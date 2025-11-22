أسرار الصحف المحلية ٢٢-١١-٢٠٢٥

اللواء

تجاوزت «داتا المعلومات» حول الأشخاص المستهدفين في الجنوب موضوع الهواتف المحمولة، وسواها إلى ما هو أخطر، وهو قيد التدقيق.

تزايدت التسريبات حول مسارات خاطئة تعني الانتخابات النيابية في إطار الضغوطات حول التشريع الانتخابي من عدمه!.

تحدثت مصادر عن أن الاقتراح اللبناني الأول للتفاوض ناقشه فريق إسرائيلي، ولم يفرج عمَّا استقر عليه الموقف هناك.

الجمهورية

تفيد معلومات مؤكّدة عن تحضير جدّي لاتصالات أو لقاءات تُعقَد بعيدا من الاضواء بين جهة عربية وطرف لبناني، جمعتهما خصومة والكثير من الملفات الخلافية.

قال مسؤول كبير، إنّه شعر بصدمة كبرى من خطوة أقدم عليها طرف داخلي، كان لها الأثر السلبي البالغ على جهود كانت تُبذل لفتح نوافذ حل في مسار مسالة معقّدة.

نُقِل عن مرجع كبير قوله، إنّه يسعى جهده إلى تحقيق مصلحة طرف محشور، فيما هذا الطرف يبادله بخطوات استفزازية.

البناء

قال دبلوماسي أوروبي إن خطة السلام الأميركية في أوكرانيا تعني انتصاراً كاملاً لروسيا على أوروبا وإعلان نهاية حلف الأطلسي الذي يصبح حلفاً ظرفياً لمن تدعوهم أميركا لحروبها بعد أن كان يقوم على ركنين أميركي وأوروبي ووصف التسليم بإعادة صياغة أوكرانيا جغرافياً وسياسياً وعسكرياً على مقاس مناسب لروسيا بالتزامن مع رفع العقوبات عن روسيا وإعادة ودائعها المجمّدة بعدما كان التوفق الأميركي الأوروبي على اشتراط ملاحقة القادة الروس أمام المحكمة الجنائية وتدفيع روسيا كلفة إعادة إعمار أوكرانيا، ومصادرة ودائعها تعني مكافأة روسيا ومعاقبة أوروبا التي سوف تتولى إعمار أوكرانيا هذا عدا عن ما تضمّنته الخطة الأميركيّة من عودة روسيا إلى مجموعة الثمانية الكبار، وكل هذا يعني جغرافياً استراتيجية جديدة في شمال الكرة الأرضيّة تتزعمها روسيا بوضوح.

قال دبلوماسي عربي سابق إن التغيير الكبير الذي يفوت الكثيرين في المنطقة هو أنه بمقدار ما ظهر التوحّش الإسرائيلي منفلتاً من كل الضوابط وهو يحظى بحماية أميركية كاملة فإن المنطقة دخلت في فوضى طويلة المدى حيث رغبة أميركا بتوظيف الحرب لصناعة التسويات لا تجد شريكاً إسرائيلياً قادراً مع التحوّلات الداخلية في “إسرائيل” لصالح اللغة التوراتية حسب مفهوم السياسة الذي تأسست عليه، وحيث أميركا التي لا تستطيع لاعتبارات أميركية داخلية مجاراة التهوّر الإسرائيلي لا تستطيع لاعتبارات أميركية داخلية ومصالح استراتيجية عليا تقبل إضعاف “إسرائيل” أو التخلي عنها، وحيث الأداء السياسي العربي والإسلامي كما ظهر في التعامل مع مشروع القرار الأممي بنسختيه الأميركية والروسية ليس جاهزاً لصناعة مساحة خاصة وفق معايير الأمن القومي، ولذلك كله يخطئ مَن يعتقد أن زمن التخلّي عن المقاومة قد حان لفتح طريق التسويات لأن طريق التسويات مغلق حتى إشعار آخر والحفاظ على المقاومة أمن قوميّ استراتيجيّ ربما تكون مصر أدركت معناه قبل الآخرين، لأنها أكثر مَن يصنع الأمن القومي سياساتها بين الدول العربية.