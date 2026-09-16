أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 16-9-2026

اسرار
2026-09-15 | 23:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 16-9-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
أسرار الصحف 16-9-2026

النهار

 

توجه نائب لزميلته بولا يعقوبيان بالقول: "أهنئك على الدور الذي تقومين به في مجلس النواب وهو دور مشاغب لا نستطيع جميعاً القيام به لأن المجلس تحوّل الى ساحة كل مين إيدو إلو ويحتاج الى رفع الصوت" فردت عليه "يا ريت بس تساعدوني".

 

حذر وزير سابق من التداعيات الاجتماعية لغلاء المعيشة مستشهداً بما بدأ يحصل في سوريا في اليومين الماضيين معتبراً ان اي فريق متضرر يمكن ان يستغل فقر اللبنانيين لتحريك الشارع خصوصا ان كل المؤشرات تشير الى استمرار الأزمة مدة طويلة ربطاً بالتأزم الاقليمي

 

يتحدث نائب في مجالسه عن تبديل في صياغة قوانين اقرت في مجلس النواب وتم التلاعب بصيغتها النهائية متهماً مسؤولين في الرئاسات الثلاث معاً

 

شكا متقدمون الى مباراة امتحان الدخول الى معهد القضاة من قيام مراقبين بمساعدة عدد من ابناء قضاة في تقديم الاجوبة لهم الامر الذي الذي أدى الى تشويه جزئي في المباراة.

 

تتبنى فاعليات بيروتية الدعوات النيابية المطالبة بكشف ملابسات حادثة برج ابي حيدر ومحاسبة المتورطين والتشديد على المطالبة بأن تكون العاصمة منزوعة من السلاح.

 

الجمهورية

 

يحاول وزراء تسويق فكرة أنّ الحكومة، من خلال مشاريع تلزيم أجرتها، تسعى إلى تقديم صورة بوصفها نموذجاً عن انتقال لبنان من إدارة الانهيار إلى جذب استثمارات جديدة.

 

يُقال إنّ ملف تمويلات تجاوزت 300  مليون دولار، وأُتيح جزء منها عبر قطاع يعاني أزمة كبرى، سيبقى موضع تدقيق ومتابعة، ولا سيما لجهة الجهات المستفيدة وآليات الاستثمار.

 

يُقال إنّ الجدل حول حدود صلاحيات مدير عام مرفق مالي لم ينتهِ بإقرار تعديلات قانونية مؤخّراً، بل انتقل إلى مرحلة تفسير كيفية تطبيق النص الجديد.

 

اللواء

 

وضعت في لقاء أمني عقد في دولة، ذات دور مشهود، مسألة قيادات نظام سابق على طاولة النقاش، وألقيت المسؤولية بجانب كبير منها على لبنان؟!

 

يتحدث البعض عن تعرُّض نائب بارز لتوبيخ "ناعم"، على خلفية غاصت بها وسائل التواصل أكثر ممَّا هو مطلوب!

 

يواجه أصحاب المولِّدات أزمة استمرار مع اشتداد أزمة المحروقات والارتفاع الصاروخي للأسعار.

 

البناء

 

تتوقف مصادر أوروبية أمام ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب كإطار محتمل لوقف متبادل بين روسيا وأوكرانيا لاستهداف منشآت الطاقة، خصوصا أن موسكو رحبت بالمبدأ، لكنها ربطته بأمن الملاحة ورفع العقوبات؛ وكييف قالت إنها مستعدة للتوقف إذا توقفت روسيا أولاً وتوافرت ضمانات أميركية قابلة للتحقق. ورأت المصادر أن استمرار الضربات المتبادلة بعد الإعلان يؤكد أن آلية التنفيذ والرقابة والعقوبات على الخرق لم تُنجز. أما إذا ثبت التفاهم، فسوف تخسر أوكرانيا ورقة ضغط حققت بها أثراً ملموساً عبر تعطيل مصافٍ روسية، وتقليص إنتاج الديزل، ورفع كلفة الحرب داخل روسيا. في المقابل تخسر موسكو قدرتها على تدمير شبكة الطاقة الأوكرانيّة واستنزاف المجتمع قبيل الشتاء، لكنها تربح أكثر استراتيجياً، لأن اقتصادها وعمقها الصناعيّ أوسع، ولأن وقف ضرب المصافي يحمي إيراداتها وإمداداتها العسكرية. واذا كانت كييف تربح حماية الكهرباء والمدن، فإنها تبقى أضعف ميدانياً وبشرياً واعتماداً على الغرب. لذلك لا يغيّر التفاهم ميزان الحرب، بل يخفف إحدى ساحات الاستنزاف؛ ويتيح لروسيا أن تستمر أقوى في الطريق لفرض إرادتها.

 

يقول مرجع حقوقي دولي من هيئات مساندة القضية الفلسطينية إن فيلم «نازا» كشف حجم الانقسام بين صورة حرب غزة في العالم والصورة التي يحاول الإعلام الإسرائيلي تثبيتها في الداخل. وقد عُرض الفيلم لمخرجيه يوفال أبراهام وراشيل زور، في مهرجان فينيسيا، فنال جائزة لجنة التحكيم الخاصة واستُقبل بتصفيق دام خمساً وعشرين دقيقة. واستند إلى شهادات أربعة وعشرين ضابطاً وجندياً وعاملاً في الاستخبارات، تحدثوا عن إدخال أعداد كبيرة من المدنيين في حسابات الاستهداف، وعن استخدام منظومات الذكاء الاصطناعي لتوليد الأهداف. بدلاً من مناقشة الشهادات، انتقل المسؤولون الإسرائيليون إلى محاكمة أصحاب الفيلم؛ وصف نتنياهو العمل بالتحريض، وطالب وزير الثقافة ميكي زوهار بسحب جنسية المخرجين، ودعا آخرون إلى التحقيق في التسريبات وملاحقة المشاركين بتهمة الخيانة. إعلامياً، غلب الدفاع عن الجيش والتشكيك بالدوافع على فحص الوقائع، لكن الجائزة والتصفيق الواسع جعلا التعتيم مستحيلاً. ويقول المرجع لقد تحوّل الفيلم من وثيقة عن حرب غزة إلى وثيقة عن هوية "إسرائيل" الفاشية، معتبراً أن ما يمثله الفيلم من وثيقة قانونية لصالح رواية حرب الإبادة لا يعطله الهجوم الإسرائيلي عليه بل يُضيف إليه معنى جديد، فيسقط مقولة إن "إسرائيل" دولة ديمقراطية تحترم فيها حرية التعبير.

 

الديار

 

اكدت مصادر سياسية بارزة لـ"الديار" ان زيارة السفير الاميركي ميشال عيسى الى بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان، ليست مقدمة لاي تطورات ميدانية يمكن التعويل عليها لجهة حصول انسحابات اسرائيلية من مناطق "تجريبية" جديدة، وانما تاتي هذه الزيارة في اطار توظيف سياسي للايحاء انه بعد "علي الطاهر" بات الجنوب في موقع مختلف ومناهض لحزب الله بدليل تحرك السفير بأريحية في المنطقة. علما ان الواقع يقول شيئا آخر. ووفق مصادر دبلوماسية، تجسد الزيارة رؤية اميركية جديدة للتعامل مع الشيعة في لبنان، من خلال محاولة ايجاد قنوات تواصل سياسية ودينية وشعبية، بدأت بزيارة عيسى الى المجلس الشيعي، واستكملت بجولته الجنوبية، وستشهد المرحلة المقبلة تكثيفا للتواصل مع الرئيس نبيه بري في اطار استراتيجية اميركية " لعزل" حزب الله.


اسرار

الصحف

16-9-2026

أسرار الصحف 15-9-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-09-08

أسرار الصحف 9-9-2026

LBCI
اسرار
2026-07-15

أسرار الصحف 16-7-2026

LBCI
اسرار
2026-09-14

أسرار الصحف 15-9-2026

LBCI
اسرار
2026-09-13

أسرار الصحف 14-9-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-09-14

أسرار الصحف 15-9-2026

LBCI
اسرار
2026-09-13

أسرار الصحف 14-9-2026

LBCI
اسرار
2026-09-11

أسرار الصحف 12-9-2026

LBCI
اسرار
2026-09-10

أسرار الصحف 11-09-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-09-13

وزير الخارجية العُماني: لا نزال ملتزمين بتعزيز الحوار الذي يدعم الاستقرار والتعاون المستدام في منطقتنا

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-27

نقيب الصيادلة زار مع وفد وزير الداخلية وعرض معه مطالب القطاع وحماية الصيدليات

LBCI
آخر الأخبار
15:16

الدفاع المدني السعودي: إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في محافظة خميس مشيط وفي مدينة أبها للتحذير من خطر

LBCI
أخبار دولية
2026-08-27

سموطريتش يطرح خطة لـ"تهويد" منطقتين ذات كثافة سكانية عربية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

إجوا يحاسبوا الحكومة… حاسبوا بعض عالوقت

LBCI
أمن وقضاء
13:53

الحجار يوضح مضمون اتفاقية تم توقيعها مع باكستان في شأن تبادل السجناء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

بين دبي وأدما... ترويجٌ وتعاطٍ وسيارات مسروقة والـLBCI تكشف الأسماء والتفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الأباتي بولس نعمان... راهبٌ في قلب السياسة والحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

طرابلس تجمع البحر والبر والجو في رؤية واحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بعد سبع سنوات من الأزمة... لبنان مجددا أمام اختبار صندوق النقد الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الغلاء يتصاعد والإدارات العامة تحتجّ

LBCI
أخبار دولية
13:19

إسرائيل تؤجل مفاوضات روما وتعيد تنظيم قواتها في الجنوب استعدادًا للبقاء طويلًا

LBCI
أخبار دولية
13:18

ارتفاع عوائد سندات الخزينة الأميركية يضغط على مسار الحرب مع إيران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:31

النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام للرئيس السابق ميشال عون بقضية انفجار مرفأ بيروت... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس

LBCI
أمن وقضاء
11:08

تعميم صورة مشتبه به بتهمة سرقة درّاجة ناريّة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

بين دبي وأدما... ترويجٌ وتعاطٍ وسيارات مسروقة والـLBCI تكشف الأسماء والتفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
14:19

هذا ما أعلنته الرئاسة الفرنسية بشأن الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن

LBCI
خبر عاجل
05:37

معلومات للـLBCI: المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب سلّم مطالعة النيابة العامة في ملف انفجار مرفأ بيروت مع كامل المستندات الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيداً لإصدار القرار الإتهامي

LBCI
خبر عاجل
11:34

مصدر قضائي لفرانس برس: النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام للرئيس اللبناني السابق ميشال عون بقضية انفجار مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
10:02

بري تلقى اتصالا من عراقجي: نحذر من تداعيات عدم التحرك اقليميا ودوليا لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان

LBCI
أمن وقضاء
12:30

مجلس القضاء الأعلى دعا القضاة إلى مواصلة أداء رسالتهم بأمانة واستقلال وتجرد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More