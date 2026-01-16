أسرار الصحف 16-01-2026

النهار



- أثار خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس ضجة في لبنان أمس بعد تداول خبر منقول عنه بشأن قابلية حدوث زلازل بقوّة تراوح بين 6 و7 درجات في لبنان وسوريا، وهو ما استدعى أكثر من توضيح لعلماء محليّين ينفون ربط ما يحدث حاليّاً بما يتوقّع.



- نُقل أنّ عدداً من النواب ومسؤولين في أحزاب، توجهوا إلى دول خليجية للقاء مناصريهم ومحازبيهم، ورجال أعمال مقربين منهم لتمويل حملاتهم الانتخابية، وتأمين كيفية انتقال الناخبين الى لبنان.



- روّج مكتب إعلامي لأحد النواب بأن لقاءه مسؤولاً سعودياً يؤكد براءته في ملف المدعو "أبو عمر".



- سُئِل نائب ومسؤول حزبي في الوقت عينه عن غيابه اللافت عن الإعلام والمناسبات الاجتماعية فأجاب "مش هيك أفضل. كلو متل بعضو".



- تردّد أنّ المديرية العامة للجمارك باشرت في تنفيذ خطة حكومية تقضي بالاستغناء عن مباني مؤجرة والتركيز على تلك التي تتملكها وقد نقلت المديررية مكاتبها من شارع المصارف إلى مبنى خاص عند بوابة المرفأ.



الجمهورية



- كشف تقرير مؤسسة تُعنى بالرقابة على المؤسسات العامة والشفافية فيها، أنّ لبنان تلقّى هبات بأكثر من 150 مليون دولار خلال هذا الشهر، 13 مليوناً لمكافحة الفساد و750 ألفاً لمكتبَي وزيرَين لاستمرار برامج دولية واستشارات.



- يجري التحضير لإنجاز تحالف انتخابي بين حزب تغييري كاد يخرق مقعداً، ونائب منشق عن حزب مسيحي كبير، ومرشح شيعي معارض للثنائي، وعميد سابق في الجيش، مع تأمين مرشحَين إضافيَّين في إحدى الدوائر الحساسة، وذلك لخرق مقعدَين ماروني وشيعي.



- يبرز الخلاف الانتخابي بين حزبَين مسيحيَّين يعيشان فترات متقطعة من هبّات باردة وأخرى دافئة، وذلك على مستوى 6 دوائر انتخابية، فيما سيدعمان تحالف لائحة واحدة في وجه حزبَيين غريمَين.



اللواء



- حسب العلومات المتاحة فإن ملف تعيينات المحافظين سيكون على طاولة مجلس الوزراء قبل الانتخابات النيابية..



- يؤكِّد عاملون على خط الاشتباك بين واشنطن وطهران أن لا إسقاط للنظام ولكن تقليم مخالبه فقط!



- يحرص مرجع كبير على عدم تحديد موعد لبعض الشخصيات، لإعتبارات سياسية، بعضها خلافي والآخر مراعاة لتحالف معيَّن..



البناء



- تؤكد مصادر إعلامية أميركية أن الرئيس دونالد ترامب استخدم التهديد بالحرب على إيران لاستدراج وساطة تقوم بها كل من قطر والسعودية وتركيا وعمان لإعادة المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن وأبلغ الوسطاء أنه يوافق على منحهم مهلة ستة شهور لضمان العودة إلى المسار التفاوضي وتعليق قرار العمل العسكري الذي يقول الوسطاء إنه يصيبهم بأضرار ويريدون تفاديها وإنه مستعد لقبول تصوراتهم للصيغ التي يعتقدون أنها مقبولة كأساس للتفاوض وأن إيران عندما عرض عليها الأمر قالت إنها لا تمانع بالمسار التفاوضي رغم استعدادها لمواجهة أي عمل عسكري، لكنها تشترط أن لا يكون لـ"إسرائيل" أي دور وأن لا يكون في المسار التفاوضي أي طلب يتعلق بموقف إيران من "إسرائيل" وأن التفاوض يطال الملف النووي وضمانات عدم تحوّله برنامجاً عسكرياً من جهة والعلاقات الثنائية الأميركية الإيرانية من جهة ثانية ودعم أميركا لمسارات إقليمية لحفظ الاستقرار بتعاون إيران والوسطاء باعتبارهم دولاً إقليمية فاعلة دون تدخل خارجي.



- توقفت أوساط نيابية أمام موقف نقابة المحامين في بيروت من مشروع قانون الفجوة المالية واعتباره انتهاكاً متعدد الوجوه للدستور، وقالت إن هذا المتغير يفرض على المجلس النيابي إيقاعاً مختلفاً في مقاربة المشروع بعيداً عن التسويات السياسية لأن موقف النقابة كمرجعية حقوقية يُحرج الحكومة ومجلس النواب معاً. وتحدثت الأوساط النيابية عن حتمية البدء بالاستماع إلى مطالعة نقابة المحامين التي تفترض كما توحي عناوينها ردّ المشروع إلى الحكومة على أساس المخالفات الدستورية التي تضمّنها وهو ما كان عدد من النواب تحدّث عنه ثم بدا أن هناك توجهاً للاستعجال بضغوط دولية ما نتج عنه تراجع أصوات الاعتراض النيابية التي تستمد زخماً جديداً بموقف نقابة المحامين.

