أسرار الصحف المحلية ١٩-١-٢٠٢٦

اسرار
2026-01-18 | 23:40
أسرار الصحف المحلية ١٩-١-٢٠٢٦

النهار

- شوهد وزير لبناني سابق نائماً في بهو أحد الفنادق اللندنية، مما أثار قلق عارفيه، قبل أن يتبيّن لهم أنّه غفا ولم يجد من يوقظه فعمدوا إلى تنبيهه للأمر قبيل الفجر.

- تستمر الشائعات حول توقيف ضباط سوريين من النظام السابق ويتكرّر نفي قيادة الجيش اللبناني لما يجري تناقله ما يطرح السؤال عن هوية مطلقي تلك الشائعات وهدفهم منها.

- نُقِل عن قاضٍ متابع لقضية الأمير الوهمي "أبو عمر"، أنّ كل الذين تم الاستماع إليهم من نواب وغيرهم لم يؤكدوا أنّهم قدّموا أموالاً للشيخ خلدون عريمط على خلفية ملفه "بل من أجل مساعدات لجمعيات". ويؤكد القاضي أنّ "كل الوقائع والتحقيقات الأمنية تُثبت أنّ عريمط ونجله حصلا على ملايين الدولارات" لكنّ أحداً لا يريد الادعاء عليهما".

- يعمد مدير عام في وزارة معنية بالتلوّث، إلى عرقلة المعاملات طمعاً بالرشوة، ثم يلجأ إلى التمويه بإلقاء مسؤولية العرقلة على موظفين مشهود لهم بالنزاهة ونظافة الكف داخل الوزارة.

- لوحظ أنّ اتصال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع برئيس الجمهورية جوزف عون لتهنئته بمرور سنة على انتخابه جاء متأخّراً أكثر من أسبوع على تاريخ 9 كانون الثاني وهو النهار الذي انتُخب فيه.

 

الجمهورية

 

- تستعد جهة حزبية لإعلان "نفضة" واسعة في بُنيتها التنظيمية، وثمة حديث في الكواليس عن إبعاد شخصيات بارزة كان لها حضور مباشر في مجموعة ملفات حساسة.

- سُئل مرجع سياسي عن مصير المشروع المتعلق بانتخاب المغتربين لكل المجلس، فقال: "مات وشبع موت".

- بدأ حزب بارز بإعداد مرشحيه للإنتخابات، على قاعدة التجديد، ما يعني إبعاد مجموعة من النواب التقليديِّين.


اللواء

- تساءل نائب في لجنة الدفاع البرلمانية عمَّا إذا كان الجيش قادراً على وضع جدول زمني لمراحل تنفيذ قرار حصرية السلاح شمال الليطاني في جلسة الحكومة في الأسبوع الأول من شباط، بعد تأخير موعد مؤتمر دعم الجيش إلى ٤ آذار المقبل!

- المشاريع الإنمائية في طرابلس التي كثر الحديث عنها مؤخراً، وفي مقدمتها المنطقة الإقتصادية ومعرض طرابلس الدولي، تشكو من عدم توفُّر الأموال لرواتب الموظفين في مشروع الموازنة هذا العام، ..ومعظم نواب المدينة كالزوج المخدوع!

- رغم تأكيدات رئيس الجمهورية بأنّ الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها الدستوري في أيار أو تموز هذا العام، ثمة بين السياسيين من يتحدث عن تأجيل لمدة عام لعدة إعتبارات، بعضها سياسية ومعظمها خلافية!


البناء

- قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن اتصالاً فرنسياً أميركياً جرى للبحث بوقف الهجوم الذي شنته القوات الحكومية السورية على مواقع قوات "قسد"، فهم الفرنسيون خلاله أن الهجوم يحظى بضوء أخضر أميركي وأن إنهاء الوجود المستقل لقسد قد حُسم بسبب ضغوط تركية أبلغت الأميركيين عزم تركيا على إدخال دباباتها وطائراتها في حرب الحسم ضد "قسد"، إذا لم تقم واشنطن بما يلزم لإنهاء الأمر وإفساح المجال للقوات الحكومية السورية بالتقدم دون تدخل تركيّ، وقال الجانب الأميركي إن واشنطن كانت مضطرة لفعل اللازم لطمأنة المخاوف التركية من وجود موافقة أميركية على نشوء كيانات كردية في المنطقة بعدما ظهر اعتماد واشنطن على أكراد إيران خلال التحضير للعملية العسكرية ضد إيران، وخشية تركيا مما قد ينتج عنها من قيام كيان كرديّ في إيران. وكان المقياس موقف واشنطن من الحسم مع قوات قسد ففعلت واشنطن اللازم بالرغم من أن العملية ضد إيران تمّ صرف النظر عنها أو كما يقول البعض تأجيلها.

- تقول مصادر تابعت تعيين مدير عام الجمارك غراسيا القزي إن كلمة السر الأميركية لعبت دوراً حاسماً في السير بالتسمية، رغم الملف القضائي العالق بجرم فساد مرفق برفع سرية مصرفية أظهرت حسابات كبيرة وغير مفسّرة وبعضها مثبت المصدر على صلة بتهمة الفساد وتلقي الرشاوى إضافة للاتهام في ملف انفجار مرفأ بيروت. وفي مثل هذه الحالة يعرف المسؤولون استحالة ترقية موظف ملاحق قضائياً لأن الإجراء المرافق للاتهام والتحقيق وفقاً لقرينة البراءة التي يتحدّث عنها المسؤولون هو وضع الموظف المعني بالتصرّف وعدم فصله من الوظيفة تمسكاً بقرينة البراءة بانتظار أن يقول القضاء كلمته براءة أو إدانة. وتعتقد المصادر أن الجانب الأميركي يربط التعيين بخطة أميركية للإشراف على المعابر في المرفأ والمطار والحدود البرية ولذلك هو يريد تعيين مدير عام يمكنه الاعتماد عليه.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

اسرار

الصحف

المحلية

١٩-١-٢٠٢٦

