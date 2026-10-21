أسرار الصحف المحلية ٢١-١٠-٢٠٢٦

النهار

ابلغت صيدليات زبائنها ان بعض الادوية سيرتفع سعرها ابتداء من الاسبوع المقبل. ويتبيّن ان عددا من هذه الادوية انقطع في الفترة الاخيرة، لاسيما تلك المخصصة للامراض المزمنة، الى جانب انواع محددة من حليب الاطفال ويشكو اصحاب الصيدليات عدم تسليمهم كميات منها بالوتيرة المعتادة في انتظار تحديد سعرها الجديد.

يلاحظ أن رئيس أحد الأحزاب بدأ يجول في المناطق ويلتقي كوادر حزبه بعد غياب طويل عن هذا الحراك لجملة ظروف واعتبارات.

ينقل عن مصدر قضائي ان حاكم مصرف لبنان آثر الادعاء على مجموعة مصرفيين من دون المصارف نفسها لتحميلهم شخصيا مسؤولية التجاوزات والارتكابات من دون ان ينعكس ذلك على المصارف المتعثرة أصلا.

تعمد جمعية المصارف الى الترويج بأن الازمة التي تعانيها المصارف بنيوية مستندة الى تقارير خارجية في محاولة لإخفاء مسؤوليتها عن الوضع الذي آلت اليه البنوك.

فيما سرت أخبار عن توقيف المرسل والمرسل اليه في ملف المتفجرات التي كان ينقلها "حزب الله" عبر طريق ضهر البيدر قال مصدر متابع ان السائقين لا يعلمان هوية المرسل والمرسل اليه الا بأسمائهما المستعارة وذلك لأسباب أمنية وبالتالي فان الوصول اليهما معقد بعض الشيء.

الجمهورية

عاد ملف الحدود مع دولة مجاورة إلى الضوء نتيجة عمليتَي ضبط وخطف، لكنّ الهاجس الأكبر لدى القوى الأمنية لا يزال تأمين العديد والعتاد اللازم لضبط كل العمليات وحفظ سيادة الدولة.

عودة الرحلات الجوية المباشرة مع دولة غربية باتت مرتبطة باستكمال متطلبات السلامة والتصديق، لا بالقرار السياسي وحده.

تكشف نواقص الرقابة على الطيران، أنّ تحديث المطار لا ينحصر بالبنية التحتية، بل يتطلّب أيضاً كوادر رقابية مؤهلة وهيئات مستقلة.

اللواء

لتاريخه، ما يزال مرجع كبير، يرفض تجمع كتلة نيابية حوله، ويكتفي بالاتصالات وعلاقات التنسيق..

لاحظت مصادر نيابية، مخاصمة لتيار سياسي أن قوة الحشد في مناسبات معروفة بانت ضعيفة، على نحو ملحوظ..

حسب مطلعين على وضعية حزب بارز، من الداخل، فإن تباينات قوية إزاء ما يترتب القيام به محلياً، بين المرونة والتشدُّد..

البناء

يكشف مصدر دبلوماسي أن زيارة وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إلى "إسرائيل" ولقاءه بنيامين نتنياهو تستهدف ثنيه عن فتح الحرب مع إيران من دون تنسيق وتشاور مع واشنطن، لأن خطوة كهذه ستُقرأ أميركياً كمحاولة لتوريط الولايات المتحدة في مواجهة خارج حساباتها وتوقيتها. ويقول المصدر إن القلق الأميركي يتصل باحتمال لجوء نتنياهو إلى إشعال الحرب إذا تيقّن من هزيمته الانتخابية، سعياً إلى قلب المشهد وفرض أولويات أمنية تتقدم على المحاسبة السياسية. ويضيف أن ما انتظره نتنياهو من ترامب لم يكن تأييداً انتخابياً لا يغيّر خيارات الناخب الإسرائيلي، بل ضغطاً لإنجاز العفو الرئاسي الذي يراه بوليصة تأمين لمستقبله إذا فشل في الانتخابات. ويعتقد المصدر أن غياب هذه الضمانة يرفع مستوى المخاطرة، إذ قد يدفع نتنياهو إلى التفكير جدياً بإشعال الحرب إذا خسر، واستخدام التصعيد لعرقلة انتقال السلطة وإعادة خلط الأوراق، أملاً بأن تنقذه حالة الطوارئ مما لم تنجح صناديق الاقتراع في تأمينه، وأن تفرض على واشنطن التعامل مع حرب بدأت بدلاً من منعها قبل اندلاعها.

يقول مسؤول لبناني كبير إن جولة المفاوضات الأميركية الإسرائيلية اللبنانية في تامبا لن تنتج شيئاً، وإن مشاركة لبنان هدفها تجنّب الانسحاب من المسار وإغضاب واشنطن، والمحافظة على خط تفاوضي قائم بانتظار نتائج الانتخابات الأميركية والإسرائيلية وتطورات المنطقة. ويستعيد المسؤول حصيلة خمس جولات في واشنطن أعقبتها جولتان في روما، انتهت آخرهما في السادس من آب من دون حسم آلية التحقق أو الاتفاق على مناطق تجريبية جديدة للانسحاب الإسرائيلي. فقد تمسكت "إسرائيل" بالتحقق من انتشار الجيش وسيطرته على المنطقتين السابقتين، ورفضت الانتقال إلى انسحابات إضافية. ويرى أن إعادة طرح الملفات نفسها، مع استمرار الاعتداءات، تجعل الجولة أقرب إلى إدارة الانتظار منها إلى تنفيذ الاتفاق. ويُضيف أن الضغوط الأميركية تتجه إلى دفع السلطة اللبنانية نحو التصعيد مع حزب الله، بدلاً من إلزام "إسرائيل" بالانسحاب، محذراً من تحويل التعثر الخارجيّ إلى مواجهة داخلية.