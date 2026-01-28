الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
14
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
14
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 28-01-2026
اسرار
2026-01-27 | 23:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 28-01-2026
النهار
يقول أحد الوزراء في مجلسه، بأن التخييم في وسط بيروت يذكر بحقبة الماضي لقوى الممانعة، وأيا تكن المطالب فذلك يؤثر على المسار السياحي، وخصوصاً أننا مقبلون على شهر رمضان وتوقع عودة الوسط إلى حركته وانتعاشه.
قال مسؤول سياسي في مجلسه ان استقبال قائد الجيش في واشنطن يأتي بعد تدخل سعودي مباشر على خط العاصمة الاميركية.
بات واضحاً ان اللغة بدأت تتبدل في الأدبيات السياسية اللبنانية سواء تجاه اسرائيل او تجاه سوريا او بلدان عربية أخرى.
يحتدم السباق بين حركة "امل" و"حزب الله" على رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ويزداد تموضع النائب الحالي لرئيس المجلس الشيخ علي الخطيب مع الحزب، وهو ما يبدو في تطابق خطابه بشكل كامل معه، كما رفضه كل الطروحات التسووية، واستعداده للبقاء نائباً لرئيس المجلس، بصلاحيات كبيرة في مبنى الحازمية، مما يوحي انه مقدمة لانقسام داخل المجلس الشيعي او فيه.
تردد ان مديرا عاما في مقر رسمي تقدم باستقالته لدوافع ظاهرها صحي وباطنها سياسي لكن الاستقالة جبهت بالرفض.
اثيرت ضجة حول ادخال الاجانب فقط الى المواقع الأثرية ليتبين انه تم الاتفاق حبياً مع الموظفين المضربين في مراكز عملهم على عدم اقفال المواقع امام السياح فقط.
الجمهورية
وضع وزير يتولّى حقيبة خدماتية حيَوية خطة طوارئ للتعامل مع أي احتمال سيّئ قد يستجد مستقبلاً.
سُحِبت مواد لجباية أكثر من 1,5 مليار دولار من مخالفين للقانون، من الموازنة، بناءً على طلب وزيرة كانت قد طلبت في حزيران الماضي مهلة 6 أشهر، وذلك على وقع ضغوط سياسية.
أُدرج إعفاء على رسوم متأخّرة يجب أن تُجبى لصالح الخزينة العامة من الدفع على سعر الصرف الرسمي (89500) مقابل أن يدفعوا على سعر صرف 1500، باعتبارها متأخّرة منذ ما قبل 2020.
اللواء
تحدثت مصادر عن «طلب ما» أدى إلى إنهاء قطيعة بين مرجع كبير ونائب نافذ..
حسب مصادر دبلوماسية فإن تجربة معالجة سلاح «حماس» سيشكل نموذجاً يُحتذى في ساحات أخرى.
تُطرح في أوساط متعددة أسئلة محرجة عن طبيعة تحالفات حزب الله الانتخابية، خارج المكوِّنات السابقة والحالية لما يُعرف بـ«محور الممانعة»!
البناء
قال مصدر دبلوماسي غربي إن ما سمعه من مسؤولين لبنانيين رسميين حول تقييم موقف حزب الله من فرضية حرب أميركية على إيران معاكس لما سمعه في كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وإن هذا يشير إما إلى وجود قطيعة بين الحزب والمسؤولين الحكوميين وانعدام القدرة لدى المسؤولين على تحليل واستشراف مواقف الحزب أو أن بعض هؤلاء يُسمع المسؤولين الغربيين ما يحبّون سماعه حول التقييمات بعيداً عن المكاشفة الحقيقية ما يرسم في الحالتين علامة سؤال كبرى حول مصداقية المعلومات المستقاة من مصادر هذه الجهات الحكوميّة؟
تقول مصادر إقليمية إنها فوجئت بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب العلني من ترشيح القيادي العراقي نور المالكي لرئاسة الحكومة ما يشير إلى ما هو أهم من كيفيّة تصرف المالكي ومؤيديه مع هذا التهديد الأميركي لجهة فقدان واشنطن أدوات التأثير التقليدية في رسم التوازنات السياسية الداخلية في المشهد العراقي والوصول إلى مرحلة تحتاج فيها إلى تصريح من الرئيس مباشرة للدخول على خط استحقاق غالباً ما كانت تتعامل معه وتؤثر فيه بأنامل رشيقة. وتعتقد المصادر أن ترتيب المشهد العراقي لفرضية مواجهة جديدة مع تنظيم داعش يغلب على التفكير العراقي على حساب العناصر السياسيّة ولا يغيب عن بال المسؤولين العراقيين الدور الأميركي في إطلاق داعش، كما سبق وقال ترامب نفسه. وهذا ما يقرأه كثيرون من نقل معسكرات اعتقال قادة وعناصر وعائلات تنظيم داعش من سورية إلى العراق تمهيداً لاستخدامهم مجدداً بعد حدث أمني مدبّر، ما يوجب الاستعداد للمواجهة بأدوات تتناسب معها.
اسرار
الصحف
28-01-2026
اسرار الصحف 27-01-2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2026-01-26
اسرار الصحف 27-01-2026
اسرار
2026-01-26
اسرار الصحف 27-01-2026
0
اسرار
2026-01-23
أسرار الصحف 24-01-2026
اسرار
2026-01-23
أسرار الصحف 24-01-2026
0
اسرار
2026-01-21
أسرار الصحف 22-01-2026
اسرار
2026-01-21
أسرار الصحف 22-01-2026
0
اسرار
2026-01-16
أسرار الصحف 17-01-2026
اسرار
2026-01-16
أسرار الصحف 17-01-2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2026-01-26
اسرار الصحف 27-01-2026
اسرار
2026-01-26
اسرار الصحف 27-01-2026
0
اسرار
2026-01-25
أسرار الصحف 26-1-2026
اسرار
2026-01-25
أسرار الصحف 26-1-2026
0
اسرار
2026-01-23
أسرار الصحف 24-01-2026
اسرار
2026-01-23
أسرار الصحف 24-01-2026
0
اسرار
2026-01-22
أسرار الصحف 23-1-2026
اسرار
2026-01-22
أسرار الصحف 23-1-2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-12-04
جنبلاط: اختيار السفير سيمون كرم يشكّل نقلة نوعيّة
أخبار لبنان
2025-12-04
جنبلاط: اختيار السفير سيمون كرم يشكّل نقلة نوعيّة
0
منوعات
2025-11-25
شخصوه بـ"فيروس عابر" قبل ساعات من رحيله... ما حصل مع إبن الـ11 سنة مأساوي وهذه التفاصيل
منوعات
2025-11-25
شخصوه بـ"فيروس عابر" قبل ساعات من رحيله... ما حصل مع إبن الـ11 سنة مأساوي وهذه التفاصيل
0
فنّ
2025-12-28
"أيقونة السينما الفرنسية"... وفاة النجمة الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاماً
فنّ
2025-12-28
"أيقونة السينما الفرنسية"... وفاة النجمة الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاماً
0
خبر عاجل
2025-12-03
رئاسة الجمهورية: تكليف سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان
خبر عاجل
2025-12-03
رئاسة الجمهورية: تكليف سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:18
افرام لبرّي: فينا نعايدك بعيدك اليوم؟...برّي: لا كذبة وبوصعب يردّ: فيك تعايدو دايمًا
أخبار لبنان
04:18
افرام لبرّي: فينا نعايدك بعيدك اليوم؟...برّي: لا كذبة وبوصعب يردّ: فيك تعايدو دايمًا
0
أخبار لبنان
03:39
خطة إعادة النازحين السوريين: الدفعة الأولى لعام 2026 تنطلق (فيديو)
أخبار لبنان
03:39
خطة إعادة النازحين السوريين: الدفعة الأولى لعام 2026 تنطلق (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
بعد مرور 4 أيام على إنهيارِ المبنيين في القبة... الدفاع المدني بدأ بإستخدام الآليات الثقيلة
تقارير نشرة الاخبار
14:08
بعد مرور 4 أيام على إنهيارِ المبنيين في القبة... الدفاع المدني بدأ بإستخدام الآليات الثقيلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!
تقارير نشرة الاخبار
13:58
فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مستقبل التعليم في لبنان من زاوية الشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مستقبل التعليم في لبنان من زاوية الشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إسرائيل تتصرف وكأن الضربة على إيران واقعة لا محال
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إسرائيل تتصرف وكأن الضربة على إيران واقعة لا محال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
خلف صعود الذهب والفضة… هذه المؤشرات والصورة الأوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:47
خلف صعود الذهب والفضة… هذه المؤشرات والصورة الأوسع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة العاصفة القطبية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة العاصفة القطبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـValet Parking رسميًا بـ400 ألف ليرة... ورقابة لمنعِ أي تلاعب بالتعرفة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـValet Parking رسميًا بـ400 ألف ليرة... ورقابة لمنعِ أي تلاعب بالتعرفة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
2
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
3
فنّ
08:05
عائلة مصدومة وخاتم مثير للجدل… تفاصيل زواج كايتي برايس المفاجئ في دبي وهذا هو زوجها (صور)
فنّ
08:05
عائلة مصدومة وخاتم مثير للجدل… تفاصيل زواج كايتي برايس المفاجئ في دبي وهذا هو زوجها (صور)
4
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
5
اخبار البرامج
15:30
كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)
اخبار البرامج
15:30
كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)
6
خبر عاجل
16:21
العثور على جثة المواطنة إليسار المير من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس
خبر عاجل
16:21
العثور على جثة المواطنة إليسار المير من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس
7
أخبار لبنان
13:14
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في البقاع الغربي
أخبار لبنان
13:14
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في البقاع الغربي
8
أخبار دولية
14:36
نتنياهو يؤكد أنه لن يسمح بقيام "دولة فلسطينية في غزة: سنردّ بقوة "لم ترها إيران من قبل" في حال هاجمت إسرائيل
أخبار دولية
14:36
نتنياهو يؤكد أنه لن يسمح بقيام "دولة فلسطينية في غزة: سنردّ بقوة "لم ترها إيران من قبل" في حال هاجمت إسرائيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More