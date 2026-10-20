أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
19
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
20
o
متن
20
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
24
o
البقاع
19
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
20
o
متن
20
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 20-10-2026
اسرار
2026-10-19 | 23:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
أسرار الصحف 20-10-2026
النهار
رصدت جهات نقل عناصر من "حزب الله" من جنوب لبنان إلى الضاحية الجنوبية وبيروت لم تتضح إذا كانت مناقلات ميدانية ام اجراءات احتياط تحسباً لأي تطورات في الداخل اللبناني.
ينقل أحد المواكبين للعلاقات اللبنانية - السورية، بأن تفعيل العلاقة بدا واضحاً من خلال تبادل زيارات الوزراء، على أن يُتوَّج ذلك عندما تحين الظروف الإقليمية والدولية وحتى الداخلية بين البلدين، لعقد قمة بين رئيسَي الجمهورية جوزاف عون وأحمد الشرع.
عُلِم أنّ "اللقاء الوطني" الذي انطلق أمس، كان وجّه دعوات إلى جهات سياسية لم تكن تتوقع ذلك وفوجئت باتصالات لتأكيد الحضور.
قال وزير سابق إنّ زيارات الاستطلاع إلى بيروت زادت عن الزيارات التي تحمل أهدافاً واضحة ومبادرات وبدا الضيوف أكثر حضوراً في مقاعد المستمعين.
يتراجع نواب عن وعود يطلقونها ومواعيد يحددونها عند ملاحقتهم بالتفاصيل التي يتأكد أنّهم لا يملكونها بل يحاولون قطف ثمار انجازات الغير بإطلالات إعلامية فارغة من الحقائق والوقائع.
انقسم الرأي العام اللبناني حيال أعمال الشغب التي تحصل في فرنسا بين أسف على التخريب ورفض لممارسات غير حضارية وبين متحاملين على الفئة الأولى التي تتعاطف مع الخارج أكثر من الداخل.
الجمهورية
عُلم أنّ اقتراحات البدلاء عن أي قوات دولية أجنبية في الجنوب، عالقة بسبب نقطتَين أساسيّتَين: هوية المشاركين في القوات البديلة، وصلاحيات القوات البديلة التي يجب أن تتدخل إجرائياً وعسكرياً ولا تراقب فقط.
لا يبدو أنّ زيادة ساعات التغذية للكهرباء يمكن فصلها عن معالجة المتأخّرات المالية المستحقة، ما يضع الحكومة أمام اختبار التوفيق بين تحسين الخدمة وتأمين التمويل.
يوعز متابعون تحسّن العلاقة بين مسؤولَين كبيرَين، إلى زيادة ميزانية الدولة للخدمات في مناطق ساخنة أمنياً وإنمائياً، مع تشديد المسؤول الذي يُعدّ من الفريق السياسي المعاكس لهذه المناطق، على أنّ "واجبنا كدولة أن نهتم بشعبنا".
اللواء
لم تتوضح بعد قيمة المبلغ بالدولار المقرَّر ضمُّه إلى نسبة الألف دولار حالياً في ما خص السحوبات لصالح المودعين..
تيار سياسي ابتعد عن المشهد في السنوات الماضية، يستعد لخلوة تنظيمية في الأيام المقبلة لإطلاق عجلة إعادة العمل..
حسب عائدين من عواصم أوروبية، فإن حركة الشارع في عواصم القارة سببها الأزمات الناجمة عن حرب أوكرانيا وحروب ترامب عبر العالم!
البناء
يقرأ خبير في الشؤون الانتخابية الأميركية في استطلاع "رويترز/إبسوس"، المنتهي في التاسع عشر من تشرين الأول، حجم المأزق الانتخابي الذي يواجهه دونالد ترامب قبل أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي. فقد تراجع الرضا عن أدائه إلى 31%، وهو أدنى مستوى في ولايتيه، بينما تقدم الديمقراطيون في نيات التصويت للكونغرس بنسبة 47% مقابل 35% للجمهوريين، بفارق اثنتي عشرة نقطة. ويربط التقرير هذا التراجع بقلق الأميركيين من ارتفاع أسعار البنزين، بما يمنح أزمة الطاقة ترجمتها السياسية المباشرة. فالرئيس الذي وعد بخفض الأسعار يجد نفسه أمام كلفة حرب تصل إلى الناخب عند محطة الوقود، وتضعف صدقية إعلاناته عن السيطرة على هرمز وقرب انتهاء المواجهة. ورغم أن الاستطلاع الوطني لا يحدد توزيع المقاعد بين الولايات والدوائر، فإنه يسجل اتجاهاً عقابياً واضحاً ضد حزبه. وتصبح وفقاً للخبير مهلة الأسبوعين امتحاناً لقدرة الإدارة على تقديم انفراج ملموس، بعدما لم تنجح الوعود والاستثناءات النفطية في تبديد مخاوف المستهلكين. وكل تأخير يضيّق هامش المناورة، ويزيد ضغط التسوية على رئيس يخشى خسارة الكونغرس وتعطيل برنامجه خلال العامين المتبقيين من ولايته.
يجمع المحللون الإسرائيليون المتابعون للمشهد الانتخابي على أن تأييد دونالد ترامب بنيامين نتنياهو لم يمنحه الدفعة الانتخابية التي راهن عليها، ووفق استطلاع القناة الثانية عشرة المنشور في التاسع عشر من تشرين الأول. فقد بقيت كتلة نتنياهو عند 51 مقعداً مقابل 55 لخصومه، بينما اتسع تقدم غادي آيزنكوت في تفضيلات رئاسة الحكومة إلى 45% مقابل 33%. والأكثر دلالة أن نية المشاركة بلغت 81% لدى ناخبي المعارضة، مقابل 74% لدى مؤيدي نتنياهو. لا تثبت هذه الأرقام أن التدخل الأميركي أضرّ به، لكنها تكشف عجزه حتى الآن عن تغيير اتجاه المنافسة. وقد يتحوّل الدعم إلى عبء حين يُقرأ باعتباره تدخلاً خارجياً أو دليلاً على تبعية القرار الإسرائيلي، خصوصاً إذا اقترن بالحديث عن ضرورة إنجاز مهمة عسكرية جديدة ضد إيران. عندها يجد الناخب نفسه أمام احتمال تمديد الحرب وكلفتها، فيما يريد نتنياهو تسويق علاقته بترامب بوصفها ضمانة للأمن والنفوذ. والمفارقة برأي هؤلاء هي أن ترامب يستطيع مخاطبة مؤيدي "إسرائيل" داخل أميركا بهذا التأييد، بينما تبقى فائدته لنتنياهو معلقة على إقناع ناخبين لم يمنحوه بعد أغلبية تتيح تشكيل الحكومة.
الديار
أكدت مصادر ديبلوماسية غربية أنّ وزير الخارجية الفرنسي جان ناويل بارو عاد إلى باريس دون حل نهائي نتيجة عدم التمكن من ايجاد صيغة جديدة لحل ازمة ملف "اليونيفيل" لأنّ الجانب اللبناني لم تكتمل لديه الصيغة المفترض أن يتم تبنيها وتسويقها في الأمم المتحدة، وذلك بسبب انتظار اجوبة أميركية لم تصل الى بيروت حول هذا الملف المعقد. وعلم في هذا السياق، أن وزير الخارجية الفرنسي أبلغ لبنان الرسمي أن بلاده مستمرة في اتصالاتها العربية والغربية للضغط على "إسرائيل" والولايات المتحدة لفتح باب النقاش حول مستقبل القوات الدولية، في ظل استمرار رفض واشنطن وتل أبيب منح الدول الأوروبية أي دور في الجنوب، فيما يزداد الضغط الاميركي لإيجاد اليات تنفيذية لنزع السلاح في كامل الاراضي اللبنانية.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
الصحف
20-10-2026
أسرار الصحف المحلية 19-10-2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2026-10-10
أسرار الصحف المحلية ١٠-١٠-٢٠٢٦
اسرار
2026-10-10
أسرار الصحف المحلية ١٠-١٠-٢٠٢٦
0
اسرار
2026-08-19
أسرار الصحف 20-8-2026
اسرار
2026-08-19
أسرار الصحف 20-8-2026
0
اسرار
2026-10-19
أسرار الصحف المحلية 19-10-2026
اسرار
2026-10-19
أسرار الصحف المحلية 19-10-2026
0
اسرار
2026-10-16
أسرار الصحف 17-10-2026
اسرار
2026-10-16
أسرار الصحف 17-10-2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2026-10-19
أسرار الصحف المحلية 19-10-2026
اسرار
2026-10-19
أسرار الصحف المحلية 19-10-2026
0
اسرار
2026-10-16
أسرار الصحف 17-10-2026
اسرار
2026-10-16
أسرار الصحف 17-10-2026
0
اسرار
2026-10-15
أسرار الصحف المحلية ١٦-١٠-٢٠٢٦
اسرار
2026-10-15
أسرار الصحف المحلية ١٦-١٠-٢٠٢٦
0
اسرار
2026-10-14
أسرار الصحف 15-10-2026
اسرار
2026-10-14
أسرار الصحف 15-10-2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-03-09
قوى الأمن الداخلي تقطع طريق رياض الصلح في صيدا في الاتجاهين اثر الانذار الإسرائيلي باستهداف مركز "القرض الحسن"
خبر عاجل
2026-03-09
قوى الأمن الداخلي تقطع طريق رياض الصلح في صيدا في الاتجاهين اثر الانذار الإسرائيلي باستهداف مركز "القرض الحسن"
0
خبر عاجل
14:50
وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": لا يحق للنائب حسن فضل الله أن يقول ما قاله ويجب التحقيق مع حزب الله أو جزء من حزب الله
خبر عاجل
14:50
وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": لا يحق للنائب حسن فضل الله أن يقول ما قاله ويجب التحقيق مع حزب الله أو جزء من حزب الله
0
أخبار لبنان
2026-10-15
قبرص تعرض استضافة مركز عمليات للبعثة الأوروبية الجديدة في لبنان
أخبار لبنان
2026-10-15
قبرص تعرض استضافة مركز عمليات للبعثة الأوروبية الجديدة في لبنان
0
أخبار دولية
03:36
الحكومة النروجية: المبعوثان الأميركيان ويتكوف وكوشنر سيشاركان بمحادثات حول أوكرانيا في أوسلو
أخبار دولية
03:36
الحكومة النروجية: المبعوثان الأميركيان ويتكوف وكوشنر سيشاركان بمحادثات حول أوكرانيا في أوسلو
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:33
جنبلاط لـ"عشرين 30": لا يحقّ لحزب الله أن يطالب باسترجاع المتفجرات... ولا نستطيع أن نبقى ساحة معركة لإيران ضد إسرائيل
أخبار لبنان
16:33
جنبلاط لـ"عشرين 30": لا يحقّ لحزب الله أن يطالب باسترجاع المتفجرات... ولا نستطيع أن نبقى ساحة معركة لإيران ضد إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مغارة جعيتا جاهزة للاستثمار... وهذا ما عليكم معرفته
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مغارة جعيتا جاهزة للاستثمار... وهذا ما عليكم معرفته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عودة السوريين من لبنان... من عبور الحدود إلى تحدّي الاستقرار والإعمار
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عودة السوريين من لبنان... من عبور الحدود إلى تحدّي الاستقرار والإعمار
0
أخبار دولية
13:21
فرنسا بعد خطاب ماكرون… إلى أين تتّجه البلاد؟
أخبار دولية
13:21
فرنسا بعد خطاب ماكرون… إلى أين تتّجه البلاد؟
0
أخبار دولية
13:12
من اليمن إلى طهران والخليج.. المنطقة على مفترق النار والدبلوماسية
أخبار دولية
13:12
من اليمن إلى طهران والخليج.. المنطقة على مفترق النار والدبلوماسية
0
أخبار دولية
13:10
نتنياهو يوظّف دعم ترامب انتخابياً.. والشارع الإسرائيلي بين التهديدات ورفض الحرب
أخبار دولية
13:10
نتنياهو يوظّف دعم ترامب انتخابياً.. والشارع الإسرائيلي بين التهديدات ورفض الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
نفق بين الفنار والجديدة.. ماذا بداخله؟
تقارير نشرة الاخبار
13:07
نفق بين الفنار والجديدة.. ماذا بداخله؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:02
الدولة تستنفر في ملاحقة أحداث ضالع فيها حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:02
الدولة تستنفر في ملاحقة أحداث ضالع فيها حزب الله
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النّشرة المسائيّة 19-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النّشرة المسائيّة 19-10-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:40
معلومات للـLBCI عن نفق رويسات الفنار...اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
09:40
معلومات للـLBCI عن نفق رويسات الفنار...اليكم التفاصيل
2
خبر عاجل
07:26
وحدات مختصّة من الجيش تكشف أنّ نفق منطقة الفنار لا يحتوي على أي أسلحة أو عتاد عسكري
خبر عاجل
07:26
وحدات مختصّة من الجيش تكشف أنّ نفق منطقة الفنار لا يحتوي على أي أسلحة أو عتاد عسكري
3
أخبار لبنان
09:15
الـLBCI ترافق الجيش اللبناني في جولة الى النفق المكتشف بين منطقة الفنار والجديدة
أخبار لبنان
09:15
الـLBCI ترافق الجيش اللبناني في جولة الى النفق المكتشف بين منطقة الفنار والجديدة
4
أمن وقضاء
12:53
قائد الجيش تفقَّد أنشطة تمرين PEGASUS CEDAR 2026 المشترَك بين الجيشَين اللبناني والبريطاني
أمن وقضاء
12:53
قائد الجيش تفقَّد أنشطة تمرين PEGASUS CEDAR 2026 المشترَك بين الجيشَين اللبناني والبريطاني
5
أخبار لبنان
08:25
عون خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً: لضبط الأمن ومصادرة الأسلحة وتعزيز انتشار الأجهزة الأمنية في القرى الجنوبية
أخبار لبنان
08:25
عون خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً: لضبط الأمن ومصادرة الأسلحة وتعزيز انتشار الأجهزة الأمنية في القرى الجنوبية
6
حال الطقس
01:58
استقرار نسبي اليوم... وأمطار رعدية محلية متوقعة غداً الأربعاء
حال الطقس
01:58
استقرار نسبي اليوم... وأمطار رعدية محلية متوقعة غداً الأربعاء
7
اسرار
23:25
أسرار الصحف 20-10-2026
اسرار
23:25
أسرار الصحف 20-10-2026
8
أخبار لبنان
12:14
الأمين العام لجامعة الدول العربية إلتقى رجي: قلقون من أن تأتي أي تسوية محتملة في المنطقة على حساب لبنان
أخبار لبنان
12:14
الأمين العام لجامعة الدول العربية إلتقى رجي: قلقون من أن تأتي أي تسوية محتملة في المنطقة على حساب لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More