أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 15-9-2026
اسرار
2026-09-14 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
أسرار الصحف 15-9-2026
النهار
ينعكس الوضع الإيراني المنقسم بين تيارَين معتدل ومتشدد على الوضع اللبناني، وتحديداً على الأوضاع داخل "حزب الله"، حيث تتباعد وجهات النظر حيال التعامل مع المرحلة حالياً ومستقبلاً.
يقول أحد الديبلوماسيين إنّ خسارة دونالد ترامب أو فوزه في الانتخابات النصفية لن يبدّلا شيئاً في تعامله مع إيران و"حزب الله" إذ إنّ "الاشتباك بلغ مراحل متقدمة لا يمكن العودة به الى الوراء".
يقول مسؤول أمني سابق إنّه يُرجَّح وجود اتفاق حول مرتفع علي الطاهر بدليل عدم وجود جثث لمقاتلي "حزب الله" الذين صمدوا، وهم إمّا هربوا من طريق صفقة ما، أو قتِلوا، ومن المستغرب عدم نشر إسرائيل صورهم لتأكيد انتصارها.
لا يكتفي فريق الممانعة باللقاء الذي نشأ قبل مدة للدفاع عن المحور الايراني بسبب عدم قدرته على استقطاب أحد من خارج الوجوه التقليدية والمنتفعة من "حزب الله"، وتنشط حركة اتصالات لتشكيل لقاء رديف يمكن أن يحظى بغطاء سياسي وطائفي متنوع في ظل عدم القدرة على "تقليع" اللقاء من دونه.
مع بدء العام الدراسي في المدارس الرسمية، تبرز من جديد مشكلة المتعاقدين تحت مسميات مختلفة والتي لم يجرؤ وزير على مقاربتها لتوفير حل نهائي لهذه البدعة المستمرة منذ زمن.
الجمهورية
يُتوقع أنّ القسم الاقتصادي من جلسة مناقشة الحكومة سيكون الأكثر قابلية للاشتباك النيابي، في ظل تصاعد الحديث عن التضخم والأسعار والإيرادات والإصلاحات.
يُقال إنّ استكمال التعيينات في الهيئات الاقتصادية والتنظيمية بات جزءاً من محاولة إعطاء الإصلاحات الحكومية طابعاً مؤسساتياً أكثر وضوحاً، بعد حملات التشكيك، إذ على المجلس الجديد القيام بدور كبير في ملفات حساسة معيشياً.
يتردّد أنّ تخصيص جلسة حكومية مستقلة لملف شكّل أزمة كبرى منذ نحو عقد من الزمن، مؤشر إلى أنّ الملف قد يدخل قريباً مرحلة البحث عن حلول تنفيذية بدلاً من إدارة الأزمة بالترقيع.
اللواء
حسب معلومات زوَّار مقر رسمي، فإن الأجواء لا توحي بالذهاب بعيداً باتجاه طلب الثقة من الحكومة، والموقف تحت السيطرة..
موضوع زيادات الرسوم في موازنة العام ۲۰۲۷، ستكون على مشرحة صندوق النقد الدولي، بالتزامن مع الجلسات النيابية..
استُحدث ممرٌّ ثالث للمساعدات الى الجنوبيين عبر شخصيات برزت خلال الانتخابات الأخيرة، بمواجهة لوائح "الثنائي"!
البناء
يتوقف محللون إسرائيليون أمام اضطرب موقف الحكومة والجيش في كيان الاحتلال تجاه ما جرى وما سوف يجري في تلة علي الطاهر ويشيرون إلى تناقض بين ثلاثة إعلانات إسرائيلية متعاقبة. فقد أعلن وزير الحرب يسرائيل كاتس أولاً، بعد معركة علي الطاهر، أن السيطرة على تلة علي الطاهر يعني أن المنطقة الأمنية اكتملت، بما يعني أن التلة صارت ضمن المنطقة التي يحتلها الجيش الإسرائيلي. ثم جاء بيان الجيش بعد تفجير الأنفاق ليقول إن القوات تنسحب من علي الطاهر باتجاه قلعة الشقيف وتبقيها تحت المراقبة، وهو ما يعني أن الاحتلال المباشر سواء وقع أم لم يقع فهو لم يعد قائماً، وأن الجيش أعاد الانتشار إلى موقع خلفي يراقبها منه. لكن كاتس عاد الآن يعلن عن استعداد الجيش للسيطرة على علي الطاهر، وتهديده باستهداف كل من يقترب منها، وكأن الاحتلال الذي أعلن اكتماله لم يحدث، أو كأن الانسحاب الذي أعلنه الجيش ألغى ما قاله الوزير. السؤال هو هل احتُلّت التلة ثم انسحب الجيش منها، أم أن الاحتلال الفعلي لم يبدأ بعد؟ هذا الاضطراب يكشف برأي المحللين أن الرواية الرسمية لا تقدّم وصفاً عسكرياً متماسكاً، بل تنتقل بين إعلان الإنجاز وتبرير الانسحاب والتهديد باحتلال جديد للموقع نفسه.
يعتقد خبراء في أسواق النفط أن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقف استهداف المصافي الروسيّة، وفق ما نقلته رويترز، يكشف تضارب الأهداف بين واشنطن وحلفائها عندما تتوزّع الحرب على جبهات متعدّدة. فأوكرانيا، بعد تعثر هجومها البري وتراجع قدرتها على تعديل خطوط القتال، لم تعد تملك ورقة ضغط مؤثرة سوى ضرب المصافي ومستودعات الوقود الروسية، لإرباك السوق الداخلية ورفع كلفة الحرب على موسكو. لكن ما يخدم كييف تكتيكياً يضرّ واشنطن استراتيجياً، لأن خروج كميات إضافية من الديزل الروسي من السوق يتزامن مع تراجع تدفقات هرمز وتعطل خط الشرق الغرب السعوديّ وتهديد باب المندب، فيفاقم نقص المشتقات ويرفع الأسعار عالمياً. وبهذا المعنى، رأت واشنطن أن الضربات الأوكرانية تخدم إيران من حيث النتيجة، لأنها تضاعف تأثير الضغط الإيراني على سوق الطاقة وتضع الاقتصاد الأميركي أمام تضخم أعلى وفوائد أشدّ. لذلك يطلب ترامب من أوكرانيا التخلّي عن آخر أوراقها الفعالة، لا لمصلحة روسيا، بل لمنع إيران من الاستفادة من حرب يخوضها حليف أميركي في جبهة أخرى.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
الصحف
15-9-2026
أسرار الصحف 14-9-2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2026-09-08
أسرار الصحف 9-9-2026
اسرار
2026-09-08
أسرار الصحف 9-9-2026
0
اسرار
2026-09-13
أسرار الصحف 14-9-2026
اسرار
2026-09-13
أسرار الصحف 14-9-2026
0
اسرار
2026-09-11
أسرار الصحف 12-9-2026
اسرار
2026-09-11
أسرار الصحف 12-9-2026
0
اسرار
2026-09-07
أسرار الصحف 8-9-2026
اسرار
2026-09-07
أسرار الصحف 8-9-2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2026-09-13
أسرار الصحف 14-9-2026
اسرار
2026-09-13
أسرار الصحف 14-9-2026
0
اسرار
2026-09-11
أسرار الصحف 12-9-2026
اسرار
2026-09-11
أسرار الصحف 12-9-2026
0
اسرار
2026-09-10
أسرار الصحف 11-09-2026
اسرار
2026-09-10
أسرار الصحف 11-09-2026
0
اسرار
2026-09-09
أسرار الصحف 10-09-2026
اسرار
2026-09-09
أسرار الصحف 10-09-2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-09-04
وزير الاقتصاد: ارتفاع سعر المازوت لا يبرر مخالفة التسعيرة الرسمية للمولدات وسنكثف عمليات الكشف وتنظيم محاضر الضبط للمولدات المخالفة
آخر الأخبار
2026-09-04
وزير الاقتصاد: ارتفاع سعر المازوت لا يبرر مخالفة التسعيرة الرسمية للمولدات وسنكثف عمليات الكشف وتنظيم محاضر الضبط للمولدات المخالفة
0
أخبار لبنان
2026-09-04
وزير الاقتصاد: ارتفاع سعر المازوت عالميًا بـ91% وهذا لا يبرر مخالفة التسعيرة الرسمية للمولدات والإجراءات ستصل الى مصادرة المولد
أخبار لبنان
2026-09-04
وزير الاقتصاد: ارتفاع سعر المازوت عالميًا بـ91% وهذا لا يبرر مخالفة التسعيرة الرسمية للمولدات والإجراءات ستصل الى مصادرة المولد
0
أخبار لبنان
2026-08-08
"الخارجية" تدين استهداف ناقلة نفط إماراتيّة في مضيق هرمز
أخبار لبنان
2026-08-08
"الخارجية" تدين استهداف ناقلة نفط إماراتيّة في مضيق هرمز
0
آخر الأخبار
2026-03-08
وزارة الدفاع السعودية: إحباط محاولتي استهداف بمسيرتين وإسقاطهما شمالي مدينة الرياض
آخر الأخبار
2026-03-08
وزارة الدفاع السعودية: إحباط محاولتي استهداف بمسيرتين وإسقاطهما شمالي مدينة الرياض
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:07
الـLBCI تواكب جولة السفير الاميركي ميشال عيسى في الجنوب
أخبار لبنان
03:07
الـLBCI تواكب جولة السفير الاميركي ميشال عيسى في الجنوب
0
أخبار دولية
13:29
اجتماع الجيران في سلطنة عُمان تأجّل... والتصعيد مستمر في اليمن
أخبار دولية
13:29
اجتماع الجيران في سلطنة عُمان تأجّل... والتصعيد مستمر في اليمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
توقيع محضر المعاينة الفنية لإعادة تفعيل الربط السككي بين لبنان وسوريا... ورسامني يطّلع على النتائج
تقارير نشرة الاخبار
13:27
توقيع محضر المعاينة الفنية لإعادة تفعيل الربط السككي بين لبنان وسوريا... ورسامني يطّلع على النتائج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
"رصيف الصمود" حدّاثا... هذه قصّته
تقارير نشرة الاخبار
13:25
"رصيف الصمود" حدّاثا... هذه قصّته
0
أخبار دولية
13:23
التجارة بين الإمارات وإيران في زمن الحرب
أخبار دولية
13:23
التجارة بين الإمارات وإيران في زمن الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
بعد تلة علي الطاهر... الجيش الإسرائيلي يضع بلدة المنصوري في مرمى عملياته
تقارير نشرة الاخبار
13:22
بعد تلة علي الطاهر... الجيش الإسرائيلي يضع بلدة المنصوري في مرمى عملياته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الحكومة في مرمى النواب... والثقة محمية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الحكومة في مرمى النواب... والثقة محمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
مزحة من احد الركاب لمضيفة الـMEA ادت الى توقيف الطائرة وتفتيشها .. فما الذي حصل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:18
مزحة من احد الركاب لمضيفة الـMEA ادت الى توقيف الطائرة وتفتيشها .. فما الذي حصل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مرضى السرطان… هل أدويتكم آمنة وفعّالة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مرضى السرطان… هل أدويتكم آمنة وفعّالة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
07:52
تعاون أمني لبناني-إماراتي يكشف شبكة ترويج مخدرات وبيع سيارات مسروقة... وتوقيف متورّطين
أمن وقضاء
07:52
تعاون أمني لبناني-إماراتي يكشف شبكة ترويج مخدرات وبيع سيارات مسروقة... وتوقيف متورّطين
2
أخبار لبنان
06:20
حزب الوطنيين الأحرار ينعى النائب السابق دوري شمعون
أخبار لبنان
06:20
حزب الوطنيين الأحرار ينعى النائب السابق دوري شمعون
3
رياضة
08:38
محمد بن سليم إلتقى الرئيس عون: سأواصل دعم سباقات الرالي في لبنان لوجستيا وماديا وأنوي إقامة بطولة كبرى على الأراضي اللبنانية
رياضة
08:38
محمد بن سليم إلتقى الرئيس عون: سأواصل دعم سباقات الرالي في لبنان لوجستيا وماديا وأنوي إقامة بطولة كبرى على الأراضي اللبنانية
4
أخبار لبنان
16:23
عراقجي يؤكد دعم إيران الكامل للمقاومة اللبنانية في مواجهة اعتداءات النظام الصهيوني
أخبار لبنان
16:23
عراقجي يؤكد دعم إيران الكامل للمقاومة اللبنانية في مواجهة اعتداءات النظام الصهيوني
5
أخبار لبنان
07:01
مياه بيروت وجبل لبنان دعت مشتركي كسروان لتسديد بدلات المياه قبل نهاية العام
أخبار لبنان
07:01
مياه بيروت وجبل لبنان دعت مشتركي كسروان لتسديد بدلات المياه قبل نهاية العام
6
آخر الأخبار
07:29
معلومات للـLBCI: انزال ركاب طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط قبل اقلاعها من مطار بيروت الى باريس لإعادة تفتيشها وذلك بعدما قال أحد المسافرين إن لديه قنبلة وترجح المصادر الأمنية خلو الطائرة من المتفجرات وأن يكون الأمر مجرد مزحة وتقول إن "الإحتياط واجب"
آخر الأخبار
07:29
معلومات للـLBCI: انزال ركاب طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط قبل اقلاعها من مطار بيروت الى باريس لإعادة تفتيشها وذلك بعدما قال أحد المسافرين إن لديه قنبلة وترجح المصادر الأمنية خلو الطائرة من المتفجرات وأن يكون الأمر مجرد مزحة وتقول إن "الإحتياط واجب"
7
فنّ
08:56
مجهولان يقتحمان مبنى ألين لحود في الأشرفية... والفنانة تحذّر: "الفلتان مستمرّ!" (فيديو)
فنّ
08:56
مجهولان يقتحمان مبنى ألين لحود في الأشرفية... والفنانة تحذّر: "الفلتان مستمرّ!" (فيديو)
8
تقارير نشرة الاخبار
13:18
مزحة من احد الركاب لمضيفة الـMEA ادت الى توقيف الطائرة وتفتيشها .. فما الذي حصل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:18
مزحة من احد الركاب لمضيفة الـMEA ادت الى توقيف الطائرة وتفتيشها .. فما الذي حصل؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More