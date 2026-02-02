الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 02-02-2026

اسرار
2026-02-01 | 23:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 02-02-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
أسرار الصحف 02-02-2026

النهار

تردَّد في احد الصالونات السياسية أنّ قيادة "حزب الله" تُحضّر لقيام جبهة سياسية داعمة لها ستبصر النور قريباُ، وتضم شخصيات حليفة منها النائب السابق إميل رحمة (سيدعم الحزب ترشيحه في البقاع الشمالي)، رافي ماديان (سيدعم ترشيحه في قضاء زحلة)، الوزير السابق وئام وهاب، شاكر البرجاوي، والأمين العام لحزب "البعث" (سابقاً) علي حجازي.

اهتمت اوساط سياسية بما نقلته "النهار" عن "حزب الله" الذي لم يُقفل الباب على تحالف انتخابي مع "التيار الوطني الحر"، متسائلة عمّا إذا كان النائب جبران باسيل يفعل بعكس ما يصرح في موضوع علاقته بالحزب.

قال نائب تغييري إنّ نائباً محامياً وفي زحمة الضجيج الذي رافق الجلسة العامة أدخل مادة في الموازنة العامة تعفي السيارات الهجينة والكهربائية من رسوم الجمارك، ليتبيّن أنّ مكتب الثاني هو وكيل إحدى شركات السيارات في لبنان.

بعد عاصفة واتصالاته في أكثر من ملف وقضية ومنها الانتخابات البلدية الأخيرة في العاصمة، تلقّت شخصية بيروتية ناشطة أكثر من اتصال تهنئة على انسحابه "من هذه المعمعة" وحيَّته على مصداقيته وعدم التزامه بأي شروط مسبقة


الجمهورية

أكّد أحد القادة الأمنيّين السابقين، أنّ أي ترشيح له إلى الانتخابات النيابية المقبلة لن يحصل إلّاّ في إطار التوافق مع فريق سياسي أساسي في الطائفة التي ينتمي إليها.

تجري اتصالات بعيداً من الأضواء، لعقد لقاء بين مسؤول كبير وقيادة جهة سياسية فاعلة يعوّل عليه ليعيد تطبيع العلاقات ووضع آلية مشتركة لمعالجة ملف حساس.

ينوي حزبان حليفان تبادل أحد المقاعد في جبل لبنان منعاً لخرقه، إذ إنّ أحدهما يواجه موجة سياسية شديدة التعقيد تجاهه، فيما الثاني يمتلك رئيسه صلات تضع حدوداً للمواجهة مع الأحزاب الأخرى ضمن تفاهمات وترتيبات سياسية.

اللواء

لم تستطع القوات اللبنانية إقناع الحلفاء قبل الخصوم بمبرِّرات تصويت نواب الكتلة ضد الموازنة،في الوقت الذي كان الوزراء المحسوبون على القوات قد ناقشوها في الجلسات الوزارية ووافقوا عليها!

تبيَّن أن بعض سفراء الخماسية ومسؤولين في عواصم معنية بالملف اللبناني قد حرصوا على متابعة مناقشات مجلس النواب في معرض تقييم خطابات النواب وجدّية مواقفهم عشية إستحقاق الإنتخابات النيابية!

حظِيَ رد وزير المال ياسين جابر على كلمات النواب بإهتمام أوساط رسمية وديبلوماسية التي أثنت على صلابة الوزير بمواجهة المزايدات الشعبوية، وتمسُّكه بمسؤولياته على مستوى «رجل دولة»!

البناء

قالت مصادر سياسية إن كلام السفير السابق سيمون كرم يحمّل رئيس الجمهورية تبعات ما يقوله لأن تعيينه لم يصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء وليس ضمن أي هيكلية وظيفية لمؤسسات الدولة وهو أقرب إلى ممثل شخصيّ لرئيس الجمهورية الذي انتدبه لمهمة غير معرّفة وظيفياً، ولذلك فإن كل كلمة لكرم يجب أن تكون منسجمة مع مواقف وأقوال الرئيس. وتلفت المصادر إلى قول رئيس الجمهورية إن لا أحد تحدّث معنا عن المنطقة الاقتصادية الذي يعاكسه قول كرم إن «الجانب الإسرائيلي تحدّث عن المنطقة الاقتصادية ونحن رفضنا الأمر قبل عودة الأهالي». والأخطر كلام كرم من موقعه المحسوب ككلام للرئيس عن مشروع يقوم بإعداده لربط تنفيذ "إسرائيل" بعض واجباتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بنزع سلاح المقاومة شمال الليطاني؟

تقول مصادر دبلوماسية تتابع مسار الحرب والتفاوض بين واشنطن وطهران إن الأميركي يُعيد تقييم حساباته في ضوء اعتراضات مختلفة المستوى والاتجاه وصلته من حلفائه في المنطقة حول خيار الحرب والمقصود دول الخليج وتركيا و"إسرائيل"، وإن كلاً من هؤلاء يقدّم أسباباً تتصل بتداعيات الحرب التي يريدها البعض عملية جراحيّة مضمونة ويريدها الإسرائيلي دون مشاركته ودون تعرّضه للاستهداف وإن واحدة من الخيارات المتداولة هي تخيير هؤلاء الحلفاء بين حصر التفاوض بالملف النوويّ باعتبار ملفي الصواريخ والنفوذ الإقليميّ يخصّان مصالح هؤلاء الحلفاء كلّ من زاوية وإذا كانوا غير مستعدّين للمشاركة في تكلفة الحرب فليس لهم طلب المشاركة في عائداتها. وتضيف المصادر أن هذه المعادلة أعادت "إسرائيل" إلى خيار الشراكة في الحرب بينما لم يكن الجواب مشجّعاً من جانب تركيا ودول الخليج التي لم تخفِ خشيتها من أن نتائج الفوز في الحرب لن تختلف عن نتائج الفوز في حرب سورية، حيث كانت الكلفة خليجية تركية ورجّحت واشنطن كفة المكاسب لمصلحة "إسرائيل".

الديار

نفت مصادر دبلوماسية "للديار" أن تكون إيران تعهدت للوسطاء العاملين على خط الاتصالات للتهدئة مع الاميركيين، بأن حل مسألة سحب سلاح حزب الله في لبنان سيجد طريقه الى التنفيذ اذا ما تم الوصول الى تسوية تبعد شبح الحرب في المنطقة. واشارت تلك الأوساط الى ان الملف اللبناني لم يحضر لا من قريب او بعيد في اي مفاوضات مع دول الاقليم، وقالت: "ان الازمة اللبنانية ليست راهناً على" طاولة" التفاوض" ولم يطرحها اي من اطراف النزاع.



 

اسرار

الصحف

02-02-2026

أسرار الصحف 31-1-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:38

مقدمة النشرة المسائية 01-02-2026

LBCI
اسرار
2026-01-30

أسرار الصحف 31-1-2026

LBCI
اسرار
2026-01-29

أسرار الصحف 30-1-2026

LBCI
اسرار
2026-01-29

أسرار الصحف 29-01-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-01-30

أسرار الصحف 31-1-2026

LBCI
اسرار
2026-01-29

أسرار الصحف 30-1-2026

LBCI
اسرار
2026-01-29

أسرار الصحف 29-01-2026

LBCI
اسرار
2026-01-27

أسرار الصحف 28-01-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-01-30

رزقا بطفلة لا تمتّ بصلة وراثية لأيٍّ منهما... إليكم القصة الصادمة

LBCI
منوعات
2026-01-26

تُركت بمفردها مع والدها للمرة الأولى... طفلة رضيعة تلقى مصرعها بطريقة مروّعة: إليكم ما حصل معها!

LBCI
خبر عاجل
06:34

إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر تبنيت وعين قانا...

LBCI
فنّ
2025-11-20

بعد تبرئته… كيفن سبايسي يفجّر مفاجأة: "لا منزل لدي وهكذا أعيش"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

هكذا حطّم الاسباني كارلوس الكاراز رقماً قياسياً في التنس دام لنحو ٩٠ عاماً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

شجرة اليوم… نموذج الغد: لحفد تختبر شراكة تنموية مع مؤسسة ميشال عيسى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

معرضُ الكتابِ للأطفال: مبادرة وزارة الثقافة للتشجيع على القراءة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

الشباب اللبنانيون في تولوز: عائلة مترابطة وآمال بالعودة إلى الوطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

لبنان وإيطاليا… شراكة بناء قدرات في قلب الإدارة العامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

شعبوية النواب في جلسة إقرار الموازنة حرمت الدولة ٤٠ مليون دولار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

القصر يشهد توترا… ما الذي حصل بين الجيش والمواطنين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

سياسة ”دبلوماسية المدافع“… إسرائيل تترقب هجوما أميركيا محتملا على إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

لا ضربة أميركية على ايران حتى الان ولكن...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:43

منخفض جوي خلال الساعات القادمة… رياح ثم امطار ليلا

LBCI
خبر عاجل
06:34

إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر تبنيت وعين قانا...

LBCI
خبر عاجل
12:09

معلومات الـLBCI: قائد الجيش يلتقي مسؤولين بارزين في الكونغرس الأميركي خلال زيارته إلى واشنطن

LBCI
آخر الأخبار
08:27

السيارة المستهدفة في بلدة الدوير-وادي عبا (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
04:31

عقيص أعلن عزوفه عن الترشح للإنتخابات: الدفاع عن سيادة القانون والحريات لا يحتاج دائمًا إلى مقعد نيابي

LBCI
خبر عاجل
10:09

وزير الخارجية الإيراني عراقجي لسي إن إن: مستعدون للحرب في حال فشل المفاوضات والصراع سيتجاوز حدود إيران على الأرجح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

القصر يشهد توترا… ما الذي حصل بين الجيش والمواطنين؟

LBCI
اسرار
23:35

أسرار الصحف 02-02-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More