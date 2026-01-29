أسرار الصحف 29-01-2026

النهار



قال نائب عضو في تكتل حزبي ان كلام الشيخ نعيم قاسم لا يحمي ايران بقدر ما يشجع اميركا واسرائيل على تدمير "حزب الله" قبل اي ضربة محتملة للجمهورية الاسلامية او مترافقاً معها.



كثر الكلام في اليومين الماضيين في مجلس النواب حول اخطار المباني الآيلة الى السقوط علماً ان المشكلة مزمنة وتتكرر كل عام ويتكرر معها الكلام نفسه من دون اي اجراءات عملانية فاعلة.



تنشط احدى شركات النفط في لبنان في اطلاق حملات دعائية لم تحجب عنها الانتقادات التي طالتها بسبب اقامة خزانات جديدة في مقرها في منطقة الدورة الأمر الذي اعتبره الناس تهديداً لامنهم وعيشهم.



قال مستشار رئاسي سابق ان امكان انتشار قوات روسية على الحدود السورية الاسرائيلية سيترافق حكماً مع انتشار لقوى فرنسية بريطانية في الجانب اللبناني من الحدود مع اسرائيل في مقابل مراقبين اميركيين في الجهة المقابلة.



عُلم انه في مجلس خاص وخلال عشاء جمع بعض المرجعيات السياسية، تبدى من خلال الكلام الذي أثير أن التمديد للمجلس النيابي لسنتين يسابق موضوع حصولها في موعدها المحدد.



الجمهورية



أعلن أحد النواب الشماليين أمس، عن أنّه مستعد لتقديم اقتراح قانون لتأجيل الانتخابات النيابية "ولو لشهرَين"، بينما يتّجه إلى حدّ اللحظة ثلاثة نواب آخرين للتوقيع معه عليه، لتقرّر الهيئة العامة للمجلس البتّ فيه من عدمه.



مع اقتراب موعد استحقاق داخلي بارز، بدأت نغمة تسريب الشائعات ومحاولات الإبتزاز على ما جرت العادة في مثل هذه الاستحقاقات.



نفت وزيرة ناشطة ما نُسِب إليها من إجراء مالي، ما حول الأنظار إلى الجهة المستفيدة من محاولة التشويش على الوزيرة.



اللواء



انضبطت الإدارة في غالبية معاهد وكليات مؤسسة تعليمية وطنية، بعد قرارات إدارية صارمة..



تحسنت فرص بعض قوى اليسار في الانتخابات المقبلة، في ضوء إعادة تموضُع في العلاقات السياسية السابقة، والمتَّصفة بالجمود!



حسب دبلوماسيِّين متابعين، فإن احتمالات الضربات العسكرية ضد إيران انخفضت، لكن «البارومترية» الخاص بها يتأثر بالتحريض ولعبة الأمزجة..



البناء



توقفت مصادر إقليمية امام موقف الزعيم الكردي مسعود البرزاني المؤيد لترشيح مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة نور المالكي رغم الاعتراض العلني الواضح الصادر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقالت المصادر إن الحسابات الكردية لا تُتخذ بصورة ارتجالية خصوصاً أن بين البرزاني والمالكي جولات مواجهة أكثر مما هناك تاريخ ودّي. وتعتقد هذه المصادر أن الموقف الكردي نابع من اعتقاد أن المواجهة الأميركية الإيرانية بلغت لحظة فاصلة لا تحتمل المماطلة، فإن وقعت الحرب سوف تقرّر نتائجها أشياء كثيرة ومنها رئاسة حكومة العراق، وإذا تلقت إيران ضربة سوف ينسحب المالكي تلقائياً، وإذا حسّنت إيران موقعها سوف يكون المالكي مكرّساً بتراجع أميركي. وفي الحالين يحفظ الأكراد علاقات مميزة مع الإطار التنسيقي والشيعة ويضمنون مرشحهم لرئاسة الجمهورية، وإذا حصلت مفاوضات وتفاهمات لن يكون على الأكراد إلا السير بنتائجها من موقع إيجابي تجاه إيران والشيعة.



يقوم نواب التغيير الفائزون عن دائرة بيروت الثانية بمحاولات استكشاف عن قرب للقرار النهائي للرئيس سعد الحريري في التعامل مع الانتخابات النيابية مع تكاثر الأنباء عن نية الحريري ترشيح أربع شخصيات من تياره على مقاعد العاصمة مع تحالفات من خارج الطائفة والسعي للفوز بالمقاعد الأربعة، بينما يضمن كل من النائب فؤاد مخزومي والأحباش مقعده بينما يضمن الثنائي وحلفاؤه أربعة مقاعد أخرى ويبقى مقعد حائر في دائرة بيروت الثانية من أصل أحد عشر مقعداً، بينما تشهد الدائرة الأولى خلط أوراق ومعارك الأخوة الأعداء بحيث لا يوجد أكثر من نصف المقاعد محسوماً والباقي وخصوصاً في المقاعد الأرمنية عرضة للتقلبات.



الديار



علمت "الديار" من مصادر مطلعة ان قائد الجيش العماد رودولف هيكل انجز ملفا كاملا سيحمله معه الى واشنطن حول احتياجات الجيش، كذلك تم انجاز ملف متكامل حول خطة الجيش لحصر السلاح على كامل الاراضي اللبنانية. وفي هذا السياق، لن تتغير مقاربة قائد الجيش حول كيفية تنفيذ الخطة شمال الليطاني، ولا يزال متمسكا باستراتيجة الاحتواء ربطا بتقدم التزام "اسرائيل" بمندرجات اتفاق وقف الاعمال العدائية. ووفق تلك الاوساط، لن يكون هيكل محرجا امام الضغوط الاميركية المفترضة،وهو ينطلق من قاعدة صلبة عنوانها عدم وضع الجيش في مواجهة مع شعبه، ربطا بتصور واضح يفيد بان اي توجه لتنفيذ حصر السلاح شمال الليطاني، دون تفاهمات مسبقة، لن يؤدي الى صدام مباشر مع حزب الله، وانما القلق من صدام مع "بيئة" معينة قد تدخل البلد في الفوضى.