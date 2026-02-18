أسرار الصحف 18-02-2025

النهار



لوحظ ان مؤسسات إعلامية عربية غابت عن تغطية الذكرى الـ21 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري بعدما كانت تتولى التغطية المباشرة في الأعوام السابقة.



يردد مرجع سياسي في مجلسه أن الاستثمارات الخارجية تصب بشكل لافت في سوريا في هذه المرحلة، وبات هناك قرار موحد خليجياً، لا استثمارات في لبنان قبل إنجاز موضوع حصرية السلاح.



بدأت الأسواق تشهد ارتفاعاً في الاسعار منذ يوم أمس ربطاً بازدياد تكلفة النقل مع ارتفاع اسعار البنزين.



وقّع وزير المال ياسين جابر قبل أيام مرسوم تعيين أربع رؤساء لدى مجلس شورى الدولة. حصل ذلك بعد أشهر من عدم توقيعه المرسوم. كما أكّدت النائبة بولا يعقوبيان لـ"النهار" أنّ الوزير جابر تواصل معها بعدما تقدّمت بسؤال إلى الحكومة، وأبلغها بأنه وقّع المرسوم.



سجل مستشار حكومي سابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي عتباً على رئيس حكومة سابق في رسالة مفتوحة متهمكاً اياه بإهمال مسقطه مدينة طرابلس عاصمة الشمال.



يتردد ان مرشحين كثر للانتخابات النيابية المقبلة يطلبون مواعيد لزيارة دمشق ولقاء اي من المسؤولين السوريين طلباً لدعم الشارع السنّي اللبناني المتعاطف مع النظام الجديد والذي ظهر جلياً بالتصفيق الحاد الذي قابل ذكر الرئيس سعد الحريري للنظام السوري الجديد.



الجمهورية



تردَّد أنّ القرار الحكومي بزيادة رسوم جمركية جاء نتيجة اتفاق بين رئيس لجنة نيابية ووزير بحقيبة سيادية، في جلسات سابقة لمجلس النواب، لتمرير "باب زيادة إيرادات عند الحاجة"، من دون العودة والضغط على النواب في الموسم الانتخابي.



عند خروجه من جلسة الحكومة وسؤاله من قِبل الصحافيِّين عن زيادة الضرائب والرواتب، ردّ أحد وزراء "الثنائي" بالقول: "شو نسيتو السلاح؟".



عُلِمَ أنّ مرجعاً سياسياً فوجئ بالسقف الذي وصلت إليه جهة رسمية في قرار اتخذته ويُرتّب تداعيات اجتماعية.



اللواء



أصيب إعلاميون ساعدتهم فرص للصعود «التواصلي» بنوبات حملت هؤلاء إلى الإعلان عن خوض غمار الإنتخابات النيابية..



تنتقد شخصيات مسؤولة الاحزاب المشاركة في الحكومة، التي قالت شيئاً في الجلسة.. أو لم تقل، لكنها ملأت المواقع بالتنصُّل من اجراءات الدولة في توفير الإيرادات!



يتحدث عارفون عن «هوية مالية» تقدِّم مرشحين وتُبعد آخرين لدى حزب مسيحي بارز..



البناء



يقول مصدر متابع لمسار التفاوض الأميركي الإيراني إن رسالة إيرانية وصلت لواشنطن رداً على رسالة أميركية تهدّد بملاحقة ناقلات النفط الإيرانية في البحار والمحيطات وإيقافها. وقالت إيران في الرد إنه مع إيقاف أول ناقلة عائدة لإيران سوف يتم إقفال مضيق هرمز أمام كل ناقلات النفط وفق معادلة كل شيء أو لا شيء. وهي المعادلة التي استخدمها الأميركيون لوضع كل بنود الطلبات الأميركية على طاولة التفاوض تحت طائلة إلغاء المفاوضات قبل أن يوافقوا على شرط إيران بحصر التفاوض بالملف النووي عندما قالت إيران فليكن لا شيء إذن. ويقول المصدر إن إغلاق مضيق هرمز لساعات خلال التفاوض كان لتأكيد هذا التهديد وإن هذه الرسالة الإيرانية لعبت دوراً محورياً في تغيير الموقف الأميركي الذي كان يلوّح بتكرار نموذج حصار فنزويلا وملاحقة ناقلات النفط التي تخرج منها.



نقل مصدر وزاري عن وقائع العرض الذي قدّمه قائد الجيش حول حصر السلاح شمال الليطاني أنه تضمن شرحاً لمهلة الشهور اللازمة لتنفيذ المهمة بين أربعة شهور وثمانية شهور انطلاقاً من تجربة حصر السلاح جنوب الليطاني باعتبارها المهلة التقنية، إذا كانت المهمة مسبوقة بشرطين توفّرا للتنفيذ جنوب الليطاني وهما التوافق السياسي والقدرات المادية واللوجستية، وبخلاف ذلك فإن لا مهلة ولا جدول زمنياً يمكن الحديث عنهما مطالباً الحكومة بتوفير هذين الشرطين للمساعدة في تنفيذ حصر السلاح.



الديار



علمت "الديار" من مصادر نيابية ان حالة كبيرة من الاستياء والآمال تسود داخل كتلة التنمية والتحرير النيابية، إزاء السياسة المالية والضرائبية التي يتبناها وزير المال ياسين جابر، وآخر "إبداعاته" تمويل زيادة الرواتب بالضريبة على القيمة المضافة، وزيادة سعر المحروقات. وفي هذا السياق، يقود نواب حركة امل في الكتلة الهجوم الحاد على جابر ويعتبرون ان قراراته وسياسته تضر على نحو مباشر بالقواعد الشعبية وتحمل الطبقات الفقيرة عبئا ماليا واقتصاديا لا قدرة لها على تحمله..ويشير هؤلاء الى انه من غير المنطقي تحمل وزر قرارات الوزير التي تتناقض من رؤية حركة امل الإقتصادية. لكن ثمة صعوبة في تبرير الموقف ان تمام الناس باعتبار انه محسوب على الرئيس بري في الحكومة..وفي هذا السياق، ثمة نقاش معمق لكيفية تظهير موقف الكتلة، والتعبير صراحة عن رفض هذه السياسات!



علمت "الديار" من مصادر رافقت جولة رئيس الحكومة نواف سلام في طرابلس، انه فوجىء بعد ابلاغه بوجود قطع طرقات واحتجاجات في الشارع على الزيادات الضريبية التي اقرتها الحكومة على المحروقات وضريبة القيمة المضافة. ولفت الى ان الزيادات المقترحة تبدو منطقية ولا يجب ان تثير حفيظة احد باعتبار انها ضرورية في سياق التضامن الاجتماعي المطلوب بين اللبنانيين، وعدم قدرة الدولة على تامين تغطية للزيادات من مصادر اخرى. وعلم في هذا السياق، ان رئيس الحكومة كان مهتما بالحصول على معلومات حول الجهات التي تتحرك واماكن حصول الاحتجاجات، باعتبار ان القوى السياسية الرئيسية في البلاد وافقت على تغطية قرار الحكومة، وتساءل عما اذا كان ثمة من يريد نصب "فخ" للحكومة؟!



