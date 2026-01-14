الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 14-01-2026

اسرار
2026-01-13 | 23:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 14-01-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
أسرار الصحف 14-01-2026

النهار

 
  • قال مسؤول سابق في "تيار المستقبل" انه كان من المفترض ان يحسم الرئيس سعد الحريري مسألة مشاركة التيار الأزرق في الاستحقاق الانتخابي المقبل قبل 14 شباط المقبل موعد مشاركته في إحياء ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري وعلى بعد أشهر قليلة من الانتخابات لكنه يتخوف من عقبات ظهرت أخيراً يمكن أن تؤثر على توقيت القرار
 
  • لوحظ أنه في الآونة الأخيرة ارتفع معدل افتتاح مطاعم ومنتجعات سياحية وشاليهات، ليس في العاصمة فحسب، إنما في مناطق جبلية خصوصاً، وثمة كلام بأن شهر رمضان سيشهد فورة سياحية في لبنان إذا بقيت الأوضاع مستقرة أمنياً..
 
  • لفتت إشادة رئيس الجمهورية بالمديرية العامة لأمن الدولة التي تطور عملها بشكل ملحوظ مع المدير العام الجديد اللواء ادغار لاوندس بحيث تم تفعيل عملها الرقابي وفي مكافحة الفساد بعدما كان تركز على إرضاء الشخصيات المستحقة وغير المستحقة بتوفير الحمايات لها.
 
  • للمرة الثانية أمس اطلقت شائعة تناولت صحة رئيس الحكومة نواف سلام اي تعرضه لوعكة ونقله الى المستشفى بعدما سرت شائعة سابقة خلال زيارته دار الفتوى ومشاركته في اجتماع المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى ليتبين ان لا صحة لها على الاطلاق.

    الجمهورية

 

  • رصدت تقارير عودة عائلات سورية كانت قد غادرت لبنان عبر معابر غير شرعية، ما أثار تساؤلات حول استمرار عدم وجود خطة شاملة لحل أزمة النازحين.

 

  • يُحكى في أروقة تيار سياسي عريض عن "نفضة" تنظيمية ستطيح بوجوه قديمة لإفساح المجال أمام جيل شاب، تمهيداً للانتخابات النيابية.

 

  • تساءل خبراء اقتصاديّون عن سرّ "الصمت" الرسمي حيال مصير كمّيات من الذهب مودعة في الخارج، وعمّا إذا كان قد جرى استخدام جزء منها كضمانات لقروض مستترة.

    اللواء

 

  • تتحدث معلومات عن أن «الثنائي» على مستويات عدة، ضاق ذرعاً من أداء وزير سيادي، محسوب على فريق مخاصم لهذا الثنائي.

 

  • يؤكد عضو جديد في هيئة الإشراف على مراقبة الانتخابات النيابية لمهنِّئيه، أنه إذا لمس من الاجتماعات الأولى للجنة أنها غير جدية ولن تعطي نتيجة مما يجعله يفكر بالاستقالة منها.

 

  • ربطت مصادر دبلوماسية بين تصاعد التوتر الأميركي مع إيران وعودة الخماسية العربيةالدولية لإحتضان الوضع اللبناني..
     

البناء

 

  • تقول مصادر إعلامية أميركية قريبة من وزارة الدفاع الأميركية إن الكلام عن الذهاب إلى حرب أميركية على إيران لا يعبر عن حقيقة النقاش الدائر في مركز القرار وإن البحث يجري حول عمليات أمنية تستهدف بعض شخصيات النظام الأمنية والعسكرية وتوفير وسائل إيصال أسلحة ومعدات حربية منها طائرات مسيّرة وصواريخ ضد الدروع على طريق دعم حركة المجاهدين ثم تنظيم القاعدة وقوات طالبان ضد الجيش الأحمر السوفياتي، وتوقفت المصادر أمام كلام ورد على لسان الرئيس دونالد ترامب مرة عن سيطرة على مدن تمّت من قبل المعارضين ومرة بدعوته هؤلاء إلى السيطرة على المؤسسات الحكومية، مشيرة إلى أن السيطرة على المؤسسات الحكومية في بعض المدن هو الهدف، وهذا يعني أن المدن يجب أن تكون في مناطق حدوديّة سواء بحراً مثل خوزستان أو براً مثل مناطق الأغلبية الكردية والهدف هو بناء أرضية حرب استنزاف مع النظام الإسلامي وإنشاء أول بقعة متمرّدة خارج السيطرة كقاعدة ارتكاز للتأثير في مسارات التفاوض.

 

  • تسبّب كلام وزير الخارجية يوسف رجّي عن حق "إسرائيل" بتوجيه ضربات للبنان ما لم يتمّ نزع سلاح حزب الله بتشاور رئاسيّ حول كيفية حل معضلة وجود سياسة خارجية للحكومة غير منضبطة برؤية الدولة، كما حدّدها خطاب القسم والبيان الوزاريّ والقرارات الحكوميّة وتصريحات رئيسي الجمهورية والحكومة وكلّها تصبّ في خانة تحميل الاحتلال مسؤوليّة تعطيل انتشار الجيش جنوب الليطاني حتى الحدود وتمّ التداول بفكرة صدور موقف يؤكد رؤية الحكومة، عندما يصدر عن الوزير كلام مثل الذي أثار الأزمة، بينما عرضت فكرة مناقشة الوزير بما قاله داخل مجلس الوزراء والتصويت على نص يُعتمد في التعبير عن موقف الحكومة ومطالبة الوزير الالتزام به، بينما يتجه عدد من النواب إلى مساءلة الوزير عن مواقفه في أول جلسة نيابيّة.

    الديار

 

  • أشارت مصادر في الجامعة اللبنانية لـ"الديار"، ان الساعات الماضية شهدت سلسلة اتصالات، على اكثر من صعيد ومستوى، في محاولة جدية لايجاد المخارج الملائمة، لاحتواء التوتر المتصاعد، وايجاد حلول عملية للأزمة المزمنة التي يعاني منها الأساتذة المتعاقدون، ولا سيما في ما يتصل بالحقوق المالية، والتفرغ، والتثبيت، وتصحيح الأجور بما يتلاءم مع الانهيار المعيشي. وبحسب المصادر، فإن هذا الحراك يهدف بشكل أساسي إلى وقف التحرك التصعيدي الذي كان الأساتذة قد قرروا الشروع فيه منتصف الشهر الحالي، لما يحمله من انعكاسات خطيرة على العام الجامعي ومستقبل آلاف الطلاب.

 

اسرار

الصحف

14-01-2026

أسرار الصحف 13-01-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-01-12

أسرار الصحف 13-01-2026

LBCI
اسرار
2026-01-09

أسرار الصحف 10-01-2026

LBCI
اسرار
2026-01-08

أسرار الصحف 09-01-2026

LBCI
اسرار
2026-01-07

أسرار الصحف 08-01-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-01-12

أسرار الصحف 13-01-2026

LBCI
اسرار
2026-01-12

أسرار الصحف المحلية ١٢-١-٢٠٢٦

LBCI
اسرار
2026-01-09

أسرار الصحف 10-01-2026

LBCI
اسرار
2026-01-08

أسرار الصحف 09-01-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-12-19

التحكم المروري: إنقلاب بيك أب على أوتوستراد عمشيت - المسلك الشرقي - مفرق حصرايل والأضرار مادية ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة

LBCI
حال الطقس
2025-10-05

منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-17

الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شمّاس لـ #جدل : في موضوع المودعين صندوق النقد لا يبالي له تحت شعار استدامة الدين أي ضمانة ما سيديّنه

LBCI
اقتصاد
2026-01-13

ارتفاع في أسعار المحروقات…

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

إسرائيل بين إيران وسوريا… ما هي آخر مواقفها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

بن فرحان في لبنان... تفاصيل أول حضور علني ضمن حراك الخماسية

LBCI
أخبار لبنان
06:59

الرئيس عون من حفل ترشيح "تلفزيون لبنان" لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو: أرشيف تلفزيون لبنان هو كنز وطنيّ يستحقّ التقدير

LBCI
أخبار لبنان
04:35

الجميل: لا نريد أن نساوم على الانتخابات النيابية ونرغب أن تكون حرة

LBCI
أخبار لبنان
03:22

مباحثات الأمير يزيد بن فرحان ولودريان انطلقت… إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

باصات لبنان على google maps

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

رسالة من تل أبيب إلى بيروت... هذا ما تضمنته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

اجتماع دار الفتوى الموسع في طرابلس يبحث الأمن والنزوح السوري في صلبه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اجتماع في دار الفتوى في طرابلس بحضور متري... إليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:01

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال

LBCI
أخبار لبنان
12:18

كرامي: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل يوم الأربعاء

LBCI
أخبار لبنان
02:03

ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟

LBCI
خبر عاجل
11:08

لائحة العقوبات الأميركية شملت أمين عام الجماعة الاسلامية في لبنان الشيخ محمد فوزي طقوش

LBCI
خبر عاجل
09:49

ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج المساعدة في الطريق إليكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

رسالة من تل أبيب إلى بيروت... هذا ما تضمنته

LBCI
خبر عاجل
09:49

ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات

LBCI
فنّ
14:42

ويل سميث يضج مواقع التواصل... أُعجب بالمطبخ العربي وهذا طبقه المفضل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More