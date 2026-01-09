أسرار الصحف 09-01-2026

النهار

- لوحظ أن أكثرية السياسيين والوزراء والنواب، قضت فترة الأعياد في لبنان إمّا استعداداً للانتخابات المقبلة، والبعض خوفاً من أي عمل عسكري إسرائيلي، ولجأ معظمهم إلى منتجعات جبلية.

- علّقت شخصية سياسية على انسحاب النائب وليد البعريني من تكتل "الاعتدال الوطني" بالقول ممازحة "سينضم الى حلف الناتو".

- قال قاض كبير إنّ السير بالتحقيقات مع الشيخ خلدون عريمط والمدعو "أبو عمر" (الأمير الوهمي) لن تتم لفلفتها وستتم متابعتها إلى النهاية. ولم يتم تلقّي إشارات محليّة أو خارجية تدعو إلى طيّ الملف.

- تقوم ماكينة نائب في دائرة بيروت الثانية بكل الاستعدادات المطلوبة للانتخابات على قاعدة أنّها "ستحصل غداً" والبدء في وضع أسس خريطة تحالفاته.

- يكثر رجل دين من تحركاته وكتاباته على مواقع التواصل الاجتماعي لإظهار"مظلومية" ابنه الموقوف في عملية تزوير العلامات في امتحانات كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية.

- يُشيد متابعون بالخطة التي وضعتها مصلحة سكك الحديد والنقل للنهوض بهذا القطاع.

- يقول مسؤول حزبي إنّ حزبه استفاد من فضيحة "أبو عمر" لأنها عرّت كل المنافسين له ومنتقديه بعدما تبيّن أنّهم وقعوا في فخه وروجوا له، "وانكشفت ضحالتهم".



الجمهورية



- ما زال استحقاق كبير في دائرة التكهنات على رغم من اقتراب موعده، وعلى رغم من تحرّك الأحزاب والقوى السياسية الخجولة على الأرض حياله.

- ينوي حزب مسيحي يتحضّر لطرح مرشحين جدد إضافيّين، استبعاد أحد أبرز نوابه من ترشيحات الانتخابات النيابية المقبلة، لأنّه تورّط بفضيحة كبرى، وذلك على وقع ضغط داخلي من زملاء له وكوادر حزبية.

- أخذت أوساط، تلاحق فضيحة ذاع صيتها في الأيام الأخيرة على مرجعيات روحية وزمنية، سكوتها عن هذه الفضيحة، لما أظهرته من هشاشة واستهتار في الحياة السياسية.



اللواء



- لم يُحسم النقاش داخل حزب بارز في ما خصّ آلية التحالف الانتخابي مع تيار تعرَّضت العلاقة معه لنفور، لكن المصادر المطلعة تتحدث عن صيغة تجمع بين التعاون والتحالف!

- تضمَّن الخطاب الرئاسي، على تنوعه تفاهماً على عدم السماح باستخدام الحدود الجنوبية بتنفيذ أية أجندة من أي جهة كانت.

- يتولى جهاز أمني تحقيقات في عدد من الملفات في بعض الوزارات والإدارات، ظن لوقت أنها أصبحت من الماضي!



البناء

- قال مصدر وزاري إن ما صدر عن الحكومة حول المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بترك الأمر لما تقدمه قيادة الجيش في تقريرها الشهر المقبل أقرب إلى ربط نزاع من الحل فالذين يؤيدون البدء في منطقة شمال الليطاني بمعزل عن التزام الاحتلال بالانسحاب ووقف الاعتداءات اعتبروا الأمر مجرد تأجيل للخطوة، ومن يؤمنون بأولوية الانسحاب ووقف الاعتداءات على أي مرحلة ثانية في حصر السلاح يعتبرون التهرب من القرار علامة على مأزق لن يتم حله الشهر المقبل والمأزق أخلاقي وعملي، حيث لا حلّ بالتراضي مع المقاومة ومن يستطيع تحمل مسؤولية قتل المقاومين ورفض قتال الاحتلال وعملياً مَن يضمن نجاح العملية وعدم تحولها إلى خراب وطني عام، خصوصاً أن كذبة ربط وقف خطر الحرب بنزع السلاح تكشفها أحوال سورية، حيث لا أفق لوقف الحرب رغم عدم وجود سلاح يجب نزعه، بل أرض يجب التخلي عنها وسماء تجب إباحتها للاحتلال. ويختم المصدر الوزاري أن رئيس الجمهورية وقيادة الجيش يسعيان للتوفيق بين التيارين عبر مقترح التأجيل.

- رأت مصادر حكومية في أميركا الجنوبية بقرار الكونغرس إلزام الرئيس دونالد ترامب بالحصول على إجازة الكونغرس في أي عمل حربي يستهدف فنزويلا من جهة، وباستضافة ترامب للرئيس الكولومبي من جهة ثانية، ونتائج التصويت بـ 70% ضد سلوك ترامب "الأرعن" في فنزويلا في استطلاع شبكة سي أن أن من جهة ثالثة تأكيدات على فشل الخطوة التي أرادها ترامب للبدء بوضع اليد على فنزويلا من وراء ظهر الكونغرس وردع قادة أميركا الجنوبية، وفي طليعتهم رئيس كولومبيا، وكسب تأييد الشارع الأميركي عبر شراء إعجابه بقدرة القوات الأميركية على تنفيذ عمليات شديدة الإتقان، فجاءت النتائج في كل المجالات عكسية، بينما إدارة اقتصاد بلد منهار مثل فنزويلا عبء وليس غنيمة فيما يبدو أن الاستثمار الصيني المتغلغل في عمق فنزويلا وبنيتها التحتية النفطية يصبح حاجة لجعل إدارة الاقتصاد الفنزويلي عملية مربحة.





