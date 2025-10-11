الأخبار
أسرار الصحف 11-10-2025
اسرار
2025-10-10 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
أسرار الصحف 11-10-2025
اللواء
حسب مصادر معنية فإن اتصالات غير منظورة تجري مع لبنان لترتيبات ما بعد غزة، مرجحة تقدم تطوير اتفاق وقف النار على ما عداه، على نحو ما يحصل في سوريا..
شخصية كانت على رأس المجلس الأعلى اللبناني- السوري الذي تقرَّر إيقاف العمل به، يتصرف منذ أشهر على أن هذه المؤسسة انتهت..
نشط وسطاء عقاريون على شراء منشآت وعقارات على شواطئ المتوسط، لصالح شركات أميركية نافذة,
الجمهورية
لمح وزير يروج لقانون ينظم عمل قطاع يشكل الراي العام من خلال دورة الرقابي والسياسي،بان ٢٦ مؤسسه فقط تسجلت للقيام بعملها خلال الانتخابات البلدية الاخيرة متسائلاً عن مصدر معلومات المؤسسات الاخرى.
لوحظ أن سياسيا كان شديد الحماسة لقرار حكومي قد غاب عن ّ السمع خلال الازمة التي نشأت في الفترة الأخيرة حول مسألة حساسة، وعندما سئل عن سبب انكفائه قال منُ ّ يخطئ عليه أن يتحمل عواقب خطئه«
عدل أحد المسؤولين عن خطوة كان ينوى أن يقدم عليها، بعدما تلقى نصيحة بأن ما سيقدم عليه سيؤدي إلى مشكلة وعواقب لا يحتملهما البلد في هذه المرحلة.
البناء
قالت مصادر من أميركا اللاتينية إن استبعاد منح جائزة نوبل للرئيس دونالد ترامب لم يكن مفاجئاً لمن يعرفون وظيفة الجائزة في تحضير أدوار سياسية لها صلة بالأجندة الأميركية العميقة وليس لإرضاء غرور الرؤساء. وقالت المصادر إن منح الجائزة للمعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو يؤكد أن العمل لإسقاط نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أولوية أميركية. وكشفت المصادر عن دور خلفي تلعبة اللوبيات الداعمة لـ”إسرائيل” في خيارات منح الجائزة التي نالها مناحيم بيغن رئيس حكومة كيان الاحتلال وزميله شمعون بيريز والرئيس المصري الذي وقع اتفاقات كامب ديفيد أنور السادات. وتضيف المصادر أن الحزب الذي تترأسه ماشادو وقع في عام 2020 على اتفاقية تعاون مع حزب الليكود الإسرائيلي، بهدف تعزيز العلاقات بين الشعبين، تضمّنت التعاون في الشؤون السياسية والأيديولوجية والاجتماعية والاستراتيجية والجغرافية السياسية والأمنية. وصرّحت ماشادو علناً بأن القوى الديمقراطيّة في فنزويلا و”إسرائيل” لها “عدو مشترك” يتمثل في “القوى الإجراميّة التي تقوّض الحرية والسلام في العالم”.
سجّل مسؤولون عن أجهزة أمنية عتباً شديداً على مسؤولين حكوميين تجاهلوا عمداً الإساءات التي لحقت بالمؤسسات اللبنانية الأمنية والتعديات المباشرة من عناصر المرافقة لوزير الخارجية السوري على عناصر أمنية لبنانية خلال زيارة لبنان، ورأوا في هذا التجاهل رسالة ضعف تشجع على فتح الشهيّة في التفاوض بين الحكومتين على ملفات عديدة تحتاج إلى مسؤولين حكوميين يدافعون عن المصالح اللبنانيّة ولا يكرّرون ما كانوا يفعلونه أو يفعله من كانوا مسؤولين قبلهم مع مسؤولي النظام السابق وعلق سياسيّ مخضرم متقاعد بالقول ربما يكون بعض المسؤولين قد ناقش مع الزائر السوري قانون الانتخابات جرياً على العادات السابقة، حيث يجب أن يحصل القانون على توقيع سوريّ كي يصبح سارياً، ولذلك أزعجهم كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن إقفال النقاش حول تعديل القانون واعتبروه رداً على الزيارة التي لم يخصّص لصاحبها موعداً في جدول أعماله المزدحم مواعيده.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
الصحف
11-10-2025
أسرار الصحف 10-10-2025
السابق
