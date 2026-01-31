أسرار الصحف 31-1-2026

اللواء



يلتف أصحاب التجاوزات في الوزارات ومقدِّمي الخدمات المدفوعة، بما في ذلك أصحاب المولِّدات على القرارات التي تُتخذ، وتضعف المراقبة بعد أسبوع أو أكثر، فتعود الأمور إلى سابقتها.



أدى عدم تصويت نواب كتل من «لون ما» إلى إظهار غضب لدى الرأي العام، من أداء خالٍ من المسؤولية.



نقل سفير دولة كبرى رسالة إلى كبار المسؤولين، بعد عودته من إجتماع على درجة من الخصوصية في بلد غير صديق رسالة بعدم التهاون بخطة حصر السلاح شمال الليطاني!



الديار



علمت "الديار" ان الحراك الانتخابي على الساحة السنية لا يزال اسير الموقف الغامض لرئيس تيار المستقبل سعد الحريري من الانتخابات النيابية.



وفي هذا الاطار، شهد لقاء لشخصيات بيروتية مع احد نواب العاصمة "هرج ومرج" بعد محاولة الاخير تمييع الاجوبة حول تحالفاته المستقبلية في ظل ارباك واضح في حسم هذا الملف بعد تاخر الاجوبة من مسؤولي تيار المستقبل الذين لم يتبلغوا حتى الان من الحريري الموقف الذي سيعلنه في ذكرى استشهاد والده. وهذا الارباك في العاصمة ينسحب ايضا على الدوائر الانتخابية في الشمال، والبقاع، والجنوب، في ظل اخبار متضاربة حول مدى التزام الحريري بقرار تمديد منعه من العمل السياسي، خصوصا ان عمته بهية لازمت الصمت بعد لقائها الاخير معه في الامارات.وسيكون موعد 14 شباط مفصليا لتحديد مسار التحالفات والترشيحات للكثير من الشخصيات التي تنتظر "كلمة السر"!



الجمهورية



يكاد أحد نواب الشمال، وهو غير تموضعه السياسي خلال ولايته منذ عام 2022 ّ ، يجزم بأن الإنتخابات النيابية لن تجري في أيار، وربما حتى في الصيف ،مما يضمن بقاءه في منصبه لفترة أطول.



لقي إعلان وزير، خلال جلسة الموازنة رداً على إشارة أحد النواب، عن تخفيض نفقات الدولة في أحد الملفات الذي أنهكها ماليا لصالح مافيات، صدى إيجابياً من جهات تعتبر منافسة سياسيا له.



تشير أرقام جهات عدة في إحدى ّ الدوائر المسيحية الشمالية، إلى أن4 مقاعد نيابية قد تشهد تغييراً في هويتها ضمن هذه الدائرة، تتوزع بين مستقلين قد يخسران مقعديهما لصالح مستقلَين آخرين ، فيما قد يتبادل تياران وحزب سياسي المقعدين الآخرين .



البناء



تعتقد مصادر إقليمية فاعلة أن الرئيس التركي رجب أردوغان لا يمكن أن يقدم على إطلاق مبادرة تتجاوز حدود الدعوة المبدئية لتغليب خيار التفاوض على خيار المواجهة إلا إذا حصل على موافقة غير معلنة من الطرفين الأميركي والإيراني على قيامه بالمبادرة التي يبدو من سلوكه في ترجمتها أنها تحظى بتفويض أميركي لاستكشاف الحدود التي يمكن التوصل إليها مع إيران، وهو ما جسّدته اتصالات أردوغان الهاتفية بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان واللقاء المباشر بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد لقاء مطول بين عراقجي ووزير الخارجية التركي حاقان فيدان ما يعني أن هناك أفكاراً محددة يجري نقاشها وهي على الأرجح أفكار يمكن أن تشكل نقاط تقاطع مع ما تعتبره واشنطن الحد الأدنى المقبول للتوصل إلى حل دبلوماسي. وتقول المصادر إن ترامب بات على قناعة بمخاطر السير في ضربة عسكرية يستطيع تنفيذها، لكنها سوف تتحول إلى حرب ضارية تدفع "إسرائيل" والقواعد والقطع العسكرية الأميركية واقتصادات العالم ودول المنطقة ومنها إيران أثمانها ولا أفق لها أن تنتهي باستسلام إيران أو إسقاط نظامها، وهو ما قام وزير خارجيته ماركو روبيو بشرحه أمام لجان الكونغرس.



يقول مرجع عربي يواكب المشهد السوري إن الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه حول الأمن في مناطق سيطرة قسد سواء بتكليف جهازها الأمني بتولي الأمن في مناطق الغالبية الكردية ومدينتي الحسكة والقامشلي وعين العرب والحفاظ على فرقة من ثلاثة ألوية من بنية قسد بصورة مستقلة ضمن الجيش تشكل على الأرجح نواة لحل أوسع في منطقتي السويداء والساحل، وربما يتشكل شيء يشبه الحشد الشعبي أو حرس وطني موازٍ للجيش تحت راية وزارة الدفاع. ولم يستبعد المرجع أن يكون هذا النموذج قابلاً للاعتماد في علاقة المقاومة والجيش اللبناني في إطار حل شامل عندما تنجلي رياح الحرب عن المنطقة ويصبح الانسحاب الإسرائيلي حتمياً من جنوب لبنان