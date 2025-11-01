الأخبار
أسرار الصحف 1-11-2025

اسرار
2025-11-01 | 02:07
أسرار الصحف 1-11-2025
أسرار الصحف 1-11-2025

اللواء

رفضت جهات نافذة في «الميكانيزم» النقاط السوداء التي تثيرها مصادر إسرائيلية للحدّ من صورة الجيش اللبناني وأدائه

بدأ رئيس تيار حزبي الاقتراب من لعبة الـ «الصولد» في معاركه الانتخابية من الأشرفية إلى المتن وربما بعبدا.

قيل في بعض المجالس أن دبلوماسياً أميركياً يرغب في مهام معلنة في لبنان، طمعاً بالاستثمارات وليس لأهداف دبلوماسية أو سياسية تتعلق بخدمة بلاده.

 

الجمهورية

 مسألة حساسة ستعود إلى الواجهة الأسبوع المقبل بعدما طرأ  واقع جديد يدفع إلى إيجاد صيغة للتعامل مع التحقيق في هذا الواقع.

 يروج بعض المرشحين شائعات عن خلط أوراق في التحالفات الانتخابية المقبلة خلافاً ً للحقائق.

تخالف وزارة خدماتية قراراً اتخذته سابقاً ً بدل أن تسعى إلى  تنفيذه وملاحقة الجهات الغير ملتزمه به خصوصاً أنها معينة بنسبة كبيرة.

 

البناء

قالت مصادر سياسية إن موقف رئيس الجمهورية الداعي لتحمل الجيش اللبناني المسؤولية بالتصدي للتوغلات الإسرائيلية لا يحرج المقاومة بالقول إن الجيش يتولى المهمة فلا داعي لوجود سلاح المقاومة كما يقول بعض السطحيين، لأن المقاومة التي رحبت بالموقف تعتبر أنه يؤكد ما تقوله عن محدودية قدرة الخيار الدبلوماسي دون إظهار القوة، ويؤكد فشل الرهان على الموقف الأميركي الذي ثبت عند المسؤولين في الدولة أحد أمرين إما أنه عاجز عن تنفيذ التزاماته أو أنه لا يريد تنفيذها. وفي الحالتين يشكل موقف الرئيس خطوة أولى نحو معادلة “من دون قوة لن يفرض لبنان حدود احترام سيادته” وعندما تبدأ الدولة هذا المسار سوف تكتشف أنها تحتاج إلى شعبها لتعويض الفارق الهائل في القدرات بين الجيش الوطني وجيش الاحتلال وطليعة الشعب المقاتلة هي المقاومة. وهذا معنى تمسك المقاومة بالثلاثية الذهبية شعب وجيش ومقاومة وحتمية ظهورها في أول مواجهة يترجم فيها الجيش قرار التصدّي.

 

يؤكد مصدر دبلوماسي أن الضغط لتسريع موافقة لبنان على التفاوض المباشر مع الاحتلال والتذكير بالمثال السوري بالقول إنه يقترب من الوصول إلى نهايته، بينما لبنان مترددّ إنما يفضح حقيقة فشل المسار السوري في التوصل إلى اتفاق مشرّف ووقوفه بين احتمالي الفشل أو الاتفاق المهين. وفي الحالتين سوف يشكل سبباً كافياً لرفض لبنان تكرار المسار. ويضيف المصدر لو كان الكلام الأميركي المكرّر عن قرب توصل التفاوض السوري الإسرائيلي إلى نهايته ولو كانت النهاية مشرّفة للدولة السورية بصيانة حقوقها لكان الأفضل لإقناع لبنان بسلوك هذا الخيار ترك المسار السوري يكتمل وحمل نتائجه حجة لإقناع لبنان بسلوكه، لكن معرفة الأميركيين بأن النتيجة إما فشل ذريع أو نتيجة غير مشرّفة عبر التفريط بالحقوق السورية تستوجب جذب لبنان إلى مسار التفاوض قبل الفضيحة السورية.

اسرار

الصحف

1-11-2025

