أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف المحلية ٢١-١٠-٢٠٢٦

اسرار
2026-10-21 | 00:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف المحلية ٢١-١٠-٢٠٢٦
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف المحلية ٢١-١٠-٢٠٢٦

النهار

 

ابلغت صيدليات زبائنها ان بعض الادوية سيرتفع سعرها ابتداء من الاسبوع المقبل. ويتبيّن ان عددا من هذه الادوية انقطع في الفترة الاخيرة، لاسيما تلك المخصصة للامراض المزمنة، الى جانب انواع محددة من حليب الاطفال ويشكو اصحاب الصيدليات عدم تسليمهم كميات منها بالوتيرة المعتادة في انتظار تحديد سعرها الجديد. 

 

يلاحظ أن رئيس أحد الأحزاب بدأ يجول في المناطق ويلتقي كوادر حزبه بعد غياب طويل عن هذا الحراك لجملة ظروف واعتبارات.

 

ينقل عن مصدر قضائي ان حاكم مصرف لبنان آثر الادعاء على مجموعة مصرفيين من دون المصارف نفسها لتحميلهم شخصيا مسؤولية التجاوزات والارتكابات من دون ان ينعكس ذلك على المصارف المتعثرة أصلا.

 

تعمد جمعية المصارف الى الترويج بأن الازمة التي تعانيها المصارف بنيوية مستندة الى تقارير خارجية في محاولة لإخفاء مسؤوليتها عن الوضع الذي آلت اليه البنوك. 

 

فيما سرت أخبار عن توقيف المرسل والمرسل اليه في ملف المتفجرات التي كان ينقلها "حزب الله" عبر طريق ضهر البيدر قال مصدر متابع ان السائقين لا يعلمان هوية المرسل والمرسل اليه الا بأسمائهما المستعارة وذلك لأسباب أمنية وبالتالي فان الوصول اليهما معقد بعض الشيء. 

 

الجمهورية

 

عاد ملف الحدود مع دولة مجاورة إلى الضوء نتيجة عمليتَي ضبط وخطف، لكنّ الهاجس الأكبر لدى القوى الأمنية لا يزال تأمين العديد والعتاد اللازم لضبط كل العمليات وحفظ سيادة الدولة.

 

عودة الرحلات الجوية المباشرة مع دولة غربية باتت مرتبطة باستكمال متطلبات السلامة والتصديق، لا بالقرار السياسي وحده.

 

تكشف نواقص الرقابة على الطيران، أنّ تحديث المطار لا ينحصر بالبنية التحتية، بل يتطلّب أيضاً كوادر رقابية مؤهلة وهيئات مستقلة.

 

اللواء

 

لتاريخه، ما يزال مرجع كبير، يرفض تجمع كتلة نيابية حوله، ويكتفي بالاتصالات وعلاقات التنسيق..

 

لاحظت مصادر نيابية، مخاصمة لتيار سياسي أن قوة الحشد في مناسبات معروفة بانت ضعيفة، على نحو ملحوظ..

 

حسب مطلعين على وضعية حزب بارز، من الداخل، فإن تباينات قوية إزاء ما يترتب القيام به محلياً، بين المرونة والتشدُّد..

 

البناء

يكشف مصدر دبلوماسي أن زيارة وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إلى "إسرائيل" ولقاءه بنيامين نتنياهو تستهدف ثنيه عن فتح الحرب مع إيران من دون تنسيق وتشاور مع واشنطن، لأن خطوة كهذه ستُقرأ أميركياً كمحاولة لتوريط الولايات المتحدة في مواجهة خارج حساباتها وتوقيتها. ويقول المصدر إن القلق الأميركي يتصل باحتمال لجوء نتنياهو إلى إشعال الحرب إذا تيقّن من هزيمته الانتخابية، سعياً إلى قلب المشهد وفرض أولويات أمنية تتقدم على المحاسبة السياسية. ويضيف أن ما انتظره نتنياهو من ترامب لم يكن تأييداً انتخابياً لا يغيّر خيارات الناخب الإسرائيلي، بل ضغطاً لإنجاز العفو الرئاسي الذي يراه بوليصة تأمين لمستقبله إذا فشل في الانتخابات. ويعتقد المصدر أن غياب هذه الضمانة يرفع مستوى المخاطرة، إذ قد يدفع نتنياهو إلى التفكير جدياً بإشعال الحرب إذا خسر، واستخدام التصعيد لعرقلة انتقال السلطة وإعادة خلط الأوراق، أملاً بأن تنقذه حالة الطوارئ مما لم تنجح صناديق الاقتراع في تأمينه، وأن تفرض على واشنطن التعامل مع حرب بدأت بدلاً من منعها قبل اندلاعها.

 

يقول مسؤول لبناني كبير إن جولة المفاوضات الأميركية الإسرائيلية اللبنانية في تامبا لن تنتج شيئاً، وإن مشاركة لبنان هدفها تجنّب الانسحاب من المسار وإغضاب واشنطن، والمحافظة على خط تفاوضي قائم بانتظار نتائج الانتخابات الأميركية والإسرائيلية وتطورات المنطقة. ويستعيد المسؤول حصيلة خمس جولات في واشنطن أعقبتها جولتان في روما، انتهت آخرهما في السادس من آب من دون حسم آلية التحقق أو الاتفاق على مناطق تجريبية جديدة للانسحاب الإسرائيلي. فقد تمسكت "إسرائيل" بالتحقق من انتشار الجيش وسيطرته على المنطقتين السابقتين، ورفضت الانتقال إلى انسحابات إضافية. ويرى أن إعادة طرح الملفات نفسها، مع استمرار الاعتداءات، تجعل الجولة أقرب إلى إدارة الانتظار منها إلى تنفيذ الاتفاق. ويُضيف أن الضغوط الأميركية تتجه إلى دفع السلطة اللبنانية نحو التصعيد مع حزب الله، بدلاً من إلزام "إسرائيل" بالانسحاب، محذراً من تحويل التعثر الخارجيّ إلى مواجهة داخلية.


أخبار لبنان

آخر الأخبار

اسرار

الصحف

المحلية

٢١-١٠-٢٠٢٦

أسرار الصحف 20-10-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-10-10

أسرار الصحف المحلية ١٠-١٠-٢٠٢٦

LBCI
اسرار
2026-08-20

أسرار الصحف المحلية ٢١-٨-٢٠٢٦

LBCI
اسرار
2026-10-19

أسرار الصحف المحلية 19-10-2026

LBCI
اسرار
2026-10-15

أسرار الصحف المحلية ١٦-١٠-٢٠٢٦

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-10-19

أسرار الصحف 20-10-2026

LBCI
اسرار
2026-10-19

أسرار الصحف المحلية 19-10-2026

LBCI
اسرار
2026-10-16

أسرار الصحف 17-10-2026

LBCI
اسرار
2026-10-15

أسرار الصحف المحلية ١٦-١٠-٢٠٢٦

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-09-05

مفاجأة لجيسي عبدو... موركس عن تميّزها في التراجيديا والكوميديا

LBCI
أخبار دولية
2026-06-23

المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية في جولتها الخامسة لا تزال منعقدة... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-04-29

لا لقاء ثلاثيًا في بعبدا... وعون يؤكد التنسيق مع برّي والاخير ينفي

LBCI
خبر عاجل
2026-06-05

النائب سامي الجميل لـ جدل: نصف لبنان بات اليوم محتلًا... وحان الوقت لأن يرتاح حزب الله ويترك شبابه على قيد الحياة وننتقل إلى دولة جديدة قابلة للحياة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:16

الرئيس الأميركيّ: الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة وما ندفعه ثمن ضئيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

ماراتون بيروت… ركضة بتنعش الاقتصاد وبتزرع الخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

أكاديمية بشير الجميّل تفتح التسجيل لدورتها الـ13… فكر وقضية ورؤية للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

التيار الوطنيّ الحر عرض إخبارات وشكاوى بشبهات فساد في قطاع الطاقة

LBCI
أمن وقضاء
13:57

مجلس دستوري يُقرر... وبإسم الطائفة يُكسر القرار

LBCI
أمن وقضاء
13:49

زورقان يغرقان في اليونان والفاجعة تصل إلى لبنان

LBCI
آخر الأخبار
13:37

مقدمة النشرة المسائية ٢٠-١٠-٢٠٢٦

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ميدان حوثيّ سعوديّ مشتعل ودعم دوليّ في القتال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الانتخابات الإسرايلية: طبيعتها وطريقة إجرائها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
09:49

حمالة بـ50 مليون دولار... كايلي جينر مفاجأة عرض "فيكتوريا سيكريت": وهذا ردّ فعل حبيبها المشهور (فيديو)

LBCI
فنّ
08:45

بطلة "فريندز" قد تصبح سفيرة ترامب في اليونان... وهذه التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
13:49

زورقان يغرقان في اليونان والفاجعة تصل إلى لبنان

LBCI
أمن وقضاء
13:57

مجلس دستوري يُقرر... وبإسم الطائفة يُكسر القرار

LBCI
اسرار
00:00

أسرار الصحف المحلية ٢١-١٠-٢٠٢٦

LBCI
حال الطقس
01:49

احتمال تساقط بعض الامطار قبل استقرار الطقس مجدّدًا

LBCI
أخبار لبنان
08:48

وزير الدفاع يثمّن دعم صربيا للجيش اللبناني

LBCI
أمن وقضاء
09:06

الاعلان عن منحة بـ10 ملايين دولار للعاملين في "الميدل ايست"... الحوت: استمرارية العمل مضمونة رغم الظروف

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More