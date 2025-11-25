الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 25-11-2025

اسرار
2025-11-24 | 23:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 25-11-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف 25-11-2025

النهار

تُسجَّل عدد لا بأس بها من المغتربين في فنزويلا للاقتراع في الانتخابات النيابية في ظل إيجابية بارزة من السفارة مع كل الأفرقاء وملاحظة نشاط لافت لأنصار حركة "أمل".

تستمر مصارف في فرض رسوم مرتفعة على حسابات مجمدة بالدولار (اللولار) والتي لا يمكن لأصحابها الإفادة منها وهم يرصدون تراجع قيمة تلك الحسابات باستمرار.

تشكو وزيرة من تعقيدات إدارية كبيرة في الوزارة التي ترأسها، وأنّها بعد مرور ثمانية أشهر من عمر الحكومة، تكتشف أنّ ثمة ملفات لم تطلع عليها حتى اليوم وهي تكتشفها من باب الصدفة.

نقل مسؤول في بغداد لشخصية لبنانية أنّ الانتخابات النيابية في العراق كلّفت نصف مليار دولار أميركي في ظل ظروف صعبة يعيشها ابناء البلد.

ينشط رجل أعمال جنوبي من منطقة الزهراني في عقد جملة من اللقاءات مع شخصيات عدة في صيدا وجزين ولا تقتصر على الشيعة في مواكبة للحملة الانتخابية للرئيس نبيه بري.

*****

الجمهورية

توقّع مطّلعون حصول إتصالات بعيداً من الأضواء لاحتواء أزمة مستجدّة، خلافاً لتهويل البعض في الداخل.

نُقل عن شخصية رسمية تأكيدها أنّها تعرف بالأسماء مَن يُحرِّض في عاصمة غربية على عدد من المسؤولين.

أبلغت ديبلوماسية بارزة إلى عدد ممَّن التقتهم أخيراً أنّ هناك إصراراً على مفاوضات أمنية وسياسية من دون شروط، وأنّ لا انسحاب الّا بعد الإتفاق.

*****

اللواء

ما يزال الغموض يلف مهمة مستعجلة لشخصية لبنانية إلى دولة إقليمية، وسط تكتُّم بالغ الشدة من قبل المعنيِّين..

تسجِّل أسعار الخضار والفاكهة واللحوم قفزة غير مسبوقة، مع تجاهل تام لقوانين العرض والطلب!

يتحدث أصحاب مكاتب سياحة وشركات سفر عن انخفاض ملحوظ في تأشيرات المجيء إلى لبنان بالتزامن مع زيارة البابا..

*****

البناء

قال مصدر سياسي إن المعركة السياسية الكبرى في لبنان تدور حول موقع الدولة بين المقاومة والاحتلال وإن الشدّ والجذب سياسياً وإعلامياً، وكذلك الأعمال الحربية تندرج في إطار هذه المعركة وبعدما كانت الدولة مع اتفاق وقف إطلاق النار تمثل مساحة ثالثة بين المقاومة والاحتلال وافق الطرفان برعاية أميركية على الانسحاب لصالحها، المقاومة بالالتزام بوقف العمليات العسكرية والانسحاب إلى ما وراء الليطاني والاحتلال بوقف العمليات الحربية والانسحاب إلى خلف الخط الأزرق. وخلال سنة نفذت المقاومة ولم ينفذ الاحتلال وتبدّل الموقف الإسرائيلي وصار رفض وقف الاعتداءات التي أحصتها اليونيفيل بالآلاف وتوسّع الاحتلال إلى نقاط جديدة وتبدل الموقف الأميركي وصار بالضغط على الدولة لنزع سلاح المقاومة في كل لبنان، رغم كون ذلك مرحلة لاحقة من الاتفاق بدلاً من الضغط على “إسرائيل” لتنفيذ الجزء الأول من الاتفاق. ويقول المصدر إن الضغط العسكري والسياسي والإعلامي يهدف لدفع الدولة للخضوع لهذا المفهوم الذي يعتقد المسؤولون اللبنانيون أنه مشروع حرب أهلية لا يريدونها ويعتبرونه خروجاً عن الاتفاق ويرى الأميركيون والإسرائيليون أن الدولة يجب أن تقوم بالمهمة ولو بحرب أهليّة كي تحظى بالدعم الأميركي وتستجيب “إسرائيل” لدعوات التفاوض دون ضمانات بالانسحاب ما يجعل المقاومة خلال سنة مضت تربح المعركة السياسية حول موقع الدولة، وبدلاً من مواجهة الدولة والمقاومة صارت المواجهة بين الدولة و”إسرائيل” ومن خلفها أميركا رغم الكلفة الدموية العالية لهذا الربح.

ذكر تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن الهجرة المعاكسة من “إسرائيل” إلى الخارج تزايدت بعد وقف إطلاق النار في غزة بدلاً من أن تتوقف بعدما ظهر أن أسباب الهجرة ليست مؤقتة وتتصل بالقلق الأمني الناتج عن الحرب بل هو ناتج عن عدم الثقة بوجود معنى للبقاء بعدما تزعزعت الثقة بالمؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية وعاد القلق الوجودي إلى الواجهة.

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

الصحف

25-11-2025

أسرار الصحف المحلية ٢٢-١١-٢٠٢٥
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-11-11

أسرار الصحف المحلية ١١-١١-٢٠٢٥

LBCI
اسرار
2025-10-24

أسرار الصحف 25-10-2025

LBCI
اسرار
2025-09-24

أسرار الصحف 25-09-2025

LBCI
اسرار
2025-11-21

أسرار الصحف المحلية ٢٢-١١-٢٠٢٥

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-11-21

أسرار الصحف المحلية ٢٢-١١-٢٠٢٥

LBCI
اسرار
2025-11-20

أسرار الصحف المحلية ٢١-١١-٢٠٢٥

LBCI
اسرار
2025-11-19

أسرار الصحف 20-11-2025

LBCI
اسرار
2025-11-18

أسرار الصحف 19-11-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-11-19

أسرار الصحف 20-11-2025

LBCI
أخبار دولية
2025-09-07

تحالف أوبك بلاس يقرّ زيادة إضافية لإنتاج النفط

LBCI
آخر الأخبار
04:44

المستشار الدبلوماسيّ لرئيس الإمارات: لا يمكن للجماعات المتطرفة العنيفة المرتبطة أو ذات الصلة الواضحة بجماعة الإخوان المسلمين أن تحدد مستقبل السودان

LBCI
أخبار لبنان
03:22

مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة يوقف شخصَين ويصادر أسلحة وآلات للنقش والتحوير داخل مشغل في حارة حريك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

تحت عنوان "تخيل بعد"... لجنة Batroun Capital de noel تطلق النشاطات الميلادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

رحلة الأرز تبدأ من جديد لبنان يواجه قطر استعداداً للتصفيات العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

القائمة الأميركية للتطرفّ... عزم على إدراج لإخوان المسلمين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

"الله غايتنا. الرسول قدوتنا. القرآن دستورنا. الجهاد سبيلنا".. من هم الاخوان المسلمون؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

عودة لبنان الى المحافل الدولية بمشاركة السيدة اللبنانية الاولى بقمة وايز في الدوحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

البابا في لبنان بعد ايام ! وكل المواقع تتجهز لاستقباله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

كسر الاحتكار الإمارات والسعودية تحصلان على أقوى شرائح ذكاء اصطناعي في العالم

LBCI
أخبار لبنان
13:18

حريق ضخم في أحد أبنية معامل الهواتشكن في خراج بلدة أنفه شمال لبنان... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

كواليس اتفاق وقف النار: هذا ما هدّدت به اسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:10

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
اخبار البرامج
09:58

فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

خرق أمني في صفوف حزب الله وقلق على مستوى الطائفة الشيعية

LBCI
أخبار دولية
09:31

مصادر رويترز: افتتاح متجرين جديدين لبيع المشروبات الكحولية في السعودية

LBCI
حال الطقس
02:54

طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا

LBCI
أخبار لبنان
16:00

حريق المعمل في أنفه... إليكم المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
13:18

حريق ضخم في أحد أبنية معامل الهواتشكن في خراج بلدة أنفه شمال لبنان... اليكم التفاصيل

LBCI
اسرار
23:32

أسرار الصحف 25-11-2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More