أسرار الصحف المحلية ١٢-١-٢٠٢٦

النهار

- أثار تكليف سفير الجمهورية الإسلامية في لبنان مجتبى أماني، مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" حسين النمر تمثيله في رعاية حفل في بعلبك موجة استياء واعتبرها أحد السياسيين الشيعة "زحطة".

- يتردد ان النائبة السابقة بهية الحريري عازمة على الترشح للانتخابات النيابية في صيدا أياً يكن قرار "تيار المستقبل" بالمشاركة في الاستحقاق من عدمها.

-نقل عارفون ان الرئيس نبيه بري لم يلتق مسؤولين مصريين رسميين على هامش زيارته العائلية الى مصر وانه خصص ايامه للإجازة فقط.

- أجرى مودعون سوريون في المصارف اللبنانية اتصالات بنواب واعضاء مجالس ادارة في المصارف حذروا فيها من التفريط بودائعهم. واكدوا على رفع دعاوي بواسطة مجموعة المودعين السوريين حيال كل من يحاول اعتبار ودائعهم غير مشروعة ويجب شطبها.

- نواب من الشمال ومرشحون للانتخابات يجرون اتصالات مع مسؤولين سوريين لكسب "ودهم" في الاستحقاق المقبل ويتمنون لو يستقبلهم الرئيس السوري او زير خارجيته لصورة بروتوكولية فقط لكسب ودّ شارعهم المتعاطف مع النظام السوري الجديد.



الجمهورية

- لوحِظ تعامل أحد الأحزاب بحساسية مبالغ فيها مع أي ربط ولو غير مباشر بينه وبين اسم منتحل صفة أثار فضيحة كبيرة.

- يُقال إنّ مرجعاً دولياً بارزاً أبلغ مسؤولاً لبنانياً أنّ مرحلة تدوير الزوايا انتهت، وأنّ أي تسويف إضافي سيُترجَم عملياً عزلاً سياسياً لا بيانات احتجاج.

- تقول معلومات إنّ الدعم الخارجي للمؤسسات الرسمية لم يعد مضموناً تلقائياً، وأنّ بعض العواصم قررت الانتقال من سياسة "الصبر الاستراتيجي" إلى سياسة "الضغط المتدرّج".



اللواء

- رغم قناعة رئيس حزب بارز بإمكانية تأجيل الإنتخابات، فقد طلب من محازبيه إستنفار الماكنة الإنتخابية والإستعداد وكأن الإنتخابات حاصلة في أيار المقبل!

- أفادت تقارير إعلامية أن نسبة المشاهدة لمقابلة رئيس الحكومة على تلفزيون «أم. تي .في» حققت أرقاماً قياسية مليونية، وأوضحت العديد من النقاط في قانون «الفجوة المالية»!

- ترددت معلومات غير رسمية حول نقل وزير خارجية إيران أموالاً لحزب الله خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان التي شهدت توتراً في المباحثات مع وزير الخارجية اللبناني!



البناء

- قال إعلامي مخضرم إن كلام رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في مقابل كلام قناة الجزيرة حول وجود ضباط من النظام السوري السابق يعملون من لبنان ضد النظام الحالي وعلى قناة الجزيرة التي قالت في تقرير منحته وقتاً مسهباً وأعادت نشره عدة مرات يتحدّث عن لبنان كقاعدة لعمل ضباط النظام السابق، ومنهم طيارون يتخذون فندقاً لبنانياً مقراً لهم، أن تجيب على النفي القاطع الصادر عن الرئيس اللبناني لهذه المعلومات، وحديثه عن إبلاغ الحكومة السورية بالنفي القاطع وطلب أي معلومات معاكسة، والتحدّي منقول لقناة الجزيرة لتقدم معلومات موثقة بالأسماء والعناوين مثل اسم الفندق الذي علمت أن الطيّارين فيه يتلقون وجبة واحدة أو أن تعتذر من جمهورها ومن اللبنانيين على هذا التقرير الملفق الذي يسيء للبنان ويسبب أزمة في العلاقات اللبنانية السورية.



- توقفت مصادر متابعة للوضع في إيران أمام تراجع كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إيران من الحديث عن ضربات قويّة في حال تمّ قتل متظاهرين وهو يعلم بوجود قتلى من رجال الأمن والمتظاهرين الذين تسبّبوا بأعمال الشغب إلى ما نشرته وكالة أكسيوس عن تفكيره بهجوم سيبراني والتوسّط مع إيلون ماسك لتأمين بث فضائي للإنترنت لصالح المعارضة الإيرانية، ثم قول ترامب نفسه في تصريح علنيّ عن التفكير بأشكال عديدة ممكنة لمساعدة المعارضة في إيران بما يمثل تراجعاً عن التدخل العسكريّ، حيث أشار إلى عقوبات جديدة ونوع من الاستهداف السيبراني للمؤسسات الأمنيّة.