أسرار الصحف 14-2-2026
اسرار
2026-02-13 | 23:47
أسرار الصحف 14-2-2026
الديار
علمت "الديار" ان مضبطة اتهام موثقة باتت لدى الاجهزة الرقابية المعنية ازاء مخالفات كبيرة ترتكبها سلسلة من المطاعم الشهيرة المنتشرة بفروعها على الأراضي اللبنانية لجهة عدم التزامها بتوظيف "الكوتة" اللبنانية الملزمة قانونياً، حيث تعمتد تلك المطاعم للتحايل على القانون وتتهرب من تقديم الملفات الحقيقة للتوظيفات، مستفيدة من التهرب الضريبي، وعدم التسجيل في الضمان، والأجر المنخفض الذي يمنح للجنسيات غير اللبنانية. وفي هذا السياق، من المنتظر ان تنطلق حملة جدية هذه المرة لقمع المخالفات، وثمة سعي لسد ثغرات تتعلق بتسريب المعلومات مسبقاً لهذه المطاعم لمساعدتها في تجنب المساءلة.
اللواء
- يواجه "صقر نيابي" في كتلة مسيحية مأزقاً، إذا ما اتجهت قيادة الحزب الذي ينتمي إليه إلى إبعاده عن الترشيح للانتخابات في أحد أقضية الجبل للدورة المقبلة.
- حملت ترشيحات كتلة كبرى أول الرسائل، حول مناخ التبدلات المقبلة في أعضائها، والتي لا تقل عن استبدال 5 أو 6 من النواب الحاليين لصالح مرشحين موعودين منذ سنوات.
- عاد ملف توظيفي في مؤسسة تعليم كبرى إلى التجاذب مجدداً من زاوية حسابات طائفية وكلام عن خلل في الشراكة.
الجمهورية
- ناقش مسؤول لبناني خلال زيارته الخليجية عقوبات فُرضت أخيراً على جهة لبنانية، محاولاً التأكيد على ضرورة تحييد الدولة ومؤسساتها عن آثار العقوبات.
- غادر وفد دولي يُعنى بالشؤون المالية والاقتصادية لبنان مستاءً من تعدد المواقف والسرديات بين أكثر من طرف، مسؤولين عن إنهاء الأزمة الاقتصادية.
- ما زال التناقض يدور حول الموقف الفعلي للقوى السياسية بين المعلن والمستور، في شأن استحقاق مرتقب، مع ميل إلى السلبية.
البناء
- توقفت جهات أمنية دولية وإقليمية أمام إصرار القيادة العسكرية الأميركية على نقل مجموع المعتقلين من تنظيم داعش لدى قوات سورية الديمقراطية إلى العراق، بعدما أظهر التقرير القضائي العراقي أنه من أصل خمسة آلاف معتقل هناك ثلاثة آلاف سوري ومئات من العراقيين. والمنطقي هو أن تتسلّم الأجهزة الأمنية السورية المعتقلين السوريين ويتسلّم العراق حاملي الجنسية العراقية، وربما أيضاً الودائع من جنسيات أخرى بانتظار حل مشكلة ترحيلهم إلى بلدانهم، كما قال القضاء العراقي عن غير حاملي الجنسية السورية الذين يمثلون 60% من مجموع المعتقلين. وتساءلت هذه الجهات مع الأرقام المفاجئة عما إذا كان القرار الأميركي هو الذي يترجم درجة الثقة بحصانة الأجهزة الأمنية السورية وشراكتها في المواجهة مع داعش لأن غياب الثقة بالأجهزة السورية يتقدّم كسبب وحيد لتفسير النقل إلى العراق.
- قالت مصادر سياسية بارزة إن إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على تقديم ترشيحه كأول المتقدّمين بطلبات الترشيح للانتخابات النيابية ليس مجرد عمل رمزي بل هو رسالة واضحة لكل الذين يتحدّثون عن تأجيل الانتخابات أن الانتخابات سوف تجري في موعدها وان التعقيدات التي تحيط بالعملية الانتخابية مع تعذر إجراء الانتخابات في دائرة المنتشرين لن يؤدي إلى التأجيل أو التعطيل بل إلى البحث عن مخارج ورئيس المجلس النيابي جاهز لمناقشة أي مخرج مناسب والسير بما يلزم على قاعدة إجراء الانتخابات في موعدها وفقاً للقانون النافذ سواء كان هذا المخرج عبر الحكومة أو يستدعي مشاركة المجلس النيابي.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
اسرار الصحف 13-02-2026
مقالات ذات صلة
اسرار
2026-02-11
أسرار الصحف 12-2-2026
اسرار
2026-02-11
أسرار الصحف 12-2-2026
0
اسرار
2026-02-10
أسرار الصحف 11-2-2026
اسرار
2026-02-10
أسرار الصحف 11-2-2026
0
اسرار
2026-02-09
أسرار الصحف 9-2-2026
اسرار
2026-02-09
أسرار الصحف 9-2-2026
0
اسرار
2026-02-05
أسرار الصحف 6-2-2026
اسرار
2026-02-05
أسرار الصحف 6-2-2026
0
اسرار
2026-02-12
اسرار الصحف 13-02-2026
اسرار
2026-02-12
اسرار الصحف 13-02-2026
0
اسرار
2026-02-11
أسرار الصحف 12-2-2026
اسرار
2026-02-11
أسرار الصحف 12-2-2026
0
اسرار
2026-02-10
أسرار الصحف 11-2-2026
اسرار
2026-02-10
أسرار الصحف 11-2-2026
0
اسرار
2026-02-09
أسرار الصحف 9-2-2026
اسرار
2026-02-09
أسرار الصحف 9-2-2026
0
آخر الأخبار
06:15
الرئيس سعد الحريري: تحية خاصة لطرابلس وأهلنا بطرابلس وكلنا مقصرون بحق طرابلس وكلنا مسؤولون عن مأساة التبانة
آخر الأخبار
06:15
الرئيس سعد الحريري: تحية خاصة لطرابلس وأهلنا بطرابلس وكلنا مقصرون بحق طرابلس وكلنا مسؤولون عن مأساة التبانة
0
منوعات
04:00
"أكره عيد الحب بعد رحيل زوجي"… أرملة تفجّر جدلًا واسعًا وتدعو إلى استبدال الفالنتاين بيوم عالمي للحب والسلام
منوعات
04:00
"أكره عيد الحب بعد رحيل زوجي"… أرملة تفجّر جدلًا واسعًا وتدعو إلى استبدال الفالنتاين بيوم عالمي للحب والسلام
0
آخر الأخبار
06:09
الرئيس سعد الحريري: نحن لا نشتري مواقف ولا مناصب لا بسوق السياسة ولا بسوق الحديد
آخر الأخبار
06:09
الرئيس سعد الحريري: نحن لا نشتري مواقف ولا مناصب لا بسوق السياسة ولا بسوق الحديد
0
موضة وجمال
2025-10-21
في الظهور الإعلامي الأول لها بعد تتويجها... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI! (فيديو)
موضة وجمال
2025-10-21
في الظهور الإعلامي الأول لها بعد تتويجها... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI! (فيديو)
0
أخبار لبنان
05:36
عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل المحامي فادي سعد للـLBCI: سعد الحريري لم يعتبر يوماً أن هناك ضغطاً سعودياً... ولهذا السبب خرج من لبنان
أخبار لبنان
05:36
عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل المحامي فادي سعد للـLBCI: سعد الحريري لم يعتبر يوماً أن هناك ضغطاً سعودياً... ولهذا السبب خرج من لبنان
0
أخبار لبنان
03:54
مناصرو "المستقبل" يشاركون في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري... "بدنا الحريري يرجع عالسياسة"
أخبار لبنان
03:54
مناصرو "المستقبل" يشاركون في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري... "بدنا الحريري يرجع عالسياسة"
0
أخبار لبنان
03:33
حشود من البقاع تتجّه الى بيروت للمشاركة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري
أخبار لبنان
03:33
حشود من البقاع تتجّه الى بيروت للمشاركة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري
0
أخبار لبنان
03:22
في ذكرى استشهاده الـ21... هكذا تبدو الصورة من أمام ضريح الرئيس رفيق الحريري
أخبار لبنان
03:22
في ذكرى استشهاده الـ21... هكذا تبدو الصورة من أمام ضريح الرئيس رفيق الحريري
0
أخبار لبنان
03:17
ترقب لكلمة الحريري... هكذا تبدو الأجواء في بيت الوسط
أخبار لبنان
03:17
ترقب لكلمة الحريري... هكذا تبدو الأجواء في بيت الوسط
0
أخبار دولية
16:39
ترامب: أعتقد أن المفاوضات مع إيران ستنجح وإذا لم يتحقق ذلك سيكون يوما سيئا لهم
أخبار دولية
16:39
ترامب: أعتقد أن المفاوضات مع إيران ستنجح وإذا لم يتحقق ذلك سيكون يوما سيئا لهم
0
أخبار دولية
13:42
الأميركيون نحو انسحاب كامل من سوريا
أخبار دولية
13:42
الأميركيون نحو انسحاب كامل من سوريا
0
أخبار دولية
13:38
سفينة أميركية تحمل أكثر من 75 طائرة الى الشرق الاوسط
أخبار دولية
13:38
سفينة أميركية تحمل أكثر من 75 طائرة الى الشرق الاوسط
0
أخبار دولية
13:33
مهلة ترامب لإيران تشعل تل أبيب: استعدادات عسكرية تحسبًا لفشل المفاوضات
أخبار دولية
13:33
مهلة ترامب لإيران تشعل تل أبيب: استعدادات عسكرية تحسبًا لفشل المفاوضات
1
أخبار لبنان
06:48
تدابير سير خاصة بذكرى استشهاد رفيق الحريري في وسط بيروت
أخبار لبنان
06:48
تدابير سير خاصة بذكرى استشهاد رفيق الحريري في وسط بيروت
2
حال الطقس
03:02
المنخفض الجوي ينكفئ مساءً ويليه استقرار وارتفاع بدرجات الحرارة
حال الطقس
03:02
المنخفض الجوي ينكفئ مساءً ويليه استقرار وارتفاع بدرجات الحرارة
3
أمن وقضاء
15:35
تدابير سير نتيجة انجراف التربة على طريق لحفد - سقي رشميا - جاج - ترتج
أمن وقضاء
15:35
تدابير سير نتيجة انجراف التربة على طريق لحفد - سقي رشميا - جاج - ترتج
4
خبر عاجل
09:13
نحو استعادة الودائع... تفاهمات أساسية بين مصرف لبنان وصندوق النقد
خبر عاجل
09:13
نحو استعادة الودائع... تفاهمات أساسية بين مصرف لبنان وصندوق النقد
5
أخبار دولية
01:08
ترامب يشيد بسلاح "المُربك" خلال لقائه عسكريين شاركوا في عملية القبض على مادورو
أخبار دولية
01:08
ترامب يشيد بسلاح "المُربك" خلال لقائه عسكريين شاركوا في عملية القبض على مادورو
6
أخبار دولية
00:28
مسؤولان لرويترز: الجيش الأميركي يستعد لاحتمال شن عمليات تستمر أسابيع ضد إيران
أخبار دولية
00:28
مسؤولان لرويترز: الجيش الأميركي يستعد لاحتمال شن عمليات تستمر أسابيع ضد إيران
7
خبر عاجل
13:55
صندوق النقد: مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد أموال المودعين الذي أقرّه مجلس الوزراء مؤخراً يمثل خطوة أولى نحو إعادة تأهيل القطاع المصرفي ومنح المودعين إمكانية الوصول التدريجي إلى ودائعهم
خبر عاجل
13:55
صندوق النقد: مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد أموال المودعين الذي أقرّه مجلس الوزراء مؤخراً يمثل خطوة أولى نحو إعادة تأهيل القطاع المصرفي ومنح المودعين إمكانية الوصول التدريجي إلى ودائعهم
8
أخبار لبنان
01:33
نازك الحريري في ذكرى استشهاد رفيق الحريري: لنكمل معاً مسيرة قيام دولة القانون
أخبار لبنان
01:33
نازك الحريري في ذكرى استشهاد رفيق الحريري: لنكمل معاً مسيرة قيام دولة القانون
