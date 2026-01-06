أسرار الصحف 6-1-2026

اللواء:



طغت أجواء قاتمة على أفرقاء سياسيِّين مع الساعات الأولى للإعلان عن اعتقال الزعيم الفنزويلي بالعملية الأولى من حيث نوعية الاستهداف ومعطياته!



تخشى مصادر لبنانية من أن يكون ترامب أطلق يد نتنياهو في لبنان، مقابل ليونة ما في مكان آخر من الشرق الملتهب؟



تتحدث مصادر المعلومات عن وصول أكثر من موفد عربي إلى بيروت في غضون الأيام العشرة المقبلة.



الديار:



رجحت مصادر وزارية لـ"الديار" توجه الحكومة في جلستها المقبلة، وبعد عرض قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، لتقريره حول المرحلة الاولى من حصر السلاح، وما ستقترحه اليرزة للمرحلة الثانية، اعلان انطلاق مرحلة "الليطاني – الاولي"، دون تحديد جدول زمني لبدايتها او نهايتها، كحل وسط، يبعد كأس التصعيد، أقله في المرحلة الحالية.



البناء:



قال مصدر إعلامي في كاراكاس إن الحملة المدفوعة التي تقف وراءها واشنطن لنشر روايات مفبركة لتشويه موقف نائبة الرئيس والحديث عن مشاركتها في مؤامرة اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وبناء ال,هام حول خضوعها للإملاءات الأميركية لتبسيط المأزق الذي تواجهه واشنطن في سؤال اليوم التالي لخطف الرئيس مادورو بالقول إن الأمور تحت السيطرة وترافقها حملات مدفوعة أخرى عبر العالم بواسطة السفارات الأميركية لبث برامج عبر قنوات تلفزيونية ونشر تغريدات كلها مدفوعة بمبالغ سخية لتسخيف كل نقاش للقوة الأميركية المطلقة التي يريد الرئيس ترامب إظهارها واستخدامها للردع عبر إظهار صورة القوة الأميركية المبهرة لمسح الذاكرة العالمية وإلغاء الصورة التي تلاحق قوات دلتا منذ فشلها في الصومال عام 1993 في خطف الرئيس محمد فرح عيديد الذي تعتبره واشنطن أمير حرب ولا تعترف بشرعيته وانتهت العملية بكارثة قتل فيها 17 ضابطاً وجندياً من قوات دلتا "المبهرة" وجرح سبعون آخرون وأسقطت طائرتان مروحيتان واضطر الرئيس كلينتون بعد ذلك إلى سحب القوات الأميركية من الصومال.