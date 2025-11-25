الأخبار
أسرار الصحف 25-11-2025
اسرار
2025-11-24 | 23:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 25-11-2025
النهار
تُسجَّل عدد لا بأس بها من المغتربين في فنزويلا للاقتراع في الانتخابات النيابية في ظل إيجابية بارزة من السفارة مع كل الأفرقاء وملاحظة نشاط لافت لأنصار حركة "أمل".
تستمر مصارف في فرض رسوم مرتفعة على حسابات مجمدة بالدولار (اللولار) والتي لا يمكن لأصحابها الإفادة منها وهم يرصدون تراجع قيمة تلك الحسابات باستمرار.
تشكو وزيرة من تعقيدات إدارية كبيرة في الوزارة التي ترأسها، وأنّها بعد مرور ثمانية أشهر من عمر الحكومة، تكتشف أنّ ثمة ملفات لم تطلع عليها حتى اليوم وهي تكتشفها من باب الصدفة.
نقل مسؤول في بغداد لشخصية لبنانية أنّ الانتخابات النيابية في العراق كلّفت نصف مليار دولار أميركي في ظل ظروف صعبة يعيشها ابناء البلد.
ينشط رجل أعمال جنوبي من منطقة الزهراني في عقد جملة من اللقاءات مع شخصيات عدة في صيدا وجزين ولا تقتصر على الشيعة في مواكبة للحملة الانتخابية للرئيس نبيه بري.
*****
الجمهورية
توقّع مطّلعون حصول إتصالات بعيداً من الأضواء لاحتواء أزمة مستجدّة، خلافاً لتهويل البعض في الداخل.
نُقل عن شخصية رسمية تأكيدها أنّها تعرف بالأسماء مَن يُحرِّض في عاصمة غربية على عدد من المسؤولين.
أبلغت ديبلوماسية بارزة إلى عدد ممَّن التقتهم أخيراً أنّ هناك إصراراً على مفاوضات أمنية وسياسية من دون شروط، وأنّ لا انسحاب الّا بعد الإتفاق.
*****
اللواء
ما يزال الغموض يلف مهمة مستعجلة لشخصية لبنانية إلى دولة إقليمية، وسط تكتُّم بالغ الشدة من قبل المعنيِّين..
تسجِّل أسعار الخضار والفاكهة واللحوم قفزة غير مسبوقة، مع تجاهل تام لقوانين العرض والطلب!
يتحدث أصحاب مكاتب سياحة وشركات سفر عن انخفاض ملحوظ في تأشيرات المجيء إلى لبنان بالتزامن مع زيارة البابا..
*****
البناء
قال مصدر سياسي إن المعركة السياسية الكبرى في لبنان تدور حول موقع الدولة بين المقاومة والاحتلال وإن الشدّ والجذب سياسياً وإعلامياً، وكذلك الأعمال الحربية تندرج في إطار هذه المعركة وبعدما كانت الدولة مع اتفاق وقف إطلاق النار تمثل مساحة ثالثة بين المقاومة والاحتلال وافق الطرفان برعاية أميركية على الانسحاب لصالحها، المقاومة بالالتزام بوقف العمليات العسكرية والانسحاب إلى ما وراء الليطاني والاحتلال بوقف العمليات الحربية والانسحاب إلى خلف الخط الأزرق. وخلال سنة نفذت المقاومة ولم ينفذ الاحتلال وتبدّل الموقف الإسرائيلي وصار رفض وقف الاعتداءات التي أحصتها اليونيفيل بالآلاف وتوسّع الاحتلال إلى نقاط جديدة وتبدل الموقف الأميركي وصار بالضغط على الدولة لنزع سلاح المقاومة في كل لبنان، رغم كون ذلك مرحلة لاحقة من الاتفاق بدلاً من الضغط على “إسرائيل” لتنفيذ الجزء الأول من الاتفاق. ويقول المصدر إن الضغط العسكري والسياسي والإعلامي يهدف لدفع الدولة للخضوع لهذا المفهوم الذي يعتقد المسؤولون اللبنانيون أنه مشروع حرب أهلية لا يريدونها ويعتبرونه خروجاً عن الاتفاق ويرى الأميركيون والإسرائيليون أن الدولة يجب أن تقوم بالمهمة ولو بحرب أهليّة كي تحظى بالدعم الأميركي وتستجيب “إسرائيل” لدعوات التفاوض دون ضمانات بالانسحاب ما يجعل المقاومة خلال سنة مضت تربح المعركة السياسية حول موقع الدولة، وبدلاً من مواجهة الدولة والمقاومة صارت المواجهة بين الدولة و”إسرائيل” ومن خلفها أميركا رغم الكلفة الدموية العالية لهذا الربح.
ذكر تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن الهجرة المعاكسة من “إسرائيل” إلى الخارج تزايدت بعد وقف إطلاق النار في غزة بدلاً من أن تتوقف بعدما ظهر أن أسباب الهجرة ليست مؤقتة وتتصل بالقلق الأمني الناتج عن الحرب بل هو ناتج عن عدم الثقة بوجود معنى للبقاء بعدما تزعزعت الثقة بالمؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية وعاد القلق الوجودي إلى الواجهة.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
الصحف
25-11-2025
