الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اسرار الصحف 31-10-2025

اسرار
2025-10-31 | 01:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اسرار الصحف 31-10-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
اسرار الصحف 31-10-2025

النهار

على رغم حالة الانتظار الا انه من الواضح ان الموسم الانتخابي انطلق في الظل ونشطت الماكينات الانتخابية تحضيراً للموسم المقبل كما تم تفعيل شركات استطلاعات الرأي العام.

تسود حالة من الفتور بين مرجع سياسي ومرجع ديني من المذهب نفسه اذ يعتبر الثاني ان الاول لا يوفر له الدعم الكافي ويرى الاول ان الاخر غير مستحق.

قال مسؤول خليجي يشارك في مؤتمر في بيروت ان مجرد متابعة حلقة حوار سياسي تلفزيوني تدفع اي مستثمر مفترض الى الهروب من لبنان اذ تتأكد له حال التباعد والانقسام بما لا يشجع على اقامة مشاريع يحتاج نجاحها الى حالة من الاستقرار.

دخلت المديرية العامة لأمن الدولة على خط التحقيق في بلدية بيروت متابعة لملف سحب اموال من الخزينة من دون اي سندات واوقفت اشخاصا للتحقيق ما اوحى بأن الملف سلك طريقاً جدية ولم يعد ممكنة التغطية عليه.

حصل تضارب بين ما صرحت به الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس حول نهاية العام الجاري موعداً لتنفيذ لبنان خطته لحصر السلاح وبين ما يصرح به اكثر من مسؤول لبناني بأن واشنطن متفهمة التأخير الذي يمكن ان يمتد الى ما قبل الانتخابات النيابية في ايار 2026.


الجمهورية

أقرّ مجلس النواب في دولة أوروبية صديقة اتفاقية حقوقية مع لبنان، غير أنّ لبنان لم يُقرّها حتى الآن.

زار وفد قضائي فرنسي على مستوى عالٍ، لبنان مؤخّراً، وعقد سلسلة لقاءات مع نظرائه اللبنانيِّين لتبادل الخبرات في قضايا حسّاسة جداً.

تمّ تسريب فيديو لتبدّل مواقف نائب حزبي من قانون هو مدار اشتباك سياسي حالياً حول المغتربين.


اللواء

على غرار ما حصل في غزة تحدثت معلومات عن لقاء عُقد بين الشخصية المصرية الرفيعة التي زارت لبنان ومسؤول أمني رفيع في حزب الله.

استمع وزير سيادي إلى مطالب قطاعية، بناءً لرغبة مرجع عالٍ، من أجل إيجاد حلول ولو ظرفية للحدِّ من التآكل على مستوى قمة الدخل والمدخرات.

نجح التفاهم الرئاسي في الحفاظ على وحدة المؤسسات، لا سيما لجهة الإسراع بإعلان تأجيل الجلسة النيابية، لمنع الشرخ، مع العلم أن النصاب كان مؤمَّناً فعلاً..

البناء

علق خبير بالقانون الدستوري على بعض التعليقات التي تناولت توجيه رئيس الجمهورية قائد الجيش بالردّ على عمليات التوغل التي تقوم بها قوات الاحتلال في القرى والبلدات الحدودية بقولهم إن الأمر من صلاحيات مجلس الوزراء بالقول إن قرار مجلس الوزراء بتكليف الجيش اللبناني مهام الأمن جنوب الليطاني وتطبيق القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار يتضمّن التكليف القانوني بالتصدي للاحتلال كما يتضمن اتفاق وقف إطلاق النار حق الدفاع الذي يستخدمه الاحتلال للعدوان ولم يقم الجيش بتفعيله بعد، فما فعله رئيس الجمهورية هو تقديم الغطاء المعنوي والسياسي لما تمثل رئاسة الجمهورية للجيش لتحمل مسؤوليته في شأن يدخل ضمن صلاحياته ونظراً لحجم المهمة يمنحه موقف رئيس الجمهورية الدعم السياسي والمعنوي اللازم داخلياً وخارجياً ويمكن لمجلس الوزراء أن يضيف إلى ذلك المزيد لكن ليس لنقص في التكليف القانوني بل لتحصين المهمة.

يؤكد مصدر دبلوماسي أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في غزة تترنّح عند إنجازات المرحلة الأولى منها لأن التعقيدات التي تحيط بمرحلتها الثانية سوف تجعلها تتوقف عند محطة المرحلة الأولى وتعجز عن الإقلاع إلى ما بعدها، خصوصاً أن تشكيل القوة الدولية يمثل عصب المرحلة الثانية ودون ذلك إصرار الدول المطلوب مشاركتها عربياً وأوروبياً على صدور قرار التشكيل عن مجلس الأمن الدولي ورفض كيان الاحتلال لذلك بصورة مطلقة لما يدور حول أي قرار عن مجلس الأمن حول فلسطين من قضايا تتصل بدور المنظمات الأممية والأونروا في طليعتها واستحالة صدور قرار أممي دون التذكير بالقرارات السابقة ذات الصلة ومنها انسحاب الاحتلال من الأراضي المحتلة عام 1967 وصولاً لقيام الدولة الفلسطينية، هذا إضافة لما يعنيه أي قرار أممي من حاجة للشراكة الروسية والصينية في صياغة القرار.








صحف اليوم

اسرار

الصحف

31-10-2025

أسرار الصحف 30-10-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-10-10

أسرار الصحف 10-10-2025

LBCI
اسرار
2025-10-30

أسرار الصحف 30-10-2025

LBCI
اسرار
2025-10-29

أسرار الصحف 29-10-2025

LBCI
اسرار
2025-10-28

أسرار الصحف 28-10-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-10-30

أسرار الصحف 30-10-2025

LBCI
اسرار
2025-10-29

أسرار الصحف 29-10-2025

LBCI
اسرار
2025-10-28

أسرار الصحف 28-10-2025

LBCI
اسرار
2025-10-27

أسرار الصحف 27-10-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:58

الوكالة الوطنية للاعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنابل حارقة على منطقة المحمودية بالقرب من مكان الغارات صباحاً

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-22

شعبة المعلومات توقف أفراد عصابة نصب واحتيال كانت تستدرج ضحاياها وتوهمهم ببيع دولارات مجمدة

LBCI
آخر الأخبار
03:26

رئيس الحكومة نواف سلام في بكركي للقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

LBCI
اسرار
01:55

اسرار الصحف 31-10-2025

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:07

الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:02

هل تعرّضت شركتك للقرصنة؟ هذه هي الشركة اللبنانية التي قد تُعيد لك الأمان الرقميّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

حلول مصرفية رقمية لدعم الطلاب بتعاون بين بنك بيروت وUSEK

LBCI
أخبار لبنان
14:46

لبنانيون في الاغتراب يدعمون الدائرة 16

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

تفاهم تجاري جديد بين واشنطن وبكين بعد سنوات من الحرب التجارية

LBCI
أخبار لبنان
14:44

القوات اللبنانية في فرنسا مستعدة للاستحقاق الانتخابيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

قانون الإنتخاب...تعطيل في المجلس وتضييع للوقت في الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

تكثيف التعاون الأمني اللبناني - السوري لمعالجة جملة من الملفات... وهذا ما كشفه العميد أحمد الدالاتي للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
14:31

مواقفُ رسميةٌ منددة بالتصعيد الإسرائيليّ على لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
12:15

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول

LBCI
خبر عاجل
04:40

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات لغاراته على المحمودية: وجود هذه البنى التحتية يُشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:04

رئيس الجمهورية يطلب من الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف الانتهاكات وملاحقة المتورطين في جريمة شاتيلا

LBCI
أخبار لبنان
06:41

برّي: ما حصل عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة وااللحظة الراهنة تستدعي الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية

LBCI
حال الطقس
02:50

ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend

LBCI
أخبار لبنان
17:07

الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
05:33

الجيش طلب من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية وضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية

LBCI
أخبار لبنان
08:05

سلام يدين التوغل الإسرائيلي في بليدا واستهداف موظف البلدية ويؤكد متابعة الضغط لوقف الانتهاكات وضمان الانسحاب الكامل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More