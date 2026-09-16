أسرار الصحف 16-9-2026

النهار

توجه نائب لزميلته بولا يعقوبيان بالقول: "أهنئك على الدور الذي تقومين به في مجلس النواب وهو دور مشاغب لا نستطيع جميعاً القيام به لأن المجلس تحوّل الى ساحة كل مين إيدو إلو ويحتاج الى رفع الصوت" فردت عليه "يا ريت بس تساعدوني".

حذر وزير سابق من التداعيات الاجتماعية لغلاء المعيشة مستشهداً بما بدأ يحصل في سوريا في اليومين الماضيين معتبراً ان اي فريق متضرر يمكن ان يستغل فقر اللبنانيين لتحريك الشارع خصوصا ان كل المؤشرات تشير الى استمرار الأزمة مدة طويلة ربطاً بالتأزم الاقليمي.

يتحدث نائب في مجالسه عن تبديل في صياغة قوانين اقرت في مجلس النواب وتم التلاعب بصيغتها النهائية متهماً مسؤولين في الرئاسات الثلاث معاً.

شكا متقدمون الى مباراة امتحان الدخول الى معهد القضاة من قيام مراقبين بمساعدة عدد من ابناء قضاة في تقديم الاجوبة لهم الامر الذي الذي أدى الى تشويه جزئي في المباراة.

تتبنى فاعليات بيروتية الدعوات النيابية المطالبة بكشف ملابسات حادثة برج ابي حيدر ومحاسبة المتورطين والتشديد على المطالبة بأن تكون العاصمة منزوعة من السلاح.

الجمهورية

يحاول وزراء تسويق فكرة أنّ الحكومة، من خلال مشاريع تلزيم أجرتها، تسعى إلى تقديم صورة بوصفها نموذجاً عن انتقال لبنان من إدارة الانهيار إلى جذب استثمارات جديدة.

يُقال إنّ ملف تمويلات تجاوزت 300 مليون دولار، وأُتيح جزء منها عبر قطاع يعاني أزمة كبرى، سيبقى موضع تدقيق ومتابعة، ولا سيما لجهة الجهات المستفيدة وآليات الاستثمار.

يُقال إنّ الجدل حول حدود صلاحيات مدير عام مرفق مالي لم ينتهِ بإقرار تعديلات قانونية مؤخّراً، بل انتقل إلى مرحلة تفسير كيفية تطبيق النص الجديد.

اللواء

وضعت في لقاء أمني عقد في دولة، ذات دور مشهود، مسألة قيادات نظام سابق على طاولة النقاش، وألقيت المسؤولية بجانب كبير منها على لبنان؟!

يتحدث البعض عن تعرُّض نائب بارز لتوبيخ "ناعم"، على خلفية غاصت بها وسائل التواصل أكثر ممَّا هو مطلوب!

يواجه أصحاب المولِّدات أزمة استمرار مع اشتداد أزمة المحروقات والارتفاع الصاروخي للأسعار.

البناء

تتوقف مصادر أوروبية أمام ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب كإطار محتمل لوقف متبادل بين روسيا وأوكرانيا لاستهداف منشآت الطاقة، خصوصا أن موسكو رحبت بالمبدأ، لكنها ربطته بأمن الملاحة ورفع العقوبات؛ وكييف قالت إنها مستعدة للتوقف إذا توقفت روسيا أولاً وتوافرت ضمانات أميركية قابلة للتحقق. ورأت المصادر أن استمرار الضربات المتبادلة بعد الإعلان يؤكد أن آلية التنفيذ والرقابة والعقوبات على الخرق لم تُنجز. أما إذا ثبت التفاهم، فسوف تخسر أوكرانيا ورقة ضغط حققت بها أثراً ملموساً عبر تعطيل مصافٍ روسية، وتقليص إنتاج الديزل، ورفع كلفة الحرب داخل روسيا. في المقابل تخسر موسكو قدرتها على تدمير شبكة الطاقة الأوكرانيّة واستنزاف المجتمع قبيل الشتاء، لكنها تربح أكثر استراتيجياً، لأن اقتصادها وعمقها الصناعيّ أوسع، ولأن وقف ضرب المصافي يحمي إيراداتها وإمداداتها العسكرية. واذا كانت كييف تربح حماية الكهرباء والمدن، فإنها تبقى أضعف ميدانياً وبشرياً واعتماداً على الغرب. لذلك لا يغيّر التفاهم ميزان الحرب، بل يخفف إحدى ساحات الاستنزاف؛ ويتيح لروسيا أن تستمر أقوى في الطريق لفرض إرادتها.

يقول مرجع حقوقي دولي من هيئات مساندة القضية الفلسطينية إن فيلم «نازا» كشف حجم الانقسام بين صورة حرب غزة في العالم والصورة التي يحاول الإعلام الإسرائيلي تثبيتها في الداخل. وقد عُرض الفيلم لمخرجيه يوفال أبراهام وراشيل زور، في مهرجان فينيسيا، فنال جائزة لجنة التحكيم الخاصة واستُقبل بتصفيق دام خمساً وعشرين دقيقة. واستند إلى شهادات أربعة وعشرين ضابطاً وجندياً وعاملاً في الاستخبارات، تحدثوا عن إدخال أعداد كبيرة من المدنيين في حسابات الاستهداف، وعن استخدام منظومات الذكاء الاصطناعي لتوليد الأهداف. بدلاً من مناقشة الشهادات، انتقل المسؤولون الإسرائيليون إلى محاكمة أصحاب الفيلم؛ وصف نتنياهو العمل بالتحريض، وطالب وزير الثقافة ميكي زوهار بسحب جنسية المخرجين، ودعا آخرون إلى التحقيق في التسريبات وملاحقة المشاركين بتهمة الخيانة. إعلامياً، غلب الدفاع عن الجيش والتشكيك بالدوافع على فحص الوقائع، لكن الجائزة والتصفيق الواسع جعلا التعتيم مستحيلاً. ويقول المرجع لقد تحوّل الفيلم من وثيقة عن حرب غزة إلى وثيقة عن هوية "إسرائيل" الفاشية، معتبراً أن ما يمثله الفيلم من وثيقة قانونية لصالح رواية حرب الإبادة لا يعطله الهجوم الإسرائيلي عليه بل يُضيف إليه معنى جديد، فيسقط مقولة إن "إسرائيل" دولة ديمقراطية تحترم فيها حرية التعبير.

الديار

اكدت مصادر سياسية بارزة لـ"الديار" ان زيارة السفير الاميركي ميشال عيسى الى بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان، ليست مقدمة لاي تطورات ميدانية يمكن التعويل عليها لجهة حصول انسحابات اسرائيلية من مناطق "تجريبية" جديدة، وانما تاتي هذه الزيارة في اطار توظيف سياسي للايحاء انه بعد "علي الطاهر" بات الجنوب في موقع مختلف ومناهض لحزب الله بدليل تحرك السفير بأريحية في المنطقة. علما ان الواقع يقول شيئا آخر. ووفق مصادر دبلوماسية، تجسد الزيارة رؤية اميركية جديدة للتعامل مع الشيعة في لبنان، من خلال محاولة ايجاد قنوات تواصل سياسية ودينية وشعبية، بدأت بزيارة عيسى الى المجلس الشيعي، واستكملت بجولته الجنوبية، وستشهد المرحلة المقبلة تكثيفا للتواصل مع الرئيس نبيه بري في اطار استراتيجية اميركية " لعزل" حزب الله.