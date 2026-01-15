الأخبار
أسرار الصحف 15-01-2026

2026-01-14 | 23:51
أسرار الصحف 15-01-2026

النهار

- يشكو اهالي البقاع الغربي من انقطاع في التيار الكهربائي يتجاوز حد التقنين المقبول ليصل الى 12 ساعة متواصلة احيانا في ظل ندرة وجود المولدات الخاصة ما عطل مرافق حياتية ومدارس ومتابعة الاطفال دراستهم.

- بعد اهالي الديمان، اجتمع اهالي وادي قنوبين مع الوكيل البطريركي الماروني لحل الاشكالات الناجمة عن الشراكة بين البطريركية المارونية والاهالي من دون صكوك او سجلات واضحة تحسم الخلاف والذي يستعر كل مرة يحاول احد الوكلاء إجراء تعديلات في طريقة التعاقد. 

- لا تزال قضية معلمي القطاع الخاص المتقاعدين عالقة في اجراءات ادارية لا تطعم خبزاً ويتقاضى الواحد منهم ما بين 27 و40 دولارا شهرياً.

- علق كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي على بيان "تكتل الاعتدال الوطني" وسألوا عما اذا كان لا يزال قائماً بعد انسحاب اكثر من عضو من صفوفه. 

- يقول خبير سياسي ان إيران امام خيارين، اما التشبث بمواقفها وبالتالي توقع شن حرب اسرائيلية عليها، او الاتفاق مع الرئيس ترامب والقبول بشروطه للإبقاء على نظامها، وفي الحالتين فإنه معرض للاهتزاز والاستضعاف.

الجمهورية

- سُئلت شخصية قريبة من حزب بارز عن موقفها حيال ملف جرى ترحيله إلى شباط، فأجابت: "هل تقصد 30 شباط؟".

- لفت تقرير لمنظمة دولية إلى أنّ لبنان لا يزال يعاني نزيفاً اقتصادياً ومالياً وشبابياً، إذ هجره أكثر من 200  ألف شخص في العام 2025، مع توقعات باستمرار النزيف مع استمرار الأزمة.

- سُئل وزير عن رأيه في موقف زميله بنفس الفريق، وهو وزير بحقيبة سيادية، فأجاب: "معه حق". فيما علّق وزير من فريق آخر على ذلك بالقول: "أضرَب".

اللواء

- لم تُعرف بعد اتجاهات التحالفات الانتخابية للعديد من القوى السياسية في دوائر مهمة كزحلة وبعض دوائر الجبل والجنوب والشمال.

- ذكرت مصادر نائب شمالي أنه بات من الصعب إصلاح ذات البين بينه ونائب شمالي آخر كانا في تجمُّع نيابي واحد، لأن سبب الخلاف شخصي إضافة إلى السياسي.

- كاشف موفد أوروبي شخصية رفيعة بضرورة أن يسلك مشروع قانون الفجوة المالية طريقه إلى الهيئة العامة في البرلمان..

البناء

- قال مصدر دبلوماسي عربي إن الإعلان عن البدء بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد إفراغها من مضمونها عبر تعليق مصير القوة الدولية وترك أمر المساعدات ومعبر رفح للإسرائيلي واعتبار مهمة لجنة إدارة غزة نزع السلاح يؤكد تخلّي إدارة الرئيس دونالد ترامب عن خطة غزة كأولويّة واستخدامها مجرد غطاء إعلاميّ لتمويه التوجّهات المشتركة مع "إسرائيل" ضد ايران واعتبر أن كلام الامام الخامنئي عن الخداع الأميركي وضرورة البقاء على الاستعداد للمواجهة يعني أن إيران منتبهة للعبة الأميركية التي كان الإيحاء بأن ترامب راضٍ عن الوضع في إيران بالحديث المفتعل عن توقف الإعدامات التي لم تبدأ كي تتوقف والتي كان الحديث عنها مجرد تمهيد للقول إن أميركا صرفت النظر عن عمل ضد إيران ما يؤكد أن هناك ما يجري تحضيره في الخفاء ليكون مفاجئاً.

- تؤكد مصادر إعلامية أميركية أن إدارة الرئيس ترامب تدرس توقيت خطوة معادية لإيران مع موعد الاستيلاء على غرينلاند، بحيث يرتبك القادة الأوروبيون بين تأييد العمل ضد إيران والاعتراض على غزو غرينلاند. وتقول المصادر إن فشل الاجتماع المشترك بين وزير الخارجية الأميركية ووزير خارجية الدنمارك في التوصل لتفاهمات يؤكد أن الخطوة الأميركية للاستحواذ على غرينلاند لم تعد بعيداً، رغم سقوط ذريعة القلق من تقدّم روسي صيني نحوها بإعلان الدول الأوروبية الفاعلة الاستعداد للتعاون في إطار حلف الناتو لنشر قوات الحلف في الجزيرة وإصرار ترامب على الاستحواذ الأميركي لاعتبارات تتصل بثروات غرينلاند وليس وضعها الأمني.

الديار

- سُجّل توبيخ سعودي للنائب فؤاد مخزومي خلال لقائه الموفد الأمير يزيد بن فرحان، بحضور سفير المملكة في بيروت وليد البخاري، على خلفية محاولته الالتفاف على القناة الدبلوماسية الرسمية للمملكة عبر ما يُعرف بـ"الأمير الوهمي" أبو عمر. وأكدت مصادر مطّلعة لـ"الديار" أن الرسالة كانت واضحة: الممثل الوحيد للمملكة في لبنان هو السفير المعتمد، وأي تواصل خارج هذا الإطار مرفوض ولا يُعتدّ به. وفي السياق نفسه، تشير المعلومات إلى أنّ النائب أشرف ريفي سمع توبيخاً مماثلاً من بن فرحان "لأنه لم ينجح بضبط الساحة الشمالية وسمح لظاهرة "أبو عمر" بالتمدد دون ان يتمكن من حماية سمعة ومصالح المملكة.

- علمت "الديار" ان دبلوماسي غربي ابلغ احد المسؤولين اللبنانيين بان تأجيل مؤتمر دعم الجيش الى ٥ آذار لا يرتبط فقط بمسائل لوجستية تتعلق بتوسيع مروحة المشاركين في المؤتمر، ولكن ثمة اهتمام دولي وأميركي - سعودي على نحو خاص بتقدم العمل بحصرية السلاح شمال الليطاني خلال شهر شباط المقبل الذي سيكون مفصلياً، لتحديد حجم المساعدة التي سيتم تقديمها للمؤسسة العسكرية.

- علمت "الديار" ان القوى السياسية المعترضة على قانون الإنتخابات الحالي، وفي مقدمتها القوات اللبنانية وحزب الكتائب، ابلغت ماكيناتها الانتخابية بضرورة العمل وفق قواعد القانون الساري حالياً، بعد الوصول الى قناعة تامة بعدم القدرة على التأثيرعلى الرئيس بري، خصوصاً اثر اعلان رئيس الجمهورية جوزاف عون على نحو واضح عدم خوض معركة سياسية بوجه رئيس المجلس. ووفق المعلومات، يتم التحضير لحملة اعلامية لتظهير الموقف الجديد، مع التركيز على عدم اظهار الموقف هزيمة سياسية او"استسلاماً" لرغبات بري.

- توقعت مصادر سياسية بارزة لـ"الديار" ان تشهد المرحلة المقبلة زيادة في منسوب التوترات الداخلية مع بدء واشنطن حملة ضغوط مكثفة على الدولة اللبنانية لاتخاذ اجراءات عملية لمحاصرة حزب الله مالياً. وفي هذا السياق، توجه السفير الاميركي ميشال عيسى بسؤال مباشر الى احد المسؤولين حول أسباب البطئ في اتخاذ اجراءات قانونية تستهدف "شبكة" حزب الله المالية، وفي مقدمتها "القرض الحسن". ووفق تلك المصادر، اذا بادرت الحكومة الى خطوات مماثلة فسيكون رد حزب الله حاسماً وبطريقة جديدة ومختلفة.
 

