أسرار الصحف 19-02-2026

النهاربدأ نواب كانوا يرفضون فكرة التمديد لمجلس النواب، الحديث عن المنافع والإيجابيات المحققة من خطوة التمديد لضمان تنفيذ القرارات السيادية التي اتخذتها الحكومة الحالية.بعد الاخبار عن حشد أميركي استعداداً للحرب على إيران، وتوقع مؤسسات عالمية وقوعها خلال نهاية الأسبوع الجاري، بدأت حركة نزوح من بعض البلدات والأحياء المحيطة ببيروت إلى مناطق أكثر أماناً تحسباً لانخراط "حزب الله" في الحرب وتوريط لبنان مجدداً.سجل على أحد سفراء الدول الكبرى نشره تغريدة عن شأن لبناني محلي ثم محو الخبر بعد وقت قليل بناء على طلب المعنيين.قال ديبلوماسي سابق إن "زمن أول تحوّل" بدليل عدم انتظار اللبنانيين لكلام الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم كما كان يحصل سابقاً مع سلفه وفي ايام عزّ قوة الحزب.لاحظت سفارات أجنبية أن ردة فعل الشارع اللبناني على الزيادات الضرائبية كانت خجولة إلى حد بعيد واقتصرت على ساعات ولم يتمكن المعترضون من حشد أعداد للاعتصام أو التظاهر.الجمهوريةكشف مسؤول دولة عربية، أن قرار تسليم دفعة سادسة من السلاح داخل المخيمات الفلسطينية مؤجّل حالياً لاعتبارات عدة.وصف خبير في جهة دولية، أنّ قرار الحكومة المتسرّع والارتجالي في مسألة زيادة الأعباء والضرائب خارج أي خطة إصلاحية، ضرب صورتها الإصلاحية قبل أي شيء آخر.سأل أحد الوزراء زواره من أفرقاء سياسيّين آخرين، عن ازدواجية معايير زملائه في أحزاب أخرى عند تصويتهم على قرارات وقوانين في الحكومة ويعارضونها إعلامياً: أين هو مبدأ التضامن الوزاري؟اللواء- تراجعت كتل عدة عن اختيار النواب الذين يتعين عليهم الخروج من المجلس المقبل، بانتظار جلاء موضوع إجراء الانتخابات من عدمها.- تشدَّد، حسب مصادر ذات صلة، صندوق النقد الدولي، في ضرورة توجُّه المالية اللبنانية الى التقليل، بنحو ملموس من اقتصاد «الكاش».- تدور وراء الكواليس إيضاحات متبادلة في ما خص «خبصة» الرواتب والزيادات والرسوم التي ذهبت بأكثر من نصف الزيادات قبل إقرارها!نداء الوطنيقيم السفير السعودي وليد البخاري إفطارًا غدًا الجمعة دعا إليه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمفتين في المناطق.حسم النائب السابق طلال أرسلان ترشحه إذا ما جرت الانتخابات في موعدها، وترشيح نجله مجيد في حال حصول التمديد.على عكس دائرة عاليه التي حسم فيها الحزب "الاشتراكي" مرشحه عن أحد المقعدين الدرزيين فيها فإن دائرة الشوف ما زالت تشهد تجاذبًا لجهة المرشح الدرزي الثاني.البناءيقول خبير عسكري غربي ان مقارنة الحشد الأميركي الحالي ضد إيران بحشد حزيران عام 2025 للاستدلال أن هناك قرار حرب مغالطة كبرى لأن حشد حزيران كان مخصصاً لضربة يجري بعدها وقف إطلاق النار. والمقارنة العلمية الاحترافية يجب أن تجري بين حشد اليوم وحشد الحرب ضد العراق، وفي حشد اليوم بعد وصول الحاملة جيرالد فورد يصبح في جوار إيران 2 حاملة طائرات و6-8 قطع بحرية ثقيلة، بينما في حرب العراق المثخن بالجراح والأقل حجماً في الجغرافيا والسكان والاقتصاد والمقدّرات من إيران بنسبة 1 إلى 3 على الأقل ويوم الحرب على العراق حشدت أميركا 4-6 حاملات و20 – 22 قطعة بحرية ثقيلة ما يعني في حال الحرب على إيران يبدأ الحديث بالجدّية عند بلوغ حجم حشود معادل لما كان في حرب العراق.توقفت مصادر دبلوماسية أوروبية أمام الأرقام التي أعلنها القضاء العراقي عن معتقلي تنظيم داعش الذين تم نقلهم إلى العراق حيث ظهر أن الحملة عن استيعاب الدولة التي ينتمي إليها المعتقلون فيها الكثير من المبالغة، حيث من أصل 5703 معتقلين هناك 983 أجنبياً موزعاً على 59 دولة بمعدل 15 معتقلاً من كل دولة يُضاف إليهم 467 عراقياً بينما يبلغ عدد السوريين 3543 وحدهم. وتساءلت المصادر لماذا تصر أميركا على عملية محفوفة بالمخاطر لنقل 3543 سورياً ينتمون لتنظيم داعش إلى العراق بدلاً من تسليمهم لوزارة الداخلية السورية إذا كانت تثق بالأمن السوري ودرجة حصانته بوجه اختراقات داعش واحتمالات وجود تواطؤ يؤدي إلى الإفراج عن المعتقلين؟الدياركشفت مصادر وزارية أنّ توافقاً تمّ بين أطراف الحكومة على إصدار مرسوم التفرّغ للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية على أربع دفعات متتالية، بدلاً من إقراره دفعة واحدة، وذلك نظراً إلى العدد الكبير الذي شمله قرار التثبيت وما يرتّبه من أعباء مالية وإدارية. وأوضحت المصادر أنّ الكلفة الإجمالية الناجمة عن إدخال هذا العدد من الأساتذة إلى ملاك التفرّغ تفوق قدرة الموازنة العامة على الاستيعاب الفوري، خصوصاً في ظل الضغوط المالية الراهنة وارتفاع كتلة الرواتب في القطاع العام. وبحسب المعلومات، ستُعطى الأولوية في الدفعات وفقا للمعايير الأكاديمية والإدارية المحدّدة، على أن تستكمل الدفعات تباعاً، بما يضمن تحقيق قدر من العدالة والتوازن بين الكليات والاختصاصات المختلفة.