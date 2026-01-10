الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 10-01-2026

اسرار
2026-01-09 | 23:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 10-01-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أسرار الصحف 10-01-2026

اللواء

حتى تاريخه، فشلت المحاولات الأميركية لإبعاد فرنسا عن دور لصالح لبنان في إجتماع«الميكانيزم».

توقفت أوساط سياسية عند تمنِّي رئيس سابق لحزب وسطي عدم مجيء رئيسة المفوضية الأوروبية، الألمانية الأصل، وصلتها بدولة معادية..

يلمس نواب مسيحيون في الكتلتين المعروفتين اتجاهاً لدى الممسكين بالقرار لإبعادهم عن المجلس الجديد.. لذا فإنهم يتموضعون مع قوى جديدة، فضلاً عن القديمة.

 

الجمهورية

كشف سياسي بارز أن عدداً من القرارات الأساسية لا يناقش داخل المؤسسات الدستورية، بل يحسم فيي دوائر ضيقة خارجها،ثم يمرر لاحقاً بغطاء قانوني أو إداري.

لفت ديبلوماسي غربي إلى أن جزءاً كبيراً من الخطاب الاصلاحي في لبنان موجه إلى الخارج تحديداً ،فيما لا تترجم الوعود إلى خطوات عملية في الداخل. 

ترى مصادر متابعة أن الإرباك المحيط باستحقاق مقبل لا يعود فقط إلى عوامل لوجستية، بل إلى خشية بعض القوى من نتائج غير مضمونة.

 

البناء

قال مرجع إعلامي غربي إن ما أسفرت عنه استراتيجية الأمن القومي الأميركي الجديدة في أول تجليّاتها مع اختطاف الرئيس الفنزويلي هو اشمئزاز الرأي العام العالمي والغربي خصوصاً، والأميركي بالأخص، من طريقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إدارة العلاقات الدولية وخسارة ترامب المؤكدة لانتخابات الكونغرس في الخريف، أما عملياً فقد تراجع ترامب عن قرار استحواذ النفط الفنزويليّ لاستخدامه في تغطية الدين إلى مقايضة الحصار والعقوبات المفروضة على فنزويلا بتشغيل قطاع النفط والاستثمار فيه وتقاسم العائدات مع حكومة فنزويلا والاعتراف باستحالة تجاوز المصالح الصينيّة ودعوتها للشراكة. وسأل المرجع أين هو مبدأ مونرو القائم على وضع اليد عسكرياً على القارة الأميركيّة في كل هذا ورئيس كولومبيا المهدّد بمصير الرئيس الفنزويلي قريباً ضيف في البيت الأبيض يقول ترامب إنّه لشرف عظيم استقباله؟

قال مصدر حكومي لبناني إن عملية إعادة الإعمار سوف تبدأ في الجنوب بصورة منفصلة عن المسار الدبلوماسيّ التفاوضيّ لتأمين انسحاب قوات الاحتلال ووقف اعتداءاتها وكذلك بصورة منفصلة عن مسار حصر السلاح ومستوى تقدّم تطبيق خطة الجيش وجدولها الزمنيّ. وقال المصدر إن القرار اتخذ في اجتماع بين رئيسي الجمهورية والحكومة بعد التفاهم مع رئيس المجلس النيابي، مضيفاً أن ذلك يضمن تعاوناً في الموازنة ومشاريع قوانين مالية أخرى وتوقع أن يكون المبلغ الذي تبدأ به العملية نصف مليار دولار نصفها من قرض البنك الدوليّ والنصف الثاني موزّع بين اعتمادات في الموازنة ومساهمات صناديق عربية وأوروبيّة.

 
 

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

الصحف

10-01-2026

أسرار الصحف 09-01-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-01-08

أسرار الصحف 09-01-2026

LBCI
اسرار
2026-01-07

أسرار الصحف 08-01-2026

LBCI
اسرار
2026-01-06

أسرار الصحف 6-1-2026

LBCI
اسرار
2026-01-04

أسرار الصحف 5-1-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-01-08

أسرار الصحف 09-01-2026

LBCI
اسرار
2026-01-07

أسرار الصحف 08-01-2026

LBCI
اسرار
2026-01-06

أسرار الصحف 6-1-2026

LBCI
اسرار
2026-01-04

أسرار الصحف 5-1-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-10-16

أسرار الصحف 17-10-2025

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-29

الصدي لـ #حوار_المرحلة: يمكن لمؤسسة الكهرباء مع قدرتها الانتاجية ومع تأمين فيول أن تؤمن ما بين 7 إلى 9 ساعات صيفًا و 10 ساعات شتاءً والجباية اليوم تشكل 60% من قيمة الانتاج

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-17

بأقل من 10 ساعات... "المعلومات" تكشف ملابسات جريمة قتل شاب في النبعة وتوقف القاتل

LBCI
منوعات
2025-12-08

سمع صراخا ثم اكتشف الكارثة: ابنة الـ22 سنة احتُجزت داخل قفص كلاب في تكساس وهكذا تم إنقاذها (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:09

المنخفض الجويّ الاوّل ينكفئ لنستقبل منخفضًا آخر الاثنين والثلوج تحت الـ ١٤٠٠متر

LBCI
أخبار لبنان
00:56

ما هي الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟

LBCI
خبر عاجل
16:11

رسالة إيرانية لمجلس الأمن: أميركا مسؤولة عن تحويل الاحتجاجات لأعمال عنف وتخريب

LBCI
صحف اليوم
01:21

إسرائيل تتراجع عن «الضربة الكبرى» للبنان (الشرق الأوسط)

LBCI
اسرار
23:27

أسرار الصحف 10-01-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة

LBCI
منوعات
08:28

العثور على أكثر من 100 جمجمة وبقايا رُضّع داخل منزل في بنسلفانيا: "دنّس المقابر وتاجر بالعظام" وهذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More