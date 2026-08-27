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أسرار الصحف 27-8-2026

اسرار
2026-08-26 | 23:32
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أسرار الصحف 27-8-2026
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أسرار الصحف 27-8-2026

النهار

تشهد انتخابات اتحاد جمعيات العائلات البيروتية غدا الجمعة منافسة مفتوحة اشبه باختبار انتخابي نيابي مبكر علما ان الداعمين للائحتين المتنافستين لا يعطون المنافسة طابعا سياسيا ولكن وقائع الاتصالات الجارية تظهر عكس ذلك

تترقب جهات رسمية ان تتبلغ بواسطة موفد نتائج لقاء بارز عقد اخيرا وينتظر ان يترك انعكاسات على ملفات اساسية تتصل بواقع لبنان والمعالجات المطروحة لجوانب من ازماته في المرحلة المقبلة

لوحظ غياب اللقاءات بين مرجعيتين سياسيتين من طائفة واحدة، اتفقتا في الآونة الأخيرة على ملف إقليمي يعنيهما، دون معرفة أسباب تقنين اللقاءات والاتصالات.

يجري تناقل معلومات في كواليس سياسية عن أنّ مباراةً جرت في الآونة الأخيرة للسّلك الديبلوماسي، ورُميَت مغلفاتُ الوساطات جانبًا أمام المشاركين، بعيدًا عن أيّ تدخّل من كلّ المرجعيات والأحزاب والقوى السياسية، واعتمِد مبدأ الكفاءة معيارًا أساسيًّا لهذه المباراة.

يلاحظ أن عدداً كبير من السفراء العرب والغربيين يشاركون في مناسبات اجتماعية جبلية بعيدة عن الأضواء والإعلام لظروف أمنية، وتجنب نشر اخبار مثل هذه المناسبات.

الجمهورية

عُلم أنّ جهات خارجية تواصلت مع حزب بارز ونصحته بالانفتاح على محاورة خصم لدود له.

تحدث وزير أمام زوار له، بأنّ طرح تسلّم الجيش لمنطقة عمليات عسكرية شديدة الحساسية كان موجوداً على الطاولة منذ حزيران، لكنّه يصطدم بعقبات هائلة على رغم من استمرار إمكانية تنفيذه لولا رفض حزب بارز.

تحدثت مصادر قضائية عن أنّ اعتراضات سياسية على إجراء تدقيق جنائي في ملف هدر أموال في مؤسسة عانت من الفساد لسنوات طويلة، يمكن أن تُقرأ كدفاع مسبق عن مسؤوليات محتملة لوزراء سابقين.



اللواء

بات بحكم الساري المفعول، بقاء ضباط وعناصر من اليونيفيل في عداد "القوة الدولية" موضع التأليف للمراقبة بقيادة إيطالية.

ينتظر نواب في كتلة معارضة صدور بعض القوانين للسير بعمليات طعن أمام المجلس الدستوري!

يفرض سور من التكتم حول حقيقة ما يحصل في تلال علي الطاهر وجوارها عند الساعات الأولى من فجر غالبية الأيام منذ قرابة الشهر!

البناء

ينظر مصدر دبلوماسي لخطوة مظلوم عبدي بحلّ "قسد" ودمجها بالدولة السورية كتتمة للمفاوضات السورية الإسرائيلية في عمّان برعاية أميركيّة، مما يكرّس صفقة ثلاثية أميركية تركية إسرائيلية. تمنح الصفقة "إسرائيل" "السيادة الأمنية" الفعالة داخل العمق السوري، بينما تحقق لتركيا المظلة السياسية التي تسعى إليها بإنهاء صورة كانتون كرديّ على حدودها. في المقابل، تُقدَّم لحكومة دمشق "مكسباً إعلامياً" عبر استعادة الشكل السياديّ قابل ليتكرر في السويداء. والمفارقة تكمن في أن هذا "الحل" هو إعادة صياغة لا تفكيك؛ حيث حافظ عبدي على البنية التحتية المتماسكة لقواته وإدارته المدنية عبر تغيير اللافتات فقط فتحولت الوحدات إلى "فرق في الجيش السوري"، والإدارات المحلية إلى "إدارات رسمية سورية". بهذا، تظل السيطرة الفعلية قائمة، بينما تتوارى خلف واجهة الدولة، مما يضمن تثبيت الترتيبات الأمنية الإسرائيلية تحت غطاء "السيادة الوطنية"، ويضمن بقاء الهيكل الإداري والميداني للقوى الموجودة دون تغيير جوهري في مراكز القوى أو النفوذ على الأرض.

يرصد الخبراء في سوق النفط خلال أسبوع العقوبات والحصار المشدّد، حملة إعلامية أميركية مركزة لإعلان فتح هرمز، حيث قال الرئيس دونالد ترامب إن المضيق «مفتوح وآمن»، وأعلن وزير الطاقة كريس رايت أن البحرية ساعدت الثلاثاء في إخراج أكثر من 15 مليون برميل، وأن المجموع مع الأنابيب اقترب من 20 مليوناً، فيما تجاوز متوسط العبور الأسبوعي، وفق قوله، 8 ملايين برميل يومياً. وأضاف مسؤولون أميركيون أن 40 ناقلة عبرت ليلة الجمعة حاملة 16 مليون برميل. لكن بيانات التتبع تناقض الصورة: سجلت «كيبلر» أقل من 20 سفينة تجارية عادية طوال عطلة الأسبوع، ثم أربع سفن الاثنين وخمساً الثلاثاء، مقابل 130–140 سفينة يومياً قبل الحرب. ولم تكن بين سفن الثلاثاء ناقلة نفط خام محملة، بل ناقلتا غاز مسال، وناقلة بيتومين، وناقلتا مشتقات فارغتان. كما تؤكد رويترز أن الحركة بقيت دون متوسط الأيام العشرة، فيما ظل برنت قرب 89 دولاراً. الخلاصة أن واشنطن أعلنت تدفقاً نفطياً هائلاً لا يظهر في عدد السفن ولا أنواعها ولا حركة السوق، بينما بقي العبور استثنائياً ومحدوداً حتى اليوم.

الديار

علمت " الديار" من مصادر مطلعة ان اكثر من جهة سياسية لبنانية راجعت السفير الاميركي في بيروت ميشال عيسى حول كلام المبعوث الاميركي الى سوريا والعراق توم براك الذي تحدث عن قناعته بعدم امكانية الوصول الى حل للوضع في لبنان دون التحدث الى حزب الله وايران.. ووفق تلك الاوساط، كان عيسى حاسما لجهة عدم وجود اي تغيير في سياسة البيت الابيض تجاه لبنان، وتحدث في هذا الاطار عن تواصل مباشر حصل مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب حيث جرى التاكيد على ثبات الموقف الاميركي، واعتبار كلام براك موقف شخصي. وفي هذا السياق، كان لافتا تاكيد عيسى ان توضيحات براك اللاحقة لم تخفف من حدة الغضب في واشنطن على تصريحاته، خصوصا موقفه من الجولان الذي يتعارض مع موقف ترامب شخصيا. ووفق تلك المصادر ، المح عيسى الى ان "الغضب" هذه المرة قد يكون له مفاعيل تنفيذية قد تؤثر على مهام براك في المنطقة.

نُقل عن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ارتياحه إلى التحركات الأخيرة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وإلى المسار الذي يسلكه في مقاربة الملفات السيادية والوطنية، معتبراً، وفق ما ينقل عنه زواره، أن الرئيس يمضي في الاتجاه الذي يراه الراعي الأصلح للبنان في هذه المرحلة. لكن أحد الزوار نقل في المقابل استياء البطريرك من غياب ضغط أميركي كافٍ على إسرائيل لدفعها إلى تنفيذ ما التزمت به في «اتفاق الإطار»، ولا سيما في ما يتعلق بالمناطق التجريبية ووقف الاعتداءات وعمليات التدمير الممنهج في قرى الجنوب. كما يبدي الراعي، وفق الزائر، قلقاً خاصاً من التضييق الذي يطال سكان القرى الحدودية ويحول دون عودتهم الطبيعية إلى أرضهم وبيوتهم، بمن فيهم أبناء القرى المسيحية في المنطقة.


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