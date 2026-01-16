الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 16-01-2026

اسرار
2026-01-15 | 23:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 16-01-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف 16-01-2026

النهار

- أثار خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس ضجة في لبنان أمس بعد تداول خبر منقول عنه بشأن قابلية حدوث زلازل بقوّة تراوح بين 6 و7 درجات في لبنان وسوريا، وهو ما استدعى أكثر من توضيح لعلماء محليّين ينفون ربط ما يحدث حاليّاً بما يتوقّع

- نُقل أنّ عدداً من النواب ومسؤولين في أحزاب، توجهوا إلى دول خليجية للقاء مناصريهم ومحازبيهم، ورجال أعمال مقربين منهم لتمويل حملاتهم الانتخابية، وتأمين كيفية انتقال الناخبين الى لبنان.

- روّج مكتب إعلامي لأحد النواب بأن لقاءه مسؤولاً سعودياً يؤكد براءته في ملف المدعو "أبو عمر". 

- سُئِل نائب ومسؤول حزبي في الوقت عينه عن غيابه اللافت عن الإعلام والمناسبات الاجتماعية فأجاب "مش هيك أفضل. كلو متل بعضو".

- تردّد أنّ المديرية العامة للجمارك باشرت في تنفيذ خطة حكومية تقضي بالاستغناء عن مباني مؤجرة والتركيز على تلك التي تتملكها وقد نقلت المديررية مكاتبها من شارع المصارف إلى مبنى خاص عند بوابة المرفأ.

الجمهورية

- كشف تقرير مؤسسة تُعنى بالرقابة على المؤسسات العامة والشفافية فيها، أنّ لبنان تلقّى هبات بأكثر من 150 مليون دولار خلال هذا الشهر، 13 مليوناً لمكافحة الفساد و750 ألفاً لمكتبَي وزيرَين لاستمرار برامج دولية واستشارات.

- يجري التحضير لإنجاز تحالف انتخابي بين حزب تغييري كاد يخرق مقعداً، ونائب منشق عن حزب مسيحي كبير، ومرشح شيعي معارض للثنائي، وعميد سابق في الجيش، مع تأمين مرشحَين إضافيَّين في إحدى الدوائر الحساسة، وذلك لخرق مقعدَين ماروني وشيعي.

- يبرز الخلاف الانتخابي بين حزبَين مسيحيَّين يعيشان فترات متقطعة من هبّات باردة وأخرى دافئة، وذلك على مستوى 6 دوائر انتخابية، فيما سيدعمان تحالف لائحة واحدة في وجه حزبَيين غريمَين.

اللواء

- حسب العلومات المتاحة فإن ملف تعيينات المحافظين سيكون على طاولة مجلس الوزراء قبل الانتخابات النيابية..

- يؤكِّد عاملون على خط الاشتباك بين واشنطن وطهران أن لا إسقاط للنظام ولكن تقليم مخالبه فقط!

- يحرص مرجع كبير على عدم تحديد موعد لبعض الشخصيات، لإعتبارات سياسية، بعضها خلافي والآخر مراعاة لتحالف معيَّن..

البناء

- تؤكد مصادر إعلامية أميركية أن الرئيس دونالد ترامب استخدم التهديد بالحرب على إيران لاستدراج وساطة تقوم بها كل من قطر والسعودية وتركيا وعمان لإعادة المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن وأبلغ الوسطاء أنه يوافق على منحهم مهلة ستة شهور لضمان العودة إلى المسار التفاوضي وتعليق قرار العمل العسكري الذي يقول الوسطاء إنه يصيبهم بأضرار ويريدون تفاديها وإنه مستعد لقبول تصوراتهم للصيغ التي يعتقدون أنها مقبولة كأساس للتفاوض وأن إيران عندما عرض عليها الأمر قالت إنها لا تمانع بالمسار التفاوضي رغم استعدادها لمواجهة أي عمل عسكري، لكنها تشترط أن لا يكون لـ"إسرائيل" أي دور وأن لا يكون في المسار التفاوضي أي طلب يتعلق بموقف إيران من "إسرائيل" وأن التفاوض يطال الملف النووي وضمانات عدم تحوّله برنامجاً عسكرياً من جهة والعلاقات الثنائية الأميركية الإيرانية من جهة ثانية ودعم أميركا لمسارات إقليمية لحفظ الاستقرار بتعاون إيران والوسطاء باعتبارهم دولاً إقليمية فاعلة دون تدخل خارجي.

- توقفت أوساط نيابية أمام موقف نقابة المحامين في بيروت من مشروع قانون الفجوة المالية واعتباره انتهاكاً متعدد الوجوه للدستور، وقالت إن هذا المتغير يفرض على المجلس النيابي إيقاعاً مختلفاً في مقاربة المشروع بعيداً عن التسويات السياسية لأن موقف النقابة كمرجعية حقوقية يُحرج الحكومة ومجلس النواب معاً. وتحدثت الأوساط النيابية عن حتمية البدء بالاستماع إلى مطالعة نقابة المحامين التي تفترض كما توحي عناوينها ردّ المشروع إلى الحكومة على أساس المخالفات الدستورية التي تضمّنها وهو ما كان عدد من النواب تحدّث عنه ثم بدا أن هناك توجهاً للاستعجال بضغوط دولية ما نتج عنه تراجع أصوات الاعتراض النيابية التي تستمد زخماً جديداً بموقف نقابة المحامين.

اسرار

الصحف

16-01-2026

أسرار الصحف 15-01-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-01-14

أسرار الصحف 15-01-2026

LBCI
اسرار
2026-01-13

أسرار الصحف 14-01-2026

LBCI
اسرار
2026-01-12

أسرار الصحف 13-01-2026

LBCI
اسرار
2026-01-09

أسرار الصحف 10-01-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-01-14

أسرار الصحف 15-01-2026

LBCI
اسرار
2026-01-13

أسرار الصحف 14-01-2026

LBCI
اسرار
2026-01-12

أسرار الصحف 13-01-2026

LBCI
اسرار
2026-01-12

أسرار الصحف المحلية ١٢-١-٢٠٢٦

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-23

قصّاب في رسالة العيد: الميلاد دعوة لأن نكون شهوداً للرجاء وصانعي سلامٍ في زمن النزاع

LBCI
أخبار دولية
2025-12-10

بدء احتفالية اليوم العالميّ لحقوق الإنسان للمرة الأولى في سوريا

LBCI
حال الطقس
2025-12-14

الطقس يتقلب الإثنين: أمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار دولية
02:46

نائب مبعوث إيران في الأمم المتحدة: طهران لا تسعى إلى التصعيد ولا إلى المواجهة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:46

نائب مبعوث إيران في الأمم المتحدة: طهران لا تسعى إلى التصعيد ولا إلى المواجهة

LBCI
أخبار دولية
00:24

مبعوث: واشنطن تقف إلى جانب الشعب الإيراني وكل الخيارات مطروحة

LBCI
حال الطقس
16:23

تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

مذكرة تفاهم بين جامعة الروح القدس الكسليك وجمعية بيروت ماراثون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نوابغ العرب تكرّم لبنانيَيْن في دبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

السعودية تؤكد دورها المحوري في التعدين العالمي خلال منتدى مستقبل المعادن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

تأجيل الضربة المُرتقبة... مباحثات أميركية مع دول إقليمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

إسرائيل تراقب التطورات الإيرانية... التفاصيل من حيفا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
09:23

مؤثرة شهيرة "تعلن وفاتها" برسالة مؤثرة قبل الرحيل… بعد صراع قاسٍ مع مرض قاتل

LBCI
أخبار لبنان
08:13

ادرعي يحذر سكان سحمر في البقاع الغربي

LBCI
اقتصاد
02:53

إليكم جدول أسعار المحروقات..

LBCI
حال الطقس
16:23

تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر

LBCI
خبر عاجل
09:31

الجيش الإسرائيلي: نهاجم الآن أهدافا تابعة لحزب الله في مناطق لبنانية عدة

LBCI
خبر عاجل
09:40

إنذار عاجل إلى سكان البقاع الغربي وتحديدًا في مشغرة

LBCI
خبر عاجل
15:51

غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة ميفدون جنوبي لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More