك أبسط الملفات التي تحدثت عنها الحكومة في بيانها الوزاري، وإن هذا المشهد الكئيب ناجم عن الطابع الكيدي الذي يحكم مواقف حكومية كثيرة، ما تسبب بنفور الفريق المؤيد لرئيس الجمهورية وإحباط الوزراء الذي يمثلون حيثيات غير حزبية وذات مكانة دوليّة راهنوا على تشكيل فريق مع رئيس الحكومة للسياسات الاستراتيجية وصُدموا بحجم تأثير مجموعة من الهواة على رسم السياسات الحكومية وحجم ثقة رئيس الحكومة بهم.