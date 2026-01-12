الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف المحلية ١٢-١-٢٠٢٦

اسرار
2026-01-12 | 00:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف المحلية ١٢-١-٢٠٢٦
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف المحلية ١٢-١-٢٠٢٦

النهار

- أثار تكليف سفير الجمهورية الإسلامية في لبنان مجتبى أماني، مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" حسين النمر تمثيله في رعاية حفل في بعلبك موجة استياء واعتبرها أحد السياسيين الشيعة "زحطة". 

 

- يتردد ان النائبة السابقة بهية الحريري عازمة على الترشح للانتخابات النيابية في صيدا أياً يكن قرار "تيار المستقبل" بالمشاركة في الاستحقاق من عدمها. 

 

-نقل عارفون ان الرئيس نبيه بري لم يلتق مسؤولين مصريين رسميين على هامش زيارته العائلية الى مصر وانه خصص ايامه للإجازة فقط.

 

- أجرى مودعون سوريون في المصارف اللبنانية اتصالات بنواب واعضاء مجالس ادارة في المصارف حذروا فيها من التفريط بودائعهم. واكدوا على رفع دعاوي بواسطة مجموعة المودعين السوريين حيال كل من يحاول اعتبار ودائعهم غير مشروعة ويجب شطبها.

 

- نواب من الشمال ومرشحون للانتخابات يجرون اتصالات مع مسؤولين سوريين لكسب "ودهم" في الاستحقاق المقبل ويتمنون لو يستقبلهم الرئيس السوري او زير خارجيته لصورة بروتوكولية فقط لكسب ودّ شارعهم المتعاطف مع النظام السوري الجديد.

الجمهورية

- لوحِظ تعامل أحد الأحزاب بحساسية مبالغ فيها مع أي ربط ولو غير مباشر بينه وبين اسم منتحل صفة أثار فضيحة كبيرة.

 

- يُقال إنّ مرجعاً دولياً بارزاً أبلغ مسؤولاً لبنانياً أنّ مرحلة تدوير الزوايا انتهت، وأنّ أي تسويف إضافي سيُترجَم عملياً عزلاً سياسياً لا بيانات احتجاج.

 

- تقول معلومات إنّ الدعم الخارجي للمؤسسات الرسمية لم يعد مضموناً تلقائياً، وأنّ بعض العواصم قررت الانتقال من سياسة "الصبر الاستراتيجي" إلى سياسة "الضغط المتدرّج".

اللواء

- رغم قناعة رئيس حزب بارز بإمكانية تأجيل الإنتخابات، فقد طلب من محازبيه إستنفار الماكنة الإنتخابية والإستعداد وكأن الإنتخابات حاصلة في أيار المقبل!

 

- أفادت تقارير إعلامية أن نسبة المشاهدة لمقابلة رئيس الحكومة على تلفزيون «أم. تي .في» حققت أرقاماً قياسية مليونية، وأوضحت العديد من النقاط في قانون «الفجوة المالية»!

 

- ترددت معلومات غير رسمية حول نقل وزير خارجية إيران أموالاً لحزب الله خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان التي شهدت توتراً في المباحثات مع وزير الخارجية اللبناني!

البناء

- قال إعلامي مخضرم إن كلام رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في مقابل كلام قناة الجزيرة حول وجود ضباط من النظام السوري السابق يعملون من لبنان ضد النظام الحالي وعلى قناة الجزيرة التي قالت في تقرير منحته وقتاً مسهباً وأعادت نشره عدة مرات يتحدّث عن لبنان كقاعدة لعمل ضباط النظام السابق، ومنهم طيارون يتخذون فندقاً لبنانياً مقراً لهم، أن تجيب على النفي القاطع الصادر عن الرئيس اللبناني لهذه المعلومات، وحديثه عن إبلاغ الحكومة السورية بالنفي القاطع وطلب أي معلومات معاكسة، والتحدّي منقول لقناة الجزيرة لتقدم معلومات موثقة بالأسماء والعناوين مثل اسم الفندق الذي علمت أن الطيّارين فيه يتلقون وجبة واحدة أو أن تعتذر من جمهورها ومن اللبنانيين على هذا التقرير الملفق الذي يسيء للبنان ويسبب أزمة في العلاقات اللبنانية السورية.


- توقفت مصادر متابعة للوضع في إيران أمام تراجع كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إيران من الحديث عن ضربات قويّة في حال تمّ قتل متظاهرين وهو يعلم بوجود قتلى من رجال الأمن والمتظاهرين الذين تسبّبوا بأعمال الشغب إلى ما نشرته وكالة أكسيوس عن تفكيره بهجوم سيبراني والتوسّط مع إيلون ماسك لتأمين بث فضائي للإنترنت لصالح المعارضة الإيرانية، ثم قول ترامب نفسه في تصريح علنيّ عن التفكير بأشكال عديدة ممكنة لمساعدة المعارضة في إيران بما يمثل تراجعاً عن التدخل العسكريّ، حيث أشار إلى عقوبات جديدة ونوع من الاستهداف السيبراني للمؤسسات الأمنيّة.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

اسرار

الصحف

المحلية

١٢-١-٢٠٢٦

أسرار الصحف 10-01-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-12-29

أسرار الصحف المحلية 30-12-2025

LBCI
اسرار
2025-12-22

أسرار الصحف المحلية ٢٢-١٢-٢٠٢٥

LBCI
اسرار
2025-12-19

أسرار الصحف المحلية ١٩-١٢-٢٠٢٥

LBCI
اسرار
2025-12-07

أسرار الصحف المحلية ٨-١٢-٢٠٢٥

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-01-09

أسرار الصحف 10-01-2026

LBCI
اسرار
2026-01-08

أسرار الصحف 09-01-2026

LBCI
اسرار
2026-01-07

أسرار الصحف 08-01-2026

LBCI
اسرار
2026-01-06

أسرار الصحف 6-1-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2026-01-01

أفضل برج لعام 2026... سنة الحظوظ الكبرى لبرج الحوت (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
07:15

أ.ف.ب: موقوفان بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة الاسلامية والضلوع بتفجير مسجد في حمص

LBCI
أخبار لبنان
07:03

رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي أعلنت تأييدها للتحركات المطلبية: بداية لانطلاق خطوات الاحتجاج الكبير

LBCI
خبر عاجل
10:56

الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة مستهدفا المنطقة المهددة في كفرحتا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:14

ترامب: القيادة الإيرانية تواصلت معي

LBCI
أخبار لبنان
16:35

الرئيس عون: شبح الحرب أُبعد لكنه لم ينته… ودور السلاح انتهى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

جولة حلب حسمتها الحكومة السورية وقسد تنسحب نحو الشمال الشرقي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

من التسمية إلى الثقة... كيف حُسم اسم الرئيس سلام في اللحظات الأخيرة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

سعر النفط 50 دولار ممكن… ولكن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

رالي داكار ٢٠٢٦ يدخل مرحلة الحسم و مشاركة لبنانية لافتة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

حركة "الترانزيت" محور مباحثات لبنانية سورية.. ودمشق لا تُفرّط بالدعم الخليجي نزولاً عند الطلب اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

النازحون السوريون... لا إقامة من دون عمل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ما غيره الجيش في جنوب الليطاني هو واقع قائم منذ عقود

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:24

أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان كفرحتا بجنوب لبنان

LBCI
حال الطقس
00:35

أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قوية… منخفض جويّ يبدأ اليوم

LBCI
خبر عاجل
10:56

الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة مستهدفا المنطقة المهددة في كفرحتا

LBCI
خبر عاجل
08:43

أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم فتحات أنفاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
08:17

نحو ٢٥ غارة إسرائيلية منذ ساعة حتى الآن استهدفت مواقع مختلفة في إقليم التفاح وجبل الريحان والبقاع الغربي

LBCI
خبر عاجل
13:45

الرئيس عون: دور السلاح انتهى وبقائه أصبح عبئًا على بيئته ولبنان إذ إنّ لا دور رادعًا له

LBCI
أخبار دولية
23:59

نجل شاه إيران المخلوع حثّ قوات الأمن على "الوقوف مع الشعب"

LBCI
خبر عاجل
14:05

الرئيس عون: شبح الحرب أُبعد لكنه لم ينته لكن لا اعرف ماذا يدور في رأس نتنياهو وعلينا استكمال العمل لابعاده والبعض لم يفرح لإبعاد شبح الحرب وهذا الطرف داخليّ

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More