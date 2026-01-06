الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 6-1-2026
اسرار
2026-01-06 | 00:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أسرار الصحف 6-1-2026
اللواء:
طغت أجواء قاتمة على أفرقاء سياسيِّين مع الساعات الأولى للإعلان عن اعتقال الزعيم الفنزويلي بالعملية الأولى من حيث نوعية الاستهداف ومعطياته!
تخشى مصادر لبنانية من أن يكون ترامب أطلق يد نتنياهو في لبنان، مقابل ليونة ما في مكان آخر من الشرق الملتهب؟
تتحدث مصادر المعلومات عن وصول أكثر من موفد عربي إلى بيروت في غضون الأيام العشرة المقبلة.
الديار:
رجحت مصادر وزارية لـ"الديار" توجه الحكومة في جلستها المقبلة، وبعد عرض قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، لتقريره حول المرحلة الاولى من حصر السلاح، وما ستقترحه اليرزة للمرحلة الثانية، اعلان انطلاق مرحلة "الليطاني – الاولي"، دون تحديد جدول زمني لبدايتها او نهايتها، كحل وسط، يبعد كأس التصعيد، أقله في المرحلة الحالية.
البناء:
قال مصدر إعلامي في كاراكاس إن الحملة المدفوعة التي تقف وراءها واشنطن لنشر روايات مفبركة لتشويه موقف نائبة الرئيس والحديث عن مشاركتها في مؤامرة اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وبناء ال,هام حول خضوعها للإملاءات الأميركية لتبسيط المأزق الذي تواجهه واشنطن في سؤال اليوم التالي لخطف الرئيس مادورو بالقول إن الأمور تحت السيطرة وترافقها حملات مدفوعة أخرى عبر العالم بواسطة السفارات الأميركية لبث برامج عبر قنوات تلفزيونية ونشر تغريدات كلها مدفوعة بمبالغ سخية لتسخيف كل نقاش للقوة الأميركية المطلقة التي يريد الرئيس ترامب إظهارها واستخدامها للردع عبر إظهار صورة القوة الأميركية المبهرة لمسح الذاكرة العالمية وإلغاء الصورة التي تلاحق قوات دلتا منذ فشلها في الصومال عام 1993 في خطف الرئيس محمد فرح عيديد الذي تعتبره واشنطن أمير حرب ولا تعترف بشرعيته وانتهت العملية بكارثة قتل فيها 17 ضابطاً وجندياً من قوات دلتا "المبهرة" وجرح سبعون آخرون وأسقطت طائرتان مروحيتان واضطر الرئيس كلينتون بعد ذلك إلى سحب القوات الأميركية من الصومال.
اسرار
الصحف
6-1-2026
أسرار الصحف 5-1-2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2026-01-04
أسرار الصحف 5-1-2026
اسرار
2026-01-04
أسرار الصحف 5-1-2026
0
اسرار
2026-01-02
أسرار الصحف 3-1-2026
اسرار
2026-01-02
أسرار الصحف 3-1-2026
0
اسرار
2025-11-05
أسرار الصحف 6-11-2025
اسرار
2025-11-05
أسرار الصحف 6-11-2025
0
اسرار
2025-11-01
أسرار الصحف 1-11-2025
اسرار
2025-11-01
أسرار الصحف 1-11-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2026-01-04
أسرار الصحف 5-1-2026
اسرار
2026-01-04
أسرار الصحف 5-1-2026
0
اسرار
2026-01-02
أسرار الصحف 3-1-2026
اسرار
2026-01-02
أسرار الصحف 3-1-2026
0
اسرار
2025-12-30
أسرار الصحف 31-12-2025
اسرار
2025-12-30
أسرار الصحف 31-12-2025
0
اسرار
2025-12-29
أسرار الصحف المحلية 30-12-2025
اسرار
2025-12-29
أسرار الصحف المحلية 30-12-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
13:02
بعد 12 عامًا على الحادث... ابنة مايكل شوماخر توجّه رسالة مؤثرة لوالدها بعيد ميلاده (صورة)
منوعات
13:02
بعد 12 عامًا على الحادث... ابنة مايكل شوماخر توجّه رسالة مؤثرة لوالدها بعيد ميلاده (صورة)
0
صحة وتغذية
14:37
كيف نعيش حتى سنّ المئة؟ إليكم سرّ العمر الطويل
صحة وتغذية
14:37
كيف نعيش حتى سنّ المئة؟ إليكم سرّ العمر الطويل
0
أخبار دولية
05:31
إجلاء السياح العالقين في سقطرى اعتبارا من الأربعاء
أخبار دولية
05:31
إجلاء السياح العالقين في سقطرى اعتبارا من الأربعاء
0
آخر الأخبار
14:38
الجنرال خليل الحلو لـ #عشرين_30 : في عملية اعتقال مادورو أظهرت الولايات المتحدة قوتها الاستخباراتية والعسكرية
آخر الأخبار
14:38
الجنرال خليل الحلو لـ #عشرين_30 : في عملية اعتقال مادورو أظهرت الولايات المتحدة قوتها الاستخباراتية والعسكرية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
عادات عيد الغطاس كما ترويها نساء حفظن التراث بالخبرة والحكاية
تقارير نشرة الاخبار
13:53
عادات عيد الغطاس كما ترويها نساء حفظن التراث بالخبرة والحكاية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل يبدأ ضبط فوضى الدراجات النارية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل يبدأ ضبط فوضى الدراجات النارية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف
تقارير نشرة الاخبار
13:45
المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:43
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مليون تومان لاحتواء الغضب في إيران… وترامب يلوّح بالضربة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مليون تومان لاحتواء الغضب في إيران… وترامب يلوّح بالضربة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بعد فنزويلا .. who's next في أجندة ترامب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بعد فنزويلا .. who's next في أجندة ترامب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اياد اسرائيلية واضحة في عملية اختفاء احمد شكر
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اياد اسرائيلية واضحة في عملية اختفاء احمد شكر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:27
انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...
أمن وقضاء
09:27
انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...
2
أخبار لبنان
12:57
بعد البعريني... أحمد رستم يعلن انسحابه من "الاعتدال الوطني"
أخبار لبنان
12:57
بعد البعريني... أحمد رستم يعلن انسحابه من "الاعتدال الوطني"
3
أخبار لبنان
09:36
أدرعي إلى سكان كفر حتا وعين التينة: إحذروا الهجوم
أخبار لبنان
09:36
أدرعي إلى سكان كفر حتا وعين التينة: إحذروا الهجوم
4
أخبار لبنان
08:14
جمعية المصارف: ندعو اللبنانيين ومجلس النواب إلى اتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين أولا والقطاع المصرفي ثانيا
أخبار لبنان
08:14
جمعية المصارف: ندعو اللبنانيين ومجلس النواب إلى اتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين أولا والقطاع المصرفي ثانيا
5
أخبار لبنان
12:01
البعريني أعلن انسحابه من "الاعتدال الوطنيّ”
أخبار لبنان
12:01
البعريني أعلن انسحابه من "الاعتدال الوطنيّ”
6
خبر عاجل
13:31
معلومات الـLBCI: "أبو عمر" كان يروّج لشخصية أخرى غير الرئيس نواف سلام لتولّي رئاسة الحكومة وذلك مع عدد من النواب الذين تمكّن من بناء علاقات معهم لكنّه عاد وشجب بميقاتي عندما تبينت الأمور أنّها تتجه لمصلحة سلام
خبر عاجل
13:31
معلومات الـLBCI: "أبو عمر" كان يروّج لشخصية أخرى غير الرئيس نواف سلام لتولّي رئاسة الحكومة وذلك مع عدد من النواب الذين تمكّن من بناء علاقات معهم لكنّه عاد وشجب بميقاتي عندما تبينت الأمور أنّها تتجه لمصلحة سلام
7
آخر الأخبار
06:09
معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يتجه الى ختم التحقيقات في قضية اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر خلال ٤٨ ساعة من الآن
آخر الأخبار
06:09
معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يتجه الى ختم التحقيقات في قضية اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر خلال ٤٨ ساعة من الآن
8
خبر عاجل
13:30
معلومات الـLBCI: التحقيق في قضية "أبو عمر" يتركّز حاليًا على معرفة ما إذا كانت هناك أي جهة أخرى تقف خلف عريمط ومتورّطة في هذا المخطّط
خبر عاجل
13:30
معلومات الـLBCI: التحقيق في قضية "أبو عمر" يتركّز حاليًا على معرفة ما إذا كانت هناك أي جهة أخرى تقف خلف عريمط ومتورّطة في هذا المخطّط
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More