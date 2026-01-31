الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
12
o
الجنوب
22
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
12
o
الجنوب
22
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 31-1-2026
اسرار
2026-01-30 | 23:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 31-1-2026
اللواء
يلتف أصحاب التجاوزات في الوزارات ومقدِّمي الخدمات المدفوعة، بما في ذلك أصحاب المولِّدات على القرارات التي تُتخذ، وتضعف المراقبة بعد أسبوع أو أكثر، فتعود الأمور إلى سابقتها.
أدى عدم تصويت نواب كتل من «لون ما» إلى إظهار غضب لدى الرأي العام، من أداء خالٍ من المسؤولية.
نقل سفير دولة كبرى رسالة إلى كبار المسؤولين، بعد عودته من إجتماع على درجة من الخصوصية في بلد غير صديق رسالة بعدم التهاون بخطة حصر السلاح شمال الليطاني!
الديار
علمت "الديار" ان الحراك الانتخابي على الساحة السنية لا يزال اسير الموقف الغامض لرئيس تيار المستقبل سعد الحريري من الانتخابات النيابية.
وفي هذا الاطار، شهد لقاء لشخصيات بيروتية مع احد نواب العاصمة "هرج ومرج" بعد محاولة الاخير تمييع الاجوبة حول تحالفاته المستقبلية في ظل ارباك واضح في حسم هذا الملف بعد تاخر الاجوبة من مسؤولي تيار المستقبل الذين لم يتبلغوا حتى الان من الحريري الموقف الذي سيعلنه في ذكرى استشهاد والده. وهذا الارباك في العاصمة ينسحب ايضا على الدوائر الانتخابية في الشمال، والبقاع، والجنوب، في ظل اخبار متضاربة حول مدى التزام الحريري بقرار تمديد منعه من العمل السياسي، خصوصا ان عمته بهية لازمت الصمت بعد لقائها الاخير معه في الامارات.وسيكون موعد 14 شباط مفصليا لتحديد مسار التحالفات والترشيحات للكثير من الشخصيات التي تنتظر "كلمة السر"!
الجمهورية
يكاد أحد نواب الشمال، وهو غير تموضعه السياسي خلال ولايته منذ عام 2022 ّ ، يجزم بأن الإنتخابات النيابية لن تجري في أيار، وربما حتى في الصيف ،مما يضمن بقاءه في منصبه لفترة أطول.
لقي إعلان وزير، خلال جلسة الموازنة رداً على إشارة أحد النواب، عن تخفيض نفقات الدولة في أحد الملفات الذي أنهكها ماليا لصالح مافيات، صدى إيجابياً من جهات تعتبر منافسة سياسيا له.
تشير أرقام جهات عدة في إحدى ّ الدوائر المسيحية الشمالية، إلى أن4 مقاعد نيابية قد تشهد تغييراً في هويتها ضمن هذه الدائرة، تتوزع بين مستقلين قد يخسران مقعديهما لصالح مستقلَين آخرين ، فيما قد يتبادل تياران وحزب سياسي المقعدين الآخرين .
البناء
تعتقد مصادر إقليمية فاعلة أن الرئيس التركي رجب أردوغان لا يمكن أن يقدم على إطلاق مبادرة تتجاوز حدود الدعوة المبدئية لتغليب خيار التفاوض على خيار المواجهة إلا إذا حصل على موافقة غير معلنة من الطرفين الأميركي والإيراني على قيامه بالمبادرة التي يبدو من سلوكه في ترجمتها أنها تحظى بتفويض أميركي لاستكشاف الحدود التي يمكن التوصل إليها مع إيران، وهو ما جسّدته اتصالات أردوغان الهاتفية بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان واللقاء المباشر بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد لقاء مطول بين عراقجي ووزير الخارجية التركي حاقان فيدان ما يعني أن هناك أفكاراً محددة يجري نقاشها وهي على الأرجح أفكار يمكن أن تشكل نقاط تقاطع مع ما تعتبره واشنطن الحد الأدنى المقبول للتوصل إلى حل دبلوماسي. وتقول المصادر إن ترامب بات على قناعة بمخاطر السير في ضربة عسكرية يستطيع تنفيذها، لكنها سوف تتحول إلى حرب ضارية تدفع "إسرائيل" والقواعد والقطع العسكرية الأميركية واقتصادات العالم ودول المنطقة ومنها إيران أثمانها ولا أفق لها أن تنتهي باستسلام إيران أو إسقاط نظامها، وهو ما قام وزير خارجيته ماركو روبيو بشرحه أمام لجان الكونغرس.
يقول مرجع عربي يواكب المشهد السوري إن الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه حول الأمن في مناطق سيطرة قسد سواء بتكليف جهازها الأمني بتولي الأمن في مناطق الغالبية الكردية ومدينتي الحسكة والقامشلي وعين العرب والحفاظ على فرقة من ثلاثة ألوية من بنية قسد بصورة مستقلة ضمن الجيش تشكل على الأرجح نواة لحل أوسع في منطقتي السويداء والساحل، وربما يتشكل شيء يشبه الحشد الشعبي أو حرس وطني موازٍ للجيش تحت راية وزارة الدفاع. ولم يستبعد المرجع أن يكون هذا النموذج قابلاً للاعتماد في علاقة المقاومة والجيش اللبناني في إطار حل شامل عندما تنجلي رياح الحرب عن المنطقة ويصبح الانسحاب الإسرائيلي حتمياً من جنوب لبنان
صحف اليوم
اسرار
الصحف
31-1-2026
أسرار الصحف 30-1-2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2026-01-29
أسرار الصحف 30-1-2026
اسرار
2026-01-29
أسرار الصحف 30-1-2026
0
اسرار
2026-01-25
أسرار الصحف 26-1-2026
اسرار
2026-01-25
أسرار الصحف 26-1-2026
0
اسرار
2026-01-22
أسرار الصحف 23-1-2026
اسرار
2026-01-22
أسرار الصحف 23-1-2026
0
اسرار
2026-01-20
أسرار الصحف 21-1-2026
اسرار
2026-01-20
أسرار الصحف 21-1-2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2026-01-29
أسرار الصحف 30-1-2026
اسرار
2026-01-29
أسرار الصحف 30-1-2026
0
اسرار
2026-01-29
أسرار الصحف 29-01-2026
اسرار
2026-01-29
أسرار الصحف 29-01-2026
0
اسرار
2026-01-27
أسرار الصحف 28-01-2026
اسرار
2026-01-27
أسرار الصحف 28-01-2026
0
اسرار
2026-01-26
اسرار الصحف 27-01-2026
اسرار
2026-01-26
اسرار الصحف 27-01-2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:38
الحاج حسن: البحث في سلاح حزب الله مشروط بهذه الأمور
تقارير نشرة الاخبار
06:38
الحاج حسن: البحث في سلاح حزب الله مشروط بهذه الأمور
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-13
الصومال تُسقِط اتفاقيات الإمارات… وأرض الصومال تتحدّى مقديشو
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-13
الصومال تُسقِط اتفاقيات الإمارات… وأرض الصومال تتحدّى مقديشو
0
أمن وقضاء
05:00
غداة الغارات... هذه الصورة من الجنوب
أمن وقضاء
05:00
غداة الغارات... هذه الصورة من الجنوب
0
حال الطقس
2026-01-30
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
2026-01-30
إليكم حال الطقس في لبنان...
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:43
هكذا يبدو الوضع جنوبًا... وفي المروانية تحديدًا
تقارير نشرة الاخبار
07:43
هكذا يبدو الوضع جنوبًا... وفي المروانية تحديدًا
0
أخبار لبنان
06:50
افتتاح حديقة لأرز لبنان في تولوز... هذه أجواء تحضيرات الإحتفال
أخبار لبنان
06:50
افتتاح حديقة لأرز لبنان في تولوز... هذه أجواء تحضيرات الإحتفال
0
أخبار دولية
06:49
عراقجي: طهران مستعدة للتعاون مع دول المنطقة لحفظ السلام وحمايتها من أي اعتداء
أخبار دولية
06:49
عراقجي: طهران مستعدة للتعاون مع دول المنطقة لحفظ السلام وحمايتها من أي اعتداء
0
تقارير نشرة الاخبار
06:45
إسرائيل تعيش حالة استنفار أمني وسياسي متصاعد... هذه آخر المعطيات
تقارير نشرة الاخبار
06:45
إسرائيل تعيش حالة استنفار أمني وسياسي متصاعد... هذه آخر المعطيات
0
تقارير نشرة الاخبار
06:38
الحاج حسن: البحث في سلاح حزب الله مشروط بهذه الأمور
تقارير نشرة الاخبار
06:38
الحاج حسن: البحث في سلاح حزب الله مشروط بهذه الأمور
0
أمن وقضاء
05:00
غداة الغارات... هذه الصورة من الجنوب
أمن وقضاء
05:00
غداة الغارات... هذه الصورة من الجنوب
0
أخبار دولية
13:30
جانب من اسرار البيت الابيض في فيلم وثائقي
أخبار دولية
13:30
جانب من اسرار البيت الابيض في فيلم وثائقي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
منصّةٌ رقميةٌ تحمي بياناتِ مهجري الحربِ الأهليّة والتمويلُ عائقٌ
تقارير نشرة الاخبار
13:28
منصّةٌ رقميةٌ تحمي بياناتِ مهجري الحربِ الأهليّة والتمويلُ عائقٌ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
توافر الغاز في لبنان: ماذا يقول رئيس نقابة الموزعين للـLBCI؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
توافر الغاز في لبنان: ماذا يقول رئيس نقابة الموزعين للـLBCI؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
10:06
"قتلتها ولم تُبدِ أي ندم على جريمتها"… نقيب الفنانين السوريين يكشف تفاصيل صادمة عن مقتل هدى شعراوي
فنّ
10:06
"قتلتها ولم تُبدِ أي ندم على جريمتها"… نقيب الفنانين السوريين يكشف تفاصيل صادمة عن مقتل هدى شعراوي
2
موضة وجمال
10:48
"كادت أن تظهر عارية"... فستان خطوبة "أشهر عارضة في أستراليا" يثير البلبلة: "لم تترك شيئًا للخيال!" (صور)
موضة وجمال
10:48
"كادت أن تظهر عارية"... فستان خطوبة "أشهر عارضة في أستراليا" يثير البلبلة: "لم تترك شيئًا للخيال!" (صور)
3
أمن وقضاء
12:45
الجيش: عملية دهم وتوقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة وكمية من المخدرات في بريتال والطيبة
أمن وقضاء
12:45
الجيش: عملية دهم وتوقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة وكمية من المخدرات في بريتال والطيبة
4
أخبار لبنان
14:20
نتائج الإختبارات الرياضية ومواعيد الإختبارات الطبية لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن
أخبار لبنان
14:20
نتائج الإختبارات الرياضية ومواعيد الإختبارات الطبية لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن
5
أخبار لبنان
13:48
الجيش الإسرائيلي: غاراتنا استهدفت بنى تحتية وآليات هندسية لحزب الله
أخبار لبنان
13:48
الجيش الإسرائيلي: غاراتنا استهدفت بنى تحتية وآليات هندسية لحزب الله
6
أمن وقضاء
01:52
هزة بقوة 2.8 درجات في عنايا - جبيل
أمن وقضاء
01:52
هزة بقوة 2.8 درجات في عنايا - جبيل
7
أخبار لبنان
16:28
متري: لم نَعِد العسكريين بزيادة 50% والزيادة رهن إمكانات الدولة
أخبار لبنان
16:28
متري: لم نَعِد العسكريين بزيادة 50% والزيادة رهن إمكانات الدولة
8
خبر عاجل
12:28
سلسلة غارات إسرائيلية تهزّ جنوب لبنان في هذه الأثناء
خبر عاجل
12:28
سلسلة غارات إسرائيلية تهزّ جنوب لبنان في هذه الأثناء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More