أسرار الصحف 14-2-2026

الديار



علمت "الديار" ان مضبطة اتهام موثقة باتت لدى الاجهزة الرقابية المعنية ازاء مخالفات كبيرة ترتكبها سلسلة من المطاعم الشهيرة المنتشرة بفروعها على الأراضي اللبنانية لجهة عدم التزامها بتوظيف "الكوتة" اللبنانية الملزمة قانونياً، حيث تعمتد تلك المطاعم للتحايل على القانون وتتهرب من تقديم الملفات الحقيقة للتوظيفات، مستفيدة من التهرب الضريبي، وعدم التسجيل في الضمان، والأجر المنخفض الذي يمنح للجنسيات غير اللبنانية. وفي هذا السياق، من المنتظر ان تنطلق حملة جدية هذه المرة لقمع المخالفات، وثمة سعي لسد ثغرات تتعلق بتسريب المعلومات مسبقاً لهذه المطاعم لمساعدتها في تجنب المساءلة.





اللواء



- يواجه "صقر نيابي" في كتلة مسيحية مأزقاً، إذا ما اتجهت قيادة الحزب الذي ينتمي إليه إلى إبعاده عن الترشيح للانتخابات في أحد أقضية الجبل للدورة المقبلة.



- حملت ترشيحات كتلة كبرى أول الرسائل، حول مناخ التبدلات المقبلة في أعضائها، والتي لا تقل عن استبدال 5 أو 6 من النواب الحاليين لصالح مرشحين موعودين منذ سنوات.



- عاد ملف توظيفي في مؤسسة تعليم كبرى إلى التجاذب مجدداً من زاوية حسابات طائفية وكلام عن خلل في الشراكة.





الجمهورية



- ناقش مسؤول لبناني خلال زيارته الخليجية عقوبات فُرضت أخيراً على جهة لبنانية، محاولاً التأكيد على ضرورة تحييد الدولة ومؤسساتها عن آثار العقوبات.



- غادر وفد دولي يُعنى بالشؤون المالية والاقتصادية لبنان مستاءً من تعدد المواقف والسرديات بين أكثر من طرف، مسؤولين عن إنهاء الأزمة الاقتصادية.

- ما زال التناقض يدور حول الموقف الفعلي للقوى السياسية بين المعلن والمستور، في شأن استحقاق مرتقب، مع ميل إلى السلبية.





البناء



- توقفت جهات أمنية دولية وإقليمية أمام إصرار القيادة العسكرية الأميركية على نقل مجموع المعتقلين من تنظيم داعش لدى قوات سورية الديمقراطية إلى العراق، بعدما أظهر التقرير القضائي العراقي أنه من أصل خمسة آلاف معتقل هناك ثلاثة آلاف سوري ومئات من العراقيين. والمنطقي هو أن تتسلّم الأجهزة الأمنية السورية المعتقلين السوريين ويتسلّم العراق حاملي الجنسية العراقية، وربما أيضاً الودائع من جنسيات أخرى بانتظار حل مشكلة ترحيلهم إلى بلدانهم، كما قال القضاء العراقي عن غير حاملي الجنسية السورية الذين يمثلون 60% من مجموع المعتقلين. وتساءلت هذه الجهات مع الأرقام المفاجئة عما إذا كان القرار الأميركي هو الذي يترجم درجة الثقة بحصانة الأجهزة الأمنية السورية وشراكتها في المواجهة مع داعش لأن غياب الثقة بالأجهزة السورية يتقدّم كسبب وحيد لتفسير النقل إلى العراق.



- قالت مصادر سياسية بارزة إن إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على تقديم ترشيحه كأول المتقدّمين بطلبات الترشيح للانتخابات النيابية ليس مجرد عمل رمزي بل هو رسالة واضحة لكل الذين يتحدّثون عن تأجيل الانتخابات أن الانتخابات سوف تجري في موعدها وان التعقيدات التي تحيط بالعملية الانتخابية مع تعذر إجراء الانتخابات في دائرة المنتشرين لن يؤدي إلى التأجيل أو التعطيل بل إلى البحث عن مخارج ورئيس المجلس النيابي جاهز لمناقشة أي مخرج مناسب والسير بما يلزم على قاعدة إجراء الانتخابات في موعدها وفقاً للقانون النافذ سواء كان هذا المخرج عبر الحكومة أو يستدعي مشاركة المجلس النيابي.