أسرار الصحف 17-02-2025

النهار



قال مسؤول سياسي إنّ الحملات الإعلامية التي استمرت خلال الاسبوع الماضي ضدّ رئيس تيار سياسي أنّما تُطبَخ في لبنان ولكن بغطاء خارجي.



رشحت أخبار من مصادر أنّ ثمة اتصالات هدفت إلى التمنّي على شخصيات لعدم زيارة بيت الوسط للحد من إظهار الرئيس سعد الحريري زعيماً وطنياً كبيراً جامعاً.



تبيّن لأحد الوزراء أنّ الذين يُروّجون شائعات ضدّه إنّما ينتمون الى فريقه السياسي، ويبدون انزعاجاً من حركته النشطة ومن إبداء أحد المراجع ترحيباً بعمله.



من المتوقّع أنّ يزور مسؤول مالي مرجعاً سياسياً لتوضيح بعض الاشكالات القائمة وتسوية أمور باتت عالقة.



يقول وزير سابق إنّ أحد الأحزاب الفاعلة أحرق مراكب نوابه الذين لن يرشحهم للمجلس المقبل، لأنّ الناس باتوا يعتبرونهم جزءاً من الماضي وأي تمديد للمجلس الحالي سيجعلهم بلا أي فاعلية أو انتاج.



يقول مسؤول جامعي إنّ عدد الذين تم تفريغهم في الجامعة اللبنانية لا يؤذي الموازنة العامة لأنّه تم تقسيمهم على دفعات تمتدّ على أربع سنوات، وفي مقابل إدخالهم يكون عدد موازٍ تقريباً قد بلغ عمر التقاعد.





الجمهورية



أُعلنت حال طوارئ لوقت قصير في قاعدة عسكرية أجنبية في ساحل المتوسط، إثر الاشتباه بعمل يهدّد أمنها، تزامناَ مع اشتداد المفاوضات بين دولة كبرى وأخرى إقليمية، ممّا دفع هذه القوات إلى تطويق المنطقة وفرض بقاء السكان في المنازل إلى أن تمّ تأكيد حال الأمان في المنطقة.



على رغم من أجواء البلبلة والغموض التي تلفّ استحقاقاَ أساسياً، تصرّ مرجعية سياسية على أنّ القرار الخارجي يدفع إلى احترام المهل الدستورية وإنجاز الاستحقاق بموعده.



يحضّر حزب سياسي فاعل مفاجأة في مدينة شمالية نهاية هذا الأسبوع ومع بداية شهر رمضان المبارك.





اللواء



طلب سفير دولة كبرى سحب صورته من زيارة مسؤول سابق، زاره في مناسبة اجتماعية.



شكل مرجع كبير ما يشبه خلية أزمة لإبطال أية مفاعيل لفتوى حقوقية أثارت بلبلة ولا تزال..



تحدثت تقارير عن تقدُّم جدِّي في مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران من شأنه أن ينعكس على الوضع في لبنان.





البناء



يميل دبلوماسي غربي خدم سابقاً في بيروت إلى الاعتقاد أن العودة السياسية والانتخابية للرئيس سعد الحريري قد تمّت حتى لو لم يقم بترشيح نفسه في الانتخابات القادمة وقد تحوّل بعد الحشد الشعبي الكبير الذي استقبله والخطاب السياسي والانتخابي الذي ألقاه إلى بيضة قبان في المشهدين السياسي والانتخابي، والأهم أنّه لا يمكن وضع العودة في خانة أي مرجعية إقليمية أو دولية يمكن للتفاهم معها أن يضمن الإمساك بقراره وهو لا يأتي من كنف السعودية ولا من كنف دولة الإمارات بل يهرب من الخلاف بينهما ليبني استقلاليّة قراره عائداً إلى الاحتماء بلبنانيّته في قلب هذا الصراع ويرى نفسه رئيساً مقبلاً للحكومة قادراً على التعامل مع هذا الوضع الإقليمي المتشظي مبعداً طائفته عن التحوّل إلى مجرد أتباع لقيادة سورية الجديدة لجعلها شريكاً ندياً في معادلات الإقليم فاتحاً جسوراً بناه هو ووالده مع الوجدان الجمعي لسائر الطوائف عابر للسياسة. واللافت أن ما قدّمه حول اتفاق الطائف مدروس بدقة لدرجة يصعب على أي طرف مجاراته أو رفضه، وفي الحصيلة ربما تكون فرنسا الجريحة مثله مؤهلة للتلاقي معه أكثر من سواها إذا تمسّكت بالاستقلال وترفّعت عن الصغائر.



يدعو دبلوماسي عربي يتابع مسار التفاوض الأميركي الإيراني إلى انتظار جولة جنيف للمفاوضات غداً قبل الحكم على مصير المسار التفاوضيّ، لأن ما يتسرّب حول مضمون العرض الإيراني في الملف النوويّ والبعد الاقتصاديّ يقول إن واشنطن أمام فرصة تستحق التفكير كبديل عن حرب مليئة بالمخاطر يشجّع عليها بنيامين نتنياهو الذي كان يتهرّب من تبعاتها ويسعى لوساطة روسيّة يعود الفضل لإيران برفضها لتحييد "إسرائيل" عنها، وهي حرب وفق ما قاله وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو في جلسة استماع أمام الكونغرس مخاطرها كبيرة ونتائجها غير مضمونة التحقيق وما تعرضه إيران للتفاوض هو الشقّ الذي يخصّ أميركا من القضايا التي أضيفت إليها في عناوين الخلاف مطالب "إسرائيل" وسوف يكون ممكناً معرفة ما دار في اجتماع دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو من الجواب الأميركي.



الديار



خلافًا لكل المرات السابقة، غادر وفد صندوق النقد الدولي بيروت بأجواء وُصفت بالإيجابية، بعد جولة محادثات استمرت أيامًا وشملت لقاءات مكثفة مع المسؤولين الماليين والنقديين. وبحسب مصادر مطلعة، لمس الوفد تغييرًا جديًا في مقاربة الجهات المعنية لملف الإصلاحات المالية، لا سيما في ما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع المالي وإقرار القوانين المرتبطة بخطة التعافي، وفي مقدمتها قانون معالجة الفجوة المالية، الذي يُعدّ حجر الزاوية في أي اتفاق مرتقب. هذا التحول في الخطاب والأداء عكس، وفق المصادر، استعدادًا أكبر لتحمل كلفة القرارات الصعبة، بعدما كانت الاجتماعات السابقة تدور في حلقة مفرغة من التباينات السياسية، رغم أن بعض النقاط لا تزال عالقة. وتؤكد المصادر أن لبنان بات أقرب من أي وقت مضى إلى توقيع الاتفاق المنتظر، والذي يُعوَّل عليه لفتح الباب أمام تدفق المساعدات الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.



