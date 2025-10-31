الأخبار
اسرار الصحف 31-10-2025
اسرار
2025-10-31 | 01:55
مشاهدات عالية
اسرار الصحف 31-10-2025
النهار
على رغم حالة الانتظار الا انه من الواضح ان الموسم الانتخابي انطلق في الظل ونشطت الماكينات الانتخابية تحضيراً للموسم المقبل كما تم تفعيل شركات استطلاعات الرأي العام.
تسود حالة من الفتور بين مرجع سياسي ومرجع ديني من المذهب نفسه اذ يعتبر الثاني ان الاول لا يوفر له الدعم الكافي ويرى الاول ان الاخر غير مستحق.
قال مسؤول خليجي يشارك في مؤتمر في بيروت ان مجرد متابعة حلقة حوار سياسي تلفزيوني تدفع اي مستثمر مفترض الى الهروب من لبنان اذ تتأكد له حال التباعد والانقسام بما لا يشجع على اقامة مشاريع يحتاج نجاحها الى حالة من الاستقرار.
دخلت المديرية العامة لأمن الدولة على خط التحقيق في بلدية بيروت متابعة لملف سحب اموال من الخزينة من دون اي سندات واوقفت اشخاصا للتحقيق ما اوحى بأن الملف سلك طريقاً جدية ولم يعد ممكنة التغطية عليه.
حصل تضارب بين ما صرحت به الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس حول نهاية العام الجاري موعداً لتنفيذ لبنان خطته لحصر السلاح وبين ما يصرح به اكثر من مسؤول لبناني بأن واشنطن متفهمة التأخير الذي يمكن ان يمتد الى ما قبل الانتخابات النيابية في ايار 2026.
الجمهورية
أقرّ مجلس النواب في دولة أوروبية صديقة اتفاقية حقوقية مع لبنان، غير أنّ لبنان لم يُقرّها حتى الآن.
زار وفد قضائي فرنسي على مستوى عالٍ، لبنان مؤخّراً، وعقد سلسلة لقاءات مع نظرائه اللبنانيِّين لتبادل الخبرات في قضايا حسّاسة جداً.
تمّ تسريب فيديو لتبدّل مواقف نائب حزبي من قانون هو مدار اشتباك سياسي حالياً حول المغتربين.
اللواء
على غرار ما حصل في غزة تحدثت معلومات عن لقاء عُقد بين الشخصية المصرية الرفيعة التي زارت لبنان ومسؤول أمني رفيع في حزب الله.
استمع وزير سيادي إلى مطالب قطاعية، بناءً لرغبة مرجع عالٍ، من أجل إيجاد حلول ولو ظرفية للحدِّ من التآكل على مستوى قمة الدخل والمدخرات.
نجح التفاهم الرئاسي في الحفاظ على وحدة المؤسسات، لا سيما لجهة الإسراع بإعلان تأجيل الجلسة النيابية، لمنع الشرخ، مع العلم أن النصاب كان مؤمَّناً فعلاً..
البناء
علق خبير بالقانون الدستوري على بعض التعليقات التي تناولت توجيه رئيس الجمهورية قائد الجيش بالردّ على عمليات التوغل التي تقوم بها قوات الاحتلال في القرى والبلدات الحدودية بقولهم إن الأمر من صلاحيات مجلس الوزراء بالقول إن قرار مجلس الوزراء بتكليف الجيش اللبناني مهام الأمن جنوب الليطاني وتطبيق القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار يتضمّن التكليف القانوني بالتصدي للاحتلال كما يتضمن اتفاق وقف إطلاق النار حق الدفاع الذي يستخدمه الاحتلال للعدوان ولم يقم الجيش بتفعيله بعد، فما فعله رئيس الجمهورية هو تقديم الغطاء المعنوي والسياسي لما تمثل رئاسة الجمهورية للجيش لتحمل مسؤوليته في شأن يدخل ضمن صلاحياته ونظراً لحجم المهمة يمنحه موقف رئيس الجمهورية الدعم السياسي والمعنوي اللازم داخلياً وخارجياً ويمكن لمجلس الوزراء أن يضيف إلى ذلك المزيد لكن ليس لنقص في التكليف القانوني بل لتحصين المهمة.
يؤكد مصدر دبلوماسي أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في غزة تترنّح عند إنجازات المرحلة الأولى منها لأن التعقيدات التي تحيط بمرحلتها الثانية سوف تجعلها تتوقف عند محطة المرحلة الأولى وتعجز عن الإقلاع إلى ما بعدها، خصوصاً أن تشكيل القوة الدولية يمثل عصب المرحلة الثانية ودون ذلك إصرار الدول المطلوب مشاركتها عربياً وأوروبياً على صدور قرار التشكيل عن مجلس الأمن الدولي ورفض كيان الاحتلال لذلك بصورة مطلقة لما يدور حول أي قرار عن مجلس الأمن حول فلسطين من قضايا تتصل بدور المنظمات الأممية والأونروا في طليعتها واستحالة صدور قرار أممي دون التذكير بالقرارات السابقة ذات الصلة ومنها انسحاب الاحتلال من الأراضي المحتلة عام 1967 وصولاً لقيام الدولة الفلسطينية، هذا إضافة لما يعنيه أي قرار أممي من حاجة للشراكة الروسية والصينية في صياغة القرار.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
31-10-2025
أسرار الصحف 30-10-2025
السابق
