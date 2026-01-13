أسرار الصحف 13-01-2026

النهار



- وجّه ديبلوماسي غير لبناني "كلاماً قاسياً" إلى نواب وسياسيين وناشطين قدّموا اعتذاراتهم على خلفية قضية "أبو عمر" التي ما زالت تشغل الرأي العام.



- عمدت كتلة حزبية إلى طلب 40 ألف سترة تحمل شعارها الانتخابي استعداداً للاستحقاق المقبل.



- سجّل متابعون للرئيس نواف سلام موافقته على المشاركة في برنامج تلفزيوني من الاستوديو مباشرة ووسط حضور منوّع على خلاف ما يجري مع مسؤولين غيره من حضور المقدّم إلى مقرّهم أو منزلهم.



- فوجئ مراقبون بكلام رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان بعد اجتماع لجنة المال عن أنّ تمويل الانتخابات غير كافٍ وإجراء الاستحقاق يتطلّب مراسيم وتعديلات.



- أحد سفراء لبنان في الخارج طلب شطب طائفته على لوائح وزارة الداخلية ويُردّد في مجالسه بأنه علماني في خدمة بلده.





- يُنقل عن أكثر من مرجع مالي، أنّ أي حل جدّي لملف الودائع رُحّل إلى ما بعد استحقاق بارز، وأنّ كل ما عدا ذلك ليس سوى إدارة للإنهيار.



- لوحظ غياب مرجع سياسي عن مناسبة اجتماعية دينية في الجبل، ما فُسّر على أنّه رسالة "برود" تجاه المنظّمين، بعد تباينات حادة في أحد الملفات.



- نُصِحَ رئيس حزب فاعل بتخفيف تنقلاته في الأسبوعَين المقبلَين، بناءً على معطيات استخباراتية خارجية حذّرت من "خرق أمني" قد يستهدف شخصيات من الصف الأول.





- قرَّرت دولة عضو في «الميكانيزم» تفعيل دورها متجاوزة عراقيل وضغوطات التحالف المعروف، للهيمنة على مسار دور آلية مراقبة وقف النار.



- نُقل عن شخصية عامة أن ملفات ما أسماه «بالتورط السياسي» ستتكشَّف فصولاً مع الأسابيع والأشهر المقبلة..

تفيد المعلومات الواردة من عاصمة شرقية كبرى أن الأوضاع في الشرق الأوسط تنتقل من وضع سيِّىء إلى وضع أسوأ..



- تقول تقارير دبلوماسية تتابع الوضع في إيران عن كثب إن ملاحظتين بارزتين الأولى هي درجة التفوق التقني التي تظهرها إيران والتي كانت آخر تجلياتها النجاح في تعطيل استخدام البثّ الفضائيّ لشركة ستارلينك التي يملكها إيلون ماسك الملياردير الصديق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإذا كان الأمر كما يقول الأميركيون نتيجة تقنية صينية ومعدات روسية فيجب الأخذ في الحساب أن ما يشبه ذلك قد يكون مفاجئاً في أي حرب خصوصاً في الدفاعات الجوية، أما الأمر الثاني فهو التركيز على المناطق الكردية التي تستقطب وحدها ثلث التحركات والصدامات في كل إيران ما يوحي أن استثمار المال والإعلام والاستخبارات متّجه نحوها بقوة، وربما تكون النية عمل عسكريّ داعم يسمح بالسيطرة على المقاطعات الكردية ما ينعش آمال الانفصال ويحرّك وضعا جيوسياسياً في الإقليم نحو العراق وتركيا وسورية وحلم الدولة الكردية على حساب وحدة هذه الدول؟



- قال مرجع نيابي لبناني إن تجاهل الحاجة إلى التصويت بثلثي مجلس الوزراء على قانون الفجوة المالية ليس نابعاً من جهل بالقانون لأن العقل البسيط يستطيع فهم روح الدستور الذي يدعو للتصويت على تعيين أي مدير عام بالثلثين فهل يعقل أن يتم التصويت على أهم قانون يتصل بكل اللبنانيين لعشر سنوات قادمة ويطال القطاع المصرفي والمودعين بأغلبية عادية. ورأى المرجع أن ما جرى هو تهريب للمشروع لرميه على المجلس النيابي وتحميله مسؤولية أحد أمرين سيئين غضب الشعب أو غضب المؤسسات المالية الدولية التي وضع القانون بتلبية طلباتها، ولذلك لا بد من إعادة المشروع إلى الحكومة كي تتحمّل مسؤولية إقراره بأغلبية الثلثين وعندها يمكن للمجلس النيابي التعامل معه.



- علمت "الديار" من مصادر مطلعة ان حركة اتصالات مكوكية جرت مع احد سفراء الخماسية من قبل سياسيين بارزين في المعسكر المناوئ لحزب الله، للإستفسار عن خلفيات تعليق السفير الاميركي ميشال عيسى حول حصر السلاح شمال الليطاني بالقول "بعد بكير منحكي بعدين". وكان القلق واضحا خلال المراجعات، في ظل مخاوف لدى هؤلاء من حصول تفهم اميركي لقرارات الحكومة بعدم وضع جدول زمني للخطة، وهو امر قد يفتح ابواب تسويات لن تكون مرضية لهؤلاء.



- كان لافتا الاثنين تراجع التفاؤل الإسرائيلي، بقرب سقوط النظام في إيران وسط تقديرات استخباراتية بنجاح طهران في السيطرة على الاحتجاجات . وفي هذا السياق، أكدت اوساط متابعة للشأن الاسرائيلي لـ " الديار " ، انه يجب التعامل مع التقديرات الإسرائيلية بالكثير من التشكيك وعدم التسليم بصحة التسريبات التي قد تكون مجرد خداع .. وفي الوقت نفسه تدعو تلك الأوساط الى ضرورة متابعة التطورات في إيران، لان عودة الهدوء، وتراجع احتمالات الحرب هناك، قد تعيد خلط " الاوراق " وتجعل من الجبهة اللبنانية أولوية مجددا، ما ينذر بتصعيد واسع النطاق .

