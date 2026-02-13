اسرار الصحف 13-02-2026

النهار



يؤكد مصدر سوري أنّ ما يتم تداوله في الآونة الأخيرة من معلومات عن تحركات عسكرية غير اعتيادية في منطقة القلمون وريف حمص، لا تعكس الواقع الميداني بدقة.



انتقد جمهور "المقاومة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوة وُجّهت للتضامن مع أحد الاعلاميين الذي ثبت تورطه في تزوير علامات جامعية، واستنكر المعلقون تضمين برنامج اللقاء كلمات لرئيس حزب قومي ومسؤول في حزب عقائدي، ومن التعليقات أنّ "التضامن مع متهم بالتزوير ليس عملاً مقاوماً".



يُلاحَظ أنّ عدداً كبيراً من شركات السياحة والطيران، تُسوّق لعروض كبيرة في عدد من دول المنطقة لقضاء عطلة عيد الفطر، وثمة إقبال من شريحة كبيرة من اللبنانيين، فيما لم تتّضح حتى الساعة معالم قدوم المغتربين اللبنانيين والرعايا الخليجيين وسواهم إلى لبنان، نتيجة ترقّب الأوضاع الأمنية والسياسية.



فيما أعلن أحد رجال الاعمال الخليجيين إقفال مشاريعه في لبنان، كان عدد من المسؤولين اللبنانيين يستقبلون نظيراً له من دولة خليجية مجاورة يدرس أبواب الاستثمار في مناطق لبنانية عدة.



تبيّن في ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية الذي أقرّه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، أنّ أسماء كثيرة بلغت سن التقاعد أثناء المماطلة في إقراره، وبالتالي لن تستفيد من القانون الجديد.



انطلقت حملة عبر وسائل التواصل تتهم حاكم مصرف لبنان بالتحريض على رئيس الجمهورية عبر إحدى الناشطات من خارج البلاد، والتي غالباً ما تقوم بحملات تستهدف سياسيين ومصرفيين يتهمونها بالابتزاز المالي.



الجمهورية



لم تتحرّك أي جهة معنية لفتح تحقيق رسمي في فضيحة مدوّية كشف عنها نائب بارز، ما يؤكّد سطوة مافيا النفط.



باشرت مرجعية رسمية وضع مشروع حيوي يتصل بالأمن القومي بعيداً من الأضواء، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء بعد إنجازه.



يُتوقع مجيء شخصية إقليمية بارزة خلال أسابيع إلى لبنان، لحسم مسار استحقاق حسّاس، بعد محاولة تمهيدية قام بها خلال زيارته السابقة.



اللواء



يتخوف نائب مخضرم من تضخيم العقبات أمام اجراءات الانتخابات لتآجيلها فترة تتعدى الفترة التقنية..



تتحدث تقارير وردت من الولايات المتحدة أن حيِّزاً كبيراً من المحادثات بين ترامب ونتنياهو تركز على المرحلة الثانية من اتفاقية وقف النار في غزة..



بات بحكم المؤكد أن مرجعاً كبيراً يستعد لأن يكون أول من يقدم ترشيحه رسمياً فور افتتاح مهلة الترشيحات للانتخابات النيابية.



البناء



قال خبير في العلاقات الأميركية الإسرائيلية إن كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاسي بحق رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتزوغ، بسبب عدم منح العفو لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤكد ما سبق وقاله قادة المعارضة الإسرائيلية عن زيارة نتنياهو المستعجلة لواشنطن بأنها زيارة انتخابية يطلب خلالها نتنياهو من ترامب إكمال ما بدأه في ملف العفو كي يصمت عن إدارة ترامب لملف التفاوض مع إيران. ومن ضمن الطابع الانتخابي للزيارة الحصول على تقسيم أدوار في غزة بحيث يُدخل ترامب جزءاً من القوة الدولية إلى منطقة رفح ويبدأ بتسلمها ويطلق منها إعادة الإعمار ويحتفل بالإنجاز بينما تواصل "إسرائيل" القتل والغارات في سائر مدن غزة حيث السكان وحيث حماس وقوى المقاومة، بينما تسير بسرعة إجراءات السيطرة على الضفة الغربية من الجانب الإسرائيلي مع تصريحات أميركية خجولة تعارض الضم بانتظار ما سوف يحدث مع إيران.



تقول مصادر نيابية إن الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها إذا تمّ توفير نصاب نيابيّ يكفي لإقرار تعديل يعلق العمل بالمادة التي تنصّ على إنشاء الدائرة الخاصة بالمغتربين ويعدّل عدد النواب ليعيده إلى 128 نائباً وما لم يتوفر ذلك يجب توفير نصاب نيابيّ كافٍ لتمديد ولاية المجلس النيابي لمدة لا يبدو أن الاتفاق قائم حولها خصوصاً أن التمديد لشهرين أو ثلاثة شهور لا يغيّر شيئاً في مصير دائرة المغتربين إلا إذا كان تعويضاً عن إلغاء الدائرة عبر نقل الانتخابات للصيف بحيث يكون عدد المغتربين القادرين على المشاركة في الانتخابات أعلى من موعدها الحالي وتوقعت أن يبادر عدد من النواب إلى التقدم باقتراح قانون يدمج تعليق العمل بدائرة المغتربين مع تأجيل موعد الانتخابات للصيف.



الديار



شهد عدد من المناطق اللبنانية خلال الساعات الماضية سلسلة من الإشكالات بين مواطنين لبنانيين وسائقي شاحنات سورية، تطوّر بعضها إلى أعمال تضارب وتكسير، على خلفية تداعيات قرار الحكومة السورية منع دخول الشاحنات اللبنانية إلى أراضيها. وقد أثار القرار موجة استياء في الأوساط الاقتصادية وقطاع النقل البري في لبنان، باعتباره ينعكس سلباً على حركة التصدير ويكبّد المزارعين والتجار خسائر إضافية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة. وترافق ذلك مع دعوات تطالب الحكومة اللبنانية باعتماد مبدأ المعاملة بالمثل، وفرض قيود مماثلة على الشاحنات السورية الداخلة إلى لبنان، ما زاد من منسوب التوتر في بعض المناطق التي تشهد حركة عبور كثيفة. وأفادت المعلومات أن القوى الأمنية تدخلت في أكثر من موقع لاحتواء الإشكالات ومنع توسّعها، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المتورطين وإعادة ضبط الوضع.



