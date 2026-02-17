الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العميل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 17-02-2025

اسرار
2026-02-16 | 23:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 17-02-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
أسرار الصحف 17-02-2025

النهار

قال مسؤول سياسي إنّ الحملات الإعلامية التي استمرت خلال الاسبوع الماضي ضدّ رئيس تيار سياسي أنّما تُطبَخ في لبنان ولكن بغطاء خارجي.

رشحت أخبار من مصادر أنّ ثمة اتصالات هدفت إلى التمنّي على شخصيات لعدم زيارة بيت الوسط للحد من إظهار الرئيس سعد الحريري زعيماً وطنياً كبيراً جامعاً.

تبيّن لأحد الوزراء أنّ الذين يُروّجون شائعات ضدّه إنّما ينتمون الى فريقه السياسي، ويبدون انزعاجاً من حركته النشطة ومن إبداء أحد المراجع ترحيباً بعمله.

من المتوقّع أنّ يزور مسؤول مالي مرجعاً سياسياً لتوضيح بعض الاشكالات القائمة وتسوية أمور باتت عالقة.

يقول وزير سابق إنّ أحد الأحزاب الفاعلة أحرق مراكب نوابه الذين لن يرشحهم للمجلس المقبل، لأنّ الناس باتوا يعتبرونهم جزءاً من الماضي وأي تمديد للمجلس الحالي سيجعلهم بلا أي فاعلية أو انتاج.

يقول مسؤول جامعي إنّ عدد الذين تم تفريغهم في الجامعة اللبنانية لا يؤذي الموازنة العامة لأنّه تم تقسيمهم على دفعات تمتدّ على أربع سنوات، وفي مقابل إدخالهم يكون عدد موازٍ تقريباً قد بلغ عمر التقاعد


الجمهورية

أُعلنت حال طوارئ لوقت قصير في قاعدة عسكرية أجنبية في ساحل المتوسط، إثر الاشتباه بعمل يهدّد أمنها، تزامناَ مع اشتداد المفاوضات بين دولة كبرى وأخرى إقليمية، ممّا دفع هذه القوات إلى تطويق المنطقة وفرض بقاء السكان في المنازل إلى أن تمّ تأكيد حال الأمان في المنطقة.

على رغم من أجواء البلبلة والغموض التي تلفّ استحقاقاَ أساسياً، تصرّ مرجعية سياسية على أنّ القرار الخارجي يدفع إلى احترام المهل الدستورية وإنجاز الاستحقاق بموعده.

يحضّر حزب سياسي فاعل مفاجأة في مدينة شمالية نهاية هذا الأسبوع ومع بداية شهر رمضان المبارك.


اللواء

طلب سفير دولة كبرى سحب صورته من زيارة مسؤول سابق، زاره في مناسبة اجتماعية.

شكل مرجع كبير ما يشبه خلية أزمة لإبطال أية مفاعيل لفتوى حقوقية أثارت بلبلة ولا تزال..

تحدثت تقارير عن تقدُّم جدِّي في مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران من شأنه أن ينعكس على الوضع في لبنان.

البناء


يميل دبلوماسي غربي خدم سابقاً في بيروت إلى الاعتقاد أن العودة السياسية والانتخابية للرئيس سعد الحريري قد تمّت حتى لو لم يقم بترشيح نفسه في الانتخابات القادمة وقد تحوّل بعد الحشد الشعبي الكبير الذي استقبله والخطاب السياسي والانتخابي الذي ألقاه إلى بيضة قبان في المشهدين السياسي والانتخابي، والأهم أنّه لا يمكن وضع العودة في خانة أي مرجعية إقليمية أو دولية يمكن للتفاهم معها أن يضمن الإمساك بقراره وهو لا يأتي من كنف السعودية ولا من كنف دولة الإمارات بل يهرب من الخلاف بينهما ليبني استقلاليّة قراره عائداً إلى الاحتماء بلبنانيّته في قلب هذا الصراع ويرى نفسه رئيساً مقبلاً للحكومة قادراً على التعامل مع هذا الوضع الإقليمي المتشظي مبعداً طائفته عن التحوّل إلى مجرد أتباع لقيادة سورية الجديدة لجعلها شريكاً ندياً في معادلات الإقليم فاتحاً جسوراً بناه هو ووالده مع الوجدان الجمعي لسائر الطوائف عابر للسياسة. واللافت أن ما قدّمه حول اتفاق الطائف مدروس بدقة لدرجة يصعب على أي طرف مجاراته أو رفضه، وفي الحصيلة ربما تكون فرنسا الجريحة مثله مؤهلة للتلاقي معه أكثر من سواها إذا تمسّكت بالاستقلال وترفّعت عن الصغائر.

يدعو دبلوماسي عربي يتابع مسار التفاوض الأميركي الإيراني إلى انتظار جولة جنيف للمفاوضات غداً قبل الحكم على مصير المسار التفاوضيّ، لأن ما يتسرّب حول مضمون العرض الإيراني في الملف النوويّ والبعد الاقتصاديّ يقول إن واشنطن أمام فرصة تستحق التفكير كبديل عن حرب مليئة بالمخاطر يشجّع عليها بنيامين نتنياهو الذي كان يتهرّب من تبعاتها ويسعى لوساطة روسيّة يعود الفضل لإيران برفضها لتحييد "إسرائيل" عنها، وهي حرب وفق ما قاله وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو في جلسة استماع أمام الكونغرس مخاطرها كبيرة ونتائجها غير مضمونة التحقيق وما تعرضه إيران للتفاوض هو الشقّ الذي يخصّ أميركا من القضايا التي أضيفت إليها في عناوين الخلاف مطالب "إسرائيل" وسوف يكون ممكناً معرفة ما دار في اجتماع دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو من الجواب الأميركي.

الديار

خلافًا لكل المرات السابقة، غادر وفد صندوق النقد الدولي بيروت بأجواء وُصفت بالإيجابية، بعد جولة محادثات استمرت أيامًا وشملت لقاءات مكثفة مع المسؤولين الماليين والنقديين. وبحسب مصادر مطلعة، لمس الوفد تغييرًا جديًا في مقاربة الجهات المعنية لملف الإصلاحات المالية، لا سيما في ما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع المالي وإقرار القوانين المرتبطة بخطة التعافي، وفي مقدمتها قانون معالجة الفجوة المالية، الذي يُعدّ حجر الزاوية في أي اتفاق مرتقب. هذا التحول في الخطاب والأداء عكس، وفق المصادر، استعدادًا أكبر لتحمل كلفة القرارات الصعبة، بعدما كانت الاجتماعات السابقة تدور في حلقة مفرغة من التباينات السياسية، رغم أن بعض النقاط لا تزال عالقة. وتؤكد المصادر أن لبنان بات أقرب من أي وقت مضى إلى توقيع الاتفاق المنتظر، والذي يُعوَّل عليه لفتح الباب أمام تدفق المساعدات الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.

اسرار

الصحف

17-02-2025

أسرار الصحف 16-2-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-02-01

أسرار الصحف 02-02-2026

LBCI
اسرار
2025-12-16

أسرار الصحف 17-12-2025

LBCI
اسرار
2026-02-12

اسرار الصحف 13-02-2026

LBCI
اسرار
2026-02-06

أسرار الصحف 07-02-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-02-15

أسرار الصحف 16-2-2026

LBCI
اسرار
2026-02-13

أسرار الصحف 14-2-2026

LBCI
اسرار
2026-02-12

اسرار الصحف 13-02-2026

LBCI
اسرار
2026-02-11

أسرار الصحف 12-2-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-23

استطلاع رأي لمعاريف: 64% من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر

LBCI
صحف اليوم
2025-12-01

البساط لـ"الأنباء" الكويتية: أموال المودعين لن تمس وهناك قرار والتزام من الحكومة بالحفاظ على أموالهم التي سترد تدريجيا

LBCI
أخبار دولية
2026-01-19

غرينلاند ليست للبيع… وأوروبا تلوّح بالرد

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-14

وزير العدل لـ"حوار المرحلة": علينا جر اسرائيل الى الملعب السياسي لأنه تبين انها اقوى في الملعب العسكري والدولة يجب أن يكون لديها حصرية السلاح وعلى حزب الله التعاون وتسليم السلاح

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الدولة في طرابلس إلى جانب الناس والمرافق الحيوية للنهوض من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

اجتماع لـ"الخماسية" خصص للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش... وهذا ما قاله السفير المصري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

الإرباك سيّدُ الموقف بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية... ورأي هيئة التشريع والاستشارات لم يُقاربه مجلس الوزراء

LBCI
أمن وقضاء
13:19

تجمعات وإقفال طرق رفضًا لزيادة الضرائب... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

تمويل زيادة الرواتب بين الضرائب والإصلاحات… من يدفع الكلفة؟

LBCI
أخبار لبنان
07:15

احتجاجًا على قرارات الحكومة… مواطنون يغلقون الطرق في مناطق لبنانية متعددة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
23:55

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
14:36

معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب

LBCI
خبر عاجل
10:58

دريان: الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك

LBCI
خبر عاجل
14:52

معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام

LBCI
أخبار لبنان
00:46

مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة

LBCI
اقتصاد
06:48

البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها

LBCI
خبر عاجل
15:01

وزير الاعلام بول مرقص: زيادة ٦ رواتب للقطاع العام ستعطى بعد اقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبلها

LBCI
حال الطقس
03:16

منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More