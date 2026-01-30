أسرار الصحف 30-1-2026

النهار



- يقول صاحب شركة إعلانية إنّ حزب "القوات اللبنانية" حجز منذ اليوم العدد الأكبر من اللوحات الاعلانية على الطرقات قبيل موسم الانتخابات.



- يُسجَّل للمديرية العامة لأمن الدولة تقدّمها في مسيرة محاربة الفساد والتزوير، وقد وقّعت في أقل من أسبوعين على ملفات عدة آخرها تزوير خرائط في عقارية النبطية واختلاس أموال في بلدية صيدا.



- وجّهت جهات متابعة انتقاداً لاذعاً إلى الهيئة المنظمة للاتصالات على خلفية تحديدها حدّاً أدنى لتسعيرة خدمة "ستارلينك" عند 100 دولار شهريّاً، معتبرة أنّ هذا القرار يُشكّل خروجاً صريحاً عن دورها القانوني الذي يقوم أساساً على حماية المستهلك لا على ضمان أرباح الشركات العاملة.



- تبيّن أنّ نواباً كانوا يردّدون في فترة سابقة أنّهم لا ينوون الترشح مجدّداً، يجهدون من أجل ضمان مقاعدهم على طاولات رؤساء الكتل.



- يتردّد أنّه يسود خلاف بين الرئاستَين الثانية والثالثة على تعيين المدير العام للهيئة الناظمة للقنّب الهندي، فالرئيس نبيه بري يتمسّك بتعيين شيعي للموقع، فيما الرئيس نواف سلام يرشح للمنصب سنياً من آل الرفاعي من بعلبك.



- بعد إقفال أهالي بسري كنيسة البلدة رفضاً للتعاون مع كاهن الرعية، صدرت دعوات أيضاً في زغرتا تدعو إلى التدقيق المالي والرقابة على أداء كاهن الرعية، ممّا يؤشر إلى تنامي حركة اعتراضية لا تتعامل معها الكنيسة بجدية.





الجمهورية



- وصف مراقبون ديبلوماسيون المناقشات التي رافقت استحقاقاً دستورياً، بأنّها كانت استفتاءً على موقعية ومصير أحد المرجعيات، واختباراً لإرادة المستفتين مستقبلياً.



- تجزم جهات سياسية، أنّ زيارة مسؤول غير مدني لإحدى عواصم القرار تكتسب أهمّية كبيرة، إذ أُعِدّ لهذه الشخصية برنامج لقاءات، رسمية واستضافات في بعض مراكز الأبحاث المهّمة.



- توقعت أوساط متابعة أن تتسع فجوة الخلاف بين عاصمتَين كبيرتَين مهتمّتَين بالشأن اللبناني بمقدار كبير، إذ ستُبعِد إحداهما الأخرى عن المشاركة في أي ترتيب يتعلّق بلبنان.





اللواء



- استناداً الى المادة 11 من قانون الموازنة عدّل المرسوم الاشتراعي 112/1959، بحيث بات سن التقاعد 66 سنة، عملاً بالانسجام مع سياسة صندوق النقد الدولي.



- تجري ترتيبات، قيد الدرس بكتمان، لبناء تحالفات انتخابية في عدد من الأقضية، من بعبدا الى جبيل والبقاع الشمالي.



- لم تنقطع الاتصالات بين أطراف الخماسية العربية ولبنان، على المستويَيْن الرسمي والحزبي في سياق السعي لدرء مخاطر الحرب عن لبنان.





البناء



- قال دبلوماسي عربي سابق إن هناك ميلاً عربياً عاماً للانبهار بالقوة الأميركية وتحويل اللجوء الإسرائيلي إلى التوحش والإبادة في غزة إلى علامة من علامات القوة، لكن هذا يؤدي إلى ضعف رؤية المشهد الحقيقي، حيث تعلن واشنطن الاستعداد لجولة ثالثة من الحرب على إيران في أقلّ من سنة ما يعني فشل الجولة الأولى من الحرب وإجهاض الجولة الثانية منها، وإلا لا لزوم للجولة الثالثة. والصورة الحقيقية لا تطال ما تستطيع أميركا و"إسرائيل" فعله بإيران لأنه حقيقي وموجع وخطير أيضاً، لكن لا يجوز أن ينتبه الأميركي والإسرائيلي لما تستطيع إيران فعله بعد تلقي الضربة الأولى ويتحدّثان عنه بقلق مثل كلام وزير خارجية أميركا ماركو روبيو أمام لجان الكونغرس عن مخاطر الحرب مع إيران وسلاحها الصاروخي الفعال والخشية الإسرائيلية من الفشل في التعامل مع الصواريخ الإيرانية والتريث والتردّد في قرار الحرب خير دليل، بينما أغلب العرب يميلون إلى الحسم بنتائج حرب يخشاها أصحابها على الضفتين إيران من جهة وأميركا و"إسرائيل" من جهة مقابلة، وربما يستدرجون الوساطات عبر التصعيد بسبب مخاطر الحرب.



- يتحدّث خبير بالشؤون المالية والنقدية عن تحوّل بنيويّ يشهده الاقتصاد العالمي لا يقتصر على انتقال ثقل الصناعة والتجارة إلى الشرق بنسبة 3 إلى 1 مع الغرب مقابل نسبة عكسيّة قبل ثلاثة عقود، بل بما بدأ يحدث على مستوى التداول النقديّ، حيث خسر الدولار نصف حجم التبادلات التجاريّة التي كانت تتمّ بواسطته وعبره تمر تحت الرقابة الأميركية وبسببه تمنح السياسة النقدية الأميركية هامشاً واسعاً في طباعة كميّات هائلة من الأوراق النقدية ووضعها في التداول لتمويل الخزينة الأميركية والديون الأميركية. والأزمة الحاصلة اليوم نتاج كل هذا لتنفجر الأزمة الأخطر وهي نزوح الاحتياطات والودائع والمحافظ الائتمانيّة من العملات عموماً نحو الذهب، وليس من الدولار نحو عملة أخرى ورقيّة أو مشفّرة وهذا الارتفاع بنسبة 100% في سعر الذهب خلال سنة يحدث للمرة الأولى ربما وهو ترجمة لهذا النزوح.





الديار



- نفت أوساط مطلعة على طبيعة الحركة العسكرية الأميركية في لبنان جملةً وتفصيلاً كل المعلومات المتداولة في بعض الأوساط الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول استخدام طائرات النقل العسكرية الأميركية للقواعد الجوية اللبنانية خارج الأطر المتفق عليها، مؤكدة أن هذه الروايات تفتقر إلى الدقة وتندرج في سياق التهويل أو سوء الفهم. وأوضحت المصادر أن طائرات النقل العسكرية الأميركية التي تحط في القواعد الجوية اللبنانية تؤدي مهامًا لوجستية محددة وواضحة، تأتي في إطار التعاون العسكري القائم بين بيروت وواشنطن، وضمن الاتفاقات الرسمية الموقعة بين الجانبين. وتتوزع هذه المهام بين نقل فرق التدريب العسكرية الأميركية والمعدات الخاصة بها، إضافة إلى عمليات التبديل الدورية لهذه الفرق، من دون أي أبعاد قتالية أو عملياتية. كما أشارت الأوساط نفسها إلى أن جزءًا من هذه الرحلات يندرج ضمن نقل المساعدات العاجلة المخصصة للبنان، والتي تشمل عتادًا وتجهيزات وذخيرة مخصصة لدعم المؤسسة العسكرية، وذلك وفق آليات واضحة ومعروفة، وبما يتوافق مع القوانين اللبنانية المرعية الإجراء. وختمت المصادر أن بعض هذه الطائرات تستخدم القواعد الجوية اللبنانية كمحطات تقنية للتزود بالوقود أو لأغراض لوجستية بحتة، وهو أمر معمول به ضمن اتفاقات التعاون العسكري الثنائية، ويجري تحت رقابة وإشراف كاملين من الأجهزة اللبنانية المعنية، التي تواكب هذه العمليات خطوة بخطوة، بما يضمن احترام السيادة اللبنانية وعدم خروج أي نشاط عن الإطار المعلن والمتفق عليه.