أسرار الصحف 28-01-2026

النهاريقول أحد الوزراء في مجلسه، بأن التخييم في وسط بيروت يذكر بحقبة الماضي لقوى الممانعة، وأيا تكن المطالب فذلك يؤثر على المسار السياحي، وخصوصاً أننا مقبلون على شهر رمضان وتوقع عودة الوسط إلى حركته وانتعاشه.قال مسؤول سياسي في مجلسه ان استقبال قائد الجيش في واشنطن يأتي بعد تدخل سعودي مباشر على خط العاصمة الاميركية.بات واضحاً ان اللغة بدأت تتبدل في الأدبيات السياسية اللبنانية سواء تجاه اسرائيل او تجاه سوريا او بلدان عربية أخرى.يحتدم السباق بين حركة "امل" و"حزب الله" على رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ويزداد تموضع النائب الحالي لرئيس المجلس الشيخ علي الخطيب مع الحزب، وهو ما يبدو في تطابق خطابه بشكل كامل معه، كما رفضه كل الطروحات التسووية، واستعداده للبقاء نائباً لرئيس المجلس، بصلاحيات كبيرة في مبنى الحازمية، مما يوحي انه مقدمة لانقسام داخل المجلس الشيعي او فيه.تردد ان مديرا عاما في مقر رسمي تقدم باستقالته لدوافع ظاهرها صحي وباطنها سياسي لكن الاستقالة جبهت بالرفض.اثيرت ضجة حول ادخال الاجانب فقط الى المواقع الأثرية ليتبين انه تم الاتفاق حبياً مع الموظفين المضربين في مراكز عملهم على عدم اقفال المواقع امام السياح فقط.الجمهوريةوضع وزير يتولّى حقيبة خدماتية حيَوية خطة طوارئ للتعامل مع أي احتمال سيّئ قد يستجد مستقبلاً.سُحِبت مواد لجباية أكثر من 1,5 مليار دولار من مخالفين للقانون، من الموازنة، بناءً على طلب وزيرة كانت قد طلبت في حزيران الماضي مهلة 6 أشهر، وذلك على وقع ضغوط سياسية.أُدرج إعفاء على رسوم متأخّرة يجب أن تُجبى لصالح الخزينة العامة من الدفع على سعر الصرف الرسمي (89500) مقابل أن يدفعوا على سعر صرف 1500، باعتبارها متأخّرة منذ ما قبل 2020.اللواءتحدثت مصادر عن «طلب ما» أدى إلى إنهاء قطيعة بين مرجع كبير ونائب نافذ..حسب مصادر دبلوماسية فإن تجربة معالجة سلاح «حماس» سيشكل نموذجاً يُحتذى في ساحات أخرى.تُطرح في أوساط متعددة أسئلة محرجة عن طبيعة تحالفات حزب الله الانتخابية، خارج المكوِّنات السابقة والحالية لما يُعرف بـ«محور الممانعة»!البناءقال مصدر دبلوماسي غربي إن ما سمعه من مسؤولين لبنانيين رسميين حول تقييم موقف حزب الله من فرضية حرب أميركية على إيران معاكس لما سمعه في كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وإن هذا يشير إما إلى وجود قطيعة بين الحزب والمسؤولين الحكوميين وانعدام القدرة لدى المسؤولين على تحليل واستشراف مواقف الحزب أو أن بعض هؤلاء يُسمع المسؤولين الغربيين ما يحبّون سماعه حول التقييمات بعيداً عن المكاشفة الحقيقية ما يرسم في الحالتين علامة سؤال كبرى حول مصداقية المعلومات المستقاة من مصادر هذه الجهات الحكوميّة؟تقول مصادر إقليمية إنها فوجئت بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب العلني من ترشيح القيادي العراقي نور المالكي لرئاسة الحكومة ما يشير إلى ما هو أهم من كيفيّة تصرف المالكي ومؤيديه مع هذا التهديد الأميركي لجهة فقدان واشنطن أدوات التأثير التقليدية في رسم التوازنات السياسية الداخلية في المشهد العراقي والوصول إلى مرحلة تحتاج فيها إلى تصريح من الرئيس مباشرة للدخول على خط استحقاق غالباً ما كانت تتعامل معه وتؤثر فيه بأنامل رشيقة. وتعتقد المصادر أن ترتيب المشهد العراقي لفرضية مواجهة جديدة مع تنظيم داعش يغلب على التفكير العراقي على حساب العناصر السياسيّة ولا يغيب عن بال المسؤولين العراقيين الدور الأميركي في إطلاق داعش، كما سبق وقال ترامب نفسه. وهذا ما يقرأه كثيرون من نقل معسكرات اعتقال قادة وعناصر وعائلات تنظيم داعش من سورية إلى العراق تمهيداً لاستخدامهم مجدداً بعد حدث أمني مدبّر، ما يوجب الاستعداد للمواجهة بأدوات تتناسب معها.