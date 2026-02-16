الأخبار
أسرار الصحف 16-2-2026
2026-02-15 | 23:40
أسرار الصحف 16-2-2026
النهار
علق مرجع ممازحاً على تغيير نواب في كتلة "القوات اللبنانية" واستبدالهم بمرشحين جدد في الانتخابات المقبلة بقوله: "قلبي على جورج عدوان".
يتلقى مرجع اتصالات ومراجعات من قضاة سنّة عدة لتزكية تعيين احدهم في موقع المدعي العام التمييزي جمال الحجار مع اقتراب موعد احالته على التقاعد في نيسان المقبل.
يشكو اقتصاديون ومستوردون ورجال اعمال من ارتفاع نسبة الرسوم التي زادت 5 اضعاف على كل مستوعب يمر عبر "السكانر" في مرفأ بيروت، الأمر الذي حوله الاعلى تكلفة في المتوسط وفق ما يرددون.
رغم اعتراض وزير المال ياسين جابر على زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين في جلسة مناقشة الموازنة العامة والتي تكلف 70 مليون دولار شهريا فان الاتجاه في مجلس الوزراء اليوم الى اقرارها على ان يتم تأمين المبلغ من خلال زيادة الضرائب ورسوم الجمارك.
تفاعلت الحملات والاتهامات المتبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية بعض المهرجانات الحزبية والانتخابات النيابية والترشيحات، دون أي ضوابط في عدد من المناطق.
الجمهورية
تنشغل مختلف الأوساط السياسية في تقصّي خلفيات مواقف قطب سياسي بارز، أحدثت عملية خلط أوراق استحقاق دستوري حسّاس، تُجمع كل الجهات المعنية به على أنّه سيكون مفصلياً هذه المرّة.
خلافاً لمواقف مسؤولين بارزين وشعاراتهم التي تُشدِّد على مكافحة الفساد ومعاقبة المرتكبين، بدأت جهات مهتمة ترصد تحرّكات وممارسات لبعض المحسوبين أو المؤيّدين لنهج هؤلاء المسؤولين، تجافي تلك الشعارات ومراميها.
اعتبر ديبلوماسي عربي بارز، أنّ موقفَي مرجعَين سياسيَّين، أحدهما كان الأول في الترشح والثاني رسم علامة استفهام حول الانتخابات، تصبّ في الاتجاه عينه ولكن بأسلوبَين مختلفَين.
اللواء
لاحظ سفير دولة أوروبية حدوث تطور إيجابي، ولو بسيط، في بعض مواقف حزب لله، متوقعاً أن تظهر نتائجها بشكل أوضح على ضوء الإجراءات التي سيتخذها الجيش في المرحلة الثانية من تنفيذ حصرية السلاح!
يعتبر زعيم سياسي مخضرم أن بعض الأحزاب «تسرَّعت» في تسريب التغييرات التي ستجريها في بعض الدوائر الإنتخابية، وكأنها نزعت الصفة التمثيلية لعدد من النواب الحاليِّين قبل التأكد من أن الإنتخابات ستجري هذا العام!
أشاد مرجع رسمي بالجهود التي يبذلها السفير الأميركي في لبنان لتطويق التصعيد العسكري الإسرائيلي ومعالجة العُقد والثغرات التي تحول دون التوصل في إجتماعات الميكانيزم إلى وقف جدّي للعمليات العسكرية!
الديار
من المرتقب أن تبحث الحكومة الاثنين اضافة الى خطة الجيش لحصر السلاح شمال الليطاني، ملف الرواتب للقطاع العام والمتقاعدين. ووفق معلومات " الديار" لا تملك وزارة المال مشروعاً متكاملاً لتعديل قيمة رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين، وحتى الان يتسلح وزير المالية ياسين جابر بدراسة قامت المالية بتحضيرها تحدّد قدرة المالية العامة على تحمل قدر محدد من الزيادات التي لا يمكن دفعها الا عبر دفعات..ولا يبدو انها تتوافق مع طموحات الموظفين المدنيين والعسكريين. واذا لم يجد مجلس الوزراء مخارج معقولة ومقبولة، فلا زيادة على الرواتب في الأفق القريب، وهذا يرفع منسوب القلق من عودة الاضرابات والاحتجاجات الى الشارع،وقد تكون هذه المرة اكثر خطورة!
علمت "الديار" ان اتصالات سياسية مكثفة تقوم بها جهات سيادية مع الاميركيين، من خلال التواصل مع السفير الاميركي في بيروت ميشال عيسى، لمحاولة استباق اي تصعيد "اسرائيلي" مرتقب في ضوء بدء الحكومة بمناقشة خطة قائد الجيش العماد رودولف هيكل بشان حصر السلاح شمال الليطاني. وفي هذا السياق، لم تتلق السلطات اللبنانية اي ردود اميركية يمكن البناء عليها للجم "اسرائيل"، خصوصاً ان تحذيرات دبلوماسية وصلت الى المعنيين بضرورة الحذر من ارتفاع الضغوط الميدانية في الفترة المقبلة!
علمت "الديار" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أصر على ان يفتتح بورصة المرشحين للانتخابات النيابية، وكان يشدد امام مساعديه على ضرورة ان لا يسبقه احد على ذلك كي يكون لهذا الترشيح الصدى الكبير داخلياً وخارجياً. وفي هذا السياق، لا تقتصر رسالة بري من هذه الخطوة على قطع الطريق على المشككين في نيته اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، بل تتعداها الى ما هو ابعد من ذلك. ووفق تلك الأوساط، أراد بري توجيه رسالة بالغة الدلالة لخصومه في الداخل، ولمن يرغب في الخارج بأحداث انقلاب في موازين القوى السياسية عبر استبعاده من رئاسة المجلس، بانه مستعد للمنازلة والتحدي، ومن يريد أن يجرب "أهلا وسهلا" وليكن الحكم للصندوق؟!
Learn More