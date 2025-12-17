أسرار الصحف 17-12-2025

النهار



يرجح نائب سابق معارض ان تكون نبرة الشيخ نعيم قاسم التصعيدية في اطلالته الاخيرة هدفت الى عرقلة تعيين سفير شيعي في لجنة "الميكانيزم".



يتخوف متابعون من ان تكون عجلة التعيينات تعثرت اذ ان مواقع ومجالس كثيرة منتهية الصلاحية لم تشملها القرارات الحكومية ما يبقي القديم على قدمه.



يبدو ان المعركة بين جمعية المصارف والحكومة التي تتجه الى اقرار قانون الفجوة المالية الى تصعيد حتمي ما سيدفع حتماً الى تأجيل اقرار القانون لما للجمعية من تأثير كبير في داخل مجلس النواب وفق رئيس لجنة نيابية.



تبيّن ان الخلاف الدائر في داخل حزب "البعث" في لبنان يتجاوز تبديل الإسم والتوجهات الى صراع على املاك للحزب يتهم "بعثيون" علي حجازي بالاستيلاء عليها لحسابه الخاص وبتغطية مباشرة من "حزب الله" الذي رعى المؤتمر الصحافي للاعلان عن تغيير اسم الحزب.



لفت اهتمام قناة "الحدث – العربية" بالتركيز على الملف المالي اللبناني، والإشادة بآلية مصرف لبنان النقدية، التي تحقق الامتثال والالتزام بالمعايير الدولية، ولا تسمح لأموال "حزب الله" بالتسلّل عبرها، بل تمارس أشد الاجراءات في التعامل مع السوق، وهو ما يُرضي المجتمع الدولي، الذي يركّز على ضبط التحويلات المالية.



الجمهورية



قال مرجع نيابي ما حرفيّته: "أعطوني لبنان موحّداً، فلا أخاف إلّاّ من الله".



جهة سياسية أساسية كشفت أنّها لن تُمانع اتفاقاً حدودياً بين لبنان وإسرائيل، برعاية أميركية- فرنسية.



اعتبر مسؤول بارز أنّ كل أخبار التصعيد هي من باب التهويل، و"إنّنا لا نستطيع تسليم كل أوراقنا من دون مقابل".



اللواء



يسعى رئيس تيار مسيحي إلى إعادة التموضع عربياً، بما لا يُبقي الساحة فقط لخصم سياسي شديد الصعوبة.



يسعى وزراء سابقون لدى أكثر من طرف حزبي ومرجعي لقبول ترشيحهم للانتخابات النيابية المقبلة.



يتحدث زملاء لسفير سيادي عن نقص في ثقافته السياسية والمهنية مما يجعله يشوط «مواقف» أبسط ما فيها أنها خارج السياقات المتعارف عليها!





البناء



علق مرجع سياسي على الرواية التي يردّدها فريق من اللبنانيين حمل سيف الحرب يضرب به منذ شهور ويهدد بتسليطه على رؤوس اللبنانيين ويحدد له المواعيد تلو المواعيد، وروايتهم اليوم أن تدخلاً أميركياً قوياً منع الحرب التي كانت وشيكة وقد قرّرها الإسرائيلي ثم تراجع بفعل هذا الضغط، فسأل أليست أميركا أكثر إعجاباً بأداء الرئيس السوري من كل الحكم في لبنان، كما تقول تصريحات المسؤولين فيها؟ ثم أليست سورية أسهل بكثير من لبنان حيث لا مقاومة ولا سلاح مقاومة؟ ثم أليس الضغط المطلوب لصالح سورية أسهل من الضغط لصالح لبنان حيث الحكومة لا تضع ملف الأرض المحتلة في الجولان شرطاً للاتفاق وقد قبلت الدخول في مفاوضات مباشرة وسياسية عالية المستوى وعقدت خمس جلسات تفاوض على أعلى المستويات ومستعدة لاتفاق لا يتطرّق لمصير الجولان المحتل؟ فلماذا لم تضغط أميركا لوقف التوغل الاسرائيلي أو لماذا ضغطت ولم تنجح بينما ضغطت ونجحت في إيقاف حرب وكلمة حرب وحدها تكفي وعلى طرف تصنفه أميركا بالإرهابي؟ وقال المرجع أليس المنطق أن نتذكر ما نسمعه في الأفلام الأميركية بتقاسم الأدوار بين الشرطي السيئ والشرطي الجيّد وأن كل حكاية الحرب كانت للتهويل على صغار العقول كما قصة صرف النظر عنها؟



قال ملحق عسكري غير عربي في بيروت في مناسبة جمعت عدداً من اللبنانيين وغير اللبنانيين إنه تلقى طلباً من مسؤوليه لتجميع أي دراسات عسكريّة عن حرب الستين يوماً وأن زميله في تل أبيب حصل على مثلها من هناك، لأن ما جرى فيها كحرب برّية يشبه معارك ستاليننغراد البرية خلال الحرب العالمية الثانية لجهة الفشل الذي أصاب الجيش الألماني المدعوم بقوة نارية استثنائية وأن السبب كان هو نفسه صمود الأهالي والمدافعين وخوضهم مواجهات يقول الإسرائيليون في الدراسات التي حصل عليها زميله في تل أبيب أنهم لم يواجهوا مثلها إلا في معارك نادرة خلال معركة الكرامة عام 1968 مع الفدائيين والجيش الأردني وخلال حرب تشرين عام 1973 أثناء عبور القوات المصرية إلى الضفة الشرقية لقناة السويس والهجوم المظلي السوري على جبل الشيخ والمعارك التي خاضها الجيش العراقي في الدفاع عن خط الدفاع في الجولان قبل اتفاق فك الاشتباك ومعارك تموز 2006 على القرى الحدودية اللبنانية.



الديار



أكدت مصادر مطلعة على موقف قائد الجيش العماد رودولف هيكل ل"الديار" رفضه الكلام والتسىريبات التي تتحدث عن وضع الاميركيين للجيش تحت فترة اختبار قبل إعادة الثقة به ووفق المعلومات، يحرص قائد الجيش على أن يكون أي تحرك للقوات العسكرية خصوصًا في الجنوب في اطار مهامه الوطنية في حماية السيادة والجنوبيين، وليس أي شيء آخر، علمًا انه ينفذ قرار السلطة السياسية وذلك في سياق تعزيز الموقف الدبلوماسي اللبناني، ولا يعمل الجيش على إرضاء أي جهة خارجية.



أكدت أوساط سياسية مطلعة ل"الديار", أن المسؤولين اللبنانيين لم يتلقوا من الجانب الاميركي أي احاطة جديدة تتعلق بزيارة السفير توم براك الى "إسرائيل"، لكن التسريبات الأولية تشير الى أن الضغط الاميركي الجدي على نتانياهو يتعلق بالتطورات في غزة، فيما لا تزال واشنطن على تنسيق تام مع "الاسرائيليين" بالنسبة للملف اللبناني، وحتى الان لا تزال الضغوط مجدية، ويمكن استكمالها للحصول على المزيد من التنازلات اللبنانية.







