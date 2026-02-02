أسرار الصحف 02-02-2026

النهار



تردَّد في احد الصالونات السياسية أنّ قيادة "حزب الله" تُحضّر لقيام جبهة سياسية داعمة لها ستبصر النور قريباُ، وتضم شخصيات حليفة منها النائب السابق إميل رحمة (سيدعم الحزب ترشيحه في البقاع الشمالي)، رافي ماديان (سيدعم ترشيحه في قضاء زحلة)، الوزير السابق وئام وهاب، شاكر البرجاوي، والأمين العام لحزب "البعث" (سابقاً) علي حجازي.



اهتمت اوساط سياسية بما نقلته "النهار" عن "حزب الله" الذي لم يُقفل الباب على تحالف انتخابي مع "التيار الوطني الحر"، متسائلة عمّا إذا كان النائب جبران باسيل يفعل بعكس ما يصرح في موضوع علاقته بالحزب.



قال نائب تغييري إنّ نائباً محامياً وفي زحمة الضجيج الذي رافق الجلسة العامة أدخل مادة في الموازنة العامة تعفي السيارات الهجينة والكهربائية من رسوم الجمارك، ليتبيّن أنّ مكتب الثاني هو وكيل إحدى شركات السيارات في لبنان.



بعد عاصفة واتصالاته في أكثر من ملف وقضية ومنها الانتخابات البلدية الأخيرة في العاصمة، تلقّت شخصية بيروتية ناشطة أكثر من اتصال تهنئة على انسحابه "من هذه المعمعة" وحيَّته على مصداقيته وعدم التزامه بأي شروط مسبقة.





الجمهورية



أكّد أحد القادة الأمنيّين السابقين، أنّ أي ترشيح له إلى الانتخابات النيابية المقبلة لن يحصل إلّاّ في إطار التوافق مع فريق سياسي أساسي في الطائفة التي ينتمي إليها.



تجري اتصالات بعيداً من الأضواء، لعقد لقاء بين مسؤول كبير وقيادة جهة سياسية فاعلة يعوّل عليه ليعيد تطبيع العلاقات ووضع آلية مشتركة لمعالجة ملف حساس.



ينوي حزبان حليفان تبادل أحد المقاعد في جبل لبنان منعاً لخرقه، إذ إنّ أحدهما يواجه موجة سياسية شديدة التعقيد تجاهه، فيما الثاني يمتلك رئيسه صلات تضع حدوداً للمواجهة مع الأحزاب الأخرى ضمن تفاهمات وترتيبات سياسية.



اللواء



لم تستطع القوات اللبنانية إقناع الحلفاء قبل الخصوم بمبرِّرات تصويت نواب الكتلة ضد الموازنة،في الوقت الذي كان الوزراء المحسوبون على القوات قد ناقشوها في الجلسات الوزارية ووافقوا عليها!



تبيَّن أن بعض سفراء الخماسية ومسؤولين في عواصم معنية بالملف اللبناني قد حرصوا على متابعة مناقشات مجلس النواب في معرض تقييم خطابات النواب وجدّية مواقفهم عشية إستحقاق الإنتخابات النيابية!



حظِيَ رد وزير المال ياسين جابر على كلمات النواب بإهتمام أوساط رسمية وديبلوماسية التي أثنت على صلابة الوزير بمواجهة المزايدات الشعبوية، وتمسُّكه بمسؤولياته على مستوى «رجل دولة»!



البناء



قالت مصادر سياسية إن كلام السفير السابق سيمون كرم يحمّل رئيس الجمهورية تبعات ما يقوله لأن تعيينه لم يصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء وليس ضمن أي هيكلية وظيفية لمؤسسات الدولة وهو أقرب إلى ممثل شخصيّ لرئيس الجمهورية الذي انتدبه لمهمة غير معرّفة وظيفياً، ولذلك فإن كل كلمة لكرم يجب أن تكون منسجمة مع مواقف وأقوال الرئيس. وتلفت المصادر إلى قول رئيس الجمهورية إن لا أحد تحدّث معنا عن المنطقة الاقتصادية الذي يعاكسه قول كرم إن «الجانب الإسرائيلي تحدّث عن المنطقة الاقتصادية ونحن رفضنا الأمر قبل عودة الأهالي». والأخطر كلام كرم من موقعه المحسوب ككلام للرئيس عن مشروع يقوم بإعداده لربط تنفيذ "إسرائيل" بعض واجباتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بنزع سلاح المقاومة شمال الليطاني؟



تقول مصادر دبلوماسية تتابع مسار الحرب والتفاوض بين واشنطن وطهران إن الأميركي يُعيد تقييم حساباته في ضوء اعتراضات مختلفة المستوى والاتجاه وصلته من حلفائه في المنطقة حول خيار الحرب والمقصود دول الخليج وتركيا و"إسرائيل"، وإن كلاً من هؤلاء يقدّم أسباباً تتصل بتداعيات الحرب التي يريدها البعض عملية جراحيّة مضمونة ويريدها الإسرائيلي دون مشاركته ودون تعرّضه للاستهداف وإن واحدة من الخيارات المتداولة هي تخيير هؤلاء الحلفاء بين حصر التفاوض بالملف النوويّ باعتبار ملفي الصواريخ والنفوذ الإقليميّ يخصّان مصالح هؤلاء الحلفاء كلّ من زاوية وإذا كانوا غير مستعدّين للمشاركة في تكلفة الحرب فليس لهم طلب المشاركة في عائداتها. وتضيف المصادر أن هذه المعادلة أعادت "إسرائيل" إلى خيار الشراكة في الحرب بينما لم يكن الجواب مشجّعاً من جانب تركيا ودول الخليج التي لم تخفِ خشيتها من أن نتائج الفوز في الحرب لن تختلف عن نتائج الفوز في حرب سورية، حيث كانت الكلفة خليجية تركية ورجّحت واشنطن كفة المكاسب لمصلحة "إسرائيل".



الديار



نفت مصادر دبلوماسية "للديار" أن تكون إيران تعهدت للوسطاء العاملين على خط الاتصالات للتهدئة مع الاميركيين، بأن حل مسألة سحب سلاح حزب الله في لبنان سيجد طريقه الى التنفيذ اذا ما تم الوصول الى تسوية تبعد شبح الحرب في المنطقة. واشارت تلك الأوساط الى ان الملف اللبناني لم يحضر لا من قريب او بعيد في اي مفاوضات مع دول الاقليم، وقالت: "ان الازمة اللبنانية ليست راهناً على" طاولة" التفاوض" ولم يطرحها اي من اطراف النزاع.







