الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
5
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
5
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 17-12-2025
اسرار
2025-12-16 | 23:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
أسرار الصحف 17-12-2025
النهار
يرجح نائب سابق معارض ان تكون نبرة الشيخ نعيم قاسم التصعيدية في اطلالته الاخيرة هدفت الى عرقلة تعيين سفير شيعي في لجنة "الميكانيزم".
يتخوف متابعون من ان تكون عجلة التعيينات تعثرت اذ ان مواقع ومجالس كثيرة منتهية الصلاحية لم تشملها القرارات الحكومية ما يبقي القديم على قدمه.
يبدو ان المعركة بين جمعية المصارف والحكومة التي تتجه الى اقرار قانون الفجوة المالية الى تصعيد حتمي ما سيدفع حتماً الى تأجيل اقرار القانون لما للجمعية من تأثير كبير في داخل مجلس النواب وفق رئيس لجنة نيابية.
تبيّن ان الخلاف الدائر في داخل حزب "البعث" في لبنان يتجاوز تبديل الإسم والتوجهات الى صراع على املاك للحزب يتهم "بعثيون" علي حجازي بالاستيلاء عليها لحسابه الخاص وبتغطية مباشرة من "حزب الله" الذي رعى المؤتمر الصحافي للاعلان عن تغيير اسم الحزب.
لفت اهتمام قناة "الحدث – العربية" بالتركيز على الملف المالي اللبناني، والإشادة بآلية مصرف لبنان النقدية، التي تحقق الامتثال والالتزام بالمعايير الدولية، ولا تسمح لأموال "حزب الله" بالتسلّل عبرها، بل تمارس أشد الاجراءات في التعامل مع السوق، وهو ما يُرضي المجتمع الدولي، الذي يركّز على ضبط التحويلات المالية.
الجمهورية
قال مرجع نيابي ما حرفيّته: "أعطوني لبنان موحّداً، فلا أخاف إلّاّ من الله".
جهة سياسية أساسية كشفت أنّها لن تُمانع اتفاقاً حدودياً بين لبنان وإسرائيل، برعاية أميركية- فرنسية.
اعتبر مسؤول بارز أنّ كل أخبار التصعيد هي من باب التهويل، و"إنّنا لا نستطيع تسليم كل أوراقنا من دون مقابل".
اللواء
يسعى رئيس تيار مسيحي إلى إعادة التموضع عربياً، بما لا يُبقي الساحة فقط لخصم سياسي شديد الصعوبة.
يسعى وزراء سابقون لدى أكثر من طرف حزبي ومرجعي لقبول ترشيحهم للانتخابات النيابية المقبلة.
يتحدث زملاء لسفير سيادي عن نقص في ثقافته السياسية والمهنية مما يجعله يشوط «مواقف» أبسط ما فيها أنها خارج السياقات المتعارف عليها!
البناء
علق مرجع سياسي على الرواية التي يردّدها فريق من اللبنانيين حمل سيف الحرب يضرب به منذ شهور ويهدد بتسليطه على رؤوس اللبنانيين ويحدد له المواعيد تلو المواعيد، وروايتهم اليوم أن تدخلاً أميركياً قوياً منع الحرب التي كانت وشيكة وقد قرّرها الإسرائيلي ثم تراجع بفعل هذا الضغط، فسأل أليست أميركا أكثر إعجاباً بأداء الرئيس السوري من كل الحكم في لبنان، كما تقول تصريحات المسؤولين فيها؟ ثم أليست سورية أسهل بكثير من لبنان حيث لا مقاومة ولا سلاح مقاومة؟ ثم أليس الضغط المطلوب لصالح سورية أسهل من الضغط لصالح لبنان حيث الحكومة لا تضع ملف الأرض المحتلة في الجولان شرطاً للاتفاق وقد قبلت الدخول في مفاوضات مباشرة وسياسية عالية المستوى وعقدت خمس جلسات تفاوض على أعلى المستويات ومستعدة لاتفاق لا يتطرّق لمصير الجولان المحتل؟ فلماذا لم تضغط أميركا لوقف التوغل الاسرائيلي أو لماذا ضغطت ولم تنجح بينما ضغطت ونجحت في إيقاف حرب وكلمة حرب وحدها تكفي وعلى طرف تصنفه أميركا بالإرهابي؟ وقال المرجع أليس المنطق أن نتذكر ما نسمعه في الأفلام الأميركية بتقاسم الأدوار بين الشرطي السيئ والشرطي الجيّد وأن كل حكاية الحرب كانت للتهويل على صغار العقول كما قصة صرف النظر عنها؟
قال ملحق عسكري غير عربي في بيروت في مناسبة جمعت عدداً من اللبنانيين وغير اللبنانيين إنه تلقى طلباً من مسؤوليه لتجميع أي دراسات عسكريّة عن حرب الستين يوماً وأن زميله في تل أبيب حصل على مثلها من هناك، لأن ما جرى فيها كحرب برّية يشبه معارك ستاليننغراد البرية خلال الحرب العالمية الثانية لجهة الفشل الذي أصاب الجيش الألماني المدعوم بقوة نارية استثنائية وأن السبب كان هو نفسه صمود الأهالي والمدافعين وخوضهم مواجهات يقول الإسرائيليون في الدراسات التي حصل عليها زميله في تل أبيب أنهم لم يواجهوا مثلها إلا في معارك نادرة خلال معركة الكرامة عام 1968 مع الفدائيين والجيش الأردني وخلال حرب تشرين عام 1973 أثناء عبور القوات المصرية إلى الضفة الشرقية لقناة السويس والهجوم المظلي السوري على جبل الشيخ والمعارك التي خاضها الجيش العراقي في الدفاع عن خط الدفاع في الجولان قبل اتفاق فك الاشتباك ومعارك تموز 2006 على القرى الحدودية اللبنانية.
الديار
أكدت مصادر مطلعة على موقف قائد الجيش العماد رودولف هيكل ل"الديار" رفضه الكلام والتسىريبات التي تتحدث عن وضع الاميركيين للجيش تحت فترة اختبار قبل إعادة الثقة به ووفق المعلومات، يحرص قائد الجيش على أن يكون أي تحرك للقوات العسكرية خصوصًا في الجنوب في اطار مهامه الوطنية في حماية السيادة والجنوبيين، وليس أي شيء آخر، علمًا انه ينفذ قرار السلطة السياسية وذلك في سياق تعزيز الموقف الدبلوماسي اللبناني، ولا يعمل الجيش على إرضاء أي جهة خارجية.
أكدت أوساط سياسية مطلعة ل"الديار", أن المسؤولين اللبنانيين لم يتلقوا من الجانب الاميركي أي احاطة جديدة تتعلق بزيارة السفير توم براك الى "إسرائيل"، لكن التسريبات الأولية تشير الى أن الضغط الاميركي الجدي على نتانياهو يتعلق بالتطورات في غزة، فيما لا تزال واشنطن على تنسيق تام مع "الاسرائيليين" بالنسبة للملف اللبناني، وحتى الان لا تزال الضغوط مجدية، ويمكن استكمالها للحصول على المزيد من التنازلات اللبنانية.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
17-12-2025
أسرار الصحف 16-12-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-12-11
أسرار الصحف 12-12-2025
اسرار
2025-12-11
أسرار الصحف 12-12-2025
0
اسرار
2025-11-16
أسرار الصحف 17-11-2025
اسرار
2025-11-16
أسرار الصحف 17-11-2025
0
اسرار
2025-10-16
أسرار الصحف 17-10-2025
اسرار
2025-10-16
أسرار الصحف 17-10-2025
0
اسرار
2025-12-15
أسرار الصحف 16-12-2025
اسرار
2025-12-15
أسرار الصحف 16-12-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-12-15
أسرار الصحف 16-12-2025
اسرار
2025-12-15
أسرار الصحف 16-12-2025
0
اسرار
2025-12-14
أسرار الصحف 15-12-2025
اسرار
2025-12-14
أسرار الصحف 15-12-2025
0
اسرار
2025-12-12
أسرار الصحف 13-12-2025
اسرار
2025-12-12
أسرار الصحف 13-12-2025
0
اسرار
2025-12-11
أسرار الصحف 12-12-2025
اسرار
2025-12-11
أسرار الصحف 12-12-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-12-16
تعزيزاً لصورة المرأة القوية... هيفاء وهبي تُطلق فيديو كليب "Super Woman" (فيديو)
فنّ
2025-12-16
تعزيزاً لصورة المرأة القوية... هيفاء وهبي تُطلق فيديو كليب "Super Woman" (فيديو)
0
منوعات
2025-12-16
خطوبة جديدة في عائلة ترامب: الرئيس يعلن ارتباط نجله الأكبر للمرة الثالثة
منوعات
2025-12-16
خطوبة جديدة في عائلة ترامب: الرئيس يعلن ارتباط نجله الأكبر للمرة الثالثة
0
أخبار لبنان
2025-10-21
باسيل واصل جولته في فرنسا بلقاءات برلمانية ركّزت على سبل مساعدة لبنان
أخبار لبنان
2025-10-21
باسيل واصل جولته في فرنسا بلقاءات برلمانية ركّزت على سبل مساعدة لبنان
0
أخبار لبنان
2025-10-14
"مشروع وطن الإنسان": الشرق الأوسط يدخل مرحلة جديدة والمطلوب من لبنان الإسراع في الالتحاق بركب الحلول
أخبار لبنان
2025-10-14
"مشروع وطن الإنسان": الشرق الأوسط يدخل مرحلة جديدة والمطلوب من لبنان الإسراع في الالتحاق بركب الحلول
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:22
روابط التعليم الرسمي إلى الشارع: الإضراب وسيلة للتعبير عن الوجع
أخبار لبنان
07:22
روابط التعليم الرسمي إلى الشارع: الإضراب وسيلة للتعبير عن الوجع
0
أخبار لبنان
06:52
متري: لبنان جاهز للإنتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
06:52
متري: لبنان جاهز للإنتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة
0
أخبار لبنان
03:19
بوصعب من بعبدا: لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي وهناك توجّه لإعادة فتح المهل
أخبار لبنان
03:19
بوصعب من بعبدا: لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي وهناك توجّه لإعادة فتح المهل
0
أخبار دولية
01:08
ترامب يدعو كل الدول إلى محاربة "قوى الشر للإرهاب الإسلامي المتطرف"
أخبار دولية
01:08
ترامب يدعو كل الدول إلى محاربة "قوى الشر للإرهاب الإسلامي المتطرف"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد إحياء روح الفينيقيين بموسيقى شبابية تتجه إلى هوليوود
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد إحياء روح الفينيقيين بموسيقى شبابية تتجه إلى هوليوود
0
أخبار دولية
13:31
إعلان فرنسي يحوّل الذئب المخيف إلى حكاية ميلادية عابرة للحدود
أخبار دولية
13:31
إعلان فرنسي يحوّل الذئب المخيف إلى حكاية ميلادية عابرة للحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
القطاع الزراعي محمي من الأعالي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
القطاع الزراعي محمي من الأعالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـ LBCI من كفرذبيان تواكب انطلاق الريسيتال الميلادي الاطول في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـ LBCI من كفرذبيان تواكب انطلاق الريسيتال الميلادي الاطول في العالم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:27
مذكرة بإقفال الإدارات العامة والبلديات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة
أخبار لبنان
07:27
مذكرة بإقفال الإدارات العامة والبلديات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة
2
اقتصاد
10:20
معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق
اقتصاد
10:20
معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق
3
خبر عاجل
12:06
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح
خبر عاجل
12:06
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح
4
أمن وقضاء
05:57
مداهمة لشعبة المعلومات في بر الياس... وضبط أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية
أمن وقضاء
05:57
مداهمة لشعبة المعلومات في بر الياس... وضبط أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية
5
خبر عاجل
13:13
الخارجية الأميركية تدعم صفقة بيعٍ محتملة إلى لبنان لعدد من المركبات العسكرية المتعددة الأغراض عالية الحركة (إم.1151إيه.1) ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية 34.5 مليون دولار
خبر عاجل
13:13
الخارجية الأميركية تدعم صفقة بيعٍ محتملة إلى لبنان لعدد من المركبات العسكرية المتعددة الأغراض عالية الحركة (إم.1151إيه.1) ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية 34.5 مليون دولار
6
خبر عاجل
09:54
غارة من مسيرة إسرائيلية على شاحنة في بلدة سبلين بقضاء الشوف
خبر عاجل
09:54
غارة من مسيرة إسرائيلية على شاحنة في بلدة سبلين بقضاء الشوف
7
تقارير نشرة الاخبار
13:10
"ناولني" يتحدى بلدية جونية متسلحاً بقرار قضائي...فهل مشروع توسعة الأوتوستراد بخطر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:10
"ناولني" يتحدى بلدية جونية متسلحاً بقرار قضائي...فهل مشروع توسعة الأوتوستراد بخطر؟
8
اسرار
23:43
أسرار الصحف 17-12-2025
اسرار
23:43
أسرار الصحف 17-12-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More