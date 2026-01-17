الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 17-01-2026

اسرار
2026-01-16 | 23:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 17-01-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف 17-01-2026

اللواء

يتحرك وزير سابق محسوب على رئيس تيار سياسي مسيحي في الجنوب، استعداداً للبحث عن موقع له في التحالفات المقبلة

أصرَّ مرجع على تعيين مديرة في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، لأن فريقاً معيَّناً.. كان يصوّب عليها.. ولا شيء في ملفها القضائي حسب المعلومات

اتسعت دائرة المناطق المحرومة من مياه مؤسسة مياه بيروت، سواءٌ في أحياء بيروت أو أحياء الضاحية الجنوبية من بئر الحسن إلى المريجة.

الجمهورية

تجري اتصالات بعيدة من الأضواء بين أصدقاء مشتركين، لإعادة تطبيع العلاقة بين مرجع كبير وجهة سياسية فاعلة، بعدما تعرضت هذه العلاقة في الآونة الأخيرة لانتكاسة.

لاحظت أوساط سياسية بشكل لافت، عدم حصول تحركات تضامن في عواصم عربية وإقليمية ودولية، مع دولة فاعلة تتعرض هذه الأيام لضغوط داخلية وخارجية تهدد نظامهاّ الذي تعود التضامن مع كثير من قضايا المنطقة. 

تردد أن عاصمة إقليمية فاعلة أسمعت مجموعة من السياسيين مواقف طبعت علاقاتهم في دائرة التجميد، لتورطهم في فضيحة أساءت لصدقية هذه العاصمة ودورها في لبنان .

الديار

أكدت مصادر مطلعة لـ"الديار" ان حملة اعلامية وسياسية ممنهجة ستنطلق قريباً، بايعاز خارجي، لمحاولة احراج رئيس الجمهورية جوزاف عون ودفعه الى تحويل تعهداته بشان حصر السلاح شمال الليطاني الى افعال، واستغلال سوء الفهم بينه وبين حزب الله عقب مقابلته الاخيرة. ووصفت اوساط مطلعة على الاجواء في بعبدا هذه الخطوة بالخبيثة، واشارت الى ان الرئيس يعرف جيداً ما يحاك في الكواليس، ويملك تصورها واضحا لكيفية التعامل مع الضغوط.

البناء

يقول خبراء عسكريون إن العامل الحاسم في دفع القيادة العسكرية الأميركية والإسرائيلية إلى الدفع باتجاه تخلي القيادات السياسية للتراجع عن قرار الحرب على إيران، ونتج عنها ما نُسب لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لجهة طلب عدم شن حرب لن تُسقط النظام وسوف تكون كلفتها مرتفعة فوق طاقة "إسرائيل" وما صدر لاحقاً عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التذرع بما وصله حول التزام إيران بعدم تنفيذ إعدامات بحق المعارضين، كان نجاح إيران بالتعطيل الكامل لاستخدام أجهزة ستارلينك للاتصال بواسطة الأقمار الصناعية لأن الحرب التي كانت قيد التنفيذ تتضمّن عمليات استهداف منسقة مع الجماعات المسلحة في إيران لتمكينها من السيطرة على مناطق ومؤسسات يجري استهدافها في الحرب الأميركية ويقوم المسلحون باقتحامها. وسقوط منظومة الاتصالات يكفي لإفشال الحرب، لكن الأمر أصبح أشد خطورة على الحرب عندما نجحت إيران بالتعرف بوسائل تقنيّة على حاملي هذه الأجهزة وملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم وبينهم حاملو جنسيات أجنبية ما تسبب بتفكيك القوة الضاربة التي يفترض بالحرب أن تخدم تحركاتها.

قال مرجع دستوري لبناني إن الوزير ملزم بعدم التصريح بمواقفه الخاصة ومواقف حزبه السياسي خارج طاولة مجلس الوزراء وإن عليه تبني موقف الحكومة في كل ما يتم إقراره دستورياً ويُعتبر تجاوز هذا المبدأ إخلالاً بموجب تولي الوزارة، لكن الوزير يصبح متهماً بسوء استخدام السلطة وهو جرم يحاسب عليه قانوناً عندما يتبنى رؤيته الخاصة أو رؤية حزبه على حساب رؤية الحكومة في ما يتصل بأعمال وزارته، حيث وزير الاقتصاد يطبق رؤية الحكومة الاقتصادية لا رؤية حزبه، وإذا فعل العكس يحال للقضاء بجرم سوء استعمال السلطة، وما يفعله وزير الخارجية في نطاق عمل وزارته وتبنيه موقف حزبه بدلاً من موقف الحكومة يرتكب جرماً يوجب الملاحقة القضائية.

صحف اليوم

اسرار

الصحف

17-01-2026

أسرار الصحف 16-01-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-01-15

أسرار الصحف 16-01-2026

LBCI
اسرار
2026-01-14

أسرار الصحف 15-01-2026

LBCI
اسرار
2026-01-13

أسرار الصحف 14-01-2026

LBCI
اسرار
2026-01-12

أسرار الصحف 13-01-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-01-15

أسرار الصحف 16-01-2026

LBCI
اسرار
2026-01-14

أسرار الصحف 15-01-2026

LBCI
اسرار
2026-01-13

أسرار الصحف 14-01-2026

LBCI
اسرار
2026-01-12

أسرار الصحف 13-01-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-05

هل يبدأ ضبط فوضى الدراجات النارية؟

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-22

وزير الدفاع الإيطالي من بعبدا: إيطاليا ترغب في إبقاء قوات لها في جنوب الليطاني بعد انسحاب اليونيفيل

LBCI
صحف اليوم
2025-09-11

لودريان ينقل إشارات إيجابية حول دعم سعودي للبنان (اللواء)

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-10

السيّدة فيروز تتقبّل التعازي بوفاة نجلها هالي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:23

مرسوم رئاسي سوري يقرّ حقوق الكرد... ماذا في دلالاته وأي ضمانة لتطبيق بنوده؟

LBCI
أخبار دولية
03:22

ترامب ينفي ان تكون اسرائيل او اي دولة عربية أخرى قنعته في التراجع عن ضرب إيران

LBCI
أخبار دولية
03:14

بعد إعلان البيت الأبيض تشكيل مجلس السلام... هذه آخرالتفاصيل والموقف الاسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

بين القبلة والبارود.. واشنطن تتراجع عن ضرب إيران

LBCI
أخبار دولية
14:09

الشرع يُصدر مرسومًا: المواطنون السوريون الكرد جزءٌ أساسيٌ وأصيلٌ من الشعب السوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من إسبانيا إلى بيروت: وترٌ يعبر المتوسّط نحو مهرجان بيروت الدولي للغيتار 2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الاعلانات من صور وافكار الى رسالة و Pikasso d'or تكافئ المبدعين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

250 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الكهرباء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
14:43

بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
13:19

ترامب: أقدر قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام... "شكرا"

LBCI
أخبار دولية
14:09

الشرع يُصدر مرسومًا: المواطنون السوريون الكرد جزءٌ أساسيٌ وأصيلٌ من الشعب السوري

LBCI
أمن وقضاء
14:23

الجيش ينفي توقيف سوري بتهمة تحويل أموال لتنفيذ اعتداءات في دولة شقيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة

LBCI
حال الطقس
01:54

منخفض جوي بدءًا من ظهر اليوم...

LBCI
أخبار لبنان
08:02

عون عرض مع السفير كرم للتحضيرات قبل اجتماع "الميكانيزم"

LBCI
خبر عاجل
01:49

سلام: ليُكمل القضاء مساره بكل استقلالية ويحاسب من يجب ان يحاسب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More