الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
14
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
14
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 14-01-2026
اسرار
2026-01-13 | 23:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
أسرار الصحف 14-01-2026
النهار
قال
مسؤول
سابق
في
"
تيار
المستقبل
"
انه
كان
من
المفترض
ان
يحسم
الرئيس
سعد
الحريري
مسألة
مشاركة
التيار
الأزرق
في
الاستحقاق
الانتخابي
المقبل
قبل
14
شباط
المقبل
موعد
مشاركته
في
إحياء
ذكرى
اغتيال
الرئيس
رفيق
الحريري
وعلى
بعد
أشهر
قليلة
من
الانتخابات
لكنه
يتخوف
من
عقبات
ظهرت
أخيراً
يمكن
أن
تؤثر
على
توقيت
القرار
.
لوحظ
أنه
في
الآونة
الأخيرة
ارتفع
معدل
افتتاح
مطاعم
ومنتجعات
سياحية
وشاليهات،
ليس
في
العاصمة
فحسب،
إنما
في
مناطق
جبلية
خصوصاً،
وثمة
كلام
بأن
شهر
رمضان
سيشهد
فورة
سياحية
في
لبنان
إذا
بقيت
الأوضاع
مستقرة
أمنياً
..
لفتت
إشادة
رئيس
الجمهورية
بالمديرية
العامة
لأمن
الدولة
التي
تطور
عملها
بشكل
ملحوظ
مع
المدير
العام
الجديد
اللواء
ادغار
لاوندس
بحيث
تم
تفعيل
عملها
الرقابي
وفي
مكافحة
الفساد
بعدما
كان
تركز
على
إرضاء
الشخصيات
المستحقة
وغير
المستحقة
بتوفير
الحمايات
لها
.
للمرة
الثانية
أمس
اطلقت
شائعة
تناولت
صحة
رئيس
الحكومة
نواف
سلام
اي
تعرضه
لوعكة
ونقله
الى
المستشفى
بعدما
سرت
شائعة
سابقة
خلال
زيارته
دار
الفتوى
ومشاركته
في
اجتماع
المجلس
الاسلامي
الشرعي
الأعلى
ليتبين
ان
لا
صحة
لها
على
الاطلاق
.
الجمهورية
رصدت
تقارير
عودة
عائلات
سورية
كانت
قد
غادرت
لبنان
عبر
معابر
غير
شرعية،
ما
أثار
تساؤلات
حول
استمرار
عدم
وجود
خطة
شاملة
لحل
أزمة
النازحين
.
يُحكى
في
أروقة
تيار
سياسي
عريض
عن
"
نفضة
"
تنظيمية
ستطيح
بوجوه
قديمة
لإفساح
المجال
أمام
جيل
شاب،
تمهيداً
للانتخابات
النيابية
.
تساءل
خبراء
اقتصاديّون
عن
سرّ
"
الصمت
"
الرسمي
حيال
مصير
كمّيات
من
الذهب
مودعة
في
الخارج،
وعمّا
إذا
كان
قد
جرى
استخدام
جزء
منها
كضمانات
لقروض
مستترة
.
اللواء
تتحدث
معلومات
عن
أن
«
الثنائي
»
على
مستويات
عدة،
ضاق
ذرعاً
من
أداء
وزير
سيادي،
محسوب
على
فريق
مخاصم
لهذا
الثنائي
.
يؤكد
عضو
جديد
في
هيئة
الإشراف
على
مراقبة
الانتخابات
النيابية
لمهنِّئيه،
أنه
إذا
لمس
من
الاجتماعات
الأولى
للجنة
أنها
غير
جدية
ولن
تعطي
نتيجة
مما
يجعله
يفكر
بالاستقالة
منها
.
ربطت
مصادر
دبلوماسية
بين
تصاعد
التوتر
الأميركي
مع
إيران
وعودة
الخماسية
العربية
–
الدولية
لإحتضان
الوضع
اللبناني
..
البناء
تقول
مصادر
إعلامية
أميركية
قريبة
من
وزارة
الدفاع
الأميركية
إن
الكلام
عن
الذهاب
إلى
حرب
أميركية
على
إيران
لا
يعبر
عن
حقيقة
النقاش
الدائر
في
مركز
القرار
وإن
البحث
يجري
حول
عمليات
أمنية
تستهدف
بعض
شخصيات
النظام
الأمنية
والعسكرية
وتوفير
وسائل
إيصال
أسلحة
ومعدات
حربية
منها
طائرات
مسيّرة
وصواريخ
ضد
الدروع
على
طريق
دعم
حركة
المجاهدين
ثم
تنظيم
القاعدة
وقوات
طالبان
ضد
الجيش
الأحمر
السوفياتي،
وتوقفت
المصادر
أمام
كلام
ورد
على
لسان
الرئيس
دونالد
ترامب
مرة
عن
سيطرة
على
مدن
تمّت
من
قبل
المعارضين
ومرة
بدعوته
هؤلاء
إلى
السيطرة
على
المؤسسات
الحكومية،
مشيرة
إلى
أن
السيطرة
على
المؤسسات
الحكومية
في
بعض
المدن
هو
الهدف،
وهذا
يعني
أن
المدن
يجب
أن
تكون
في
مناطق
حدوديّة
سواء
بحراً
مثل
خوزستان
أو
براً
مثل
مناطق
الأغلبية
الكردية
والهدف
هو
بناء
أرضية
حرب
استنزاف
مع
النظام
الإسلامي
وإنشاء
أول
بقعة
متمرّدة
خارج
السيطرة
كقاعدة
ارتكاز
للتأثير
في
مسارات
التفاوض
.
تسبّب
كلام
وزير
الخارجية
يوسف
رجّي
عن
حق
"
إسرائيل
"
بتوجيه
ضربات
للبنان
ما
لم
يتمّ
نزع
سلاح
حزب
الله
بتشاور
رئاسيّ
حول
كيفية
حل
معضلة
وجود
سياسة
خارجية
للحكومة
غير
منضبطة
برؤية
الدولة،
كما
حدّدها
خطاب
القسم
والبيان
الوزاريّ
والقرارات
الحكوميّة
وتصريحات
رئيسي
الجمهورية
والحكومة
وكلّها
تصبّ
في
خانة
تحميل
الاحتلال
مسؤوليّة
تعطيل
انتشار
الجيش
جنوب
الليطاني
حتى
الحدود
وتمّ
التداول
بفكرة
صدور
موقف
يؤكد
رؤية
الحكومة،
عندما
يصدر
عن
الوزير
كلام
مثل
الذي
أثار
الأزمة،
بينما
عرضت
فكرة
مناقشة
الوزير
بما
قاله
داخل
مجلس
الوزراء
والتصويت
على
نص
يُعتمد
في
التعبير
عن
موقف
الحكومة
ومطالبة
الوزير
الالتزام
به،
بينما
يتجه
عدد
من
النواب
إلى
مساءلة
الوزير
عن
مواقفه
في
أول
جلسة
نيابيّة
.
الديار
أشارت
مصادر
في
الجامعة
اللبنانية
لـ
"
الديار
"
،
ان
الساعات
الماضية
شهدت
سلسلة
اتصالات،
على
اكثر
من
صعيد
ومستوى،
في
محاولة
جدية
لايجاد
المخارج
الملائمة،
لاحتواء
التوتر
المتصاعد،
وايجاد
حلول
عملية
للأزمة
المزمنة
التي
يعاني
منها
الأساتذة
المتعاقدون،
ولا
سيما
في
ما
يتصل
بالحقوق
المالية،
والتفرغ،
والتثبيت،
وتصحيح
الأجور
بما
يتلاءم
مع
الانهيار
المعيشي
.
وبحسب
المصادر،
فإن
هذا
الحراك
يهدف
بشكل
أساسي
إلى
وقف
التحرك
التصعيدي
الذي
كان
الأساتذة
قد
قرروا
الشروع
فيه
منتصف
الشهر
الحالي،
لما
يحمله
من
انعكاسات
خطيرة
على
العام
الجامعي
ومستقبل
آلاف
الطلاب
.
اسرار
الصحف
14-01-2026
أسرار الصحف 13-01-2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2026-01-12
أسرار الصحف 13-01-2026
اسرار
2026-01-12
أسرار الصحف 13-01-2026
0
اسرار
2026-01-09
أسرار الصحف 10-01-2026
اسرار
2026-01-09
أسرار الصحف 10-01-2026
0
اسرار
2026-01-08
أسرار الصحف 09-01-2026
اسرار
2026-01-08
أسرار الصحف 09-01-2026
0
اسرار
2026-01-07
أسرار الصحف 08-01-2026
اسرار
2026-01-07
أسرار الصحف 08-01-2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2026-01-12
أسرار الصحف 13-01-2026
اسرار
2026-01-12
أسرار الصحف 13-01-2026
0
اسرار
2026-01-12
أسرار الصحف المحلية ١٢-١-٢٠٢٦
اسرار
2026-01-12
أسرار الصحف المحلية ١٢-١-٢٠٢٦
0
اسرار
2026-01-09
أسرار الصحف 10-01-2026
اسرار
2026-01-09
أسرار الصحف 10-01-2026
0
اسرار
2026-01-08
أسرار الصحف 09-01-2026
اسرار
2026-01-08
أسرار الصحف 09-01-2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-12-19
التحكم المروري: إنقلاب بيك أب على أوتوستراد عمشيت - المسلك الشرقي - مفرق حصرايل والأضرار مادية ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة
آخر الأخبار
2025-12-19
التحكم المروري: إنقلاب بيك أب على أوتوستراد عمشيت - المسلك الشرقي - مفرق حصرايل والأضرار مادية ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة
0
حال الطقس
2025-10-05
منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-10-05
منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس
0
آخر الأخبار
2025-10-17
الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شمّاس لـ #جدل : في موضوع المودعين صندوق النقد لا يبالي له تحت شعار استدامة الدين أي ضمانة ما سيديّنه
آخر الأخبار
2025-10-17
الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شمّاس لـ #جدل : في موضوع المودعين صندوق النقد لا يبالي له تحت شعار استدامة الدين أي ضمانة ما سيديّنه
0
اقتصاد
2026-01-13
ارتفاع في أسعار المحروقات…
اقتصاد
2026-01-13
ارتفاع في أسعار المحروقات…
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
إسرائيل بين إيران وسوريا… ما هي آخر مواقفها؟
تقارير نشرة الاخبار
07:55
إسرائيل بين إيران وسوريا… ما هي آخر مواقفها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:49
بن فرحان في لبنان... تفاصيل أول حضور علني ضمن حراك الخماسية
تقارير نشرة الاخبار
07:49
بن فرحان في لبنان... تفاصيل أول حضور علني ضمن حراك الخماسية
0
أخبار لبنان
06:59
الرئيس عون من حفل ترشيح "تلفزيون لبنان" لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو: أرشيف تلفزيون لبنان هو كنز وطنيّ يستحقّ التقدير
أخبار لبنان
06:59
الرئيس عون من حفل ترشيح "تلفزيون لبنان" لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو: أرشيف تلفزيون لبنان هو كنز وطنيّ يستحقّ التقدير
0
أخبار لبنان
04:35
الجميل: لا نريد أن نساوم على الانتخابات النيابية ونرغب أن تكون حرة
أخبار لبنان
04:35
الجميل: لا نريد أن نساوم على الانتخابات النيابية ونرغب أن تكون حرة
0
أخبار لبنان
03:22
مباحثات الأمير يزيد بن فرحان ولودريان انطلقت… إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
03:22
مباحثات الأمير يزيد بن فرحان ولودريان انطلقت… إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
باصات لبنان على google maps
تقارير نشرة الاخبار
13:51
باصات لبنان على google maps
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
رسالة من تل أبيب إلى بيروت... هذا ما تضمنته
تقارير نشرة الاخبار
13:47
رسالة من تل أبيب إلى بيروت... هذا ما تضمنته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اجتماع دار الفتوى الموسع في طرابلس يبحث الأمن والنزوح السوري في صلبه
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اجتماع دار الفتوى الموسع في طرابلس يبحث الأمن والنزوح السوري في صلبه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اجتماع في دار الفتوى في طرابلس بحضور متري... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اجتماع في دار الفتوى في طرابلس بحضور متري... إليكم التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:01
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
أخبار لبنان
09:01
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
2
أخبار لبنان
12:18
كرامي: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل يوم الأربعاء
أخبار لبنان
12:18
كرامي: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل يوم الأربعاء
3
أخبار لبنان
02:03
ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟
أخبار لبنان
02:03
ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟
4
خبر عاجل
11:08
لائحة العقوبات الأميركية شملت أمين عام الجماعة الاسلامية في لبنان الشيخ محمد فوزي طقوش
خبر عاجل
11:08
لائحة العقوبات الأميركية شملت أمين عام الجماعة الاسلامية في لبنان الشيخ محمد فوزي طقوش
5
خبر عاجل
09:49
ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج المساعدة في الطريق إليكم
خبر عاجل
09:49
ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج المساعدة في الطريق إليكم
6
تقارير نشرة الاخبار
13:47
رسالة من تل أبيب إلى بيروت... هذا ما تضمنته
تقارير نشرة الاخبار
13:47
رسالة من تل أبيب إلى بيروت... هذا ما تضمنته
7
خبر عاجل
09:49
ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات
خبر عاجل
09:49
ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات
8
فنّ
14:42
ويل سميث يضج مواقع التواصل... أُعجب بالمطبخ العربي وهذا طبقه المفضل!
فنّ
14:42
ويل سميث يضج مواقع التواصل... أُعجب بالمطبخ العربي وهذا طبقه المفضل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More