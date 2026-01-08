الأخبار
أسرار الصحف 08-01-2026
اسرار
2026-01-07 | 23:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
أسرار الصحف 08-01-2026
النهار
اثار الاعتداء على بلدة أنان الجدل حول سماسرة العقارات الذين يبيعون ويؤجرون عقارات من مجهولين دون معرفة هويتهم والتحقق ما اذا كانوا يرتبطون بتنظيمات مسلحة تستجلب العدوان على القرى.
يقوم رئيس اتحاد رياضي بارز بدور بعيداً عن الأضواء، لحض الجهات المعنية لتقدم الدولة قطعة أرض كبيرة، بعدما أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنفانتينو والذي حاز الجنسية اللبنانية، أن الفيفا مستعدة أن تدعم بناء ستاد رياضي لكرة القدم.
أثيرت ضجة كبيرة حول هدم إحدى الكنائس في بلدة الخيام بعد إصابتها بضرر فادح أثناء الحرب ورأى كثيرون أنّ ترميمها كان ممكناً.
توزع شائعات تنسب "ظاهرة ابو عمر" إلى أحد السياسيين اللبنانيين وذلك في إطار تصفية الحسابات الداخلية بين من يؤيده ومن يعارضه ويعتبر أن الفرصة باتت سانحة للقضاء عليه.
قال وزير سابق شمالي إنّ قضية "أبو عمر" سهلت فرط عقد "تكتل الاعتدال" الذي كان بعض أعضائه يتحين الفرصة لإعلان وفاته.
بيان السفارة الاميركية في بيروت الذي صدر أمس والذي يؤيد قانون الفجوة المالية ولّد حيرة لدى عدد كبير من النواب حول كيفية التعاطي المستقبلي مع القانون.
الجمهورية
عُلم أنّه ستكون هناك إطلالة إعلامية عبر محطة رسمية لمرجع كبير قريباً، لمناسبة حلول ذكرى تولّيه مسؤولياته.
أظهر تقرير لاحدى مؤسسات الرقابة والشفافية، أنّ المصارف تمتلك أكثر من 1000 عقار بمساحة تزيد عن 6 ملايين متر مربع، راكمتها في السنوات الأخيرة على رغم من الأزمة، لكنّها لم تتّجه إلى بيعها لسداد ديونها تجاه المودعين الذين حُرموا من أموالهم.
فضح نائب شمالي المستور ودَحَض الشائعات بكشفه عن فضيحة من العيار الثقيل، وأنّه أبلغ الجهة المعنية قبل أشهر وليس كما رُوِّج إعلامياً.
اللواء
ينشط العمل في غير اتجاه لإظهار «قوة شيعية» ثالثة خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
وفقاً لتقارير متداولة فإن الضغط الحاصل ميدانياً يهدف إلى تحييد حزب الله عن أي مواجهة يمكن أن تحصل بين إسرائيل وإيران!
تعاني أحياء بيروتية في عزِّ ك2 مع بداية السنة من عدم مجيء المياه إلى المنازل .. ومع ذلك الفانات والسترنات تملأ الشوارع ليلاً نهاراً!
البناء
قالت مصادر على صلة بملف التفاوض السوري الإسرائيلي إن الاتفاق الذي أعلن عنه لن يتضمّن انسحاباً إسرائيلياً من جبل الشيخ إضافة لإقفال باب الحديث عن الجولان المحتل وهو يضمن التزاماً من حكومة دمشق باحترام الحكم الذاتي في السويداء مقابل التزام "إسرائيل" بإيجاد آلية شبيهة بـ المعمول بها مع لبنان عبر الميكانيزم عند وجود أي معلومات عن تهديد بمنح الأمن السوري فرصة ملاحقته قبل التدخل الإسرائيلي مع التزام حكومة دمشق بحظر نشاط كل التشكيلات التي تجاهر بالعداء لـ"إسرائيل" وتجريمها وفتح باب الحوار حول منطقة اقتصادية حدودية والتعاون في ملف النفط والغاز. ولفتت المصادر إلى أن تركيا لم تكن شريكاً في المفاوضات بخلاف ما أشيع.
استغرب مصدر نيابي حديث بعض النواب عن الاتفاق السوري الإسرائيلي كقدوة للبنان أو الحديث عن موقع لبناني كان مبادراً في السابق سبق سورية عبر اتفاق الهدنة وما يُخفيه ذلك من جهل خطير بأن اتفاقات الهدنة كانت مع كل دول جوار فلسطين لبنان وسورية والأردن ومصر وليس فيها مبادر وسباق للتباهي بالأسبقية، أما اللجنة المشتركة فهي مستوحاة من لجنة الميكانيزم التي انبثقت عن وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية والجديد فيها هو موافقة حكومة دمشق على الكفّ عن طلب الانسحاب من جبل الشيخ والجولان وقبول الحكم الذاتي في السويداء، فهل يعتبر النواب المعجبون بـ المسار السوري للمثل على المسار اللبناني؟
الديار
علمت "الديار" من مصادر مطلعة ان الاجهزة الامنية اللبنانية تتعامل بحذر شديد مع المواجهات المسلحة بين القوات السورية ومجموعات "قسد" في مدينة حلب، وثمة ترقب للتطورات وانعكاساتها على كامل الجغرافيا السورية، وكذلك الحدود اللبنانية، امنيا، ونزوحا. في المقابل تترقب الأوساط السياسية الموقف الاميركي من الاحداث، لان التخلي عن "قسد" يعني وجود صفقة مع الاتراك، ما يشكل بداية لتداعياتٍ قد تكون خطيرة، ولن يكون لبنان "بمنأى" عنها؟!
توقفت اوساط مطلعة على الاجواء المحيطة باعادة الهيكلة التنظيمية في حزب الله امام التسريبات الإعلامية حول الاجراءات التنظيمية المرتبطة بالمفاصل الامنية والعملانية، وادعاء تولي بعض القيادات الحزبية التي إبتعدت مؤخرا عن العمل التنظيمي. بمهام مفصلية ومؤثرة داخل الحزب. واشارت مصادر ل "الديار" الى ان هذا التحريف للحقائق، ينم اما عن جهل اعلامي، ومحاولة تعويض نقص المعلومات، باخبار ملفقة، او قد تكون الفبركات جزء من عملية استدراج امني مشبوهة، يجب التعامل معها بجدية مطلقة.
عبرت مصادر سياسية بارزة ل " الديار" عن مخاوف جدية ومقلقة بعد تسارع الاحداث دوليا واقليميا، بما يشبه "خارطة طريق" اميركية يجري فرضها على المنطقة والعالم. ولفتت تلك الأوساط، الى ان مجريات اللقاءات السورية "الاسرائيلية" برعاية اميركية في باريس تعد الحدث الأكثر تأثيرا على الواقع اللبناني في ظل رغبة اميركية بربط الواقع السوري على الساحة اللبنانية. ووفق المعلومات، لم يتبلغ المسؤولين اللبنانيين بعد اي جديد اميركيا، ويبقى الغموض سيد الموقف. لكن تغييب التمثيل السياسي عن اجتماع الميكانيزم اثار الكثير من علامات الاستفهام المقلقة.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
08-01-2026
أسرار الصحف 6-1-2026
السابق
0
اسرار
2025-11-08
أسرار الصحف 08-11-2025
اسرار
2025-11-08
أسرار الصحف 08-11-2025
0
اسرار
2026-01-06
أسرار الصحف 6-1-2026
اسرار
2026-01-06
أسرار الصحف 6-1-2026
0
اسرار
2026-01-04
أسرار الصحف 5-1-2026
اسرار
2026-01-04
أسرار الصحف 5-1-2026
0
اسرار
2026-01-02
أسرار الصحف 3-1-2026
اسرار
2026-01-02
أسرار الصحف 3-1-2026
0
اسرار
2026-01-06
أسرار الصحف 6-1-2026
اسرار
2026-01-06
أسرار الصحف 6-1-2026
0
اسرار
2026-01-04
أسرار الصحف 5-1-2026
اسرار
2026-01-04
أسرار الصحف 5-1-2026
0
اسرار
2026-01-02
أسرار الصحف 3-1-2026
اسرار
2026-01-02
أسرار الصحف 3-1-2026
0
اسرار
2025-12-30
أسرار الصحف 31-12-2025
اسرار
2025-12-30
أسرار الصحف 31-12-2025
0
أخبار لبنان
2025-10-22
بهاء الحريري: زمن المساومات انتهى وزمن المسؤولية الوطنية بدأ
أخبار لبنان
2025-10-22
بهاء الحريري: زمن المساومات انتهى وزمن المسؤولية الوطنية بدأ
0
آخر الأخبار
2025-12-01
البابا لاون من بكركي: لبنان سيزدهر من جديد
آخر الأخبار
2025-12-01
البابا لاون من بكركي: لبنان سيزدهر من جديد
0
منوعات
2025-11-02
الأمير وليام وكيت ميدلتون ينتقلان إلى منزل ريفي جديد... قيمته تتجاوز الـ20 مليون دولار!
منوعات
2025-11-02
الأمير وليام وكيت ميدلتون ينتقلان إلى منزل ريفي جديد... قيمته تتجاوز الـ20 مليون دولار!
0
أخبار لبنان
2025-12-13
بالابانيان: لبنان يمرّ بأزمة شديدة والحل في تعزيز الدولة والحوار بين الأطراف
أخبار لبنان
2025-12-13
بالابانيان: لبنان يمرّ بأزمة شديدة والحل في تعزيز الدولة والحوار بين الأطراف
0
أخبار دولية
06:58
الخارجية الصينية: استيلاء الولايات المتحدة على سفن أجنبية انتهاك للقانون الدولي
أخبار دولية
06:58
الخارجية الصينية: استيلاء الولايات المتحدة على سفن أجنبية انتهاك للقانون الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
06:55
عراقجي أكد أنّ لزيارته إلى لبنان هدفين أساسيين... ما هما؟
تقارير نشرة الاخبار
06:55
عراقجي أكد أنّ لزيارته إلى لبنان هدفين أساسيين... ما هما؟
0
أخبار دولية
06:53
ردود إسرائيلية على بيان الجيش اللبناني... هذه التفاصيل
أخبار دولية
06:53
ردود إسرائيلية على بيان الجيش اللبناني... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
06:09
إليكم آخر المعلومات مواكبةً لجلسة مجلس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
06:09
إليكم آخر المعلومات مواكبةً لجلسة مجلس الوزراء
0
أخبار لبنان
06:05
وقفة لأهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت أمام قصر العدل دعت الى اطلاق يد القاضي البيطار لإصدار القرار الظني
أخبار لبنان
06:05
وقفة لأهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت أمام قصر العدل دعت الى اطلاق يد القاضي البيطار لإصدار القرار الظني
0
أخبار لبنان
06:02
سعيد: مصرف لبنان طلب استشارات قانونية للحفاظ على حقوقه ولن يتوانى عن تحصيلها لإيفاء أموال المودعين حصرًا
أخبار لبنان
06:02
سعيد: مصرف لبنان طلب استشارات قانونية للحفاظ على حقوقه ولن يتوانى عن تحصيلها لإيفاء أموال المودعين حصرًا
0
أخبار لبنان
04:44
عراقجي من مطار بيروت: إيران تدعم سيادة لبنان..ولا نرغب بالحرب لكننا جاهزون لها كما أننا جاهزون للتفاوض
أخبار لبنان
04:44
عراقجي من مطار بيروت: إيران تدعم سيادة لبنان..ولا نرغب بالحرب لكننا جاهزون لها كما أننا جاهزون للتفاوض
0
أمن وقضاء
03:15
تفاصيل جلسة مجلس الوزراء اليوم وعرض الجيش لتقرير المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح
أمن وقضاء
03:15
تفاصيل جلسة مجلس الوزراء اليوم وعرض الجيش لتقرير المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح
0
أخبار دولية
01:51
أستراليا تنشئ لجنة تحقيق فدرالية بشأن هجوم شاطئ بونداي في سيدني
أخبار دولية
01:51
أستراليا تنشئ لجنة تحقيق فدرالية بشأن هجوم شاطئ بونداي في سيدني
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:10
تعميم صورة موقوف نفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
03:10
تعميم صورة موقوف نفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
2
خبر عاجل
13:58
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ وزراءه أن هناك ضوءاً أخضر أميركياً لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان
خبر عاجل
13:58
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ وزراءه أن هناك ضوءاً أخضر أميركياً لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان
3
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الكاهن الـDJ في بيروت… موسيقى تشعل معركة قانونية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الكاهن الـDJ في بيروت… موسيقى تشعل معركة قانونية
4
أخبار لبنان
02:34
عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...
أخبار لبنان
02:34
عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...
5
أخبار لبنان
05:30
نتنياهو: جهود الحكومة اللبنانية والجيش في نزع سلاح حزب الله تُشكّل بداية مشجّعة لكنها لا تزال غير كافية
أخبار لبنان
05:30
نتنياهو: جهود الحكومة اللبنانية والجيش في نزع سلاح حزب الله تُشكّل بداية مشجّعة لكنها لا تزال غير كافية
6
خبر عاجل
01:31
الجيش: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح
خبر عاجل
01:31
الجيش: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح
7
أخبار لبنان
03:41
رئيس الجمهورية يعلن تأييده الكامل لبيان الجيش حول خطة سحب السلاح...
أخبار لبنان
03:41
رئيس الجمهورية يعلن تأييده الكامل لبيان الجيش حول خطة سحب السلاح...
8
آخر الأخبار
14:36
النائب غسان حاصباني لـ "حوار المرحلة": سمعنا بـ"أبو عمر" بالاعلام وتفاجأنا بزج اسم حزب القوات بهذا الملف وقد جاءت الحملة بحقنا ممنهجة وسنتابع الموضوع مع القضاء
آخر الأخبار
14:36
النائب غسان حاصباني لـ "حوار المرحلة": سمعنا بـ"أبو عمر" بالاعلام وتفاجأنا بزج اسم حزب القوات بهذا الملف وقد جاءت الحملة بحقنا ممنهجة وسنتابع الموضوع مع القضاء
